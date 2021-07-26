Украина должна временно запретить экспорт металлолома, чтобы не потерять промышленность и рабочие места, - эксперт

Для развитых европейских стран металлолом является сырьем, стратегически важным для промышленности и экономического роста. Именно поэтому все больше стран вводят временные запреты на экспорт лома, чтобы избежать дефицита сырья и поддержать собственного производителя.

Об этом заявил директор Аналитического центра Федерации работодателей Украины Владимир Панченко.

"Для всех стран, и это определено в их экономических стратегиях, это стратегический ресурс. И мы не увидим роста промышленности, если продолжим вывозить это стратегическое сырье. Есть такое правило: сначала страна позволяет вывозить свое стратегическое сырье, а затем из этой страны вывозится стратегический ресурс - люди. То есть, в Словакию вывозится сначала металлолом, а потом туда есть заказы на десятки тысяч наших сотрудников. Поэтому мы их теряем", - отметил Панченко.

Он также напомнил, что в Украине в металлургии и касательных секторах заняты сотни тысяч людей, в то время как на заготовке лома - только десятки.

"Нам надо помнить, сколько занятых людей в стране. В условиях отсутствия сегодня запрета на экспорт лома, невозможно поддерживать занятость в нашей стране. Поэтому мы поддерживаем позицию по временному запрету экспорта, который позволит стабилизировать ситуацию. А потом, когда кризис пройдет, необходимо возвращаться к тарифному регулированию", - резюмировал Панченко.

Ранее аналитики исследовательской компании Wood Mackenzie посчитали, что для выплавки 1 тонны стали в электродуговых печах требуется 1,1 тонна лома, а значит, для увеличения доли электрометаллургии в Украине до 20-30% дополнительно потребуется 3,3-5,5 млн т лома.

Ранее президент АП "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что тонна лома, вывезенного из Украины, дает в госбюджет мизер - всего 58 евро экспортной пошлины. В то время, как эта тонна, переработанная в металл, дает в четыре раза больше поступлений, а также обеспечивает работой сотни тысяч украинцев.



