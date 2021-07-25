В Херсонской области уровень госпитализации из-за COVID-19 достиг 80%. ИНФОГРАФИКА

В Херсонской области уже второй день подряд превышен уровень госпитализаций. В прошлый раз было 69,8%, а на этот раз - 80%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на данные карты Минздрава.

В Луганской области, в которой вчера также превышало норму госпитализаций, ситуация улучшилась и сегодня уже 41,8%.

