Германия выделит пострадавшим от стихии 300 млн евро и снизит налоги

Министерство финансов Германии намерено выделить пострадавшим от наводнения помощь в размере 300 миллионов евро.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью изданию Bild am Sonntag.

"Нужна национальная демонстрация силы. В среду на заседании правительства я хочу положить на стол два дела. Во-первых, экстренную помощь: во время последнего наводнения она требовала значительно больше 300 миллонов евро; наверное, сейчас нужно столько же. Во-вторых, нам нужно заложить основы программы реконструкции, чтобы разрушенные дома, дороги и мосты можно было быстро отремонтировать", - заявил Шольц. Он добавил, что, по опыту предыдущей подобной катастрофы, на это нужно направить "миллиарды евро".

По словам министра, который является кандидатом на пост канцлера от Социал-демократической партии, граждане "должны стоять сейчас вместе как страна и помогать жертвам наводнения быстро, щедро и небюрократически".

Читайте также: После катастрофических наводнений Европу ждут новые экстремальные погодные явления, - ученые

По мнению Шольца, первая экстренная помощь федерального правительства должна поступить уже в июле. На помощь в строительстве нужно немного больше времени, но первые транши должны пойти не позднее, чем до конца года.

Министр финансов и вице-канцлер уточнил, что федеральное правительство не имеет необходимости брать новые займы на помощь от наводнения, имеющихся средств хватит.

По словам министра финансов, федеральное правительство также планирует облегчить для пострадавших налоговое бремя.

Как сообщалось, в настоящее время известно о 156 жертвах разрушительного наводнения, которое затронуло прежде всего запад Германии.

Это число будет расти, не сомневаются спасатели. Материальный ущерб пока даже невозможно подсчитать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наводнения в Европе: число жертв возросло до 183, непогода распространилась на Чехию, Австрию и Швейцарию