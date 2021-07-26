"Метінвест" купує збанкрутілий Дніпровський меткомбінат за рекордні 9,17 млрд грн

"Метінвест" купує майновий комплекс збанкрутілого Дніпровського меткомбінату за рекордні 9,17 млрд грн.

Гірничо-металургійна група "Метінвест" через ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" (ДКХЗ, Кам'янське Дніпропетровської обл.), що входить до групи, придбає цілісний майновий комплекс (ЦМК) ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК, Кам'янське Дніпропетровської обл.) за рекордні 9,17 млрд грн за початкової ціни 8 млрд 395,39 млн грн, передає Цензор.НЕТ.

Сума є абсолютним рекордом за реалізації майна збанкрутілих підприємств через систему ProZorro.Продажі.

Заявки приймалися до 25 липня включно, аукціон був призначений на 26 липня, але оскільки на нього було подано тільки одну заявку, переможця визначили без торгів.



Як повідомлялося, арбітражний керуючий Олексій Сокіл виставив у "ProZorro.Продажі" в межах банкрутства ПАТ "ДМК" його єдиний майновий комплекс з початковою ціною 8 млрд 395,39 млн грн.

ДМК перебував на санації в межах процесу про банкрутство підприємства. Без цієї угоди завод очікувала зупинка і закриття.

Нагадаємо, 20 травня 2021 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив групі компаній "Метінвест" придбати ДМК, що є необхідним заходом, спрямованим на запобігання припиненню діяльності та ліквідації підприємства. Суб'єкти господарювання, що входять до групи "Метінвест", є одними з кредиторів ДМК, вимоги яких визнані в межах справи про банкрутство.

При цьому АМКУ зобов'язав групу "Метінвест у разі перемоги на торгах щорічно продавати щонайменше 12 тис. тонн чушкового товарного чавуну третім особам протягом трьох років.

Група "Метінвест" заявила, що вважає необґрунтованими вимоги АМКУ щодо придбання ДМК. Згідно із заявою компанії, АМКУ виніс на обговорення застарілі обмеження для участі в торгах на придбання ДМК, коли йшлося про те, що в разі перемоги на торгах АМКУ має намір зобов'язати "Метінвест" щорічно продавати щонайменше 12 тис. тонн чушкового товарного чавуну третім особам протягом трьох років .

"Для участі в торгах "Метінвест" направив звернення в АМКУ ще у 2020 році, проте для розгляду заявки знадобився тривалий час, незважаючи на обмежений строк санації ДМК. Група "Метінвест" вважає встановлені АМКУ зобов'язання необґрунтованими, строки розгляду заявки затягнутими, а ставлення до групи упередженим", – констатувалося раніше в заяві.

ДМК спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату і товарів народного споживання. Підприємство контролювала корпорація "ІСД", заснована в 1995 році.