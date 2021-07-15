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Новини
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ЄС представив план боротьби зі змінами клімату

ЄС представив план боротьби зі змінами клімату

Європейський Союз представив програму боротьби зі змінами клімату, яка допоможе стати "вуглецево-нейтральним" до 2055 року.

Про це на пресконференції повідомила керівниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Діючи зараз, ми можемо зробити все по-іншому і вибрати краще, здорове і процвітаюче майбутнє", - заявила вона.

Оприлюднені плани отримали назву "Готові до 55", що відсилає до планів ЄС скоротити викиди вуглецю до рівня 55% від показників 1990 року, і містить такі положення:

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- більш жорсткі обмеження викидів для автомобілів, повна заборона продажу нових бензинових і дизельних автомобілів до 2035 року;

- податок на авіаційне паливо і 10-річна податкова відпустка для низьковуглецевих альтернатив;

- так званий тариф на прикордонний вуглець, який вимагає від виробників за межами ЄС платити більше за імпорт таких матеріалів, як сталь і бетон;

- розширення сектору відновлюваної енергетики;

- додаткове фінансування програм підвищення енергоефективності, яке має компенсувати зростаючі ціни на транспорт і житлово-комунальні послуги.

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Представники Європейської комісії наголосили, що озвучені плани будуть обговорюватися, адже кожне із запропонованих положень потребує затвердження урядами всіх 27 членів ЄС.

Автор: 

клімат (180) Євросоюз (13616) фон дер Ляєн Урсула (790)


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Топ коментарі
+9
_Придурки думают что они влияют на такие глобальные, планетарные процессы как постоянно происходящие оледенения и потепления... Дохера высокого мнения о своей роли, люди настолько же влияют на эти процессы как рыбы на течения в океанах. Пусть ещё с прецессией поборются... идиоты, ****!
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15.07.2021 05:54
+6
_Большая часть - завышенные самомнение и ЧСВ в сочетании с заниженным IQ. Вторая - очень небольшая часть - умные подлецы, извлекающие выгоды из борьбы с ветряными мельницами.
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15.07.2021 06:26
+4
та в курсе - не дышать и по возможности не портить воздух... - старо как мир...
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15.07.2021 01:47
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Налог, тариф, запрет и субсидии убыточным генераторам.
А потом удивляются что производительность труда - 60% от американской.
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15.07.2021 01:36 Відповісти
После нас хоть потоп 🐸😈🧐☝️
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15.07.2021 01:45 Відповісти
та в курсе - не дышать и по возможности не портить воздух... - старо как мир...
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15.07.2021 01:47 Відповісти
пункт № 1 - достроить сп-2.........
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15.07.2021 02:15 Відповісти
Навіть я коли вчився, було ще в радянських підручниках написано, автоматизація процесів зменшує собівартість продукції, проблема в тому що це збільшує безробіття і ми знайдемо ще одного ворога, Китай. Це я до чого, ми кормимо Китай уже давно, самі не розуміючи яким чином, але все просто, купуючи їх продукцію. Європейський союз уходить від такої практики, починаючи автоматизовуватись. Зара відмова від технологій двигунів внутрішнього згорання зробить повний перерозподіл сил у світі, бо те що швидко відновляється привязано до кліматичних умов і це війни.
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15.07.2021 03:18 Відповісти
_Придурки думают что они влияют на такие глобальные, планетарные процессы как постоянно происходящие оледенения и потепления... Дохера высокого мнения о своей роли, люди настолько же влияют на эти процессы как рыбы на течения в океанах. Пусть ещё с прецессией поборются... идиоты, ****!
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15.07.2021 05:54 Відповісти
Наразі температура Землі на 5 градусів цельсія холодніша ніж в середньому за останні 500 млн. років. Більшу частину чого часу на Землі не було льодовиків на полюсах. З чого це безволосі мавпи взяли що вони на щось впливають?

https://www.sciencemag.org/news/2019/05/500-million-year-survey-earths-climate-reveals-dire-warning-humanity
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15.07.2021 06:05 Відповісти
_Большая часть - завышенные самомнение и ЧСВ в сочетании с заниженным IQ. Вторая - очень небольшая часть - умные подлецы, извлекающие выгоды из борьбы с ветряными мельницами.
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15.07.2021 06:26 Відповісти
Я так понимаю в эти планы входит закупить у рашки побольше нефти?
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15.07.2021 07:09 Відповісти
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15.07.2021 07:18 Відповісти
Тобто ціни на комунальні послуги, на транспорт, на авіаквитки і на електроенергію піднімуть. Це все, що треба знати про "боротьбу з глобальним потеплінням".
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15.07.2021 08:16 Відповісти
Предпоследнее потепление климата Земли было с 8-го по 13 век. Это потепление вызывало перенаселение Скандинавии в выброс в моря пассионарных норманов ( гр. варяги). Гренландия была Зелёной страной совсем без ледника. Эскимосы жили в глубинке острова и разводили овцебыков и оленей. В сороковых годах 13 векамустановилсь сильные морозы которые вытолкали эскимосов из глубинки, они перебили всё мужское население норманов жившее по побережьям Гренландии и платившим дань папе римскому исключительно моржевой костью. Такая же резня была устроена краснокожими на берегах Великих Озёр- всё белое население торговых факторий состоявшее из норманов и готов (жители острова Готланд на Балтике) было уничтожено. Следующее потеплени климата началось в середине 18 века и продолжается по наши дни. Снега на Гавайских вулканах были замечены Куком, но уже спустя несколько лет Лаперуз не видел и следа от них. Снега Килиманджаро остались в 60 гг 20 века, когда их описывал Хемигвэй. Причина? Конечно не выбросы углекислого газа и парниковый эффект. Мы- человечество как злотворная плесень на челе Земли. От нас освободится Земле легко с помощью катаклизма. Большую роль в истории человечества играет Голфстрим, который много раз менял и направление и объёмы несомой им воды.
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15.07.2021 09:20 Відповісти
Хренью занимаются, климат на Земле на 95% зависит от солнечной активности /радиации/ и на 4% от геотермических процесоов /внутри планеты/, люди могут только ЗАСРАТЬ планету - это куда больше влияет на среду обитания /чем на климат/!
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15.07.2021 09:26 Відповісти
Золотые слова, большинство людей путают загрязнение с изменениями климата и доказать им обратное - невозможно.
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15.07.2021 09:33 Відповісти
Ви помітили,що кажуть зараз не глобальне потепління,а просто зміна клімату?
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15.07.2021 13:30 Відповісти
Налог на сталь и бетон. Будут строить из говна и веточек
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15.07.2021 13:39 Відповісти
 
 