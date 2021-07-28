УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7754 відвідувача онлайн
Новини
1 757 27

"Центренерго" просить грошей з резервного фонду на закупівлю вугілля

"Центренерго" просить грошей з резервного фонду на закупівлю вугілля

Державна компанія "Центренерго" попередила Раду національної безпеки і оборони (РНБО) про критичну ситуацію з підготовкою енергосистеми до осінньо-зимового періоду.

Про це йдеться в копії листа держкомпанії, оприлюдненій першим заступником комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з критичною ситуацією, яка склалася на ринку електричної енергії, "Центренерго" зіткнувя з масовою відмовою контрагентів за двосторонніми договорами виконувати свої зобов'язання. Своєю чергою зниження надходжень коштів ускладнює підготовку до осінньо-зимового періоду. Через брак обігових коштів під загрозою своєчасне виконання ремонтної програми і накопичення достатніх запасів вугілля", - йдеться у зверненні.

Держкомпанія закликала РНБО, уряд і Міненерго втрутитися в ситуацію.

"Просимо вжити необхідних заходів для регулювання ринку, а саме зобов'язати НКРЕКП прийняти мінімальні прайс-кепи і скасувати максимальні прайс-кепи, а також провести перевірку учасників ринку щодо маніпуляцій, запровадити плату за потужність, виділити кошти з резервного фонду для закупівлі вугілля з метою безперебійного проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022 року", - йдеться у зверненні держкомпанії.

Також читайте: ФДМ видав наказ про приватизацію "Центренерго" до кінця року

Нагадаємо, від початку липня кожна третя ТЕС працювала на мінімальній потужності, а Слов'янська ТЕС із 6 по 20 липня була зовсім зупинена.

Основною причиною зупинки енергоблоків ТЕС і ТЕЦ експерти називають обвал цін нижче за собівартості.

У першій половині липня середня ціна електроенергії на ринку на добу вперед не перевищувала 1 грн/кВт.год, що в 1,5 раза нижче за номінальну собівартість ТЕС (1,6 грн/ Вт.год, за даними "Донбасенерго").

Компанія "Донбасенерго" причиною аномального обвалу цін назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".

Центренерго просить грошей з резервного фонду на закупівлю вугілля 01

Автор: 

Кучеренко Олексій (81) РНБО (2334) ТЕС (922) ТЕЦ (466) фінансування (3260) енергетика (2700) вугілля (2501) Центренерго (553) опалювальний сезон (1784) Донбасенерго (83)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
хватит мама торговать бо нечем уже сдачу давать)))) классическая схема, принести убытки воровством и покрыть их из бюджета( то есть нашими деньгами) беня красава
показати весь коментар
28.07.2021 11:44 Відповісти
+7
дайте бене денег. их нет у него, но они ему очень нужны
показати весь коментар
28.07.2021 11:41 Відповісти
+6
То есть бывшая группа Приват выжала в течении года из Центренерго все соки и теперь совим мальчикам-менеджерам приказала просить еще денег из казны ? Проверьте сначала их (Центрэнерго) закупки, проверьте эффективность их работы ... прежде чем снова их спонсировать за счет денег налогоплательщиков
показати весь коментар
28.07.2021 11:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дайте бене денег. их нет у него, но они ему очень нужны
показати весь коментар
28.07.2021 11:41 Відповісти
чем дешевле и доступнее электричество - тем лучше развитие экономики (при условии что олигархи лишены возможности скупать и перепродавать электроэнергию за рубеж)
показати весь коментар
28.07.2021 11:42 Відповісти
перевел свой 3д принтер на работу от солнечных батарей, система получения бесконечного филамента из пластиковых бутылок тоже работает от солнечной панели...... 3д фрезерный, к сожалению, не могу - нет средств на такие батареи....
показати весь коментар
28.07.2021 11:44 Відповісти
хватит мама торговать бо нечем уже сдачу давать)))) классическая схема, принести убытки воровством и покрыть их из бюджета( то есть нашими деньгами) беня красава
показати весь коментар
28.07.2021 11:44 Відповісти
То есть бывшая группа Приват выжала в течении года из Центренерго все соки и теперь совим мальчикам-менеджерам приказала просить еще денег из казны ? Проверьте сначала их (Центрэнерго) закупки, проверьте эффективность их работы ... прежде чем снова их спонсировать за счет денег налогоплательщиков
показати весь коментар
28.07.2021 11:50 Відповісти
....бєєєєєдні сироти.
показати весь коментар
28.07.2021 12:02 Відповісти
Дети П"Центренерго" просить грошей з резервного фонду на закупівлю вугілля - Цензор.НЕТ 7916оволжья, жертвы самодержавия...
показати весь коментар
28.07.2021 12:14 Відповісти
Почему у Центрэнерго нет денег. Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому / Организованная "слугой народа " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/ "Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского./ Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского / Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского.
показати весь коментар
28.07.2021 11:50 Відповісти
интересно...а как там государственная компания Нафтогаз...газиком хранилища закачивает...на зиму ? или тоже попросит на это денег...где-то в сентябре-октябре ??? (ну чтобы хоть как-то еще оправдать неминуемое повышение тарифа на отопление)
показати весь коментар
28.07.2021 11:52 Відповісти
Вєтрєнка сказав що у них збитки
показати весь коментар
28.07.2021 12:00 Відповісти
шоб у них збитки по карманам, чемоданам да офшорам случились ))))
показати весь коментар
28.07.2021 12:11 Відповісти
А у Коломойского всё норм. Наверное всю прибыль от трубы себе забирает. Интересно когда заработает СП-2 Коломойский будет всё-таки делиться доходами от трубы с Витренко или нет?
показати весь коментар
28.07.2021 12:23 Відповісти
Резервний фонд складається із податків яки сплатили люди, тобто позичають в народу. Тому держава на цю суму повинна знизити на якийсь час сплату податків, бо державне підприємство буде повертати позичку (якщо в загалі буде) за рахунок підвищення цін, а не зменшення вартості виробництва. Чому люди повинні сплачувати двічі?
показати весь коментар
28.07.2021 11:53 Відповісти
абынеротердам+
показати весь коментар
28.07.2021 11:55 Відповісти
РотЄрдам ++++++++
показати весь коментар
28.07.2021 11:59 Відповісти
КакаяРазницца+++++++
показати весь коментар
28.07.2021 12:23 Відповісти
в 2019-му Центренерго була прибутковою організацією і платила шалені і податки, і дивіденти в держбюджет...
В 2020-му враз стала збитковою, нічого не платить. І в поточному році - те ж саме
показати весь коментар
28.07.2021 12:03 Відповісти
Деньга давай, похер на пенсионеров, и "Центренерго" просить грошей з резервного фонду на закупівлю вугілля - Цензор.НЕТ 6041так скоро передохнут!
показати весь коментар
28.07.2021 12:09 Відповісти
Если не хватает к Роттердаму одного плюса, сделайте два плюса в конце концов ! У вас же монобольшинство !
показати весь коментар
28.07.2021 12:18 Відповісти
Вот теперь -то и пришло самое время выяволять саботажников.
показати весь коментар
28.07.2021 12:32 Відповісти
Задрали ці вугольні ТЕЦ... Отчого просто не побудувати ще одну АЕС для східного регіонуі для цетрального... далі надати людям дишеві кридити на встановлення в кожній оселі Сонячної 10 кВт електростанціїї .. Це буде правильно... А оте ваше переливання з пустого в порожне що великий бізнес будує країну і тому не можна робити правильні речі для людей і держави бо налоги платить великий алігархат ...оце дурне...Поки ми так будемо думати ми будем на межі ...на межу Ж..пи ..росія в Ж а ми на межі той Ж...
показати весь коментар
28.07.2021 12:53 Відповісти
Дуже правильна і обґрунтована пропозиція.Вподобайка ВАМ.
показати весь коментар
28.07.2021 14:42 Відповісти
Так вроде писали, отказываемся от угля, сегодня одно, завтра другое. Детки с майбутнего чего то не доганяют, ой что будет еще за два годика.
показати весь коментар
28.07.2021 13:01 Відповісти
Та дайте ще Бені грошенят, це ж свої.
показати весь коментар
28.07.2021 13:45 Відповісти
Якась *****... Продали електроенергію ахметовському ДТЕКу, а теперу держави (у нас, платників податків) просять гроші щоб у того ж ДТЕКу купити вугілля? А де ж гроші які заплатили люди та підприємці Ахметову? Цікавий бізнес!
показати весь коментар
28.07.2021 14:24 Відповісти
Це і називається схеми.Вони так 30 років збагачуються за рахунок простих людей.
показати весь коментар
28.07.2021 14:44 Відповісти
А головне - дуже прибутковий.
показати весь коментар
28.07.2021 17:50 Відповісти
 
 