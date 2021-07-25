УКР
Українка Линів стала першою диригенткою на Байройтському фестивалі

Українка Линів стала першою диригенткою на Байройтському фестивалі

Українка Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром за 145-річну історію відомого оперного фестивалю в німецькому Байройті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Линів відкривала фестиваль 25 липня прем'єрою "Летючого голландця". Серед глядачів була канцлерка Німеччини Ангела Меркель із чоловіком.

Байройтський фестиваль - один із найвідоміших у світі музичних фестивалів, він присвячений творчості німецького композитора Ріхарда Вагнера.

Дивіться також: Українка Оксана Линів стала головним диригентом австрійської опери Граца. ФОТО

Оксана Линів – відома українська диригентка, родом із Львівщини. Перший головний диригент Опери і філармонійного оркестру австрійського міста Ґрац, другої за величиною опери Австрії. Працює з найбільшими оперними театрами та оркестрами світу. Линів також заснувала Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt у Львові та Молодіжний симфонічний оркестр України – YsOU.

У 2020 році Оксана Линів отримала від провідних німецьких критиків нагороду Oper! Awards, засновану оперним журналом Oper! Das Magazin.

Топ коментарі
+4
Браво!!!!
25.07.2021 23:25
25.07.2021 23:25 Відповісти
+4
Українські та інші слов'янські прізвища, що мають закінчення І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а прізвища із закінченнями ІІ відміни - за зразком відмінювання іменників ІІ відміни.
Примітка. Жіночі прізвища на приголосний та -о невідмінюються.

(український правопис)
"Линів" - якраз і закінчується на приголосний!
26.07.2021 06:42
26.07.2021 06:42 Відповісти
+4
Нажаль ,про різну гидоту , татарових , єрмаків,дубінських ,ків , бородатих баб ми чуємо кожен день . Настільки часто , що скоро ця наволоч стане прикладом для інших громадян . А про людей , котрі завдяки неймовірній праці , досягли світових вершин , котрі прославляють Україну , котрі працюють для України , а це все про Пані Оксану , від випадку до випадку . Які ще медіа , подали цю інформацію ? Чому б , не розповісти сьогодні , як ця Пані , якою працею і самопожертвою досягла цього . ЛЮДИНА , для котрої Україна - це не місце на мапі , це її Батьківщина !
26.07.2021 09:11
26.07.2021 09:11 Відповісти
Молоток
25.07.2021 23:21
25.07.2021 23:21 Відповісти
Браво!!!!
25.07.2021 23:25
25.07.2021 23:25 Відповісти
респект!
25.07.2021 23:29
25.07.2021 23:29 Відповісти
Не пойму почему последнее перестали склонять женские фамилии ? Почему не Лынива ? Неужели это звучит как-то унизительно ?
25.07.2021 23:31
25.07.2021 23:31 Відповісти
Тому що деякі прізвища не відмінюються.
25.07.2021 23:47
25.07.2021 23:47 Відповісти
это звучит как то по кацапски
25.07.2021 23:50
25.07.2021 23:50 Відповісти
даже ватный президент Земан в Чеxии отменил обязательное склонение женскиx фамилий в -ова!
25.07.2021 23:51
25.07.2021 23:51 Відповісти
Українські та інші слов'янські прізвища, що мають закінчення І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а прізвища із закінченнями ІІ відміни - за зразком відмінювання іменників ІІ відміни.
Примітка. Жіночі прізвища на приголосний та -о невідмінюються.

(український правопис)
"Линів" - якраз і закінчується на приголосний!
26.07.2021 06:42
26.07.2021 06:42 Відповісти
Як кажуть во Львовi - Дас ист зер гут! Фантастиш!
25.07.2021 23:44
25.07.2021 23:44 Відповісти
Перша цікава новина за довгий час!
Шо сі в лісі здохло?
25.07.2021 23:47
25.07.2021 23:47 Відповісти
Оксана и Австрии дирижировала оркестром на оперной сцене,это ее привычная работа...,а то что она это делает лучше всех,тоже привычное дело....,это не попса рюсская или мавзолейный шансон типа владимирский централ и прочее дерьмо...
26.07.2021 05:26
26.07.2021 05:26 Відповісти
Очень интересная тетка. Смотрел передачу про нее.Поразил один факт - конда она участвовала в конкурсе дирижеров,после чего ее признали в Европе - в Украине не нашлось оркестра,способного сыграть конкурсную программу!Оказывается,это старинный факт.Записывалась она с оркестром Ватикана,гастролировавшим в то время в Украине.
26.07.2021 06:09
26.07.2021 06:09 Відповісти
Украинская оперная певица Диана Петриненко исполняла такие арии из опер композиторов мирового уровня,талантливых людей в Украине было предостаточно...
26.07.2021 06:50
26.07.2021 06:50 Відповісти
Нажаль ,про різну гидоту , татарових , єрмаків,дубінських ,ків , бородатих баб ми чуємо кожен день . Настільки часто , що скоро ця наволоч стане прикладом для інших громадян . А про людей , котрі завдяки неймовірній праці , досягли світових вершин , котрі прославляють Україну , котрі працюють для України , а це все про Пані Оксану , від випадку до випадку . Які ще медіа , подали цю інформацію ? Чому б , не розповісти сьогодні , як ця Пані , якою працею і самопожертвою досягла цього . ЛЮДИНА , для котрої Україна - це не місце на мапі , це її Батьківщина !
26.07.2021 09:11
26.07.2021 09:11 Відповісти
підпишиться на ФБ Оксани Линів
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063719551135
26.07.2021 10:03
26.07.2021 10:03 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063719551135 Оксана Линів
26.07.2021 10:04
26.07.2021 10:04 Відповісти
 
 