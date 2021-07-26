"Philip Morris" прекратит продавать сигареты на территории Великобритании

Табачный гигант Philip Morris International прекратит продавать сигареты в Великобритании в течение следующих десяти лет.

Как передает Цензор.НЕТ об этом заявил главный исполнительный директор компании Яцек Ольчак в интервью Dailymail.

По словам Ольчака, эти планы являются частью инициативы Philip Morris International по постепенному отказу от традиционных сигарет в Великобритании.

При этом тех, кто хочет продолжать курить, необходимо стимулировать перейти на современные альтернативы, такие как электронные сигареты или устройства для нагревания табака, которые считаются менее вредными.

"Я хочу, чтобы эта компания оставила курение в прошлом", - сказал Ольчак. "Я думаю, что Великобритания максимум через десять лет сможет полностью решить проблему курения", - добавил он.

На вопрос, означает ли это, что Philip Morris прекратит продажу традиционных сигарет в Великобритании в течение этого времени, он ответил: "Совершенно верно".

Ольчак также сообщил, что бренд Marlboro исчезнет из Великобритании. "Он исчезнет. Первый выбор для потребителей - бросить курить. Но если они этого не сделают, второй лучший вариант - позволить им переключиться на лучшие альтернативы".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, британское правительственное агентство Public Health England рекомендовало курильщикам, отказывающимся бросать курить, полностью перейти на электронные сигареты. "Если вы не курите – не используйте электронные сигареты. Но если курите – лучше полностью перейти на вейпинг. Наш вывод: риски от электронных сигарет в разы ниже, чем риски от традиционного курения. К тому же, использование вейпинга значительно повышает шансы полностью бросить курить", - сообщал директор программ по улучшению здоровья Public Health England Джон Ньютон.