"Центренерго" просить грошей з резервного фонду на закупівлю вугілля

Державна компанія "Центренерго" попередила Раду національної безпеки і оборони (РНБО) про критичну ситуацію з підготовкою енергосистеми до осінньо-зимового періоду.

Про це йдеться в копії листа держкомпанії, оприлюдненій першим заступником комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, передає Цензор.НЕТ.

"У зв'язку з критичною ситуацією, яка склалася на ринку електричної енергії, "Центренерго" зіткнувя з масовою відмовою контрагентів за двосторонніми договорами виконувати свої зобов'язання. Своєю чергою зниження надходжень коштів ускладнює підготовку до осінньо-зимового періоду. Через брак обігових коштів під загрозою своєчасне виконання ремонтної програми і накопичення достатніх запасів вугілля", - йдеться у зверненні.

Держкомпанія закликала РНБО, уряд і Міненерго втрутитися в ситуацію.

"Просимо вжити необхідних заходів для регулювання ринку, а саме зобов'язати НКРЕКП прийняти мінімальні прайс-кепи і скасувати максимальні прайс-кепи, а також провести перевірку учасників ринку щодо маніпуляцій, запровадити плату за потужність, виділити кошти з резервного фонду для закупівлі вугілля з метою безперебійного проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022 року", - йдеться у зверненні держкомпанії.

Також читайте: ФДМ видав наказ про приватизацію "Центренерго" до кінця року

Нагадаємо, від початку липня кожна третя ТЕС працювала на мінімальній потужності, а Слов'янська ТЕС із 6 по 20 липня була зовсім зупинена.

Основною причиною зупинки енергоблоків ТЕС і ТЕЦ експерти називають обвал цін нижче за собівартості.

У першій половині липня середня ціна електроенергії на ринку на добу вперед не перевищувала 1 грн/кВт.год, що в 1,5 раза нижче за номінальну собівартість ТЕС (1,6 грн/ Вт.год, за даними "Донбасенерго").

Компанія "Донбасенерго" причиною аномального обвалу цін назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".