Philip Morris припинить продавати сигарети на території Великої Британії
Тютюновий гігант Philip Morris International припинить продавати сигарети у Великій Британії протягом наступних десяти років.
Як передає Цензор.НЕТ про це заявив головний виконавчий директор компанії Яцек Ольчак в інтерв'ю Dailymail.
За словами Ольчака, ці плани є частиною ініціативи Philip Morris International з поступової відмови від традиційних сигарет у Великій Британії.
При цьому тих, хто хоче продовжувати курити, необхідно стимулювати перейти на сучасні альтернативи, такі як електронні сигарети або пристрої для нагрівання тютюну, які вважаються менш шкідливими.
"Я хочу, щоб ця компанія залишила куріння в минулому", - сказав Ольчак. "Я думаю, що Велика Британія максимум через десять років зможе повністю вирішити проблему куріння", - додав він.
На питання, чи означає це, що Philip Morris припинить продаж традиційних сигарет у Великій Британії протягом цього часу, він відповів: "Абсолютно правильно".
Ольчак також повідомив, що бренд Marlboro зникне з Великої Британії. "Він зникне. Перший вибір для споживачів - кинути курити. Але якщо вони цього не зроблять, другий кращий варіант - дозволити їм перейти на кращі альтернативи".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, британське урядове агентство Public Health England рекомендувало курцям, яка відмовляється кидати курити, повністю перейти на електронні сигарети. "Якщо ви не курите - не використовуйте електронні сигарети. Але якщо курите - краще повністю перейти на вейпінг. Наш висновок: ризики від електронних сигарет в рази нижче, ніж ризики від традиційного куріння. До того ж, використання вейпінгу значно підвищує шанси повністю кинути курити", - повідомляв директор програм з поліпшення здоров'я Public Health England Джон Ньютон.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кемел, Лакі Страйк, Співав-Крейда...
Галицьке село, неділя, десь після обіду. Сидить дядько на лавочці в затінку біля хати, смалить цигарку. Вулицею іде його сусід.
- Доброго дня, пане Дмитре.
- Доброго дня, пане Василю.
- А що пан Дмитро палить?
- "Приму".
- А як не стане в маґазині "Прими"?
- То "Ватру".
- А як і "Ватри" не стане?
- То сільраду...
До речі, про "Співав-Крейда" - згадав https://m.fishki.net/13316-otlichnoe-menju-s-sochinskom-kafe-6-foto.html оце меню, яке перед кацапською олімпіадою в Сочі місцеві хачі-трюкачі переклали англійською для іноземних гостей ... там що не рядок - то шедевр, мінералка і морозиво опинилися взагалі в дупі (in ass)... ну а "певучий грузинский мел" на інгліші теж супер...
(шкода, не переклали мінералку "Рычал-Су" як Growled-Su )
А самые популярные были у школьников и студентов, на вопрос "что куришь" отвечали "стрелу". Как вариант "твои" )
Странно это всё...
Philip Morris, к примеру, производит IQOS...