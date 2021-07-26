Метинвест покупает обанкротившийся Днепровский меткомбинат за рекордные 9,17 млрд грн

Метинвест приобретает имущественный комплекс обанкротившегося Днепровского меткомбината за рекордные 9,17 млрд грн.

Горно-металлургическая группа "Метинвест" через ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, Каменское Днепропетровской обл.), входящее в группу, приобретет целостный имущественный комплекс (ЦИК) ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.) за рекордные 9,17 млрд грн при начальной цене 8 млрд 395,39 млн грн, передает Цензор.НЕТ.

Сумма является абсолютным рекордом при реализации имущества обанкротившихся предприятий через систему ProZorro.Продажи.

Заявки принимались до 25 июля включительно, аукцион был назначен на 26 июля, но так как на конкурс была подана одна заявка, то победитель определен без торгов.

Как сообщалось, арбитражный управляющий Алексей Сокол выставил в "ProZorro. Продажи" в рамках банкротства ПАО "ДМК" его единый имущественный комплекс с начальной ценой 8 млрд 395,39 млн грн.

ДМК находился на санации в рамках процесса о банкротстве предприятия. Без данной сделки завод ожидала остановка и закрытие.

Напомним, 20 мая 2021 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил группе компаний "Метинвест" приобрести ДМК, что является необходимой мерой, направленной на предотвращение прекращения деятельности и ликвидации предприятия. Субъекты хозяйствования, входящие в группу "Метинвест", являются одними из кредиторов ДМК, требования которых признаны в рамках дела о банкротстве.

При этом АМКУ обязал группу "Метинвест" в случае победы на торгах ежегодно продавать не менее 12 тыс. тонн чушкового товарного чугуна третьим лицам на протяжении трех лет.

Группа "Метинвест" заявила, что считает необоснованными требования АМКУ относительно приобретения ДМК. Согласно заявлению компании, АМКУ вынес на обсуждение устаревшие ограничения для участия в торгах на приобретение ДМК, когда говорилось, что в случае победы на торгахАМКУ намерен обязать "Метинвест" ежегодно продавать не менее 12 тыс. тонн чушкового товарного чугуна третьим лицам на протяжении трех лет.

"Для участия в торгах "Метинвест" направил обращение в АМКУ еще в 2020 году, однако рассмотрение заявки заняло длительное время, несмотря на ограниченный срок санации ДМК. Группа "Метинвест" считает устанавливаемые обязательства АМКУ необоснованными, сроки рассмотрения заявки затянутыми, а отношение к группе предвзятым", - констатировалось ранее в заявлении.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления. Предприятие контролировала корпорация "ИСД", основанная в 1995 году.