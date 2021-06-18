СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране, - Данилов
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Совет национальной безопасности и обороны Украины занимается разработкой шагов, призванных сдержать изменения климата в Украине
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Что касается ситуации с климатом, вы знаете о том, что Владимир Александрович предлагал инициативу, чтобы в Украине за три года появился миллиард новых растений, для того, чтобы мы увеличивали свои леса. Это залог того, что мы в ближайшее время не оказались в ситуации, в которой оказывается очень много стран. И засуха, которая надвигается на весь мир – это очень большой вызов для Украины. Мы по этому вопросу занимаемся, разрабатываем соответствующие шаги, которые мы предложим на заседании СНБО для того, чтобы это отсрочить, по крайней мере, в нашем государстве", - сказал Данилов на брифинге в пятницу.
Пожалуйста, подождите...
вы не можете остановить кражи канализационных люков, а не то, чтобы...
він керує погодою!
А когда начнёте разрабатывать недопущение климаксических изменений?
....
есть такая притча про старика, осла и мальчика...
идёт по дороге мальчик, ведёт осла, а на осле сидит старик (старый ведь, ноги уже не те).
на встречу идёт женщина, увидела и возмущается. ты что старый? пожалей ребёнка! как тебе не стыдно!? дитя идёт пешком. оно же молодое? как можно?
подумал старик - а и правда, чего это я внучка не жалею. посадил малого на осла и сам ковыляет по дороге.
на встречу мужик. ты что старый пацан? тебе не стыдно? молодой, здоровый и на осле едешь? пожалей старого - еле идёт. вай, вай... как не стыдно.
подумал дед. опять залез на осла и едет. пацан идёт пешком.
тут на встречу идёт молодая девушка (кажется шведка по имени грета). как увидела - сразу в крик. ты что старый? как можно? тебе не стыдно? такой большой а едешь на таком маленьком ослике... пожалей его, иди пешком. зачем скотину мучишь?
подумал, подумал дед... достал лепёшку, дал половину внучку и поехал дальше на осле.
по тому как слушать кого попало и всем угождать безполезно. каждый делает как считает нужным.
по этому выбрали его? он так думает - он так делает. не нравится - выберете следующий раз другого.
ПС. Цей Данілов дійсно вже відчуває себе богом чи просто остаточно з"їхав з глузду?
Пусть они лучше предотвратят какое-нибудь климатическое изменение в селе...
Все просто. ГЛавное этому следовать.