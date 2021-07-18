Германия выделит пострадавшим от стихии 300 млн евро и снизит налоги
Министерство финансов Германии намерено выделить пострадавшим от наводнения помощь в размере 300 миллионов евро.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Bild am Sonntag.
"Нужна национальная демонстрация силы. В среду на заседании правительства я хочу положить на стол два дела. Во-первых, экстренную помощь: во время последнего наводнения она требовала значительно больше 300 миллонов евро; наверное, сейчас нужно столько же. Во-вторых, нам нужно заложить основы программы реконструкции, чтобы разрушенные дома, дороги и мосты можно было быстро отремонтировать", - заявил Шольц. Он добавил, что, по опыту предыдущей подобной катастрофы, на это нужно направить "миллиарды евро".
По словам министра, который является кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии, граждане "должны стоять сейчас вместе как страна и помогать жертвам наводнения быстро, щедро и небюрократически".
По мнению Шольца, первая экстренная помощь федерального правительства должна поступить уже в июле. На помощь в строительстве нужно немного больше времени, но первые транши должны пойти не позднее, чем до конца года.
Министр финансов и вице-канцлер уточнил, что федеральное правительство не имеет необходимости брать новые займы на помощь от наводнения, имеющихся средств хватит.
По словам министра финансов, федеральное правительство также планирует облегчить для пострадавших налоговое бремя.
Как сообщалось, в настоящее время известно о 156 жертвах разрушительного наводнения, которое затронуло прежде всего запад Германии.
Это число будет расти, не сомневаются спасатели. Материальный ущерб пока даже невозможно подсчитать.
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нужно как "найвеличнийший ********** мира" - снизить в ТРИ раза налоги на казино и лотереии (бо они бедные!) и списать за счет госбюджета долги олигархату ахметову-коломойскому и Ко...
А деньги.. деньги можно с зебилов взять - заставив их заплатить НОВЫЕ налоги на свое имущество, включая квартиры, машины, зарплату, пенсии, счета в банках..
Ну и снова поднять комуналку осенью.. а кули, эпоха бедности закончилась!
Естественно, налоги не касаются чиновников, судей, нардепов и прочих слуг...
У них нулевая ставка))
Олігархам, можна й списати, тим більше, якщо вони правільНиє. І гральному бізнесу допомогти. Знизити податки рази в 3. Він потім віддячить. І всі задоволені, окрім держскарбниці.
Вчіться, "профани".
Тарифи можна підняти і на 100%, якщо фірташу, чи ще якомусь коломйському- ахметову-пінчуку, потрібно буде списати борги не на 1, а на 2 млрд доларів. Вава над цим попрацює.
І гральний бізнес, який "слуги" проголосували в 2021 році, як наповнювач бюджету, краще, взягалі звільнити від податкив. Їх можна замінити офіційними відкатами для ОПи, "слуг" та "велічайшего". Бюджет будуть наповнювати піднятими податками з малого та середнього бізнесу, "розжирівшого", за час зебільних локдаунів.