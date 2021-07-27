РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9854 посетителя онлайн
Новости
5 660 17

СБУ просит уволить 22 таможенника из санкционного списка, - письмо Гостаможслужбе. ДОКУМЕНТ

СБУ просит уволить 22 таможенника из санкционного списка, - письмо Гостаможслужбе. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины настаивает на увольнении 22 работников таможни, попавших в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины, утвержденный Указом Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в письме СБУ к главе Гостаможслужбы Украины Павлу Рябикину.

"С целью определения вины, характера и тяжести дисциплинарных поступков и проверки информации о возможной причастности должностных лиц Государственной таможенной службы Украины к созданию лицами, определенными в вышеупомянутых решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины, потенциальной угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украина, нанесения имущественных потерь и создания препятствий для устойчивого экономического развития Украины, прошу вас обеспечить реализацию и принять безотлагательные меры по правовому урегулированию вопросов согласно законодательству Украины связанных с освобождением/отстранением следующих должностных лиц Гостаможслужбы от выполнения служебных обязанностей", - отмечается в письме СБУ от 21 июля 2021 года.

СБУ просит уволить 22 таможенника из санкционного списка, - письмо Гостаможслужбе 01
СБУ просит уволить 22 таможенника из санкционного списка, - письмо Гостаможслужбе 02
СБУ просит уволить 22 таможенника из санкционного списка, - письмо Гостаможслужбе 03

Как известно, недавно в СБУ сообщили, что заблокировали контрабандный груз на 16 млн грн, который принадлежал одному из фигурантов санкционного списка.

"Оперативники СБУ установили, что контрабандный канал шел через Галицкую таможню Гостаможслужбы. Организаторы схемы - представители криминалитета и их родственники, которые находятся под действием санкций СНБО, а именно - семья Владимира Дидуха", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

Помогали Дидуху в этом работники Галицкой таможни.

"К "схеме" дельцы привлекли инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни. Он внес в систему таможенного оформления ложные сведения о товаре. А именно: зарегистрировал дорогую брендовую одежду и косметику как "настенную плитку", - указано в сообщении правоохранителей.

Среди должностных лиц под "санкциями СНБО" и которых СБУ сейчас просит уволить или отстранить - начальник ОТО №1 ТП "Яворів" Львовской таможни Олег Баран, начальник отдела противодействия незаконному перемещению наркотиков и оружия Львовской таможни Владимир Качмарский, начальник ОТО №2 ТП "Яворів" Львовской таможни Владимир Юськив, главный госинспектор ОТО №2 ТП "Яворів" Львовской таможни Василий Леськив, госинспектор ОТО №3 ТП "Яворів" Львовской таможни Тарас Шайда, начальник ВБ Львовской таможни Юрий Пшеничный.

коррупция (8636) санкции (11877) СБУ (20437) таможня (1979) увольнение (2710)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Это что-то новенькое в этом театре зеабсурда
показать весь комментарий
27.07.2021 12:26 Ответить
+5
Корупційне гніздо зашевелилось...
показать весь комментарий
27.07.2021 12:26 Ответить
+4
Поділилося з СБУ.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Корупційне гніздо зашевелилось...
показать весь комментарий
27.07.2021 12:26 Ответить
Поділилося з СБУ.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:42 Ответить
- В гарнизонной тюрьме сидели. Идеалисты и неидеалисты… мелкие воры, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали.(с)
показать весь комментарий
27.07.2021 13:03 Ответить
Гашек?
показать весь комментарий
27.07.2021 14:42 Ответить
Это что-то новенькое в этом театре зеабсурда
показать весь комментарий
27.07.2021 12:26 Ответить
Достаточно посмотреть на подпись первого зама и все сразу ясно: это всё.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:14 Ответить
Смешно просьба уволить докажите вину посадите конфискуйцте наворованнное а так одни наворовались и на покой своих ставим и продолжение банкета цирк абсурда
показать весь комментарий
27.07.2021 12:27 Ответить
Коломойскому бабла не хватает - контрабанду хочет под себя еще подмять.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:30 Ответить
Интересно, а с какого года они там работают? Если лет 10 или больше - то почему их раньше никто не трогал?
показать весь комментарий
27.07.2021 12:40 Ответить
и сейчас не тронут
идет плановая ротация
показать весь комментарий
27.07.2021 14:43 Ответить
Остальные из списка таможенников-коррупционеров занесли в СБУ взятки в десятки миллионов долларов, чем очистили своё незаслуженно запятнанное имя.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:41 Ответить
Так уже всем и так понятно: наиболее коррумпированная, беззаконная организация в Украине - это некая СБУ на Владимирской. Достаточно посмотреть на имущество ее генералов и высших офицеров: у всех разрыв между имуществом и доходами в миллионы долларов.
Украина. Территория безстыдства и беззакония.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:15 Ответить
Сейчас их уволят,спустя время они докажут,что увольнение не законно ,отсудят компенсацию,которую оплатят налогоплательщики и восстановятся в должности.Дело сделано,зелебобики в восторге.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:44 Ответить
Если всплыли эти фамилии на уровне ОПы, значит грехов там, как на бродячей сучке блох. Так где, млять, уголовные дела, расследования, столетние сроки и конфискации? Какие нах санкции, какие увольнения? Шо за балет?!
показать весь комментарий
27.07.2021 12:51 Ответить
І перевести їх в відділ внутрішньої безпеки митниці. А тих, кого замінять - на місця цих звільнених - от тоді буде "парядак".
показать весь комментарий
27.07.2021 12:58 Ответить
Странно, список уже утвержден президентом, а они продолжают работать.
Это значит, что на решение СНБО и президента положили...
показать весь комментарий
27.07.2021 13:41 Ответить
Так это ж решения для обитателей Украины. Для чиновников ничего не изменится: для них Украина - это территория безстыдства, безудержного обогащения, безнаказанности и беззакония. Словом, территория, на которой нет государства.
показать весь комментарий
27.07.2021 16:17 Ответить
 
 