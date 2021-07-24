В районах бедствия в Германии снова идут дожди - готовится эвакуация
Полиция в Рейнланд-Пфальце призвала добровольцев временно приостановить поездки в долину Ара, ставшую эпицентром наводнения в Германии. Из-за заторов на дорогах не может проехать строительная техника.
Спустя примерно полторы недели после беспрецедентного наводнения на западе Германии в районах катастрофы вновь начались дожди, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
В воскресенье утром погодные условия могут ухудшиться, поэтому жителям наиболее пострадавших населенных пунктов предложена эвакуация, указала глава штаба по борьбе с катастрофой Бегона Херман в Бад-Нойенаре - Арвайлере.
Находящиеся в Шульде, Инзуле, Дюмпельфельде и Бад-Нойенаре могут воспользоваться автобусами-шаттлами, которые доставят их во временное убежище в Ляймерсдорфе, сообщается далее. "Люди могут сами принять соответствующее решение", - отметила Херман. Хотя осадки ожидаются не столь сильные, как неделю назад, ситуацию осложняет проблемами с функционированием канализационной системе.
Между тем полиция и кризисный штаб призвали население отказаться до конца дня от поездок в эпицентр катастрофы в земле Рейнланд-Пфальц для оказания помощи пострадавшим. Готовность граждан помочь"по-прежнему огромна и непрерывна", но все подъездные пути к долине реки Ар, а также дороги в самом районе наводнения "полностью переполнены", заявил президиум полиции в Кобленце.
Поэтому в пробках стоит, в том числе, строительная техника, необходимая для восстановления дорог, мостов и водопроводов, а также транспорт для вывоза мусора, указывается далее в заявлении. В другие дни и других местах помощь "с благодарностью принимается", сообщила полиция.
К утру 24 июля число жертв разрушительного наводнения увеличилось до 179 человек: в Северном Рейне - Вестфалия погибли 47 человек, в Рейнланд-Пфальце - 132. Кризисные штабы земельных правительств разрабатывают план действий на случай прогнозируемых синоптиками дождей в выходные, 24 и 25 июля. По словам министра внутренних дел Рейнланд-Пфальца Рогера Левенца, для населения уже подготовлены укрытия в безопасных местах.
В Северном Рейне - Вестфалии тоже готовятся к новым осадкам, предсказанным Немецкой метеорологической службой (Deutscher Wetterdienst, DWD). Земельное МВД издало распоряжение, согласно которому полиция и пожарные должны находиться в состоянии повышенной готовности на случай сильных дождей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Украина должна себя уважать , тогда и другие будут уважать
Бльоо, а с какого боку немцы должны защищать вашу трубу, в которую на каждом метре врезан вентиль и какие то проныры, которых вы не в состоянии привести в чувство, тырят газ?
Германия думает о СВОЕЙ выгоде.
А вы не думаете о своей. Вы ВСЁ профукали и молчите.
Вы забыли, что наши раненые лечились в немецких госпиталях?
И теперь вы нищебродно радуетесь, что какие то гансы и греты были снесены селевым потоком? Нашли виноватых? Ну вы и злыдни!
мы, украинцы, злимся на немцев, потому что продажные нечистоплотные коррумпированные немецкие политики, хотят для своей немецкой выгоды поторговать украинскими территориями и украинской государственностью.. и особенно опасно то, что эта ваша немецкая политическая нечистоплотность, гарантирует лилиПутину приток валюты, на которую он модернизирует свою армию и оплачивает этой валютой подрывную деятельность против самой Германии, против ЕС, против США и против Украины..
как ты дожил до своих лет с таким маленьким мозгом, дятел?!
Ок, а прості німці що загинули втратили хати , майно , вони тут до чого ???
но при этом я вижу, что население Германии не осуждает фрау Меркель и гер Мааса за их не прикрытое лоббирование интересов лилиПутина, связанное с достройкой "СевПот-2"..
почему?.. потому что простым немцам пофиг и они одобряют сотрудничество немецкой политической "элиты" с террористическим режимом лилиПутина..
как оказалось, для современной Германии поведение Шредера это норма..
Цікаво, що зробив для фронту ти, анонім з такою крутою назвою "Холодний Яр"? Ти волонтер? Ти фронтовик? Чи форумний пацюк з претензіями?
Закордонці могли б смакувати досить пристойне життя за кордоном, але вони переймаються долею України (і словом, і ділом, а не тільки киздінням у коментах, як деякі).
Ящо ти думаєш, що з-за кордону не видно, що твориться в України, то це твої проблеми. Якщо ти "обрізаєш" право втручатися у питання України для "закордонців"-то ти не українець, а містечковий малорос. І тоді не треба волати "Явропа, памагі, бо ми самі недолугі й не можем зорганізуватися, щоб облаштувати Україну".
Так-ясно?
А що я робив - не твоя справа Мені вистачає сталевої пластини в гомілці , щоб пам"ятать про долю України, а не теліпать язиком , паскудячи її людей , як це робиш ти - "француз із Долгопрудного"!
"скважина" = "свердловина"
І Путєн допоміг. Німці не знають, як писати плакати?
_________
Дебіл той, хто радіє, що на згарищі у сусіда зможе підсмажити собі яєшню
-----
Знову жартую. Але люди не розуміють, що вони, де вони і що зараз
Звісно, там були інші персонажі, але тенденція залишається
23 липня 1918 року Петроградський комітет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) РКП(б) , затвердивши рішення щодо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80 червоного терору , ухвалив зокрема https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA узяття заручників й «облаштування трудових (концентраційних) таборів». https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 15 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 року був опублікований декрет ВЦИКА «Про табори примусових робіт», що припускав створення мінімум одного табору на 300 чоловік при кожному губернському місті. До кінця 1919 року існував вже 21 табір.
До кінця 1921 р. у РРФСР було вже 122 табори. При цьому у 117 таборах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1 НКВС перебувало 60 457 ув'язнених, у таборах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7%D0%9A ВЧК понад 25 000 - разом близько 100 000.
Восени 1923 року було вже 315 таборів, з яких найвідоміший СЛОН (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Соловецький табір особливого призначення ) - послужив основою виниклої згодом системи трудових таборівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93 ГУЛАГу
Так "хто кого ростив"?
Був ти дурнем - дурнем і вмреш!!!
ПОЛУЧИТЕ
БЕРЛІН - ЦЕ ОТВЄТКА НА ПІВНІЧНИЙ ПОТОК 2.
Що посієш - те і пожнеш
Сочувствую жителям Германии пострадавшим от наводнения.
Без их денег Россия была бы занята не новой войной, а другими проблемами.
Я тоже сочувствую жителям Германии, пострадавшим от наводнения.
Потому что Ангела Меркель предала их в обмен на должность
в наблюдательном совете "Газпрома" (бедняжка, наверное, недоедала).
Теперь жители Германии соучастники преступлений кремля.
по СП - 2 и что жители пострадавших от наводнения районов по этому
вопросу поддержали Меркель.