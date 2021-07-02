За чотири дні в Києві побито 10 температурних рекордів
Червень у столиці видався набагато спекотнішим за норму. Із 23 по 26 червня було побито 10 температурних рекордів.
Як інформує Цензор.НЕТ, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря в червні становила +21,3°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму.
"Із 23 по 26 червня було побито 10 температурних рекордів. Зафіксовано 6 днів із максимальною температурою повітря вище 30,0°С", - йдеться в повідомленні.
Найхолодніше в столиці було 1 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +7,4°С, а найбільш жарким стала 24 червня, коли максимальна температура після опівдня піднялася до +35,5°С.
Опадів у червні на проспекті Науки, 37 випало 24 мм, або 32% кліматичної норми.
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Я тебе верю.
в Киеве с 26 июня максимальная температура ниже + 30
https://rp5.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%85_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Киеве,_Жулянах_(аэропорт)
в 2020 +21,7
в 2019 +23,6
так что в этом году не жарче
"среднемесячная температура воздуха в июне составила + 21,3 ° а пару часов можно и 33 потерпеть, это не целый день
Источник: https://censor.net/ru/n3274674
Шо там пишут мухосранские синоптики можно не цицировать