УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12200 відвідувачів онлайн
Новини
1 824 31

РНБО розробляє кроки щодо недопущення кліматичних змін в країні, - Данілов

РНБО розробляє кроки щодо недопущення кліматичних змін в країні, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони України займається розробкою кроків, покликаних стримати зміни клімату в Україні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Що стосується ситуації з кліматом, ви знаєте про те, що Володимир Олександрович пропонував ініціативу, щоб в Україні за три роки з'явився мільярд нових рослин, для того, щоб ми збільшували свої ліси. Це запорука того, щоб ми найближчим часом не опинилися в ситуації, в якій опиняється дуже багато країн. І посуха, яка насувається на весь світ - це дуже великий виклик для України. Ми цим питанням займаємося, розробляємо відповідні кроки, які ми запропонуємо на засіданні РНБО для того, щоб це відстрочити, принаймні, в нашій державі", - сказав Данілов на брифінгу в п'ятницю.

Читайте також: "Посуха от-от стане наступною пандемією, і вакцини для її лікування немає", - ООН

Автор: 

глобальне потепління (45) Данілов Олексій (1259) клімат (180) РНБО (2278)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
как можно сдержать изменения климата в отдельно взятой стране? вы чего?
показати весь коментар
18.06.2021 19:51
+8
)))))) у этих дебилов армия сидит без денег и нового оружия с боеприпасами - они тревожатся климатом )))))))
показати весь коментар
18.06.2021 19:51
+7
ну а чем еще заняться СНБО, не национальной жеж безопасностью и оборонной заниматься во время войны?!! как как ребёнок малый
показати весь коментар
18.06.2021 19:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
)))))) у этих дебилов армия сидит без денег и нового оружия с боеприпасами - они тревожатся климатом )))))))
показати весь коментар
18.06.2021 19:51 Відповісти
как можно сдержать изменения климата в отдельно взятой стране? вы чего?
показати весь коментар
18.06.2021 19:51 Відповісти
ну а чем еще заняться СНБО, не национальной жеж безопасностью и оборонной заниматься во время войны?!! как как ребёнок малый
показати весь коментар
18.06.2021 19:54 Відповісти
Ну да то тарифы,то воры,теперь это.Делом займитесь,война и оккупация у нас,если забыли.Агентами кремля-руководство кишит.
показати весь коментар
18.06.2021 20:08 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2021 19:54 Відповісти
все дуже просто - віслюк підпише черговий указ про недопущення кліматичних змін в Україні
показати весь коментар
18.06.2021 20:08 Відповісти
Они и климакс не допустят
показати весь коментар
18.06.2021 22:31 Відповісти
о чем вы говорите?
вы не можете остановить кражи канализационных люков, а не то, чтобы...
показати весь коментар
18.06.2021 19:54 Відповісти
Вот это уровень, я понимаю!!! Это вам не )(ером на рояле стучать !!!
показати весь коментар
18.06.2021 19:58 Відповісти
Зеленський - бог
він керує погодою!
показати весь коментар
18.06.2021 19:59 Відповісти
мда.это клиника
показати весь коментар
18.06.2021 20:00 Відповісти
тут інше - бабло списувати нові проекти ...
показати весь коментар
18.06.2021 20:03 Відповісти
У нас СНБО превращается в шаманский клуб, будут бубнами разрешать дожди и солнце!
показати весь коментар
18.06.2021 20:00 Відповісти
СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране
А когда начнёте разрабатывать недопущение климаксических изменений?
показати весь коментар
18.06.2021 20:01 Відповісти
СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране, - Данилов - Цензор.НЕТ 6172

....
показати весь коментар
18.06.2021 20:02 Відповісти
Клімат завжди змінювався і буде змінюватись по любому.Але потрібно слідкувати і вживати заходів,щоб не було пожеж,як того року наприклад.
показати весь коментар
18.06.2021 20:02 Відповісти
а СНБО в курсе,что Украина находится на планете Земля?
показати весь коментар
18.06.2021 20:10 Відповісти
смотрю есть такой народец у нас в стране что, что бы не сделало руководство - всё не так.

есть такая притча про старика, осла и мальчика...
идёт по дороге мальчик, ведёт осла, а на осле сидит старик (старый ведь, ноги уже не те).
на встречу идёт женщина, увидела и возмущается. ты что старый? пожалей ребёнка! как тебе не стыдно!? дитя идёт пешком. оно же молодое? как можно?

подумал старик - а и правда, чего это я внучка не жалею. посадил малого на осла и сам ковыляет по дороге.
на встречу мужик. ты что старый пацан? тебе не стыдно? молодой, здоровый и на осле едешь? пожалей старого - еле идёт. вай, вай... как не стыдно.

подумал дед. опять залез на осла и едет. пацан идёт пешком.
тут на встречу идёт молодая девушка (кажется шведка по имени грета). как увидела - сразу в крик. ты что старый? как можно? тебе не стыдно? такой большой а едешь на таком маленьком ослике... пожалей его, иди пешком. зачем скотину мучишь?

подумал, подумал дед... достал лепёшку, дал половину внучку и поехал дальше на осле.
по тому как слушать кого попало и всем угождать безполезно. каждый делает как считает нужным.

по этому выбрали его? он так думает - он так делает. не нравится - выберете следующий раз другого.
показати весь коментар
18.06.2021 20:10 Відповісти
З кліматом якби, ясно а от це що таке? Дуже не хотілося б цьому вірити.
показати весь коментар
18.06.2021 20:15 Відповісти
Тепер РНБО накладе санкції на сонце і воно боятиметься сильно припікати. Буде лише підтримувати температуру, затверджену на засіданні РНБО.
ПС. Цей Данілов дійсно вже відчуває себе богом чи просто остаточно з"їхав з глузду?
показати весь коментар
18.06.2021 20:22 Відповісти
Во какие у Нас специ работают в снбо - уже за проблемы климата взялись !!! хм. но раньше это называлось просто - прогноз погоды !!! Может им лучше в укргидрометеоцетр перейти на работату !? ..хотя завалят и там все - бо они профи ...
показати весь коментар
18.06.2021 20:24 Відповісти
А где-то в кустах сидит барыга Балога (и ему подобные) и хлопает в ладоши от радости: будет что ему вырубывать и вывозить в Европу. Ему, его детям и внукам .
показати весь коментар
18.06.2021 20:27 Відповісти
Снкции введут против смерчей и ураганов, и града.
показати весь коментар
18.06.2021 20:29 Відповісти
Зелений театр абсурду.
показати весь коментар
18.06.2021 20:43 Відповісти
Как не вспомнить в этой связи глобус Украины
показати весь коментар
18.06.2021 20:52 Відповісти
Б..ять, какое всё там у них тупое....
Пусть они лучше предотвратят какое-нибудь климатическое изменение в селе...
показати весь коментар
18.06.2021 22:13 Відповісти
чистка русел рек - принудительно предпрятия заставить очищать воды, кто не захочет - закрыть нафиг, плюс рассадка лесов.
Все просто. ГЛавное этому следовать.
показати весь коментар
18.06.2021 22:48 Відповісти
Некомпетентність і нефаховість журналістів "УП": "Розробляє кроки...". А може "засоби"?
показати весь коментар
19.06.2021 09:32 Відповісти
Небывалый рост поголовья крупного рогатого скота !
показати весь коментар
19.06.2021 11:53 Відповісти
Посадити дерева - добра справа, яка не потребує багато коштів!Головне більше робити і менше таляпати язиком.
показати весь коментар
19.06.2021 21:22 Відповісти
 
 