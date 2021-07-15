ЕС представил план борьбы с изменениями климата

Европейский союз представил программу борьбы с изменениями климата, которая поможет стать "углеродно-нейтральным" до 2055 года.

Об этом на пресс-конференции сообщила руководительница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Действуя сейчас, мы можем сделать все по-другому и выбрать лучшее, здоровое и процветающее будущее", - заявила она.

Обнародованные планы получили название "Готовы к 55", что отсылает к планам ЕС сократить выбросы углерода до уровня 55% от показателей 1990 года, и включают следующие положения:

Читайте на "Цензор.НЕТ": За четыре дня в Киеве побито 10 температурных рекордов

- более жесткие ограничения выбросов для автомобилей, полный запрет продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году;

- налог на авиационное топливо и 10-летняя налоговый отпуск для низкоуглеродистых альтернатив;

- так называемый тариф на пограничный углерод, который потребует от производителей за пределами ЕС платить больше за импорт таких материалов, как сталь и бетон;

- расширение сектора возобновляемой энергетики;

- дополнительное финансирование программ повышения энергоэффективности, которое должно компенсировать растущие цены на транспорт и жилищно-коммунальные услуги.

Также читайте: СНБО разрабатывает шаги по недопущению климатических изменений в стране, - Данилов

Представители Европейской комиссии подчеркнули, что озвученные планы будут обсуждаться, ведь каждое из предложенных положений требует утверждения правительствами всех 27 членов ЕС.