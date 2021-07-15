ЄС представив план боротьби зі змінами клімату
Європейський Союз представив програму боротьби зі змінами клімату, яка допоможе стати "вуглецево-нейтральним" до 2055 року.
Про це на пресконференції повідомила керівниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Діючи зараз, ми можемо зробити все по-іншому і вибрати краще, здорове і процвітаюче майбутнє", - заявила вона.
Оприлюднені плани отримали назву "Готові до 55", що відсилає до планів ЄС скоротити викиди вуглецю до рівня 55% від показників 1990 року, і містить такі положення:
- більш жорсткі обмеження викидів для автомобілів, повна заборона продажу нових бензинових і дизельних автомобілів до 2035 року;
- податок на авіаційне паливо і 10-річна податкова відпустка для низьковуглецевих альтернатив;
- так званий тариф на прикордонний вуглець, який вимагає від виробників за межами ЄС платити більше за імпорт таких матеріалів, як сталь і бетон;
- розширення сектору відновлюваної енергетики;
- додаткове фінансування програм підвищення енергоефективності, яке має компенсувати зростаючі ціни на транспорт і житлово-комунальні послуги.
Представники Європейської комісії наголосили, що озвучені плани будуть обговорюватися, адже кожне із запропонованих положень потребує затвердження урядами всіх 27 членів ЄС.
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А потом удивляются что производительность труда - 60% от американской.
https://www.sciencemag.org/news/2019/05/500-million-year-survey-earths-climate-reveals-dire-warning-humanity