ФДМ видав наказ про приватизацію "Центренерго" до кінця року
Фонд державного майна (ФДМ) видав наказ про приватизацію енергогенеруючої компанії ПАТ "Центренерго".
"Наказом ФДМ № 1275 від 23 липня 2021 року прийнято рішення про приватизацію об'єкта державної власності - держпакету акцій в розмірі 78,289% статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Центренерго", що становить 289 205 117 штук акцій", - йдеться в повідомленні приватизаційного відомства в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з наказом, який затвердив план розміщення акцій, пакет акцій генкомпанії планується до розміщення на аукціоні з умовами в терміни з 2 серпня по 31 грудня 2021 року.
Управління великої приватизації Фонду має забезпечити створення аукціонної комісії та конкурсний відбір радника для підготовки до приватизації та продажу пакету, йдеться в наказі.
Як повідомлялося, в середині червня президент України Володимир Зеленський зазначив, що держпакети акцій в ПАТ "Центренерго", як і ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) готові для продажу на приватизаційних конкурсах.
Заступник голови Фонду Костянтин Кошеленко на початку липня повідомив, що відомство очікує затвердження урядом переліку державних шахт, які будуть приєднані до ПАТ "Центренерго" з метою спільної приватизації в рамках вертикальної інтегрованої компанії (ВІК), протягом місяця.
У той же час він відмовився назвати шахти, які можуть увійти до ВІК. "Давайте все-таки дочекаємося рішення уряду", - сказав Кошеленко.
Прогнозовані терміни приватизації Центренерго постійно змінювалися: спочатку було анонсовано його продаж до кінця 2021 року, потім в прогнозах Фонду терміни зсувалися на березень 2022 року - другий квартал 2022 року.
Міністерство енергетики завершило внутрішній аудит ефективності державних вугледобувних підприємств, проведений на виконання розпорядження Кабінету міністрів №1215-р від 5 жовтня 2020 року про об'єднання ПАТ "Центренерго" з перспективними держшахтами, в кінці березня.
