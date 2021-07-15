ЕС представил план борьбы с изменениями климата
Европейский союз представил программу борьбы с изменениями климата, которая поможет стать "углеродно-нейтральным" до 2055 года.
Об этом на пресс-конференции сообщила руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Действуя сейчас, мы можем сделать все по-другому и выбрать лучшее, здоровое и процветающее будущее", - заявила она.
Обнародованные планы получили название "Готовы к 55", что отсылает к планам ЕС сократить выбросы углерода до уровня 55% от показателей 1990 года, и включают следующие положения:
- более жесткие ограничения выбросов для автомобилей, полный запрет продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году;
- налог на авиационное топливо и 10-летняя налоговый отпуск для низкоуглеродистых альтернатив;
- так называемый тариф на пограничный углерод, который потребует от производителей за пределами ЕС платить больше за импорт таких материалов, как сталь и бетон;
- расширение сектора возобновляемой энергетики;
- дополнительное финансирование программ повышения энергоэффективности, которое должно компенсировать растущие цены на транспорт и жилищно-коммунальные услуги.
Представители Европейской комиссии подчеркнули, что озвученные планы будут обсуждаться, ведь каждое из предложенных положений требует утверждения правительствами всех 27 членов ЕС.
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https://www.sciencemag.org/news/2019/05/500-million-year-survey-earths-climate-reveals-dire-warning-humanity