"Центренерго" і Одеський припортовий завод готові до приватизації, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що державні пакети акцій у ПАТ "Центренерго" і ПАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) готові для продажу на приватизаційних конкурсах.

"Вважаю, що важлива приватизація "Центренерго". На сьогодні ми почистили компанію від багатьох впливових груп і "Центренерго" відкрито (для приватизації. - Ред.)... Так само й Одеський припортовий завод. Я вважаю, що він на сьогодні готовий", - сказав він під час спілкування із журналістами на всеукраїнському форумі "Україна 30. Економіка без олігархів" у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна..

Зеленський зазначив, що під час продажу великих підприємств важливе не стільки одноразове отримання максимально можливих коштів, скільки зобов'язання потенційних інвесторів вкладати в модернізацію підприємств із наступним стабільним отриманням податків від їх господарської діяльності.

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"Важливо не скільки на вході отримає держава, а скільки потім - від податків щомісяця, щороку. Бізнес - це не про купи-продай, це не про посередництво, бізнес - це постійне вкладання грошей у технології, в ідеї", - пояснив глава держави.