Philip Morris припинить продавати сигарети на території Великої Британії

Тютюновий гігант Philip Morris International припинить продавати сигарети у Великій Британії протягом наступних десяти років.

Як передає Цензор.НЕТ про це заявив головний виконавчий директор компанії Яцек Ольчак в інтерв'ю Dailymail.

За словами Ольчака, ці плани є частиною ініціативи Philip Morris International з поступової відмови від традиційних сигарет у Великій Британії.

При цьому тих, хто хоче продовжувати курити, необхідно стимулювати перейти на сучасні альтернативи, такі як електронні сигарети або пристрої для нагрівання тютюну, які вважаються менш шкідливими.

"Я хочу, щоб ця компанія залишила куріння в минулому", - сказав Ольчак. "Я думаю, що Велика Британія максимум через десять років зможе повністю вирішити проблему куріння", - додав він.

На питання, чи означає це, що Philip Morris припинить продаж традиційних сигарет у Великій Британії протягом цього часу, він відповів: "Абсолютно правильно".

Ольчак також повідомив, що бренд Marlboro зникне з Великої Британії. "Він зникне. Перший вибір для споживачів - кинути курити. Але якщо вони цього не зроблять, другий кращий варіант - дозволити їм перейти на кращі альтернативи".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, британське урядове агентство Public Health England рекомендувало курцям, яка відмовляється кидати курити, повністю перейти на електронні сигарети. "Якщо ви не курите - не використовуйте електронні сигарети. Але якщо курите - краще повністю перейти на вейпінг. Наш висновок: ризики від електронних сигарет в рази нижче, ніж ризики від традиційного куріння. До того ж, використання вейпінгу значно підвищує шанси повністю кинути курити", - повідомляв директор програм з поліпшення здоров'я Public Health England Джон Ньютон.

Топ коментарі
+4
Не буде Мальборо - палитимуть щось інше.
Кемел, Лакі Страйк, Співав-Крейда...
26.07.2021 13:48 Відповісти
+3
Нагадався старовинний анекдот початку 90-х (коли магазини "тішили" людей порожніми полицями).

Галицьке село, неділя, десь після обіду. Сидить дядько на лавочці в затінку біля хати, смалить цигарку. Вулицею іде його сусід.
- Доброго дня, пане Дмитре.
- Доброго дня, пане Василю.
- А що пан Дмитро палить?
- "Приму".
- А як не стане в маґазині "Прими"?
- То "Ватру".
- А як і "Ватри" не стане?
- То сільраду...
26.07.2021 14:11 Відповісти
+3
Нет, производители сигарет приучают британцев к другим способам курения...

Philip Morris, к примеру, производит IQOS...
26.07.2021 14:44 Відповісти
Лучше перейти на коноплю
26.07.2021 13:45 Відповісти
Брутальне вирішення проблеми!

До речі, про "Співав-Крейда" - згадав https://m.fishki.net/13316-otlichnoe-menju-s-sochinskom-kafe-6-foto.html оце меню, яке перед кацапською олімпіадою в Сочі місцеві хачі-трюкачі переклали англійською для іноземних гостей ... там що не рядок - то шедевр, мінералка і морозиво опинилися взагалі в дупі (in ass)... ну а "певучий грузинский мел" на інгліші теж супер...
(шкода, не переклали мінералку "Рычал-Су" як Growled-Su )

Philip Morris припинить продавати сигарети на території Великої Британії - Цензор.НЕТ 1271
26.07.2021 17:59 Відповісти
В 80-90-е популярны были "Филипп Новость" и "Беломор Кэмел" )
А самые популярные были у школьников и студентов, на вопрос "что куришь" отвечали "стрелу". Как вариант "твои" )
26.07.2021 14:23 Відповісти
Ага. Як варіант - "Стрелецкие" ))
26.07.2021 14:44 Відповісти
Производители сигарет отучают британцев от курения?

Странно это всё...
26.07.2021 14:22 Відповісти
Если нельзя будет скурить сигаретку Marlboro, всегда можно скурить покрышечку Dunlop.
26.07.2021 14:59 Відповісти
вот только в Украине сделали такой акциз на заправки для вейпов что курить дешевле
26.07.2021 16:33 Відповісти
А вы о Державе подумали? Кто должен бюджет наполнять? Пушкин?
26.07.2021 19:41 Відповісти
Расходы на лечение последствий больше чем доход с акцизов
26.07.2021 20:09 Відповісти
 
 