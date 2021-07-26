Philip Morris припинить продавати сигарети на території Великої Британії

Тютюновий гігант Philip Morris International припинить продавати сигарети у Великій Британії протягом наступних десяти років.

Як передає Цензор.НЕТ про це заявив головний виконавчий директор компанії Яцек Ольчак в інтерв'ю Dailymail.

За словами Ольчака, ці плани є частиною ініціативи Philip Morris International з поступової відмови від традиційних сигарет у Великій Британії.

При цьому тих, хто хоче продовжувати курити, необхідно стимулювати перейти на сучасні альтернативи, такі як електронні сигарети або пристрої для нагрівання тютюну, які вважаються менш шкідливими.

"Я хочу, щоб ця компанія залишила куріння в минулому", - сказав Ольчак. "Я думаю, що Велика Британія максимум через десять років зможе повністю вирішити проблему куріння", - додав він.

На питання, чи означає це, що Philip Morris припинить продаж традиційних сигарет у Великій Британії протягом цього часу, він відповів: "Абсолютно правильно".

Ольчак також повідомив, що бренд Marlboro зникне з Великої Британії. "Він зникне. Перший вибір для споживачів - кинути курити. Але якщо вони цього не зроблять, другий кращий варіант - дозволити їм перейти на кращі альтернативи".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, британське урядове агентство Public Health England рекомендувало курцям, яка відмовляється кидати курити, повністю перейти на електронні сигарети. "Якщо ви не курите - не використовуйте електронні сигарети. Але якщо курите - краще повністю перейти на вейпінг. Наш висновок: ризики від електронних сигарет в рази нижче, ніж ризики від традиційного куріння. До того ж, використання вейпінгу значно підвищує шанси повністю кинути курити", - повідомляв директор програм з поліпшення здоров'я Public Health England Джон Ньютон.