Україна має тимчасово заборонити експорт металобрухту, щоб не втратити промисловість і робочі місця, - експерт

Для розвинених європейських країн металобрухт є сировиною, стратегічно важливою для промисловості й економічного зростання. Саме тому дедалі більше країн запроваджують тимчасові заборони на експорт брухту, щоб уникнути дефіциту сировини і підтримати власного виробника.

Про це заявив директор Аналітичного центру Федерації роботодавців України Володимир Панченко.

"Для всіх країн, і це визначено в їхніх економічних стратегіях, це стратегічний ресурс. І ми не побачимо зростання промисловості, якщо продовжимо вивозити цю стратегічну сировину. Є таке правило: спочатку країна дозволяє вивозити свою стратегічну сировину, а потім з цієї країни вивозиться стратегічний ресурс – люди. Тобто в Словаччину вивозиться спочатку металобрухт, а потім туди є замовлення на десятки тисяч наших працівників. Тому ми їх втрачаємо", - наголосив Панченко.

Він також нагадав, що в Україні в металургії і дотичних секторах зайняті сотні тисяч людей, у той час як на заготовці брухту – лише десятки.

"Нам треба пам’ятати, скільки зайнятих людей у країні. В умовах відсутності сьогодні заборони на експорт брухту неможливо підтримувати зайнятість у нашій країні. Тому ми підтримуємо позицію щодо тимчасової заборони експорту, яка дасть можливість стабілізувати ситуацію. А потім, коли криза мине, необхідно повертатися до тарифного регулювання", - резюмував Панченко.

Раніше аналітики дослідницької компанії Wood Mackenzie порахували, що для виплавки 1 тонни сталі в електродугових печах потрібна 1,1 тонни брухту, а значить, для збільшення частки електрометалургії в Україні до 20-30% додатково буде потрібно 3,3-5,5 млн т брухту.

Раніше президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що тонна брухту, вивезеного з України, дає у держбюджет мізер - лише 58 євро експортного мита. У той час, як ця тонна, перероблена на метал, дає вчетверо більше надходжень, а також забезпечує роботою сотні тисяч українців.

промисловість (630) експорт (4641) металобрухт (428)
Нормальные зарплаты не пробовали платить? Тогда люди и не будут выезжать из страны.
26.07.2021 15:49 Відповісти
Ахмет-хан хочет металлолом за даром....
26.07.2021 15:52 Відповісти
Эксперт по ахметовскому металлолому.
26.07.2021 15:53 Відповісти
и про рабочие места

Не ведіться - на трускавці стільки не платять! Для ИТшнега ще куди не йшло. Вчителі теж з добрим знанням польської мови можеть триматися непогано.... Взагалі потрібна некваліфікована робоча сила з мінімальним знанням мови і там багато не заробити - лише на проживання та щось додому послати родичам.... Хоча в мене лежить декілька пропозицій на роботу з ЧПУ верстатами до скрутніших часів
Это после покупки Метинвестом днепродымовского ДМК???
А платити за брухт хочаб таку ціну, як при вивозі за кордон, не пробовали? Чи як зазвичай,все на халяву або й даром для олігархату.
Хорошая логика у эксперта - запретить. Т.е. наши олигархи не хотят платить цену без пошлины и доставки, и хотят устанавливать цену на лом, такую какую хотят (они договорятся и никуда не денешься), а продавать прокат будут по мировым, при этом соблюдать уровни мировых зп, экологических стандартов и технологий, у них бедных нет возможности.
Ахмєтка і Каломойський хочуть задарма приймати металобрухт?
Вот тут я согласен.
ні в якому разі! Ліс вже вивезли, зернові регулярно вивозять - тепер залишився тільки металобрухт ну і на днях зекоманда ще й взялась за рідкоземельні метали.... Рідкоземи також потрібно всі добути і вивезти!
Ублюдки, марадеры, а не бизнесмены!!!
