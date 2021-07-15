ЄС представив план боротьби зі змінами клімату

Європейський Союз представив програму боротьби зі змінами клімату, яка допоможе стати "вуглецево-нейтральним" до 2055 року.

Про це на пресконференції повідомила керівниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Діючи зараз, ми можемо зробити все по-іншому і вибрати краще, здорове і процвітаюче майбутнє", - заявила вона.

Оприлюднені плани отримали назву "Готові до 55", що відсилає до планів ЄС скоротити викиди вуглецю до рівня 55% від показників 1990 року, і містить такі положення:

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- більш жорсткі обмеження викидів для автомобілів, повна заборона продажу нових бензинових і дизельних автомобілів до 2035 року;

- податок на авіаційне паливо і 10-річна податкова відпустка для низьковуглецевих альтернатив;

- так званий тариф на прикордонний вуглець, який вимагає від виробників за межами ЄС платити більше за імпорт таких матеріалів, як сталь і бетон;

- розширення сектору відновлюваної енергетики;

- додаткове фінансування програм підвищення енергоефективності, яке має компенсувати зростаючі ціни на транспорт і житлово-комунальні послуги.

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Представники Європейської комісії наголосили, що озвучені плани будуть обговорюватися, адже кожне із запропонованих положень потребує затвердження урядами всіх 27 членів ЄС.