За четыре дня в Киеве побито 10 температурных рекордов
Июнь в столице выдался намного жарче нормы. С 23 по 26 июня был побито 10 температурных рекордов.
Как информирует Цензор.НЕТ, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха в июне составила + 21,3 ° С, что на 1,8 ° С выше климатической нормы.
"С 23 по 26 июня было побито 10 температурных рекордов. Отмечено 6 дней с максимальной температурой воздуха выше 30,0°С", - сказано в сообщении.
Холоднее всего в столице было 1 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до + 7,4 ° С, а самім жарким днем стало 24 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 35,5°С.
Осадков в июне на проспекте Науки, 37 выпало 24 мм, или 32% климатической нормы.
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в Киеве с 26 июня максимальная температура ниже + 30
https://rp5.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%85_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Киеве,_Жулянах_(аэропорт)
в 2020 +21,7
в 2019 +23,6
так что в этом году не жарче
"среднемесячная температура воздуха в июне составила + 21,3 ° а пару часов можно и 33 потерпеть, это не целый день
Источник: https://censor.net/ru/n3274674
Шо там пишут мухосранские синоптики можно не цицировать