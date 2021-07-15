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ЕС представил план борьбы с изменениями климата

ЕС представил план борьбы с изменениями климата

Европейский союз представил программу борьбы с изменениями климата, которая поможет стать "углеродно-нейтральным" до 2055 года.

Об этом на пресс-конференции сообщила руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Действуя сейчас, мы можем сделать все по-другому и выбрать лучшее, здоровое и процветающее будущее", - заявила она.

Обнародованные планы получили название "Готовы к 55", что отсылает к планам ЕС сократить выбросы углерода до уровня 55% от показателей 1990 года, и включают следующие положения:

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- более жесткие ограничения выбросов для автомобилей, полный запрет продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году;

- налог на авиационное топливо и 10-летняя налоговый отпуск для низкоуглеродистых альтернатив;

- так называемый тариф на пограничный углерод, который потребует от производителей за пределами ЕС платить больше за импорт таких материалов, как сталь и бетон;

- расширение сектора возобновляемой энергетики;

- дополнительное финансирование программ повышения энергоэффективности, которое должно компенсировать растущие цены на транспорт и жилищно-коммунальные услуги.

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Представители Европейской комиссии подчеркнули, что озвученные планы будут обсуждаться, ведь каждое из предложенных положений требует утверждения правительствами всех 27 членов ЕС.

Автор: 

климат (164) Евросоюз (17252) Урсула фон дер Ляйен (537)


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Топ комментарии
+9
_Придурки думают что они влияют на такие глобальные, планетарные процессы как постоянно происходящие оледенения и потепления... Дохера высокого мнения о своей роли, люди настолько же влияют на эти процессы как рыбы на течения в океанах. Пусть ещё с прецессией поборются... идиоты, ****!
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15.07.2021 05:54
+6
_Большая часть - завышенные самомнение и ЧСВ в сочетании с заниженным IQ. Вторая - очень небольшая часть - умные подлецы, извлекающие выгоды из борьбы с ветряными мельницами.
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15.07.2021 06:26
+4
та в курсе - не дышать и по возможности не портить воздух... - старо как мир...
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15.07.2021 01:47
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Налог, тариф, запрет и субсидии убыточным генераторам.
А потом удивляются что производительность труда - 60% от американской.
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15.07.2021 01:36 Ответить
После нас хоть потоп 🐸😈🧐☝️
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15.07.2021 01:45 Ответить
та в курсе - не дышать и по возможности не портить воздух... - старо как мир...
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15.07.2021 01:47 Ответить
пункт № 1 - достроить сп-2.........
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15.07.2021 02:15 Ответить
Навіть я коли вчився, було ще в радянських підручниках написано, автоматизація процесів зменшує собівартість продукції, проблема в тому що це збільшує безробіття і ми знайдемо ще одного ворога, Китай. Це я до чого, ми кормимо Китай уже давно, самі не розуміючи яким чином, але все просто, купуючи їх продукцію. Європейський союз уходить від такої практики, починаючи автоматизовуватись. Зара відмова від технологій двигунів внутрішнього згорання зробить повний перерозподіл сил у світі, бо те що швидко відновляється привязано до кліматичних умов і це війни.
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15.07.2021 03:18 Ответить
_Придурки думают что они влияют на такие глобальные, планетарные процессы как постоянно происходящие оледенения и потепления... Дохера высокого мнения о своей роли, люди настолько же влияют на эти процессы как рыбы на течения в океанах. Пусть ещё с прецессией поборются... идиоты, ****!
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15.07.2021 05:54 Ответить
Наразі температура Землі на 5 градусів цельсія холодніша ніж в середньому за останні 500 млн. років. Більшу частину чого часу на Землі не було льодовиків на полюсах. З чого це безволосі мавпи взяли що вони на щось впливають?

https://www.sciencemag.org/news/2019/05/500-million-year-survey-earths-climate-reveals-dire-warning-humanity
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15.07.2021 06:05 Ответить
_Большая часть - завышенные самомнение и ЧСВ в сочетании с заниженным IQ. Вторая - очень небольшая часть - умные подлецы, извлекающие выгоды из борьбы с ветряными мельницами.
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15.07.2021 06:26 Ответить
Я так понимаю в эти планы входит закупить у рашки побольше нефти?
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15.07.2021 07:09 Ответить
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15.07.2021 07:18 Ответить
Тобто ціни на комунальні послуги, на транспорт, на авіаквитки і на електроенергію піднімуть. Це все, що треба знати про "боротьбу з глобальним потеплінням".
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15.07.2021 08:16 Ответить
Предпоследнее потепление климата Земли было с 8-го по 13 век. Это потепление вызывало перенаселение Скандинавии в выброс в моря пассионарных норманов ( гр. варяги). Гренландия была Зелёной страной совсем без ледника. Эскимосы жили в глубинке острова и разводили овцебыков и оленей. В сороковых годах 13 векамустановилсь сильные морозы которые вытолкали эскимосов из глубинки, они перебили всё мужское население норманов жившее по побережьям Гренландии и платившим дань папе римскому исключительно моржевой костью. Такая же резня была устроена краснокожими на берегах Великих Озёр- всё белое население торговых факторий состоявшее из норманов и готов (жители острова Готланд на Балтике) было уничтожено. Следующее потеплени климата началось в середине 18 века и продолжается по наши дни. Снега на Гавайских вулканах были замечены Куком, но уже спустя несколько лет Лаперуз не видел и следа от них. Снега Килиманджаро остались в 60 гг 20 века, когда их описывал Хемигвэй. Причина? Конечно не выбросы углекислого газа и парниковый эффект. Мы- человечество как злотворная плесень на челе Земли. От нас освободится Земле легко с помощью катаклизма. Большую роль в истории человечества играет Голфстрим, который много раз менял и направление и объёмы несомой им воды.
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15.07.2021 09:20 Ответить
Хренью занимаются, климат на Земле на 95% зависит от солнечной активности /радиации/ и на 4% от геотермических процесоов /внутри планеты/, люди могут только ЗАСРАТЬ планету - это куда больше влияет на среду обитания /чем на климат/!
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15.07.2021 09:26 Ответить
Золотые слова, большинство людей путают загрязнение с изменениями климата и доказать им обратное - невозможно.
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15.07.2021 09:33 Ответить
Ви помітили,що кажуть зараз не глобальне потепління,а просто зміна клімату?
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15.07.2021 13:30 Ответить
Налог на сталь и бетон. Будут строить из говна и веточек
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15.07.2021 13:39 Ответить
 
 