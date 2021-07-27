СБУ просит уволить 22 таможенника из санкционного списка, - письмо Гостаможслужбе. ДОКУМЕНТ

Служба безопасности Украины настаивает на увольнении 22 работников таможни, попавших в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины, утвержденный Указом Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в письме СБУ к главе Гостаможслужбы Украины Павлу Рябикину.

"С целью определения вины, характера и тяжести дисциплинарных поступков и проверки информации о возможной причастности должностных лиц Государственной таможенной службы Украины к созданию лицами, определенными в вышеупомянутых решениях Совета национальной безопасности и обороны Украины, потенциальной угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украина, нанесения имущественных потерь и создания препятствий для устойчивого экономического развития Украины, прошу вас обеспечить реализацию и принять безотлагательные меры по правовому урегулированию вопросов согласно законодательству Украины связанных с освобождением/отстранением следующих должностных лиц Гостаможслужбы от выполнения служебных обязанностей", - отмечается в письме СБУ от 21 июля 2021 года.







Как известно, недавно в СБУ сообщили, что заблокировали контрабандный груз на 16 млн грн, который принадлежал одному из фигурантов санкционного списка.

"Оперативники СБУ установили, что контрабандный канал шел через Галицкую таможню Гостаможслужбы. Организаторы схемы - представители криминалитета и их родственники, которые находятся под действием санкций СНБО, а именно - семья Владимира Дидуха", - говорится в сообщении на сайте СБУ.

Помогали Дидуху в этом работники Галицкой таможни.

"К "схеме" дельцы привлекли инспектора таможенного поста "Яворов" Галицкой таможни. Он внес в систему таможенного оформления ложные сведения о товаре. А именно: зарегистрировал дорогую брендовую одежду и косметику как "настенную плитку", - указано в сообщении правоохранителей.

Среди должностных лиц под "санкциями СНБО" и которых СБУ сейчас просит уволить или отстранить - начальник ОТО №1 ТП "Яворів" Львовской таможни Олег Баран, начальник отдела противодействия незаконному перемещению наркотиков и оружия Львовской таможни Владимир Качмарский, начальник ОТО №2 ТП "Яворів" Львовской таможни Владимир Юськив, главный госинспектор ОТО №2 ТП "Яворів" Львовской таможни Василий Леськив, госинспектор ОТО №3 ТП "Яворів" Львовской таможни Тарас Шайда, начальник ВБ Львовской таможни Юрий Пшеничный.