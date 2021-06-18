РНБО розробляє кроки щодо недопущення кліматичних змін в країні, - Данілов

Рада національної безпеки та оборони України займається розробкою кроків, покликаних стримати зміни клімату в Україні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Що стосується ситуації з кліматом, ви знаєте про те, що Володимир Олександрович пропонував ініціативу, щоб в Україні за три роки з'явився мільярд нових рослин, для того, щоб ми збільшували свої ліси. Це запорука того, щоб ми найближчим часом не опинилися в ситуації, в якій опиняється дуже багато країн. І посуха, яка насувається на весь світ - це дуже великий виклик для України. Ми цим питанням займаємося, розробляємо відповідні кроки, які ми запропонуємо на засіданні РНБО для того, щоб це відстрочити, принаймні, в нашій державі", - сказав Данілов на брифінгу в п'ятницю.

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