Українка Линів стала першою диригенткою на Байройтському фестивалі
Українка Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром за 145-річну історію відомого оперного фестивалю в німецькому Байройті.
Линів відкривала фестиваль 25 липня прем'єрою "Летючого голландця". Серед глядачів була канцлерка Німеччини Ангела Меркель із чоловіком.
Байройтський фестиваль - один із найвідоміших у світі музичних фестивалів, він присвячений творчості німецького композитора Ріхарда Вагнера.
Оксана Линів – відома українська диригентка, родом із Львівщини. Перший головний диригент Опери і філармонійного оркестру австрійського міста Ґрац, другої за величиною опери Австрії. Працює з найбільшими оперними театрами та оркестрами світу. Линів також заснувала Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt у Львові та Молодіжний симфонічний оркестр України – YsOU.
У 2020 році Оксана Линів отримала від провідних німецьких критиків нагороду Oper! Awards, засновану оперним журналом Oper! Das Magazin.
