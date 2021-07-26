"Метінвест" купує збанкрутілий Дніпровський меткомбінат за рекордні 9,17 млрд грн

УКР
"Метінвест" купує майновий комплекс збанкрутілого Дніпровського меткомбінату за рекордні 9,17 млрд грн.

Гірничо-металургійна група "Метінвест" через ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" (ДКХЗ, Кам'янське Дніпропетровської обл.), що входить до групи, придбає цілісний майновий комплекс (ЦМК) ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК, Кам'янське Дніпропетровської обл.) за рекордні 9,17 млрд грн за початкової ціни 8 млрд 395,39 млн грн, передає Цензор.НЕТ.

Сума є абсолютним рекордом за реалізації майна збанкрутілих підприємств через систему ProZorro.Продажі.

Заявки приймалися до 25 липня включно, аукціон був призначений на 26 липня, але оскільки на нього було подано тільки одну заявку, переможця визначили без торгів.

Як повідомлялося, арбітражний керуючий Олексій Сокіл виставив у "ProZorro.Продажі" в межах банкрутства ПАТ "ДМК" його єдиний майновий комплекс з початковою ціною 8 млрд 395,39 млн грн.

ДМК перебував на санації в межах процесу про банкрутство підприємства. Без цієї угоди завод очікувала зупинка і закриття.

Нагадаємо, 20 травня 2021 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив групі компаній "Метінвест" придбати ДМК, що є необхідним заходом, спрямованим на запобігання припиненню діяльності та ліквідації підприємства. Суб'єкти господарювання, що входять до групи "Метінвест", є одними з кредиторів ДМК, вимоги яких визнані в межах справи про банкрутство.

При цьому АМКУ зобов'язав групу "Метінвест у разі перемоги на торгах щорічно продавати щонайменше 12 тис. тонн чушкового товарного чавуну третім особам протягом трьох років.

Група "Метінвест" заявила, що вважає необґрунтованими вимоги АМКУ щодо придбання ДМК. Згідно із заявою компанії, АМКУ виніс на обговорення застарілі обмеження для участі в торгах на придбання ДМК, коли йшлося про те, що в разі перемоги на торгах АМКУ має намір зобов'язати "Метінвест" щорічно продавати щонайменше 12 тис. тонн чушкового товарного чавуну третім особам протягом трьох років .

"Для участі в торгах "Метінвест" направив звернення в АМКУ ще у 2020 році, проте для розгляду заявки знадобився тривалий час, незважаючи на обмежений строк санації ДМК. Група "Метінвест" вважає встановлені АМКУ зобов'язання необґрунтованими, строки розгляду заявки затягнутими, а ставлення до групи упередженим", – констатувалося раніше в заяві.

ДМК спеціалізується на виробництві чавуну, сталі, прокату і товарів народного споживання. Підприємство контролювала корпорація "ІСД", заснована в 1995 році.

ІСД (96) купівля (1408) Антимонопольний комітет (1800) Метінвест (1007) Prozorro (2027) Дніпропетровська область (4266)
Топ коментарі
Яркий пример, что такое олигархат, олигарх Ахметов бизнес не создает, он запускает своих людей во властные структуры, которые банкротят хорошее предприятие и покупает его за копейки, относительно его реальной стоимости и рентабельности.
26.07.2021 11:56 Відповісти
Реальная стоимость Днепровского меткомбината 2 - 2,5 млрд баксов, то есть не менее 60 млрд гривен. Ахметову он достался всего за 9, зебилы довольны за своего хозяина?
26.07.2021 12:00 Відповісти
Зараз раптово з'ясується що цей комбінат здатен приносити чималі прибутки, але не в державну а в ахметівську кишеню.
26.07.2021 11:55 Відповісти
Зараз раптово з'ясується що цей комбінат здатен приносити чималі прибутки, але не в державну а в ахметівську кишеню.
26.07.2021 11:55 Відповісти
Это там, где "Высоту" снимали? ...не кочегары мы не плотники...
26.07.2021 11:55 Відповісти
Нет! Этот комбинат гораздо новее!
26.07.2021 12:07 Відповісти
Таки да, снимали там, комбинату более 100 лет.
26.07.2021 12:34 Відповісти
Яркий пример, что такое олигархат, олигарх Ахметов бизнес не создает, он запускает своих людей во властные структуры, которые банкротят хорошее предприятие и покупает его за копейки, относительно его реальной стоимости и рентабельности.
26.07.2021 11:56 Відповісти
Цікаво, а хто так вдало, і головне своєчасно, збанкрутував підприємство у лапи ахметки? Зедебіли, ваші версії!
26.07.2021 11:57 Відповісти
Я почему-то считал, что это имущество Таруты.
26.07.2021 12:24 Відповісти
Ясна-панятна. Обанкротили і купили за мізер. Схема давно відпрацьована. Юлька-вароффка перепродала Криворіжсталь за 24 лярди, за що риги і помстились запхнувши її за ґрати.
26.07.2021 12:00 Відповісти
Реальная стоимость Днепровского меткомбината 2 - 2,5 млрд баксов, то есть не менее 60 млрд гривен. Ахметову он достался всего за 9, зебилы довольны за своего хозяина?
26.07.2021 12:00 Відповісти
Процедура банкротства тягнеться роками... І скоріше всього стартувала ще при янеку, а от сивочолий гетьман міг призупинити цей процес ще на початках... а в 2019 році все було практично виконано... залишилась формальність, тобто торги і продаж.
26.07.2021 12:13 Відповісти
Активы Ахметова.
2014 - 11,2 млрд
2017 - 4,6 млрд
2019 - 2,4 млрд - тут царь зебилов стал президентом
2021 - 7,6 млрд
Это тоже сиовчолый сделал, да,зебилятко?
26.07.2021 12:30 Відповісти
Дурпелику, рінат відкуплявся за створення заворушки в Донецьку, от активи і зменшувались, перетікали, здогадайся сам кому..
натомість петручо-рошеннівський дозволив мутити ротердами, отакі псевдо банкротства, ту ж зелену енергетику, і в кінціц кінців ахметівські активи і почали рости...
26.07.2021 12:41 Відповісти
Интересно, а кому активы пертекали, опять Порошенко? Ну прямо он царь и бог, все активы себе забрал у всех олигархов, тебе самому не стыдно такой бред нести и еще и верить в него? Телеканалы Ахметова вылизывают задницу царя зебилов с утра до ночи, даже януковичу так зад не лизали, клован самый выгодных олигархату президент за всю историю Украины, при нем они получили все, о чем ранее даже мечтать не могли.
26.07.2021 13:37 Відповісти
Ведущий комбинат с современными печами, приносивший огромные прибыли в бюджет, вдруг обанкротился???!!! НАБУ, САП и пр. не хотят поискать виновников "банкротства", или распил продолжается???!!!
26.07.2021 12:05 Відповісти
Блиин. Что вы несете? Какое государство? Собственник ПАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ" - компания "ИСД" (Тарута).
26.07.2021 12:24 Відповісти
Да-да, именно поэтому Тарута продает свои активы через государственную площадку ProZorro.
26.07.2021 12:35 Відповісти
Но Прозорро.Продажа регистрироваться может кто угодно. К примеру "Интерпайп НТЗ" через эту площадку сдавал в аренду продуктовый киоск на территории завода.
26.07.2021 12:47 Відповісти
Ахметов все тільки знищує, шкода завод.
26.07.2021 12:24 Відповісти
Как обычно-искусственно обанкротили госпредприятия которое продавала прокладке свою продукцию дешевле себестоимости(ПОЧЕМУТО). А потом выкупили за цену в разы меньшую чем предприятие реально стоит. Так в украине появились олигархи владеющие миллиардами долларав притом что 30 лет назад у них и тыс долларов не было в кармане
26.07.2021 14:42 Відповісти
 
 