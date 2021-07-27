РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9903 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
12 775 20

У Тарана отказались увольнять Старобинского и Халимона, отправленных в отставку правительством. ДОКУМЕНТ

У Тарана отказались увольнять Старобинского и Халимона, отправленных в отставку правительством. ДОКУМЕНТ

21 июля 2021 года Кабинет Министров Украины уволил с должностей сразу троих заместителей министра обороны - Игоря Старобинского, Александра Миронюка и Игоря Халимона. При этом Государственное бюро расследований ведет уголовные дела против Миронюка и Халимона по подозрению в коррупции и хищении государственных средств в особо крупных размерах. В Минобороны в рамках этих дел были проведены обыски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Уволенных замов считали ключевыми игроками в команде пока еще министра обороны Украины Андрея Тарана. Имя Игоря Халимона, в частности, упоминалось в СМИ в связи с одним из коррупционных скандалов в оборонном ведомстве. Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне в апреле 2021 г. после того, как поступили жалобы на махинации при поставках питания военнослужащим, потребовал уволить профильного замминистра Халимона. Но в апреле правительство Украины оставило чиновника на должности. Сегодня следствие по Халимону продолжается, а сам чиновник, тем временем… получил новую должность в Министерстве обороны. Как и его коллега Старобинский, курировавший одно из важнейших направлений гибридной войны – информационное. Но ничем кроме открытой войны с украинскими журналистами и факапами про "фальцет" не запомнившийся…

Это может показаться абсурдным и маловероятным, но двое уволенных правительством замов министра назначены на должности советников Патронатной службы министра обороны. Халимон и Старобинский, а речь идет именно о них, заступили на должности советников Тарана, согласно приказу госсекретаря МОУ, 23 июля 2021 года. Оба получили неплохие оклады - 12 402 грн с возможностью получения надбавок за выслугу лет в государственных органах.

У Тарана отказались увольнять Старобинского и Халимона, отправленных в отставку правительством 01

Неужели чиновники, которые оказались под подозрениями в нечистоплотности, настолько ценные кадры, что министру обороны без них никак? Разве вероятная причастность к коррупции, уголовные дела, расследуемые ГБР – не достаточный повод для того, чтобы отстранить от работы в оборонном ведомстве их фигурантов, по крайней мере, до окончания расследования? Вопросы риторические, а имя Игоря Халимона, между тем, упоминается в связи с весьма острыми и скандальными темами – питание военнослужащих, строительство жилых комплексов на землях Минобороны и так далее.

Просчеты Тарана на должности главы оборонного ведомства очевидны даже тем, кто не является военным аналитиком или профессиональным военнослужащим.

Провал в обеспечении военных жильем, провал в госпрограмме производства оружия – средства не были освоены, так как министр не успел подготовить соответствующие документы. Питание военнослужащих - 95% всех заказов на питание министр Таран оформил на одно предприятие - ООО "Вийськсервис-Волонтер", создана монополия (как раз этот вопрос был вотчиной Халимона на должности замминистра). Но, очевидно, не это, и даже не отсутствие четкой оборонной стратегии, разработанной МОУ, стало главной причиной увольнения замов Тарана. Вероятно, это только начало кадровых сдвигов в оборонном ведомстве, которое в нынешнем составе не смогло осуществить реальных шагов по воплощению плана Офиса Президента Зеленского по прекращению огня на Донбассе.

Автор: 

Минобороны (9583) увольнение (2710) Халимон Игорь (15)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Охрініти. Совкоий баран- стаття 111, призначений ВАЗеленським міністром оборони воюючої країни, відмовився звільняти бидло, яке не криючись ніщить обороноздатність країни. То хто ж той баран і хто той, хто його призначив? Вороги.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:50 Ответить
+12
отпустите ту бригаду под руководством Сэнсэя пусть позанимаются этим отребьем...
показать весь комментарий
27.07.2021 12:54 Ответить
+9
Вся цінність цих "халімонів" у відмінному засвоєнні таблиці ділення. А за такі викрутаси Уряду потрібно звільнити і самого Тарана.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
- Старобинский и Халимон - увольняйтесь, нас ЗЕ-орда!!!

- А нас - РАТЬ!!!!...
показать весь комментарий
27.07.2021 12:49 Ответить
Охрініти. Совкоий баран- стаття 111, призначений ВАЗеленським міністром оборони воюючої країни, відмовився звільняти бидло, яке не криючись ніщить обороноздатність країни. То хто ж той баран і хто той, хто його призначив? Вороги.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:50 Ответить
Плата за мовчання
показать весь комментарий
27.07.2021 12:51 Ответить
Сколько можно наживаться на войне! ))))
показать весь комментарий
27.07.2021 12:54 Ответить
отпустите ту бригаду под руководством Сэнсэя пусть позанимаются этим отребьем...
показать весь комментарий
27.07.2021 12:54 Ответить
Анархия.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:54 Ответить
извиняюсь.... алло, Стоптенберг?
- Ну?
- Че мы еще не в НАТО?
- )()()(((хрипение, звуки сирен "скорой")
- Ало? вы там живой? а то у меня Мендель наступила на шаурму, так шо фрау генерал, быстро давай ответ - че мы еще не авианосная группировка, да Ермак, прекрати подсыпать то, я вот спрашиваю Дарта Мойдодыра - че мы еще не на Юпитере, а там вна трубке звуки как будто кто-то помер
показать весь комментарий
27.07.2021 12:55 Ответить
Вся цінність цих "халімонів" у відмінному засвоєнні таблиці ділення. А за такі викрутаси Уряду потрібно звільнити і самого Тарана.
показать весь комментарий
27.07.2021 12:57 Ответить
Министерство обороны заняло круговую оборону. От кого? Да от главнакамандывающива! Это ж в каком цирке такое увидеть можно?
показать весь комментарий
27.07.2021 12:58 Ответить
В квартале 95!!!!
показать весь комментарий
27.07.2021 16:46 Ответить
"Просчеты Тарана на должности главы оборонного ведомства очевидны даже тем, кто не является военным аналитиком или профессиональным военнослужащим" (с) - це помилка в тексті. Бо главою обороного відомства є сам Зе. А таран - то його інструмент. І навіть про прорахунки - також не доводиться говорити. Бо там - цілковита зрада. Якщо вже держоборонзамовлення не фінансувати... навіть не підготувати - то куди вже далі зради?
показать весь комментарий
27.07.2021 13:00 Ответить
Вибрали Клоуна, хоть поржем))
показать весь комментарий
27.07.2021 13:03 Ответить
он далеко не клоун, работает целенаправленно
показать весь комментарий
27.07.2021 13:29 Ответить
СТО ПРОЦЕНТІВ
показать весь комментарий
27.07.2021 14:36 Ответить
У Тарана отказались увольнять / Естественно . Офис Президента не будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, -советник Ермака 14.07.21. А по обещанию Зеленского каждый- президент. И Таран тоже.
показать весь комментарий
27.07.2021 13:04 Ответить
Таран перед увольнением крутит "дела".... и зачем объявлять про увольнение за два месяца...?
показать весь комментарий
27.07.2021 13:07 Ответить
Родичі Тарана, чи що?
показать весь комментарий
27.07.2021 13:35 Ответить
Таран пошел на..... таран
показать весь комментарий
27.07.2021 14:06 Ответить
Це значить тільки одне, Таран в частці.
показать весь комментарий
27.07.2021 14:23 Ответить
Таран тримає замів при собі не за трудові заслуги. Причина може бути одна - ниточки корупційних зв*язків міністра з підлеглими. Провал оборонного замовлення під час локальної війни з Росією, насправді, дуже нагадує спланований саботаж на користь ворога, зрадницькі дії, які неодмінно потрібно розслідувати правоохоронними органами .
показать весь комментарий
29.07.2021 18:38 Ответить
 
 