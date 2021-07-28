РУС
"Центрэнерго" просит денег из резервного фонда на закупку угля

"Центрэнерго" просит денег из резервного фонда на закупку угля

Государственная компания "Центрэнерго" предупредила Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) о критической ситуации с подготовкой энергосистемы к осенне-зимнему периоду.

Об этом говорится в копии письма госкомпании, обнародованной первым заместителем комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, передает Цензор.НЕТ.

"В связи с критической ситуацией, которая сложилась на рынке электрической энергии, "Центрэнерго" столкнулась с массовым отказом контрагентов по двусторонним договорам выполнять свои обязательства. В свою очередь снижение поступлений средств усложняет подготовку к осенне-зимнему периоду. Из-за нехватки оборотных средств, под угрозой своевременное выполнение ремонтной программы и накопления достаточных запасов угля", - говорится в обращении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ФГИ издал приказ о приватизации "Центрэнерго" до конца года

Госкомпания призвала СНБО, правительство и Минэнерго вмешаться в ситуацию.

"Просим принять необходимые меры для регулирования рынка, а именно обязать НКРЭКУ принять минимальные прайс-кепи и отменить максимальные прайс-кепы, а также провести проверку участников рынка касательно манипуляций, ввести плату за мощность, выделить средства с резервного фонда для закупки угля с целью бесперебойного прохождение осенне-зимнего периода 2021-2022 года", - говорится в обращении госкомпании.

Напомним, с начала июля каждый третий ТЭС работала на минимальной мощности, а Славянская ТЭС с 6 по 20 июля была вовсе остановлена.

Основной причиной остановки энергоблоков ТЭС и ТЭЦ эксперты называют обвал цен ниже себестоимости.

По в первой половине июля средняя цена электроэнергии на рынке на сутки вперед не превышала 1 грн/кВт.ч, что в 1,5 раза ниже номинальной себестоимости ТЭС (1,6 грн / кВт.ч, по данным "Донбассэнерго").

Компания "Донбассэнерго" причиной аномального обвала цен компания назвала "систематические манипуляции на рынке, а также несовершенство регуляторных норм".

Кучеренко (113) СНБО (4465) ТЭС (281) ТЭЦ (121) финансирование (1833) энергетика (2619) уголь (1004) Центрэнерго (116) отопительный сезон (534) Донбассэнерго (10)
хватит мама торговать бо нечем уже сдачу давать)))) классическая схема, принести убытки воровством и покрыть их из бюджета( то есть нашими деньгами) беня красава
28.07.2021 11:44
дайте бене денег. их нет у него, но они ему очень нужны
28.07.2021 11:41
То есть бывшая группа Приват выжала в течении года из Центренерго все соки и теперь совим мальчикам-менеджерам приказала просить еще денег из казны ? Проверьте сначала их (Центрэнерго) закупки, проверьте эффективность их работы ... прежде чем снова их спонсировать за счет денег налогоплательщиков
28.07.2021 11:50
чем дешевле и доступнее электричество - тем лучше развитие экономики (при условии что олигархи лишены возможности скупать и перепродавать электроэнергию за рубеж)
28.07.2021 11:42
перевел свой 3д принтер на работу от солнечных батарей, система получения бесконечного филамента из пластиковых бутылок тоже работает от солнечной панели...... 3д фрезерный, к сожалению, не могу - нет средств на такие батареи....
28.07.2021 11:44
....бєєєєєдні сироти.
28.07.2021 12:02
Дети П"Центренерго" просить грошей з резервного фонду на закупівлю вугілля - Цензор.НЕТ 7916оволжья, жертвы самодержавия...
28.07.2021 12:14
Почему у Центрэнерго нет денег. Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому / Организованная "слугой народа " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/ "Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского./ Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского / Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского.
28.07.2021 11:50
интересно...а как там государственная компания Нафтогаз...газиком хранилища закачивает...на зиму ? или тоже попросит на это денег...где-то в сентябре-октябре ??? (ну чтобы хоть как-то еще оправдать неминуемое повышение тарифа на отопление)
28.07.2021 11:52
Вєтрєнка сказав що у них збитки
28.07.2021 12:00
шоб у них збитки по карманам, чемоданам да офшорам случились ))))
28.07.2021 12:11
А у Коломойского всё норм. Наверное всю прибыль от трубы себе забирает. Интересно когда заработает СП-2 Коломойский будет всё-таки делиться доходами от трубы с Витренко или нет?
28.07.2021 12:23
Резервний фонд складається із податків яки сплатили люди, тобто позичають в народу. Тому держава на цю суму повинна знизити на якийсь час сплату податків, бо державне підприємство буде повертати позичку (якщо в загалі буде) за рахунок підвищення цін, а не зменшення вартості виробництва. Чому люди повинні сплачувати двічі?
28.07.2021 11:53
абынеротердам+
28.07.2021 11:55
РотЄрдам ++++++++
28.07.2021 11:59
КакаяРазницца+++++++
28.07.2021 12:23
в 2019-му Центренерго була прибутковою організацією і платила шалені і податки, і дивіденти в держбюджет...
В 2020-му враз стала збитковою, нічого не платить. І в поточному році - те ж саме
28.07.2021 12:03
Деньга давай, похер на пенсионеров, и "Центренерго" просить грошей з резервного фонду на закупівлю вугілля - Цензор.НЕТ 6041так скоро передохнут!
28.07.2021 12:09
Если не хватает к Роттердаму одного плюса, сделайте два плюса в конце концов ! У вас же монобольшинство !
28.07.2021 12:18
Вот теперь -то и пришло самое время выяволять саботажников.
28.07.2021 12:32
Задрали ці вугольні ТЕЦ... Отчого просто не побудувати ще одну АЕС для східного регіонуі для цетрального... далі надати людям дишеві кридити на встановлення в кожній оселі Сонячної 10 кВт електростанціїї .. Це буде правильно... А оте ваше переливання з пустого в порожне що великий бізнес будує країну і тому не можна робити правильні речі для людей і держави бо налоги платить великий алігархат ...оце дурне...Поки ми так будемо думати ми будем на межі ...на межу Ж..пи ..росія в Ж а ми на межі той Ж...
28.07.2021 12:53
Дуже правильна і обґрунтована пропозиція.Вподобайка ВАМ.
28.07.2021 14:42
Так вроде писали, отказываемся от угля, сегодня одно, завтра другое. Детки с майбутнего чего то не доганяют, ой что будет еще за два годика.
28.07.2021 13:01
Та дайте ще Бені грошенят, це ж свої.
28.07.2021 13:45
Якась *****... Продали електроенергію ахметовському ДТЕКу, а теперу держави (у нас, платників податків) просять гроші щоб у того ж ДТЕКу купити вугілля? А де ж гроші які заплатили люди та підприємці Ахметову? Цікавий бізнес!
28.07.2021 14:24
Це і називається схеми.Вони так 30 років збагачуються за рахунок простих людей.
28.07.2021 14:44
А головне - дуже прибутковий.
28.07.2021 17:50
 
 