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Новини
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"Центренерго" і Одеський припортовий завод готові до приватизації, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що державні пакети акцій у ПАТ "Центренерго" і ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) готові для продажу на приватизаційних конкурсах.

"Вважаю, що важлива приватизація "Центренерго". На сьогодні ми почистили компанію від багатьох впливових груп і "Центренерго" відкрито (для приватизації. - Ред.)... Так само й Одеський припортовий завод. Я вважаю, що він на сьогодні готовий", - сказав він під час спілкування із журналістами на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна..

Зеленський зазначив, що під час продажу великих підприємств важливе не стільки одноразове отримання максимально можливих коштів, скільки зобов'язання потенційних інвесторів вкладати в модернізацію підприємств із наступним стабільним отриманням податків від їх господарської діяльності.

Також читайте: Зеленський про велику приватизацію: "Держава має позбутися максимально всього"

"Важливо не скільки на вході отримає держава, а скільки потім - від податків щомісяця, щороку. Бізнес - це не про купи-продай, це не про посередництво, бізнес - це постійне вкладання грошей у технології, в ідеї", - пояснив глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) ОПЗ (477) приватизація (1670) Центренерго (548)


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Топ коментарі
+12
загнали в долги, теперь на "приватизацию" бородатой бабушке
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15.06.2021 13:47
+7
Покупатель бородатый еврей, который ни разу не олигарх, инициатор инфляции и замороженного курса, с целью скупки доллара
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15.06.2021 13:52
+7
Нормально Беня в сериальчик инвестировал. Теперь скупит полстраны за две копейки..
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15.06.2021 14:02
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загнали в долги, теперь на "приватизацию" бородатой бабушке
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15.06.2021 13:47 Відповісти
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15.06.2021 13:52 Відповісти
так бабушка и загоняла в долги...
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15.06.2021 13:52 Відповісти
бабушка "заработала" и на приватизацию и цену сбила - два зайца.
Талантливая бабушка . И внучек ниче...
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15.06.2021 13:59 Відповісти
А нафіга??
Вже "прихватизирують" років дофіга...
Віддайте під керівництво злим пенсам- спеців до фіга!!
Земельку теж треба б було!!
30 років мастурбують!!
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15.06.2021 13:51 Відповісти
Покупатель бородатый еврей, который ни разу не олигарх, инициатор инфляции и замороженного курса, с целью скупки доллара
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15.06.2021 13:52 Відповісти
Беня знает за облаву?!
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15.06.2021 13:52 Відповісти
Беня організатор облави.
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15.06.2021 14:12 Відповісти
И ющ пытался продать и янык,но получится только у бубочки.Фуле.Монобольшинство.
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15.06.2021 13:58 Відповісти
беня. так точнее.
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15.06.2021 14:15 Відповісти
Нормально Беня в сериальчик инвестировал. Теперь скупит полстраны за две копейки..
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15.06.2021 14:02 Відповісти
Клоуна сегодня много. Чувствуется желание быть услышанным дядюшкой Джо накануне...Не волнуйся, скоморохчик, скоро тебе ехать на "посмотреть видосик" из зала делавэрского суда. Там как раз в период до 27 июля проходят финальные закрытые слушания по делу в том числе и твоему, шалунишка. Встать, суд идет. Забавно же звучит фраза, особенно на английском
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15.06.2021 14:15 Відповісти
До вазелинового клоуна и приезда кАломойши Центрэнерго с миллиардной прибылью, во время вазелинового клоуна с миллиардными убытками. Напомню, как это пейсатое инородной чмо хотело взять от рашки 100 млрд. долларов, наплевав на убийства рашистами более десяти тысяч украинцев.
"Центренерго" і Одеський припортовий завод готові до приватизації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5279
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15.06.2021 14:32 Відповісти
Беня хоть что-то отстегнет?
Или как всегда?
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15.06.2021 14:52 Відповісти
Украине нужна наоборот национализация того, что олигархи у государства отжали! государство - это народ Украины и он говорит государство должно лишиться всего и стать нищее, а олигархи забрать должны все гос имущество (забрать все имущество народа). Продолжается дело Днепровской мафии, как при Кучме, что бандитский передел происходит и бандиты отжимают все имущество государства.
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15.06.2021 15:00 Відповісти
Центрэнерго приватизировать - совсем обурели? Давайте реприватизацию обл. энерго для начала! Нам не нужна такая приватизация и полноценная зависимость от одного человека. Давайте акции на биржу в свободную торговлю (как в США), зачем нам собственник типа Ахметова? Ну и биржу нормальную, и уберите 20% налога на прибыль с акций гос. компаний. Кому они нужны эти акции с 20% налогами?
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15.06.2021 15:01 Відповісти
Центрэнерго Вова колывану подарил а тепереь пародия на продажу за три ру *** ***
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15.06.2021 15:14 Відповісти
 
 