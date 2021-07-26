РУС
7 142 21

Метинвест покупает обанкротившийся Днепровский меткомбинат за рекордные 9,17 млрд грн

Метинвест покупает обанкротившийся Днепровский меткомбинат за рекордные 9,17 млрд грн

Метинвест приобретает имущественный комплекс обанкротившегося Днепровского меткомбината за рекордные 9,17 млрд грн.

Горно-металлургическая группа "Метинвест" через ЧАО "Днепровский коксохимический завод" (ДКХЗ, Каменское Днепропетровской обл.), входящее в группу, приобретет целостный имущественный комплекс (ЦИК) ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.) за рекордные 9,17 млрд грн при начальной цене 8 млрд 395,39 млн грн, передает Цензор.НЕТ.

Сумма является абсолютным рекордом при реализации имущества обанкротившихся предприятий через систему ProZorro.Продажи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Метинвест" перейдет на европейскую систему мониторинга и отчетности парниковых газов, – Рыженков

Заявки принимались до 25 июля включительно, аукцион был назначен на 26 июля, но так как на конкурс была подана одна заявка, то победитель определен без торгов.

Как сообщалось, арбитражный управляющий Алексей Сокол выставил в "ProZorro. Продажи" в рамках банкротства ПАО "ДМК" его единый имущественный комплекс с начальной ценой 8 млрд 395,39 млн грн.

ДМК находился на санации в рамках процесса о банкротстве предприятия. Без данной сделки завод ожидала остановка и закрытие.

Напомним, 20 мая 2021 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил группе компаний "Метинвест" приобрести ДМК, что является необходимой мерой, направленной на предотвращение прекращения деятельности и ликвидации предприятия. Субъекты хозяйствования, входящие в группу "Метинвест", являются одними из кредиторов ДМК, требования которых признаны в рамках дела о банкротстве.

При этом АМКУ обязал группу "Метинвест" в случае победы на торгах ежегодно продавать не менее 12 тыс. тонн чушкового товарного чугуна третьим лицам на протяжении трех лет.

Группа "Метинвест" заявила, что считает необоснованными требования АМКУ относительно приобретения ДМК. Согласно заявлению компании, АМКУ вынес на обсуждение устаревшие ограничения для участия в торгах на приобретение ДМК, когда говорилось, что в случае победы на торгахАМКУ намерен обязать "Метинвест" ежегодно продавать не менее 12 тыс. тонн чушкового товарного чугуна третьим лицам на протяжении трех лет.

"Для участия в торгах "Метинвест" направил обращение в АМКУ еще в 2020 году, однако рассмотрение заявки заняло длительное время, несмотря на ограниченный срок санации ДМК. Группа "Метинвест" считает устанавливаемые обязательства АМКУ необоснованными, сроки рассмотрения заявки затянутыми, а отношение к группе предвзятым", - констатировалось ранее в заявлении.

ДМК специализируется на производстве чугуна, стали, проката и товаров народного потребления. Предприятие контролировала корпорация "ИСД", основанная в 1995 году.

Топ комментарии
+8
Яркий пример, что такое олигархат, олигарх Ахметов бизнес не создает, он запускает своих людей во властные структуры, которые банкротят хорошее предприятие и покупает его за копейки, относительно его реальной стоимости и рентабельности.
26.07.2021 11:56 Ответить
+6
Реальная стоимость Днепровского меткомбината 2 - 2,5 млрд баксов, то есть не менее 60 млрд гривен. Ахметову он достался всего за 9, зебилы довольны за своего хозяина?
26.07.2021 12:00 Ответить
+5
Зараз раптово з'ясується що цей комбінат здатен приносити чималі прибутки, але не в державну а в ахметівську кишеню.
26.07.2021 11:55 Ответить
Комментировать
26.07.2021 11:55 Ответить
Это там, где "Высоту" снимали? ...не кочегары мы не плотники...
26.07.2021 11:55 Ответить
Нет! Этот комбинат гораздо новее!
26.07.2021 12:07 Ответить
Таки да, снимали там, комбинату более 100 лет.
26.07.2021 12:34 Ответить
26.07.2021 11:56 Ответить
Цікаво, а хто так вдало, і головне своєчасно, збанкрутував підприємство у лапи ахметки? Зедебіли, ваші версії!
26.07.2021 11:57 Ответить
Я почему-то считал, что это имущество Таруты.
26.07.2021 12:24 Ответить
Ясна-панятна. Обанкротили і купили за мізер. Схема давно відпрацьована. Юлька-вароффка перепродала Криворіжсталь за 24 лярди, за що риги і помстились запхнувши її за ґрати.
26.07.2021 12:00 Ответить
26.07.2021 12:00 Ответить
Процедура банкротства тягнеться роками... І скоріше всього стартувала ще при янеку, а от сивочолий гетьман міг призупинити цей процес ще на початках... а в 2019 році все було практично виконано... залишилась формальність, тобто торги і продаж.
26.07.2021 12:13 Ответить
Активы Ахметова.
2014 - 11,2 млрд
2017 - 4,6 млрд
2019 - 2,4 млрд - тут царь зебилов стал президентом
2021 - 7,6 млрд
Это тоже сиовчолый сделал, да,зебилятко?
26.07.2021 12:30 Ответить
Дурпелику, рінат відкуплявся за створення заворушки в Донецьку, от активи і зменшувались, перетікали, здогадайся сам кому..
натомість петручо-рошеннівський дозволив мутити ротердами, отакі псевдо банкротства, ту ж зелену енергетику, і в кінціц кінців ахметівські активи і почали рости...
26.07.2021 12:41 Ответить
Интересно, а кому активы пертекали, опять Порошенко? Ну прямо он царь и бог, все активы себе забрал у всех олигархов, тебе самому не стыдно такой бред нести и еще и верить в него? Телеканалы Ахметова вылизывают задницу царя зебилов с утра до ночи, даже януковичу так зад не лизали, клован самый выгодных олигархату президент за всю историю Украины, при нем они получили все, о чем ранее даже мечтать не могли.
26.07.2021 13:37 Ответить
Ведущий комбинат с современными печами, приносивший огромные прибыли в бюджет, вдруг обанкротился???!!! НАБУ, САП и пр. не хотят поискать виновников "банкротства", или распил продолжается???!!!
26.07.2021 12:05 Ответить
Блиин. Что вы несете? Какое государство? Собственник ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ" - компания "ИСД" (Тарута).
26.07.2021 12:24 Ответить
Да-да, именно поэтому Тарута продает свои активы через государственную площадку ProZorro.
26.07.2021 12:35 Ответить
Но Прозорро.Продажа регистрироваться может кто угодно. К примеру "Интерпайп НТЗ" через эту площадку сдавал в аренду продуктовый киоск на территории завода.
26.07.2021 12:47 Ответить
Ахметов все тільки знищує, шкода завод.
26.07.2021 12:24 Ответить
Как обычно-искусственно обанкротили госпредприятия которое продавала прокладке свою продукцию дешевле себестоимости(ПОЧЕМУТО). А потом выкупили за цену в разы меньшую чем предприятие реально стоит. Так в украине появились олигархи владеющие миллиардами долларав притом что 30 лет назад у них и тыс долларов не было в кармане
26.07.2021 14:42 Ответить
 
 