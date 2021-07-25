Украинка Лынив стала первой женщиной-дирижером на Байройтском фестивале

Украинка Оксана Лынив стала первой женщиной, которая дирижировала оркестром за 145-летнюю историю известного оперного фестиваля в немецком Байройте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Лынив открывала фестиваль 25 июля премьерой "Летучего голландца". Среди зрителей была канцлер Германии Ангела Меркель с мужем.

Байройтский фестиваль - один из самых известных в мире музыкальных фестивалей, он посвящен творчеству немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Оксана Лынив - известный украинский дирижер родом со Львовщины. Первый главный дирижер Оперы и филармонического оркестра австрийского города Грац, второй по величине оперы Австрии. Работает с крупнейшими оперными театрами и оркестрами мира. Лынив также учредила Международный фестиваль классической музыки LvivMozArt во Львове и Молодежный симфонический оркестр Украины - YsOU.

В 2020 году Оксана Лынив получила от ведущих немецких критиков награду Oper!Awards, основанную оперным журналом Oper!Das Magazin.