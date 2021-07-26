РУС
"Philip Morris" прекратит продавать сигареты на территории Великобритании

Табачный гигант Philip Morris International прекратит продавать сигареты в Великобритании в течение следующих десяти лет.

Как передает Цензор.НЕТ об этом заявил главный исполнительный директор компании Яцек Ольчак в интервью Dailymail.

По словам Ольчака, эти планы являются частью инициативы Philip Morris International по постепенному отказу от традиционных сигарет в Великобритании.

При этом тех, кто хочет продолжать курить, необходимо стимулировать перейти на современные альтернативы, такие как электронные сигареты или устройства для нагревания табака, которые считаются менее вредными.

"Я хочу, чтобы эта компания оставила курение в прошлом", - сказал Ольчак. "Я думаю, что Великобритания максимум через десять лет сможет полностью решить проблему курения", - добавил он.

На вопрос, означает ли это, что Philip Morris прекратит продажу традиционных сигарет в Великобритании в течение этого времени, он ответил: "Совершенно верно".

Ольчак также сообщил, что бренд Marlboro исчезнет из Великобритании. "Он исчезнет. Первый выбор для потребителей - бросить курить. Но если они этого не сделают, второй лучший вариант - позволить им переключиться на лучшие альтернативы".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, британское правительственное агентство Public Health England рекомендовало курильщикам, отказывающимся бросать курить, полностью перейти на электронные сигареты. "Если вы не курите – не используйте электронные сигареты. Но если курите – лучше полностью перейти на вейпинг. Наш вывод: риски от электронных сигарет в разы ниже, чем риски от традиционного курения. К тому же, использование вейпинга значительно повышает шансы полностью бросить курить", - сообщал директор программ по улучшению здоровья Public Health England Джон Ньютон.

Не буде Мальборо - палитимуть щось інше.
Кемел, Лакі Страйк, Співав-Крейда...
26.07.2021 13:48 Ответить
+3
Нагадався старовинний анекдот початку 90-х (коли магазини "тішили" людей порожніми полицями).

Галицьке село, неділя, десь після обіду. Сидить дядько на лавочці в затінку біля хати, смалить цигарку. Вулицею іде його сусід.
- Доброго дня, пане Дмитре.
- Доброго дня, пане Василю.
- А що пан Дмитро палить?
- "Приму".
- А як не стане в маґазині "Прими"?
- То "Ватру".
- А як і "Ватри" не стане?
- То сільраду...
26.07.2021 14:11 Ответить
+3
Нет, производители сигарет приучают британцев к другим способам курения...

Philip Morris, к примеру, производит IQOS...
26.07.2021 14:44 Ответить
Лучше перейти на коноплю
26.07.2021 13:45 Ответить
Брутальне вирішення проблеми!

До речі, про "Співав-Крейда" - згадав https://m.fishki.net/13316-otlichnoe-menju-s-sochinskom-kafe-6-foto.html оце меню, яке перед кацапською олімпіадою в Сочі місцеві хачі-трюкачі переклали англійською для іноземних гостей ... там що не рядок - то шедевр, мінералка і морозиво опинилися взагалі в дупі (in ass)... ну а "певучий грузинский мел" на інгліші теж супер...
(шкода, не переклали мінералку "Рычал-Су" як Growled-Su )

Philip Morris припинить продавати сигарети на території Великої Британії - Цензор.НЕТ 1271
26.07.2021 17:59 Ответить
В 80-90-е популярны были "Филипп Новость" и "Беломор Кэмел" )
А самые популярные были у школьников и студентов, на вопрос "что куришь" отвечали "стрелу". Как вариант "твои" )
26.07.2021 14:23 Ответить
Ага. Як варіант - "Стрелецкие" ))
26.07.2021 14:44 Ответить
Производители сигарет отучают британцев от курения?

Странно это всё...
26.07.2021 14:22 Ответить
Если нельзя будет скурить сигаретку Marlboro, всегда можно скурить покрышечку Dunlop.
26.07.2021 14:59 Ответить
вот только в Украине сделали такой акциз на заправки для вейпов что курить дешевле
26.07.2021 16:33 Ответить
А вы о Державе подумали? Кто должен бюджет наполнять? Пушкин?
26.07.2021 19:41 Ответить
Расходы на лечение последствий больше чем доход с акцизов
26.07.2021 20:09 Ответить
 
 