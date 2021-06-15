"Центрэнерго" и Одесский припортовый завод готовы к приватизации, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что государственные пакеты акций в ПАО "Центрэнерго" и ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) готовы для продажи на приватизационных конкурсах.

"Считаю, что важна приватизация "Центрэнерго". На сегодня мы почистили компанию от многих влиятельных групп и "Центрэнерго" открыто (для приватизации. - Ред.)… Так же и Одесский припортовый завод. Я считаю, что он на сегодня готов", - сказал он в ходе общения с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олитгархов" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что при продаже крупных предприятий важно не столько единоразовое получение максимально возможных средств, сколько обязательства потенциальных инвесторов вкладывать в модернизацию компаний с последующим стабильным получением налогов от их хозяйственной деятельности.

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"Важно не сколько на входе получит государство, а сколько потом – от налогов ежемесячно, каждый год. Бизнес – это не про купи-продай, это не про посредничество, бизнес – это постоянное вкладывание денег в технологии, в идеи", - пояснил глава государства.