Украинка Лынив стала первой женщиной-дирижером на Байройтском фестивале
Украинка Оксана Лынив стала первой женщиной, которая дирижировала оркестром за 145-летнюю историю известного оперного фестиваля в немецком Байройте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Лынив открывала фестиваль 25 июля премьерой "Летучего голландца". Среди зрителей была канцлер Германии Ангела Меркель с мужем.
Байройтский фестиваль - один из самых известных в мире музыкальных фестивалей, он посвящен творчеству немецкого композитора Рихарда Вагнера.
Оксана Лынив - известный украинский дирижер родом со Львовщины. Первый главный дирижер Оперы и филармонического оркестра австрийского города Грац, второй по величине оперы Австрии. Работает с крупнейшими оперными театрами и оркестрами мира. Лынив также учредила Международный фестиваль классической музыки LvivMozArt во Львове и Молодежный симфонический оркестр Украины - YsOU.
В 2020 году Оксана Лынив получила от ведущих немецких критиков награду Oper!Awards, основанную оперным журналом Oper!Das Magazin.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Примітка. Жіночі прізвища на приголосний та -о невідмінюються.
(український правопис)
"Линів" - якраз і закінчується на приголосний!
Шо сі в лісі здохло?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063719551135