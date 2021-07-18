РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9893 посетителя онлайн
Новости
3 061 12

Германия выделит пострадавшим от стихии 300 млн евро и снизит налоги

Германия выделит пострадавшим от стихии 300 млн евро и снизит налоги

Министерство финансов Германии намерено выделить пострадавшим от наводнения помощь в размере 300 миллионов евро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Bild am Sonntag.

"Нужна национальная демонстрация силы. В среду на заседании правительства я хочу положить на стол два дела. Во-первых, экстренную помощь: во время последнего наводнения она требовала значительно больше 300 миллонов евро; наверное, сейчас нужно столько же. Во-вторых, нам нужно заложить основы программы реконструкции, чтобы разрушенные дома, дороги и мосты можно было быстро отремонтировать", - заявил Шольц. Он добавил, что, по опыту предыдущей подобной катастрофы, на это нужно направить "миллиарды евро".

По словам министра, который является кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии, граждане "должны стоять сейчас вместе как страна и помогать жертвам наводнения быстро, щедро и небюрократически".

Читайте также: После катастрофических наводнений Европу ждут новые экстремальные погодные явления, - ученые

По мнению Шольца, первая экстренная помощь федерального правительства должна поступить уже в июле. На помощь в строительстве нужно немного больше времени, но первые транши должны пойти не позднее, чем до конца года.

Министр финансов и вице-канцлер уточнил, что федеральное правительство не имеет необходимости брать новые займы на помощь от наводнения, имеющихся средств хватит.

По словам министра финансов, федеральное правительство также планирует облегчить для пострадавших налоговое бремя.

Как сообщалось, в настоящее время известно о 156 жертвах разрушительного наводнения, которое затронуло прежде всего запад Германии.

Это число будет расти, не сомневаются спасатели. Материальный ущерб пока даже невозможно подсчитать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наводнения в Европе: число жертв возросло до 183, непогода распространилась на Чехию, Австрию и Швейцарию

Автор: 

Германия (7063) наводнение (461)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Тупые фрицы,снижать налоги может каждый дурак,а вы попробуйте повысить,потратить на всякие набсоветы и объяснить что это правильно.
показать весь комментарий
18.07.2021 15:52
+13
А мали б підняти податки і забрати 5 відсотків з усього, що вдалося зберегти. І тарифи на комуналку підняти, хочаб, на 50%, як робить "велічайший" лідер Європи і Всесвіту.
Олігархам, можна й списати, тим більше, якщо вони правільНиє. І гральному бізнесу допомогти. Знизити податки рази в 3. Він потім віддячить. І всі задоволені, окрім держскарбниці.
Вчіться, "профани".
показать весь комментарий
18.07.2021 16:12
+10
Пусть к Зеле обратятся. Он научит как это делать. Вот только немцы это вряд-ли поймут.
показать весь комментарий
18.07.2021 15:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тупые фрицы,снижать налоги может каждый дурак,а вы попробуйте повысить,потратить на всякие набсоветы и объяснить что это правильно.
показать весь комментарий
18.07.2021 15:52 Ответить
Пусть к Зеле обратятся. Он научит как это делать. Вот только немцы это вряд-ли поймут.
показать весь комментарий
18.07.2021 15:56 Ответить
та реально, немцы - вообще не в теме!
нужно как "найвеличнийший ********** мира" - снизить в ТРИ раза налоги на казино и лотереии (бо они бедные!) и списать за счет госбюджета долги олигархату ахметову-коломойскому и Ко...

А деньги.. деньги можно с зебилов взять - заставив их заплатить НОВЫЕ налоги на свое имущество, включая квартиры, машины, зарплату, пенсии, счета в банках..
Ну и снова поднять комуналку осенью.. а кули, эпоха бедности закончилась!
Естественно, налоги не касаются чиновников, судей, нардепов и прочих слуг...
У них нулевая ставка))
показать весь комментарий
18.07.2021 18:35 Ответить
Є в мене на прикметі один ліквідатор будь якого лиха, в кіні і відосіках себе проявив- аж 3/4 наріду в захваті були. Можу підказати за недорого німцям. ПиСи Воно ще і члєнограй, і пританцьовує, і в очи заглядати уміє.
показать весь комментарий
18.07.2021 15:55 Ответить
А мали б підняти податки і забрати 5 відсотків з усього, що вдалося зберегти. І тарифи на комуналку підняти, хочаб, на 50%, як робить "велічайший" лідер Європи і Всесвіту.
Олігархам, можна й списати, тим більше, якщо вони правільНиє. І гральному бізнесу допомогти. Знизити податки рази в 3. Він потім віддячить. І всі задоволені, окрім держскарбниці.
Вчіться, "профани".
показать весь комментарий
18.07.2021 16:12 Ответить
Ну і, яке відношення до "віськового збору", має 5% вазеленська "амністія" для "мудрого" наріду?
Тарифи можна підняти і на 100%, якщо фірташу, чи ще якомусь коломйському- ахметову-пінчуку, потрібно буде списати борги не на 1, а на 2 млрд доларів. Вава над цим попрацює.
І гральний бізнес, який "слуги" проголосували в 2021 році, як наповнювач бюджету, краще, взягалі звільнити від податкив. Їх можна замінити офіційними відкатами для ОПи, "слуг" та "велічайшего". Бюджет будуть наповнювати піднятими податками з малого та середнього бізнесу, "розжирівшого", за час зебільних локдаунів.
показать весь комментарий
18.07.2021 17:31 Ответить
Тебе жмут 1.5 % военного сбора ? Прям в США?
показать весь комментарий
18.07.2021 20:09 Ответить
Ща евробляхи "утопленники" попрут в Украину. Без спецов хер отличишь.
показать весь комментарий
18.07.2021 16:38 Ответить
немцы слабаки. вот в Украине несколько лет назад мудаки живущие в Конча - Заспе власть имущие и построившие дома с уровнем воды чтобы на катерах в дома заплывать, сброси уровень воды в днепре боясь паводка.... вот это уровень...
показать весь комментарий
18.07.2021 19:41 Ответить
Судя по тому, что я вижу и что читаю, 300 млн. это очень мало.
показать весь комментарий
18.07.2021 20:41 Ответить
 
 