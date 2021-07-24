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В районах бедствия в Германии снова идут дожди - готовится эвакуация

В районах бедствия в Германии снова идут дожди - готовится эвакуация

Полиция в Рейнланд-Пфальце призвала добровольцев временно приостановить поездки в долину Ара, ставшую эпицентром наводнения в Германии. Из-за заторов на дорогах не может проехать строительная техника.

Спустя примерно полторы недели после беспрецедентного наводнения на западе Германии в районах катастрофы вновь начались дожди, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В воскресенье утром погодные условия могут ухудшиться, поэтому жителям наиболее пострадавших населенных пунктов предложена эвакуация, указала глава штаба по борьбе с катастрофой Бегона Херман в Бад-Нойенаре - Арвайлере.

Находящиеся в Шульде, Инзуле, Дюмпельфельде и Бад-Нойенаре могут воспользоваться автобусами-шаттлами, которые доставят их во временное убежище в Ляймерсдорфе, сообщается далее. "Люди могут сами принять соответствующее решение", - отметила Херман. Хотя осадки ожидаются не столь сильные, как неделю назад, ситуацию осложняет проблемами с функционированием канализационной системе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Только в транспортной сфере убытки от наводнения в Германии составляют около 2 млрд евро, - Минтранс страны

Между тем полиция и кризисный штаб призвали население отказаться до конца дня от поездок в эпицентр катастрофы в земле Рейнланд-Пфальц для оказания помощи пострадавшим. Готовность граждан помочь"по-прежнему огромна и непрерывна", но все подъездные пути к долине реки Ар, а также дороги в самом районе наводнения "полностью переполнены", заявил президиум полиции в Кобленце.

Поэтому в пробках стоит, в том числе, строительная техника, необходимая для восстановления дорог, мостов и водопроводов, а также транспорт для вывоза мусора, указывается далее в заявлении. В другие дни и других местах помощь "с благодарностью принимается", сообщила полиция.

К утру 24 июля число жертв разрушительного наводнения увеличилось до 179 человек: в Северном Рейне - Вестфалия погибли 47 человек, в Рейнланд-Пфальце - 132. Кризисные штабы земельных правительств разрабатывают план действий на случай прогнозируемых синоптиками дождей в выходные, 24 и 25 июля. По словам министра внутренних дел Рейнланд-Пфальца Рогера Левенца, для населения уже подготовлены укрытия в безопасных местах.

В Северном Рейне - Вестфалии тоже готовятся к новым осадкам, предсказанным Немецкой метеорологической службой (Deutscher Wetterdienst, DWD). Земельное МВД издало распоряжение, согласно которому полиция и пожарные должны находиться в состоянии повышенной готовности на случай сильных дождей.

Также читайте: Германия выделит пострадавшим от стихии 300 млн евро и снизит налоги

Автор: 

Германия (7082) дожди (229) наводнение (461) эвакуация (2107)


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Топ комментарии
+40
передайте им нашу всеобщую озабоченность и надежду на мырное окончание потопа.
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24.07.2021 21:44 Ответить
+30
Формулу Штанмаера им на воротник
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24.07.2021 21:50 Ответить
+29
Північний потік -2 вам в допомогу
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24.07.2021 21:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Кара божья за решения бестолковые
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24.07.2021 21:38 Ответить
Північний потік -2 вам в допомогу
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24.07.2021 21:39 Ответить
передайте им нашу всеобщую озабоченность и надежду на мырное окончание потопа.
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24.07.2021 21:44 Ответить
Осуждаешь? Сильно правильний? Куда стремишься? В рай? С *********?
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24.07.2021 21:51 Ответить
Воно московіт....
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24.07.2021 22:50 Ответить
конечно не читают им на нас вообще насрать было бы а мы должны соболезновать? и когда на Закарпатье было навводнение вообще пофиг им и не удостоились чести даже написать в немецкой прессе он нашем паводке
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24.07.2021 21:57 Ответить
100 баллов
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25.07.2021 06:39 Ответить
Даже 200 баллов
Украина должна себя уважать , тогда и другие будут уважать
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25.07.2021 06:41 Ответить
Почитал - садись теперь на бутыку
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24.07.2021 22:48 Ответить
Формулу Штанмаера им на воротник
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24.07.2021 21:50 Ответить
и мокреля в догонку.
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24.07.2021 22:27 Ответить
Справка: Секретарь комитета комсомола (ССНМ) по пропаганде (1976-1978) Ангела Меркель (Каснер) с 1974 года посещала СССР (Москва, Ленинград, Донецк, Сочи...), где была завербована КГБ. Успешно прошла агентурную подготовку. Одна из самых удачных вербовок КГБ СССР.
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24.07.2021 23:36 Ответить
Вот так читаешь злобные комменты и думаешь-
Бльоо, а с какого боку немцы должны защищать вашу трубу, в которую на каждом метре врезан вентиль и какие то проныры, которых вы не в состоянии привести в чувство, тырят газ?
Германия думает о СВОЕЙ выгоде.
А вы не думаете о своей. Вы ВСЁ профукали и молчите.

Вы забыли, что наши раненые лечились в немецких госпиталях?
И теперь вы нищебродно радуетесь, что какие то гансы и греты были снесены селевым потоком? Нашли виноватых? Ну вы и злыдни!
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24.07.2021 21:51 Ответить
Француз лахтинский закройся!
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24.07.2021 21:53 Ответить
Свинособаки все 30 лет их рашки мечтают уничтожить весь Запад и ничего торговля сними отлично шла у стран Запада
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24.07.2021 21:58 Ответить
дурень ты скудоумный!..
мы, украинцы, злимся на немцев, потому что продажные нечистоплотные коррумпированные немецкие политики, хотят для своей немецкой выгоды поторговать украинскими территориями и украинской государственностью.. и особенно опасно то, что эта ваша немецкая политическая нечистоплотность, гарантирует лилиПутину приток валюты, на которую он модернизирует свою армию и оплачивает этой валютой подрывную деятельность против самой Германии, против ЕС, против США и против Украины..
как ты дожил до своих лет с таким маленьким мозгом, дятел?!
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24.07.2021 22:07 Ответить
нечистоплотные коррумпированные немецкие политики, хотят для своей немецкой выгоды поторговать украинскими территориями и украинской государственностью.@@@@@@@
Ок, а прості німці що загинули втратили хати , майно , вони тут до чого ???
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24.07.2021 22:17 Ответить
Рядовой немей будет доволен лишними условными плюс 50 евро к своей зарплате от как бы выгоды от сп2, зная, что путлер полномасштабно имеет возможность воевать против Украины? Если да, то злорадство со стороны украинцев обосновано
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24.07.2021 22:23 Ответить
я лично в своих комментах не выражал негатива против простых немцев и не злорадствовал по поводу потопа и ущерба связанного с ним..
но при этом я вижу, что население Германии не осуждает фрау Меркель и гер Мааса за их не прикрытое лоббирование интересов лилиПутина, связанное с достройкой "СевПот-2"..
почему?.. потому что простым немцам пофиг и они одобряют сотрудничество немецкой политической "элиты" с террористическим режимом лилиПутина..
как оказалось, для современной Германии поведение Шредера это норма..
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24.07.2021 22:24 Ответить
Простим німцям дійсно пох і не сказав б що вони «одобряют» політику Меркель , але вони не зрозуміють « наізд та обурення украінців на німців за Норд стрім бо добре знають при цьому що Украіна чудово хандлює з Кацапстаном на млрди евро щорічно ( Карл!?) От в чому трабли …
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24.07.2021 23:29 Ответить
Доказательства тыреного газа есть?
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24.07.2021 22:24 Ответить
Нет, не слышал
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24.07.2021 22:30 Ответить
Лаптеногий , про то что украинцы тырят газ , варнякает только кремлевская крыса , а на самом деле , это бред !
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24.07.2021 22:33 Ответить
чуваш. никто газ не тырил. вообще то эта мордовская замануха появилась тогда когда счетчики газа на трубе стояли на границе между твоей удмуртией и Украиной. То что реформаторы устраивали свой шахер махер на газированых схемах это факт. Но не более.
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24.07.2021 22:34 Ответить
просто дебильные менеджеры газпрома тогда своими мозгами не смогли осознать пока им не ткнули . что объём и вес не одно и тоже . это как некоторые тонну бензина переводят в 1000 литров .
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24.07.2021 22:48 Ответить
Їм сало, тирю газ.
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24.07.2021 22:11 Ответить
Істото, усюди стоять лічильники, тож казки про крадений газ розказуй в іншому місці. Нехай твої куратори дадуть тобі нову методичку.
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24.07.2021 23:01 Ответить
Назви точні місця розташування "вентилів"!!! Я поїду - перевірю Мені тут відносно недалеко до труби
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25.07.2021 05:08 Ответить
Коли читаєш зневажливі коментарі "кацапським нарєчієм" про те, що твориться в Україні, від дописувачів із "Франції", "Італії", "Німеччини", "Великої Британії" чи навіть з "Сінгапуру" - так і хочеться спитать: "Ну чё там у нас "хахлов", ещё плохого, господа "лахтинцы"? С Москвы же всегда лучше видно, что творится в Украине!"
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25.07.2021 07:20 Ответить
Добре, напишу тобі українською. Чим тобі завинили дописувачі з-за кордону? Тим, що вони допомагали армії та пораненим, як могли? Тим,що слали в Україну броніки, приціли, ліки, гроші пораненим? Ти знаєш, скільки коштує один пакетик 18 грамів "Целоксу"? Десь 20 євро. А тих Целоксів на фронт висилалося багато, щоб у поранених зупиняти кров.

Цікаво, що зробив для фронту ти, анонім з такою крутою назвою "Холодний Яр"? Ти волонтер? Ти фронтовик? Чи форумний пацюк з претензіями?



Закордонці могли б смакувати досить пристойне життя за кордоном, але вони переймаються долею України (і словом, і ділом, а не тільки киздінням у коментах, як деякі).
Ящо ти думаєш, що з-за кордону не видно, що твориться в України, то це твої проблеми. Якщо ти "обрізаєш" право втручатися у питання України для "закордонців"-то ти не українець, а містечковий малорос. І тоді не треба волати "Явропа, памагі, бо ми самі недолугі й не можем зорганізуватися, щоб облаштувати Україну".
Так-ясно?
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25.07.2021 10:13 Ответить
Що змусив я тебе "напрячься"? Ти просив "консультанта" перекласти тобі текст українською? Чи сам "напрягся"? Не натягуй на сраку "вишиванку" - "лапті" все одно виглядають!
А що я робив - не твоя справа Мені вистачає сталевої пластини в гомілці , щоб пам"ятать про долю України, а не теліпать язиком , паскудячи її людей , як це робиш ти - "француз із Долгопрудного"!
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25.07.2021 10:21 Ответить
Та будь ласка! "Сім літ мак не родив - люди з голоду не вмерли"! Нога зрослася, кістка наросла - ходжу вже нормально Бігать тільки не можу Так що поміч твоя мені не потрібна - допомагай іншим (Не забудь тільки координати "вентилів" скинуть - я поїду перевірю)
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25.07.2021 10:51 Ответить
Сонечко! "Скраплений газ" - це не ГТС, яка працює на Європу! Це - місцева система, що отримує газ із газорозподільника чи скважини, стискає його до рідкого стану і подає споживачу (Порівнювать цей трубопровід і ГТС - все одно що порівнювать бензобак "Запорожця" з танкером) Ти - якщо не розбираєшся то спитай людей, що знають - щоб з тебе люди не сміялися!
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25.07.2021 12:45 Ответить
Безвідносно до суті комента:
"скважина" = "свердловина"
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26.07.2021 02:18 Ответить
100% .
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25.07.2021 16:15 Ответить
Нормальні люди в Лугандоні виходили на вулиці з плакатами "Путєн памагі!"
І Путєн допоміг. Німці не знають, як писати плакати?
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24.07.2021 22:01 Ответить
Язиков не знають.
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24.07.2021 22:02 Ответить
Німці виростили у себе на Фатерлянді чудовисько Гітлера. Той допоміг вирости в Росії чудовисько Сталіна-Леніна. Це коштувало людству мільони-мільони жертв. Тепер німці вирощують чудовсько путєна?
_________
Дебіл той, хто радіє, що на згарищі у сусіда зможе підсмажити собі яєшню
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24.07.2021 22:12 Ответить
Якщо нема газу, можно і на згарищі, якщо у сусіда був газовий котел
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24.07.2021 22:17 Ответить
Жартувати виходить тільки тоді, коли панове у комфортних умовах, або хочаб не дупою на розжареній печі. Схоже людство збираються черговий раз переформатувати. Занадто багато жлобського дебілізму, яке хоче "панувати світом". Як кажуть: "повне перезавантаження"
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24.07.2021 22:29 Ответить
Частково з вами, згоден. Головне, щоб при цьому "перезавантаженні" не втратила своє, а надбала.
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24.07.2021 22:36 Ответить
Курку цікавлять справи власника птахоферми? Хм.
-----
Знову жартую. Але люди не розуміють, що вони, де вони і що зараз
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24.07.2021 22:51 Ответить
ну от твій жлобський деблізм кличе тебе голосувати за ботоксну жидівку Юлю Грігян - а чим інше людство гірше за тебе?
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24.07.2021 22:52 Ответить
Вибач, продажний, мародерський троль, що я тебе здам. Я вже більше пів року агітую за президента Зеркаль. Ти цього не знав, але це твій прой%б. Вибач, якщо Мародер тебе за це прищимить у грошах
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24.07.2021 23:20 Ответить
Ента чта, очередная жертва вашего а вболiвання... Бiдна-бiдна УЛЬЯНКА ГРОМОВА... ЗЫ... эТО ВЫ ПОДХВАТИЛИ ЗАРАЗУ, КОГДА уболiвали за главного бедоносца, етить его налево. Надо Юлечке настучать , шобы таких на пушечный выстрел к себе не подпускала, а в церкви пусть свечку отожгет(от наворота)... хотя отжигай, не отжигай... баб Юлечке уже ничего не светит, бо кублика позбулася.
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25.07.2021 00:48 Ответить
Ванько! А якщо "Зеркаль" "переродиться" що робить будеш? Тобі куратори уже нову "будьоннівку" підготували?
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25.07.2021 07:23 Ответить
Ніякої великої війни не буде. В усіх країнах при владі торгаші, а подібні істоти завжди домовляються, щоб не втратити власні кошти.
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24.07.2021 23:04 Ответить
Олеже! Ти ще не побачив вийни??? Навіть на Лугандоні є не війна, а утілізація українських патріотів. Війна йде по всіх інших напрямках. По медійному, по економічному, по ідіологічному...
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24.07.2021 23:24 Ответить
А Юлечка казали, шо пiд час вiйни танки не можна виводити з ангарiв.
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25.07.2021 00:57 Ответить
Мова про велику війну, а не локальні війни. Срана Європа майже ніяк не страждає від війни на сході України. Плюс продовжує торгувати з росією, хоча й з деякими обмеженнями.
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26.07.2021 00:03 Ответить
Ты шо то попутал, юлёк - это сралин выростил гитлера и привел его к власти
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24.07.2021 22:51 Ответить
А про "запечатаний вагон" у 1917му з Німетчині до Пітера пан не знає?
Звісно, там були інші персонажі, але тенденція залишається
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24.07.2021 22:55 Ответить
Ток кацапы могут здесь блеять о запечатаном борошне...
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25.07.2021 00:50 Ответить
Ванька! А як у тебе з "цифрами"? Ти знаєш що 1918 менше ніж 1933?

23 липня 1918 року Петроградський комітет https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) РКП(б) , затвердивши рішення щодо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80 червоного терору , ухвалив зокрема https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA узяття заручників й «облаштування трудових (концентраційних) таборів». https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 15 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1919 1919 року був опублікований декрет ВЦИКА «Про табори примусових робіт», що припускав створення мінімум одного табору на 300 чоловік при кожному губернському місті. До кінця 1919 року існував вже 21 табір.
До кінця 1921 р. у РРФСР було вже 122 табори. При цьому у 117 таборах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1 НКВС перебувало 60 457 ув'язнених, у таборах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A7%D0%9A ВЧК понад 25 000 - разом близько 100 000.
Восени 1923 року було вже 315 таборів, з яких найвідоміший СЛОН (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%80_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Соловецький табір особливого призначення ) - послужив основою виниклої згодом системи трудових таборівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%93 ГУЛАГу
Так "хто кого ростив"?
Був ти дурнем - дурнем і вмреш!!!
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25.07.2021 05:15 Ответить
...но падла меркель еще жива... сучище продажное....
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24.07.2021 22:07 Ответить
Прости нас Украина...я немец осуждаю своё правительство,,,,все договорняки с х@уйлом написаны кровякой
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24.07.2021 22:09 Ответить
шо за автобусы-шаттлы?
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24.07.2021 22:11 Ответить
Сразу в рай......
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24.07.2021 22:57 Ответить
Это за северный поток. Вы хотели поток?
ПОЛУЧИТЕ
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24.07.2021 22:17 Ответить
потоп...
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24.07.2021 22:17 Ответить
Зеля, астанавісь!
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24.07.2021 22:20 Ответить
Может всё-таки зелю в мацквабад отправить, желательно навсегда. Там что-то давно ничего не взрывалось, никакой стабильности нет
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24.07.2021 22:49 Ответить
малорОслик апокалипсиса
У районах лиха в Німеччині знову йдуть дощі - готують евакуацію - Цензор.НЕТ 6468
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24.07.2021 22:47 Ответить
К утру 24 июля число жертв разрушительного наводнения увеличилось до 179 человек: в Северном Рейне - Вестфалия погибли 47 человек, в Рейнланд-Пфальце - 132. Источник: https://censor.net/ru/n3279026

БЕРЛІН - ЦЕ ОТВЄТКА НА ПІВНІЧНИЙ ПОТОК 2.
Що посієш - те і пожнеш
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24.07.2021 22:58 Ответить
Якось, зовсім ***** що там в бургерів. Максимум висловити їм крайню стурбованість і занепокоєння.
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24.07.2021 22:58 Ответить
Зеленский красавчик,вот это сьездил в гости к фрау.Теперь нимчура долго расхлебыватся будет после его визита.Надо его почаще туда посылать.
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24.07.2021 23:08 Ответить
Тобто слово "Україна" в світі має асоційовуватись з катастрофою? А може нам краще не киздіти різну фігню, а узгодити нормального Лідера?(узгодженого кандидата в президенти на дострокові цієї осені)
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24.07.2021 23:15 Ответить
Юльки себя дискриминировали, потому их никто всерьез не воспринимает.
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25.07.2021 00:54 Ответить
Ванько! Передивися "Весілля в Малинівці"! Там тебе зобразили! Як ти будьонівку за пазухою носиш!
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25.07.2021 05:19 Ответить
При первой встрече зеленского с меркель комсомолку колбасило,при второй встрече потом.Страшно подумать что будет когда найвеличнийший в третий раз пожалует к гансам.
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24.07.2021 23:12 Ответить
Так что ж они хотели? Это им за кластеры по Донбассу. Бог не фраер - он все видит.
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24.07.2021 23:13 Ответить
Северный Потоп 2
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24.07.2021 23:24 Ответить
Родители или деды пишущей ботвы точно жили при сралине. И если бы Бог захотел наказать сралина и наслал бы горя на народ, который под ним, без разбора, то это было бы конечно правильно. И небыло бы их, чтобы строчить посты радости на несчастье людей.
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24.07.2021 23:35 Ответить
Грех злорадствовать беде людей.
Сочувствую жителям Германии пострадавшим от наводнения.
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25.07.2021 00:18 Ответить
Жители Германии стали генеральным спонсором мирового агрессора.
Без их денег Россия была бы занята не новой войной, а другими проблемами.
Я тоже сочувствую жителям Германии, пострадавшим от наводнения.
Потому что Ангела Меркель предала их в обмен на должность
в наблюдательном совете "Газпрома" (бедняжка, наверное, недоедала).
Теперь жители Германии соучастники преступлений кремля.
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25.07.2021 00:26 Ответить
Не владею информацией ,что в Германии проводился всенародный референдум
по СП - 2 и что жители пострадавших от наводнения районов по этому
вопросу поддержали Меркель.
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25.07.2021 00:45 Ответить
Не владею информацией, что они хотя бы вышли на улицу с плакатами протеста.
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25.07.2021 01:46 Ответить
Бог карає німчуру за підлість .
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25.07.2021 01:58 Ответить
Стоит таки бедоносцу посмотреть как СП2 там строится
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25.07.2021 02:15 Ответить
а що сталось з "геніальною" німецькою інженерією? То дамбу прорве, то водостоки заб'ються, то ще щось.... Німці точно геніальні інженери???
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25.07.2021 03:54 Ответить
і ще: наполегливо пропоную імплементувати потоп у німецьке законодавство і припинити всяку боротьбу з водою! Вода - джерело життя! Німаки, припиніть утискати воду!!!!11
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25.07.2021 03:57 Ответить
Зато с газом будут
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25.07.2021 08:26 Ответить
Никому не нужным.
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25.07.2021 16:10 Ответить
Пригадалося, - "І коротко о пагодє, - в Гадюкіно ап'ять ідуть дажді..."

У районах лиха в Німеччині знову йдуть дощі - готують евакуацію - Цензор.НЕТ 5692
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26.07.2021 02:28 Ответить
 
 