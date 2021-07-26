УКР
ФДМ видав наказ про приватизацію "Центренерго" до кінця року

Фонд державного майна (ФДМ) видав наказ про приватизацію енергогенеруючої компанії ПАТ "Центренерго".

"Наказом ФДМ № 1275 від 23 липня 2021 року прийнято рішення про приватизацію об'єкта державної власності - держпакету акцій в розмірі 78,289% статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Центренерго", що становить 289 205 117 штук акцій", - йдеться в повідомленні приватизаційного відомства в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з наказом, який затвердив план розміщення акцій, пакет акцій генкомпанії планується до розміщення на аукціоні з умовами в терміни з 2 серпня по 31 грудня 2021 року.

Управління великої приватизації Фонду має забезпечити створення аукціонної комісії та конкурсний відбір радника для підготовки до приватизації та продажу пакету, йдеться в наказі.

Як повідомлялося, в середині червня президент України Володимир Зеленський зазначив, що держпакети акцій в ПАТ "Центренерго", як і ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) готові для продажу на приватизаційних конкурсах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Центренерго" і Одеський припортовий завод готові до приватизації, - Зеленський

Заступник голови Фонду Костянтин Кошеленко на початку липня повідомив, що відомство очікує затвердження урядом переліку державних шахт, які будуть приєднані до ПАТ "Центренерго" з метою спільної приватизації в рамках вертикальної інтегрованої компанії (ВІК), протягом місяця.

У той же час він відмовився назвати шахти, які можуть увійти до ВІК. "Давайте все-таки дочекаємося рішення уряду", - сказав Кошеленко.

Прогнозовані терміни приватизації Центренерго постійно змінювалися: спочатку було анонсовано його продаж до кінця 2021 року, потім в прогнозах Фонду терміни зсувалися на березень 2022 року - другий квартал 2022 року.

Міністерство енергетики завершило внутрішній аудит ефективності державних вугледобувних підприємств, проведений на виконання розпорядження Кабінету міністрів №1215-р від 5 жовтня 2020 року про об'єднання ПАТ "Центренерго" з перспективними держшахтами, в кінці березня.

приватизація (1720) Центренерго (553) ФДМУ (1640)
электричества станет больше..
показати весь коментар
26.07.2021 12:44 Відповісти
Аякже. Роздаватимуть всім бажаючим відрами.
показати весь коментар
26.07.2021 12:46 Відповісти
Я навіть здогадуюсь хто стане власником.
показати весь коментар
26.07.2021 12:44 Відповісти
ФДМ видав наказ про приватизацію "Центренерго" до кінця року - Цензор.НЕТ 3938
показати весь коментар
26.07.2021 12:55 Відповісти
Новые тарифы вам принёс.
показати весь коментар
26.07.2021 14:37 Відповісти
Сначала -- стагнация, а потом -- продажа своим людям за копейки.
показати весь коментар
26.07.2021 13:05 Відповісти
Старая схема из конца 90х. Но, думаю пархатые ублюдки добавят креатива, им еще из бюджета компенсируют потраченную сумму. Свои бабки они тратить не привыкли. Быдло73-приготовится выворачивать карманы))))
ФДМ видав наказ про приватизацію "Центренерго" до кінця року - Цензор.НЕТ 5003
показати весь коментар
26.07.2021 13:23 Відповісти
хорошо. правильно. продадут дорого. а то жулики рисуют на предприятиях одни убытки.
показати весь коментар
26.07.2021 18:25 Відповісти
 
 