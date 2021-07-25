РУС
Украинка Лынив стала первой женщиной-дирижером на Байройтском фестивале

Украинка Оксана Лынив стала первой женщиной, которая дирижировала оркестром за 145-летнюю историю известного оперного фестиваля в немецком Байройте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Лынив открывала фестиваль 25 июля премьерой "Летучего голландца". Среди зрителей была канцлер Германии Ангела Меркель с мужем.

Байройтский фестиваль - один из самых известных в мире музыкальных фестивалей, он посвящен творчеству немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинка Оксана Лынив стала главным дирижером австрийской оперы Граца. ФОТО

Оксана Лынив - известный украинский дирижер родом со Львовщины. Первый главный дирижер Оперы и филармонического оркестра австрийского города Грац, второй по величине оперы Австрии. Работает с крупнейшими оперными театрами и оркестрами мира. Лынив также учредила Международный фестиваль классической музыки LvivMozArt во Львове и Молодежный симфонический оркестр Украины - YsOU.

В 2020 году Оксана Лынив получила от ведущих немецких критиков награду Oper!Awards, основанную оперным журналом Oper!Das Magazin.

Браво!!!!
Українські та інші слов'янські прізвища, що мають закінчення І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а прізвища із закінченнями ІІ відміни - за зразком відмінювання іменників ІІ відміни.
Примітка. Жіночі прізвища на приголосний та -о невідмінюються.

(український правопис)
"Линів" - якраз і закінчується на приголосний!
+4
Нажаль ,про різну гидоту , татарових , єрмаків,дубінських ,ків , бородатих баб ми чуємо кожен день . Настільки часто , що скоро ця наволоч стане прикладом для інших громадян . А про людей , котрі завдяки неймовірній праці , досягли світових вершин , котрі прославляють Україну , котрі працюють для України , а це все про Пані Оксану , від випадку до випадку . Які ще медіа , подали цю інформацію ? Чому б , не розповісти сьогодні , як ця Пані , якою працею і самопожертвою досягла цього . ЛЮДИНА , для котрої Україна - це не місце на мапі , це її Батьківщина !
Молоток
Браво!!!!
респект!
Не пойму почему последнее перестали склонять женские фамилии ? Почему не Лынива ? Неужели это звучит как-то унизительно ?
Тому що деякі прізвища не відмінюються.
это звучит как то по кацапски
даже ватный президент Земан в Чеxии отменил обязательное склонение женскиx фамилий в -ова!
Українські та інші слов'янські прізвища, що мають закінчення І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а прізвища із закінченнями ІІ відміни - за зразком відмінювання іменників ІІ відміни.
Примітка. Жіночі прізвища на приголосний та -о невідмінюються.

(український правопис)
"Линів" - якраз і закінчується на приголосний!
Як кажуть во Львовi - Дас ист зер гут! Фантастиш!
Перша цікава новина за довгий час!
Шо сі в лісі здохло?
Оксана и Австрии дирижировала оркестром на оперной сцене,это ее привычная работа...,а то что она это делает лучше всех,тоже привычное дело....,это не попса рюсская или мавзолейный шансон типа владимирский централ и прочее дерьмо...
Очень интересная тетка. Смотрел передачу про нее.Поразил один факт - конда она участвовала в конкурсе дирижеров,после чего ее признали в Европе - в Украине не нашлось оркестра,способного сыграть конкурсную программу!Оказывается,это старинный факт.Записывалась она с оркестром Ватикана,гастролировавшим в то время в Украине.
Украинская оперная певица Диана Петриненко исполняла такие арии из опер композиторов мирового уровня,талантливых людей в Украине было предостаточно...
Нажаль ,про різну гидоту , татарових , єрмаків,дубінських ,ків , бородатих баб ми чуємо кожен день . Настільки часто , що скоро ця наволоч стане прикладом для інших громадян . А про людей , котрі завдяки неймовірній праці , досягли світових вершин , котрі прославляють Україну , котрі працюють для України , а це все про Пані Оксану , від випадку до випадку . Які ще медіа , подали цю інформацію ? Чому б , не розповісти сьогодні , як ця Пані , якою працею і самопожертвою досягла цього . ЛЮДИНА , для котрої Україна - це не місце на мапі , це її Батьківщина !
підпишиться на ФБ Оксани Линів
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063719551135
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063719551135 Оксана Линів
