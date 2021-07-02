За четыре дня в Киеве побито 10 температурных рекордов

Июнь в столице выдался намного жарче нормы. С 23 по 26 июня был побито 10 температурных рекордов.

Как информирует Цензор.НЕТ, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха в июне составила + 21,3 ° С, что на 1,8 ° С выше климатической нормы.

"С 23 по 26 июня было побито 10 температурных рекордов. Отмечено 6 дней с максимальной температурой воздуха выше 30,0°С", - сказано в сообщении.

Холоднее всего в столице было 1 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до + 7,4 ° С, а самім жарким днем стало 24 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 35,5°С.

Осадков в июне на проспекте Науки, 37 выпало 24 мм, или 32% климатической нормы.

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