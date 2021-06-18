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глобальное потепление (44) Данилов (1058) климат (163) СНБО (4374)

СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины занимается разработкой шагов, призванных сдержать изменения климата в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Что касается ситуации с климатом, вы знаете о том, что Владимир Александрович предлагал инициативу, чтобы в Украине за три года появился миллиард новых растений, для того, чтобы мы увеличивали свои леса. Это залог того, что мы в ближайшее время не оказались в ситуации, в которой оказывается очень много стран. И засуха, которая надвигается на весь мир – это очень большой вызов для Украины. Мы по этому вопросу занимаемся, разрабатываем соответствующие шаги, которые мы предложим на заседании СНБО для того, чтобы это отсрочить, по крайней мере, в нашем государстве", - сказал Данилов на брифинге в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин прокомментировал изменения климата в Украине: увеличение концентрации углекислого газа и сжигание ископаемых видов топлива

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+12
как можно сдержать изменения климата в отдельно взятой стране? вы чего? СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране, - Данилов - Цензор.НЕТ 5466
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18.06.2021 19:51
+8
)))))) у этих дебилов армия сидит без денег и нового оружия с боеприпасами - они тревожатся климатом )))))))
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18.06.2021 19:51
+7
ну а чем еще заняться СНБО, не национальной жеж безопасностью и оборонной заниматься во время войны?!! как как ребёнок малый
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18.06.2021 19:54
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)))))) у этих дебилов армия сидит без денег и нового оружия с боеприпасами - они тревожатся климатом )))))))
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18.06.2021 19:51 Ответить
как можно сдержать изменения климата в отдельно взятой стране? вы чего? СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране, - Данилов - Цензор.НЕТ 5466
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18.06.2021 19:51 Ответить
ну а чем еще заняться СНБО, не национальной жеж безопасностью и оборонной заниматься во время войны?!! как как ребёнок малый
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18.06.2021 19:54 Ответить
Ну да то тарифы,то воры,теперь это.Делом займитесь,война и оккупация у нас,если забыли.Агентами кремля-руководство кишит. СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране, - Данилов - Цензор.НЕТ 5141
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18.06.2021 20:08 Ответить
СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране, - Данилов - Цензор.НЕТ 4656
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18.06.2021 19:54 Ответить
все дуже просто - віслюк підпише черговий указ про недопущення кліматичних змін в Україні СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране, - Данилов - Цензор.НЕТ 2575
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18.06.2021 20:08 Ответить
Они и климакс не допустят
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18.06.2021 22:31 Ответить
о чем вы говорите?
вы не можете остановить кражи канализационных люков, а не то, чтобы...
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18.06.2021 19:54 Ответить
Вот это уровень, я понимаю!!! Это вам не )(ером на рояле стучать !!!
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18.06.2021 19:58 Ответить
Зеленський - бог
він керує погодою!
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18.06.2021 19:59 Ответить
мда.это клиника
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18.06.2021 20:00 Ответить
тут інше - бабло списувати нові проекти ...
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18.06.2021 20:03 Ответить
У нас СНБО превращается в шаманский клуб, будут бубнами разрешать дожди и солнце!
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18.06.2021 20:00 Ответить
СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране
А когда начнёте разрабатывать недопущение климаксических изменений?
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18.06.2021 20:01 Ответить
СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране, - Данилов - Цензор.НЕТ 6172

....
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18.06.2021 20:02 Ответить
Клімат завжди змінювався і буде змінюватись по любому.Але потрібно слідкувати і вживати заходів,щоб не було пожеж,як того року наприклад.
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18.06.2021 20:02 Ответить
а СНБО в курсе,что Украина находится на планете Земля?
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18.06.2021 20:10 Ответить
смотрю есть такой народец у нас в стране что, что бы не сделало руководство - всё не так.

есть такая притча про старика, осла и мальчика...
идёт по дороге мальчик, ведёт осла, а на осле сидит старик (старый ведь, ноги уже не те).
на встречу идёт женщина, увидела и возмущается. ты что старый? пожалей ребёнка! как тебе не стыдно!? дитя идёт пешком. оно же молодое? как можно?

подумал старик - а и правда, чего это я внучка не жалею. посадил малого на осла и сам ковыляет по дороге.
на встречу мужик. ты что старый пацан? тебе не стыдно? молодой, здоровый и на осле едешь? пожалей старого - еле идёт. вай, вай... как не стыдно.

подумал дед. опять залез на осла и едет. пацан идёт пешком.
тут на встречу идёт молодая девушка (кажется шведка по имени грета). как увидела - сразу в крик. ты что старый? как можно? тебе не стыдно? такой большой а едешь на таком маленьком ослике... пожалей его, иди пешком. зачем скотину мучишь?

подумал, подумал дед... достал лепёшку, дал половину внучку и поехал дальше на осле.
по тому как слушать кого попало и всем угождать безполезно. каждый делает как считает нужным.

по этому выбрали его? он так думает - он так делает. не нравится - выберете следующий раз другого.
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18.06.2021 20:10 Ответить
З кліматом якби, ясно а от це Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ. ДОКУМЕНТ що таке? Дуже не хотілося б цьому вірити.
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18.06.2021 20:15 Ответить
Тепер РНБО накладе санкції на сонце і воно боятиметься сильно припікати. Буде лише підтримувати температуру, затверджену на засіданні РНБО.
ПС. Цей Данілов дійсно вже відчуває себе богом чи просто остаточно з"їхав з глузду?
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18.06.2021 20:22 Ответить
Во какие у Нас специ работают в снбо - уже за проблемы климата взялись !!! хм. но раньше это называлось просто - прогноз погоды !!! Может им лучше в укргидрометеоцетр перейти на работату !? ..хотя завалят и там все - бо они профи ...
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18.06.2021 20:24 Ответить
А где-то в кустах сидит барыга Балога (и ему подобные) и хлопает в ладоши от радости: будет что ему вырубывать и вывозить в Европу. Ему, его детям и внукам .
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18.06.2021 20:27 Ответить
Снкции введут против смерчей и ураганов, и града.
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18.06.2021 20:29 Ответить
Зелений театр абсурду. СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране, - Данилов - Цензор.НЕТ 3620
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18.06.2021 20:43 Ответить
Как не вспомнить в этой связи глобус Украины
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18.06.2021 20:52 Ответить
Б..ять, какое всё там у них тупое....
Пусть они лучше предотвратят какое-нибудь климатическое изменение в селе...
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18.06.2021 22:13 Ответить
чистка русел рек - принудительно предпрятия заставить очищать воды, кто не захочет - закрыть нафиг, плюс рассадка лесов.
Все просто. ГЛавное этому следовать.
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18.06.2021 22:48 Ответить
Некомпетентність і нефаховість журналістів "УП": "Розробляє кроки...". А може "засоби"?
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19.06.2021 09:32 Ответить
Небывалый рост поголовья крупного рогатого скота !
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19.06.2021 11:53 Ответить
Посадити дерева - добра справа, яка не потребує багато коштів!Головне більше робити і менше таляпати язиком.
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19.06.2021 21:22 Ответить
 
 