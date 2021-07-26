Україна має тимчасово заборонити експорт металобрухту, щоб не втратити промисловість і робочі місця, - експерт

Для розвинених європейських країн металобрухт є сировиною, стратегічно важливою для промисловості й економічного зростання. Саме тому дедалі більше країн запроваджують тимчасові заборони на експорт брухту, щоб уникнути дефіциту сировини і підтримати власного виробника.

Про це заявив директор Аналітичного центру Федерації роботодавців України Володимир Панченко.

"Для всіх країн, і це визначено в їхніх економічних стратегіях, це стратегічний ресурс. І ми не побачимо зростання промисловості, якщо продовжимо вивозити цю стратегічну сировину. Є таке правило: спочатку країна дозволяє вивозити свою стратегічну сировину, а потім з цієї країни вивозиться стратегічний ресурс – люди. Тобто в Словаччину вивозиться спочатку металобрухт, а потім туди є замовлення на десятки тисяч наших працівників. Тому ми їх втрачаємо", - наголосив Панченко.

Він також нагадав, що в Україні в металургії і дотичних секторах зайняті сотні тисяч людей, у той час як на заготовці брухту – лише десятки.

"Нам треба пам’ятати, скільки зайнятих людей у країні. В умовах відсутності сьогодні заборони на експорт брухту неможливо підтримувати зайнятість у нашій країні. Тому ми підтримуємо позицію щодо тимчасової заборони експорту, яка дасть можливість стабілізувати ситуацію. А потім, коли криза мине, необхідно повертатися до тарифного регулювання", - резюмував Панченко.

Раніше аналітики дослідницької компанії Wood Mackenzie порахували, що для виплавки 1 тонни сталі в електродугових печах потрібна 1,1 тонни брухту, а значить, для збільшення частки електрометалургії в Україні до 20-30% додатково буде потрібно 3,3-5,5 млн т брухту.

Раніше президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що тонна брухту, вивезеного з України, дає у держбюджет мізер - лише 58 євро експортного мита. У той час, як ця тонна, перероблена на метал, дає вчетверо більше надходжень, а також забезпечує роботою сотні тисяч українців.