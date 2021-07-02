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Новини
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За чотири дні в Києві побито 10 температурних рекордів

За чотири дні в Києві побито 10 температурних рекордів

Червень у столиці видався набагато спекотнішим за норму. Із 23 по 26 червня було побито 10 температурних рекордів.

Як інформує Цензор.НЕТ, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря в червні становила +21,3°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму.

"Із 23 по 26 червня було побито 10 температурних рекордів. Зафіксовано 6 днів із максимальною температурою повітря вище 30,0°С", - йдеться в повідомленні.

Найхолодніше в столиці було 1 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +7,4°С, а найбільш жарким ​​стала 24 червня, коли максимальна температура після опівдня піднялася до +35,5°С.

Опадів у червні на проспекті Науки, 37 випало 24 мм, або 32% кліматичної норми.

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Автор: 

Київ (19469) клімат (180) погода (789)


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Топ коментарі
+5
Так нет же глобального потепления и Грета Тунберг сумашедшая...только уже не только дети, а даже котики с собачками замечают, что с климатом что то не так. Уже метан в Сибири размораживается, скоро реально торба, на фоне которой Ковид будет казаться милой романтической прогулпой. Зато у ватников, вокацапленых и рядовых дурачков с климатом все супер "такое уже было на планете". Не было! Атмосфера такими темпами в прошлом загрязнялась за 500 лет, но не за 50.
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02.07.2021 09:51
+3
ну если тот термометр засунуть в задницу то будет постоянно показывать больше +36
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02.07.2021 09:57
+2
Шо ти мені показуєш брехливий Синоптик? Я вірю термометру за вікном, а не йому.
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02.07.2021 09:50
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У нас вже тиждень 32-34 в тіні. а на сонці 48-49.
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02.07.2021 09:39 Відповісти
У Вас погода нормальная. Про 48-49... Фантазёр с ломом и кувалдой на плече.

За четыре дня в Киеве побито 10 температурных рекордов - Цензор.НЕТ 1173
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02.07.2021 09:44 Відповісти
Шо ти мені показуєш брехливий Синоптик? Я вірю термометру за вікном, а не йому.
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02.07.2021 09:50 Відповісти
Я читал твои посты, поэтому знаю, кто "брехливий".
Иди погуляй по областному центру с кувалдой и ломиком.
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02.07.2021 09:57 Відповісти
Ідійот. Нас посилали ставити залізну огорожу навкруги котельні неподалік заводу.
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02.07.2021 10:04 Відповісти
И вот, вы бригадой с ломиками подошли к пешеходному переходу и ... машины остановились и вас пропустили. Да?
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02.07.2021 10:08 Відповісти
ну если тот термометр засунуть в задницу то будет постоянно показывать больше +36
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02.07.2021 09:57 Відповісти
№46
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02.07.2021 10:05 Відповісти
Ну ось зараз вже 32 в тіні. З обіду буде ще більше і до сраки той Синоптик.
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02.07.2021 11:51 Відповісти
Я жду 48-49.
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02.07.2021 11:54 Відповісти
Альо, де ти там? Вже 34 в тіні, а на сонці 47. Всюди асфальт та камінь і все нагрівається. Сама спека буде о третій годині.
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02.07.2021 13:50 Відповісти
Жду 48-49.
Я тебе верю.
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02.07.2021 13:53 Відповісти
где это у нас?
в Киеве с 26 июня максимальная температура ниже + 30
https://rp5.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5,_%D0%96%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%85_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82) https://rp5.ru/Архив_погоды_в_Киеве,_Жулянах_(аэропорт)
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02.07.2021 09:55 Відповісти
на солнце градусник собирает лишнее тепло, из-за чего такая температура которая не имеет никакого отношения к реальности
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02.07.2021 10:02 Відповісти
Градусники для определения температуры воздуха обычно размещаются в тени.
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02.07.2021 15:52 Відповісти
не обiчно, а тiльки в тiнi i нiяк iнакше.
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18.07.2021 16:43 Відповісти
За чотири дні в Києві побито 10 температурних рекордів - Цензор.НЕТ 2344
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18.07.2021 16:44 Відповісти
Так нет же глобального потепления и Грета Тунберг сумашедшая...только уже не только дети, а даже котики с собачками замечают, что с климатом что то не так. Уже метан в Сибири размораживается, скоро реально торба, на фоне которой Ковид будет казаться милой романтической прогулпой. Зато у ватников, вокацапленых и рядовых дурачков с климатом все супер "такое уже было на планете". Не было! Атмосфера такими темпами в прошлом загрязнялась за 500 лет, но не за 50.
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02.07.2021 09:51 Відповісти
средняя температура в июне в Киеве
в 2020 +21,7
в 2019 +23,6
так что в этом году не жарче
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02.07.2021 09:53 Відповісти
Ключевое слово - "средняя". Это когда дневную жару перемешать с чуть остывшем ночным воздухом.
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02.07.2021 15:49 Відповісти
в статье
"среднемесячная температура воздуха в июне составила + 21,3 ° а пару часов можно и 33 потерпеть, это не целый день

Источник: https://censor.net/ru/n3274674
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02.07.2021 15:58 Відповісти
В Киеве хорошо, облачно и прохладно.
Шо там пишут мухосранские синоптики можно не цицировать
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02.07.2021 11:01 Відповісти
Ніколи в Україні, в особливості на Поліссі, таких високих температур небуло. Але гурток малоосвідчених буде до скону життя на планеті буде балакати що ніякого глобального потепління клімату немає.
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02.07.2021 15:45 Відповісти
 
 