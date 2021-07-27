У Тарана отказались увольнять Старобинского и Халимона, отправленных в отставку правительством. ДОКУМЕНТ

21 июля 2021 года Кабинет Министров Украины уволил с должностей сразу троих заместителей министра обороны - Игоря Старобинского, Александра Миронюка и Игоря Халимона. При этом Государственное бюро расследований ведет уголовные дела против Миронюка и Халимона по подозрению в коррупции и хищении государственных средств в особо крупных размерах. В Минобороны в рамках этих дел были проведены обыски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Уволенных замов считали ключевыми игроками в команде пока еще министра обороны Украины Андрея Тарана. Имя Игоря Халимона, в частности, упоминалось в СМИ в связи с одним из коррупционных скандалов в оборонном ведомстве. Парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне в апреле 2021 г. после того, как поступили жалобы на махинации при поставках питания военнослужащим, потребовал уволить профильного замминистра Халимона. Но в апреле правительство Украины оставило чиновника на должности. Сегодня следствие по Халимону продолжается, а сам чиновник, тем временем… получил новую должность в Министерстве обороны. Как и его коллега Старобинский, курировавший одно из важнейших направлений гибридной войны – информационное. Но ничем кроме открытой войны с украинскими журналистами и факапами про "фальцет" не запомнившийся…

Это может показаться абсурдным и маловероятным, но двое уволенных правительством замов министра назначены на должности советников Патронатной службы министра обороны. Халимон и Старобинский, а речь идет именно о них, заступили на должности советников Тарана, согласно приказу госсекретаря МОУ, 23 июля 2021 года. Оба получили неплохие оклады - 12 402 грн с возможностью получения надбавок за выслугу лет в государственных органах.

Неужели чиновники, которые оказались под подозрениями в нечистоплотности, настолько ценные кадры, что министру обороны без них никак? Разве вероятная причастность к коррупции, уголовные дела, расследуемые ГБР – не достаточный повод для того, чтобы отстранить от работы в оборонном ведомстве их фигурантов, по крайней мере, до окончания расследования? Вопросы риторические, а имя Игоря Халимона, между тем, упоминается в связи с весьма острыми и скандальными темами – питание военнослужащих, строительство жилых комплексов на землях Минобороны и так далее.

Просчеты Тарана на должности главы оборонного ведомства очевидны даже тем, кто не является военным аналитиком или профессиональным военнослужащим.

Провал в обеспечении военных жильем, провал в госпрограмме производства оружия – средства не были освоены, так как министр не успел подготовить соответствующие документы. Питание военнослужащих - 95% всех заказов на питание министр Таран оформил на одно предприятие - ООО "Вийськсервис-Волонтер", создана монополия (как раз этот вопрос был вотчиной Халимона на должности замминистра). Но, очевидно, не это, и даже не отсутствие четкой оборонной стратегии, разработанной МОУ, стало главной причиной увольнения замов Тарана. Вероятно, это только начало кадровых сдвигов в оборонном ведомстве, которое в нынешнем составе не смогло осуществить реальных шагов по воплощению плана Офиса Президента Зеленского по прекращению огня на Донбассе.