РНБО розробляє кроки щодо недопущення кліматичних змін в країні, - Данілов
Рада національної безпеки та оборони України займається розробкою кроків, покликаних стримати зміни клімату в Україні
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Що стосується ситуації з кліматом, ви знаєте про те, що Володимир Олександрович пропонував ініціативу, щоб в Україні за три роки з'явився мільярд нових рослин, для того, щоб ми збільшували свої ліси. Це запорука того, щоб ми найближчим часом не опинилися в ситуації, в якій опиняється дуже багато країн. І посуха, яка насувається на весь світ - це дуже великий виклик для України. Ми цим питанням займаємося, розробляємо відповідні кроки, які ми запропонуємо на засіданні РНБО для того, щоб це відстрочити, принаймні, в нашій державі", - сказав Данілов на брифінгу в п'ятницю.
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вы не можете остановить кражи канализационных люков, а не то, чтобы...
він керує погодою!
А когда начнёте разрабатывать недопущение климаксических изменений?
....
есть такая притча про старика, осла и мальчика...
идёт по дороге мальчик, ведёт осла, а на осле сидит старик (старый ведь, ноги уже не те).
на встречу идёт женщина, увидела и возмущается. ты что старый? пожалей ребёнка! как тебе не стыдно!? дитя идёт пешком. оно же молодое? как можно?
подумал старик - а и правда, чего это я внучка не жалею. посадил малого на осла и сам ковыляет по дороге.
на встречу мужик. ты что старый пацан? тебе не стыдно? молодой, здоровый и на осле едешь? пожалей старого - еле идёт. вай, вай... как не стыдно.
подумал дед. опять залез на осла и едет. пацан идёт пешком.
тут на встречу идёт молодая девушка (кажется шведка по имени грета). как увидела - сразу в крик. ты что старый? как можно? тебе не стыдно? такой большой а едешь на таком маленьком ослике... пожалей его, иди пешком. зачем скотину мучишь?
подумал, подумал дед... достал лепёшку, дал половину внучку и поехал дальше на осле.
по тому как слушать кого попало и всем угождать безполезно. каждый делает как считает нужным.
по этому выбрали его? он так думает - он так делает. не нравится - выберете следующий раз другого.
ПС. Цей Данілов дійсно вже відчуває себе богом чи просто остаточно з"їхав з глузду?
Пусть они лучше предотвратят какое-нибудь климатическое изменение в селе...
Все просто. ГЛавное этому следовать.