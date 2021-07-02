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За четыре дня в Киеве побито 10 температурных рекордов

За четыре дня в Киеве побито 10 температурных рекордов

Июнь в столице выдался намного жарче нормы. С 23 по 26 июня был побито 10 температурных рекордов.

Как информирует Цензор.НЕТ, по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха в июне составила + 21,3 ° С, что на 1,8 ° С выше климатической нормы.

"С 23 по 26 июня было побито 10 температурных рекордов. Отмечено 6 дней с максимальной температурой воздуха выше 30,0°С", - сказано в сообщении.

Холоднее всего в столице было 1 июня, когда минимальная температура под утро опустилась до + 7,4 ° С, а самім жарким днем стало 24 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до + 35,5°С.

Осадков в июне на проспекте Науки, 37 выпало 24 мм, или 32% климатической нормы.

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Киев (25524) климат (164) погода (2819)


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Топ комментарии
+5
Так нет же глобального потепления и Грета Тунберг сумашедшая...только уже не только дети, а даже котики с собачками замечают, что с климатом что то не так. Уже метан в Сибири размораживается, скоро реально торба, на фоне которой Ковид будет казаться милой романтической прогулпой. Зато у ватников, вокацапленых и рядовых дурачков с климатом все супер "такое уже было на планете". Не было! Атмосфера такими темпами в прошлом загрязнялась за 500 лет, но не за 50.
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02.07.2021 09:51
+3
ну если тот термометр засунуть в задницу то будет постоянно показывать больше +36
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02.07.2021 09:57
+2
Шо ти мені показуєш брехливий Синоптик? Я вірю термометру за вікном, а не йому.
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02.07.2021 09:50
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Правила форума Совет форумчан
У нас вже тиждень 32-34 в тіні. а на сонці 48-49.
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02.07.2021 09:39 Ответить
У Вас погода нормальная. Про 48-49... Фантазёр с ломом и кувалдой на плече.

За четыре дня в Киеве побито 10 температурных рекордов - Цензор.НЕТ 1173
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02.07.2021 09:44 Ответить
Шо ти мені показуєш брехливий Синоптик? Я вірю термометру за вікном, а не йому.
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02.07.2021 09:50 Ответить
Я читал твои посты, поэтому знаю, кто "брехливий".
Иди погуляй по областному центру с кувалдой и ломиком.
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02.07.2021 09:57 Ответить
Ідійот. Нас посилали ставити залізну огорожу навкруги котельні неподалік заводу.
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02.07.2021 10:04 Ответить
И вот, вы бригадой с ломиками подошли к пешеходному переходу и ... машины остановились и вас пропустили. Да?
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02.07.2021 10:08 Ответить
ну если тот термометр засунуть в задницу то будет постоянно показывать больше +36
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02.07.2021 09:57 Ответить
№46
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02.07.2021 10:05 Ответить
Ну ось зараз вже 32 в тіні. З обіду буде ще більше і до сраки той Синоптик.
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02.07.2021 11:51 Ответить
Я жду 48-49.
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02.07.2021 11:54 Ответить
Альо, де ти там? Вже 34 в тіні, а на сонці 47. Всюди асфальт та камінь і все нагрівається. Сама спека буде о третій годині.
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02.07.2021 13:50 Ответить
Жду 48-49.
Я тебе верю.
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02.07.2021 13:53 Ответить
где это у нас?
в Киеве с 26 июня максимальная температура ниже + 30
https://rp5.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%85_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Киеве,_Жулянах_(аэропорт)
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02.07.2021 09:55 Ответить
на солнце градусник собирает лишнее тепло, из-за чего такая температура которая не имеет никакого отношения к реальности
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02.07.2021 10:02 Ответить
Градусники для определения температуры воздуха обычно размещаются в тени.
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02.07.2021 15:52 Ответить
не обiчно, а тiльки в тiнi i нiяк iнакше.
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18.07.2021 16:43 Ответить
За чотири дні в Києві побито 10 температурних рекордів - Цензор.НЕТ 2344
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18.07.2021 16:44 Ответить
Так нет же глобального потепления и Грета Тунберг сумашедшая...только уже не только дети, а даже котики с собачками замечают, что с климатом что то не так. Уже метан в Сибири размораживается, скоро реально торба, на фоне которой Ковид будет казаться милой романтической прогулпой. Зато у ватников, вокацапленых и рядовых дурачков с климатом все супер "такое уже было на планете". Не было! Атмосфера такими темпами в прошлом загрязнялась за 500 лет, но не за 50.
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02.07.2021 09:51 Ответить
средняя температура в июне в Киеве
в 2020 +21,7
в 2019 +23,6
так что в этом году не жарче
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02.07.2021 09:53 Ответить
Ключевое слово - "средняя". Это когда дневную жару перемешать с чуть остывшем ночным воздухом.
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02.07.2021 15:49 Ответить
в статье
"среднемесячная температура воздуха в июне составила + 21,3 ° а пару часов можно и 33 потерпеть, это не целый день

Источник: https://censor.net/ru/n3274674
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02.07.2021 15:58 Ответить
В Киеве хорошо, облачно и прохладно.
Шо там пишут мухосранские синоптики можно не цицировать
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02.07.2021 11:01 Ответить
Ніколи в Україні, в особливості на Поліссі, таких високих температур небуло. Але гурток малоосвідчених буде до скону життя на планеті буде балакати що ніякого глобального потепління клімату немає.
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02.07.2021 15:45 Ответить
 
 