В Херсонской области уровень госпитализации из-за COVID-19 достиг 80%. ИНФОГРАФИКА

В Херсонской области уже второй день подряд превышен уровень госпитализаций. В прошлый раз было 69,8%, а на этот раз - 80%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на данные карты Минздрава.

В Луганской области, в которой вчера также превышало норму госпитализаций, ситуация улучшилась и сегодня уже 41,8%.

В Херсонской области уровень госпитализации из-за COVID-19 достиг 80% 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от COVID-19 в Украине умерли 12 человек, зафиксированы 286 новых случаев заражения, 159 человек выздоровели

карантин (16729) Минздрав (4915) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+5
Тем не менее, всем зэбаранам и пiд-рашкам разрешено НЕ вакцинироваться.
25.07.2021 15:47 Ответить
+5
Так и не вакциинируйся - кто тебя заставляет?
25.07.2021 16:01 Ответить
+3
На "Гэ+Гэ"? Канееешна!
25.07.2021 15:55 Ответить
Тем не менее, всем зэбаранам и пiд-рашкам разрешено НЕ вакцинироваться.
25.07.2021 15:47 Ответить
Я слышал, что 95% отказников вакцинации- порохоботы.
25.07.2021 15:50 Ответить
На "Гэ+Гэ"? Канееешна!
25.07.2021 15:55 Ответить
Так порохоби тут на кожному кроці волають щоб не вакцинувалися.
25.07.2021 16:00 Ответить
Так и не вакциинируйся - кто тебя заставляет?
25.07.2021 16:01 Ответить
Питання не в примусі чи не примусі, а в тому що волають виключно порохоботи. Бо вакцина не окроплена сльозами величнішого.
25.07.2021 16:04 Ответить
Ты хочешь вакцинироваться, или не хочешь?
25.07.2021 16:04 Ответить
В цьому є якась проблема ?
25.07.2021 16:06 Ответить
Ты ж никак не можешь определиться, так что у тебя явная проблема.
25.07.2021 16:13 Ответить
Пока вакцин не достатьня кількість для вакцинування всіх груп ризику та мешканців мегаполісів, вакцинуватися не спішу.
25.07.2021 17:16 Ответить
Треба робити так, як робить Порошенко. Якщо він штрикнувся, то і всім це треба, а якщо ні, то не можна вакцинуватися. )))
25.07.2021 17:23 Ответить
Мені та "придорожня пилюка" зовсім не приклад. Радий був би якби він відповів за всі його злочини.
25.07.2021 18:03 Ответить
зебилоиды рассказывают о каких-то злочинах порошенко. Но когда дело доходет до суда, то даже чисто свой генпрокурор не может найти те самые преступления, о которых три года рассказовало г+г.
25.07.2021 18:52 Ответить
А когда наши суды судили олигархов? Их судит Америка, Австрия, Германия, НО не Украина. В Украине вообще цирковая деолигархизация, то есть олигархов как бы нет.
25.07.2021 19:32 Ответить
Смотри. Все знают Аль Капоне, как ганстера который таки много преступлений совершил. А посадили за неуплату налогов. Знать что кто-то совершал преступления, совершает их это одно, доказать это и законо осудить это совершенно другое. Также не секрет что бизнес в постсовецком пространстве вышедший с 90-х годов, замешан на преступлениях (а часто и на крови). И ты наивно веришь в то что только Петро вёл бизнес чесно. С другой стороны, каким это таким боком госслужащий с стаким стажем госслужбы входит в список самых богатых людей Украины? Тебе хоть в глаза будет петя ссать, а ты всё о божей россе будеш вещать.
25.07.2021 20:00 Ответить
Ну да, честный парень из народа, тебе не рассказывал, как так получилось, что убыточный квартал95 принес ему виллы в италии, крыму, франции и квартирку в лондоне?!
25.07.2021 22:37 Ответить
Да и Зеленский ответит позакону, раньше или позже. Но сначала нужно прервать безнаказанность преступлений. И начать было бы хорошо с порошенко пётр алексеивича.
26.07.2021 00:10 Ответить
Кстати, ты так и не ответил, что именно украл порошенко? А то бенедиктова уже два года ничего не может нарыть. Может у тебя есть инфа для следствия
25.07.2021 22:39 Ответить
О, вакцинобот на работе по агитации лохов на вакцинацию. Все трудишься, потеешь, без передыху, бедный нейробот.
25.07.2021 19:29 Ответить
Ну мы вкурсе, что по твоей теории всемирного заговора, с вакциной вшивается в кровь нейрочип, и потом билл гейтс лично, через вышки 5g, управляет вакцинированными рептилоидами.
25.07.2021 22:42 Ответить
Все люди давно уже знают, что теория заговора уже не теория , а действительность. Один ты, несчастный, не в курсе. Ну ничего, боты всегда ничего не знают, у них методичка.
26.07.2021 15:39 Ответить
Да вроди нет. На секстанстких (5) и (Прямом).
25.07.2021 17:45 Ответить
Я з дружиною увійшов у решту 5% Радуйся!
25.07.2021 17:13 Ответить
Вакцинуватись дисцільованою водою мабуть краще, чим китайсько-індійськими шмурдяками невідомо як зберігавшимися.
25.07.2021 15:55 Ответить
Приїжджайте в Чернівці, у нас вакцинують Пфайзером і Модерною всіх бажаючих, черг особливих нема.
25.07.2021 15:59 Ответить
навіть цікаво, що він вам відповість

мабуть, щось на кшталт:
укрзалізниця лайно...
дороги лайно...
грошей не вистачає, бо держава лайно...

карочє, не приїде він до вас
25.07.2021 16:51 Ответить
Дисцилированная вода безвредна и это огромное отличие ее от вакцины.
25.07.2021 19:33 Ответить
уже доказано в США,что вакцинация не панацея,и что вакцинированный,может быть распространителем ковида.
25.07.2021 16:05 Ответить
И кем это доказано? Есть ссылки на оригинальные источники из США?
25.07.2021 16:14 Ответить
информацию надо получать не только на Цензоре. гугл в помощь
25.07.2021 17:04 Ответить
Звісно що вакцинований може бути носієм, але він особисто буде легше переносити хворобу.
25.07.2021 18:02 Ответить
Кто такое сказал? Вакцины экспериментальные и никто не знает точно что и как будет, вот только ты знаешь.
25.07.2021 19:35 Ответить
Даже никто точно не знает, что такое РНК!
25.07.2021 21:01 Ответить
Зе баранам вакцинация противопоказана.
25.07.2021 16:36 Ответить
Баранам как раз она и показана.)
25.07.2021 19:35 Ответить
Если я не буду протирать звезды каждый вечер - думал ежик - они обязательно потускнеют.
25.07.2021 15:48 Ответить
Акции коронобесов от Санжар, ловли на пловца и физкультурника в парке упали до того. что суды оправдывают тех кто без маски в магазинах. Скоро обонкротятся вщент на новых выборах,а там и суд не за горами.
25.07.2021 16:05 Ответить
курортний сезон?
25.07.2021 16:08 Ответить
Открытая граница с крымом! Зедебилам выгодно,Опять ковид -фонд и дальнейший грабеж.
25.07.2021 16:32 Ответить
Странная ситуация.., до этого все время именно Херсонская область была самой благополучной по ковиду. Что послужило вот такому вот всплеску именно у них. Неужели " туристический сезон".
25.07.2021 16:36 Ответить
Скоріше за все, доходи від "туристичного сезону" не в ту кишеню ідуть. Треба перекрити кисень незговірливим...
25.07.2021 16:48 Ответить
А сколько гос. больниц закрылось в этой области за последние 2/5/10/30 лет?
25.07.2021 16:37 Ответить
"353 больницы закрываются на лаптестане каждый год С 2000 года на лаптестане закрыли около 5 400 больниц - то есть половину из существовавших на тот момент 10 700 лечебных учреждений."

https://zona.media/number/2017/08/04/1913#:~:text=353%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4&text=%D0%A1%202000%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8,%D0%BC%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%2010%20700%20%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9. 8 апр. 2017 г.
25.07.2021 16:44 Ответить
Ідіоте, на пуйла ти свій лаптєстан сюди тулиш? Ти в своїй країні порядок наводь.
25.07.2021 16:51 Ответить
В Украине с 1991 года закрыли 2/3 больниц.
Ну а ты снова свою Родину всюду суешь.
25.07.2021 18:04 Ответить
В 1991 году, на момент провозглашения Независимости, в Украине было около 3900 учреждений здравоохранения, в которых суммарно насчитывалось 700 тыс. больничных коек - это около 135 коек на 10 тыс. населения. В 2017 году больниц осталось 1700 (без учета соответствующих учреждений в Крыму и ОРДЛО), и в них насчитывается 309 тыс. коек (73 койки - на 10 тыс. населения).
В Великобритании с населением 66,5 миллиона человек по состоянию на сентябрь 2019-го, по данным NHS, работало всего около 1250 больниц (включая частные). На это количество больниц приходилась 141 тыс. больничных коек (без частных). Если этот показатель привести к норме на количество населения, то на 10 тыс. британцев приходится 21,2 больничной койки. Против 73 коек в Украине. Логично сделать вывод - лечат не стены и больницы, а люди и технологии.
25.07.2021 18:18 Ответить
С 2017 года этот показатель по Украине еще значительно упал.

Конечно, среднестатистическому британцу проще (доступнее) обратиться в частную больницу.
25.07.2021 19:01 Ответить
"Логично сделать вывод - лечат не стены и больницы, а люди и технологии."



Оно то логично, но странно такие выводы читать от существа, которое месяцы напролет выло, что больницы "из-за ковида" забиты под завязку.
25.07.2021 19:03 Ответить
Давайте ссылку хотя бы на два примера такого "вытья". А иначе Вы - брехло и клеветник.
25.07.2021 19:05 Ответить
ссылку на что? на твой комментарий? ты - дурачок?
25.07.2021 19:08 Ответить
А ты все мои посты в памяти хранишь? Или конспектируешь?
25.07.2021 19:25 Ответить
да
25.07.2021 19:43 Ответить
Ну, тогда ответь, что я писал по поводу токсичности компонентов антиковидных вакцин.
25.07.2021 20:59 Ответить
Да ты толком не знаешь, из чего они состоят. Будешь только мямлить о том, что в методичке нацарапано.
25.07.2021 23:07 Ответить
Так, очевидно, что ты опять сбрехал.
25.07.2021 23:11 Ответить
Так, очевидно, что ты опять сбрехал.
25.07.2021 23:14 Ответить
Держи, брехун.
https://censor.net/ua/user/95229

Вот ссылка по SM-102 https://medkoo.com/products/45233
Можешь убедиться, что это не раствор и он не опасен. У Херсонській області рівень госпіталізації через COVID-19 досяг 80% - Цензор.НЕТ 7701
Shipping Condition: Shipped under ambient temperature as non-hazardous chemical.
https://censor.net/ua/comments/locate/3275291/01921441-4476-73d3-84e1-b9d6676da9a7
25.07.2021 23:49 Ответить
Вот еще, кушай
https://censor.net/ua/user/95229

Это лист безопасности к хлороформенному раствору.
По самому веществу что? Кстати, в вакцине Пфайзер его нет, оно в вакцине Модерна.
Учи матчасть, а то порежешься.
https://censor.net/ua/comments/locate/3275291/01921441-4473-71f0-9a09-3df24b866296
25.07.2021 23:51 Ответить
В душе не разбираюсь, зачем ты сейчас передо мной по этой теме оправдываешься.
Единственное, что понял: по твоему мнению вакцина состоит из одного компонента)
26.07.2021 01:47 Ответить
Ты редкий идиот.
26.07.2021 01:48 Ответить
А ты частый Следи внимательно тут, не пропусти новые комменты от антиваксов, а то премии лишат
26.07.2021 01:52 Ответить
Что мне делать я и сам знаю.
26.07.2021 01:56 Ответить
Ну, конечно. Методичка вызубрена от и до)
26.07.2021 02:52 Ответить
Это по-твоему оправдание - "Держи, брехун"?
26.07.2021 01:49 Ответить
Меня одно беспокоит - твои долгие смены) Ушел гулять, ты сидишь, пришел - ты все еще сидишь) Когда спишь, солнышко? Или тебя узбеки иногда подменяют?
26.07.2021 01:51 Ответить
О, да ты кацап. Давно это подозревал.
26.07.2021 01:53 Ответить
О, да ты кацап. Давно это подозревал.
26.07.2021 02:51 Ответить
Кацап, пошуткуй ще про узбеків, ти так гарно палишся...
26.07.2021 06:54 Ответить
фактчекер, назови еще раз белое черным, ты так хорошо палишься
26.07.2021 16:00 Ответить
Да не вопрос. Ты - черное кацапское говно.
26.07.2021 16:35 Ответить
еще больше желчи, очень надеюсь, что ею ты и захлебнешься
26.07.2021 17:06 Ответить
Радуйся, что по твоим же словам, на самом деле ты - белое кацапское говно!
26.07.2021 17:11 Ответить
У Херсонській області рівень госпіталізації через COVID-19 досяг 80% - Цензор.НЕТ 9386Радуйся, что по твоим же словам, на самом деле ты - белое кацапское говно! У Херсонській області рівень госпіталізації через COVID-19 досяг 80% - Цензор.НЕТ 9386
26.07.2021 17:24 Ответить
"А иначе"

ты тут ультиматумы не ставь, безымянное ничто
к виселице готовься лучше
25.07.2021 19:09 Ответить
Тогда ты не выдавай свою брехню и клевету за правду.
25.07.2021 19:25 Ответить
ты тут ультиматумы не ставь, безымянное ничто

по слогам продиктовать?
25.07.2021 19:43 Ответить
Давай, диктуй, только погромче.
25.07.2021 20:47 Ответить
Західна медицина вже давно перетворилась в чистий бізнес з надприбутками. Охорони здоров"я як такої там нема, що добре видно навіть на прикладі нинішньої пандемії, в боротьбі з якою вся західна "медицина" повністю сіла на сраку...
25.07.2021 21:33 Ответить
Слушне зауваження, саме державних. Відсоток закритих державних лікарен мав би відповідати відсотку приватизованих державних підприємств.
25.07.2021 18:05 Ответить
приватна медицина недоступна для більшості населення, на жаль
маю власний досвід, це досить коштовно

остання з реформ: це зменшення кількості районів в українських областях, разом з чим було скорочено і велику кількість райлікарень (а також шкіл та інших установ)
25.07.2021 18:08 Ответить
Тут, на Цензорі, більшість дописувачів, якщо їм вірити, круті бізнесмени і олігархи, для яких витрати на будь-яке лікування в будь-якій клініці світу виявляться менші, ніж на їхню щоденну вечерю. Тому таких аргументів щодо дорогої приватної медицини вони не розуміють...
25.07.2021 21:40 Ответить
А ті, хто госпітвлізований це місцеві чи приїджі?
25.07.2021 17:19 Ответить
луганщина и херсонщина граничат с орками - какое ужастное совпадение, что в этих областях лютует ковид!
25.07.2021 18:48 Ответить
 
 