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"Центрэнерго" и Одесский припортовый завод готовы к приватизации, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что государственные пакеты акций в ПАО "Центрэнерго" и ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) готовы для продажи на приватизационных конкурсах.

"Считаю, что важна приватизация "Центрэнерго". На сегодня мы почистили компанию от многих влиятельных групп и "Центрэнерго" открыто (для приватизации. - Ред.)… Так же и Одесский припортовый завод. Я считаю, что он на сегодня готов", - сказал он в ходе общения с журналистами на всеукраинском форуме "Украина 30. Экономика без олитгархов" во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что при продаже крупных предприятий важно не столько единоразовое получение максимально возможных средств, сколько обязательства потенциальных инвесторов вкладывать в модернизацию компаний с последующим стабильным получением налогов от их хозяйственной деятельности.

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"Важно не сколько на входе получит государство, а сколько потом – от налогов ежемесячно, каждый год. Бизнес – это не про купи-продай, это не про посредничество, бизнес – это постоянное вкладывание денег в технологии, в идеи", - пояснил глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) ОПЗ (259) приватизация (1043) Центрэнерго (115)


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Топ комментарии
+12
загнали в долги, теперь на "приватизацию" бородатой бабушке
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15.06.2021 13:47
+7
Покупатель бородатый еврей, который ни разу не олигарх, инициатор инфляции и замороженного курса, с целью скупки доллара
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15.06.2021 13:52
+7
Нормально Беня в сериальчик инвестировал. Теперь скупит полстраны за две копейки..
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15.06.2021 14:02
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загнали в долги, теперь на "приватизацию" бородатой бабушке
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15.06.2021 13:47 Ответить
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15.06.2021 13:52 Ответить
так бабушка и загоняла в долги...
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15.06.2021 13:52 Ответить
бабушка "заработала" и на приватизацию и цену сбила - два зайца.
Талантливая бабушка . И внучек ниче...
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15.06.2021 13:59 Ответить
А нафіга??
Вже "прихватизирують" років дофіга...
Віддайте під керівництво злим пенсам- спеців до фіга!!
Земельку теж треба б було!!
30 років мастурбують!!
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15.06.2021 13:51 Ответить
Покупатель бородатый еврей, который ни разу не олигарх, инициатор инфляции и замороженного курса, с целью скупки доллара
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15.06.2021 13:52 Ответить
Беня знает за облаву?!
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15.06.2021 13:52 Ответить
Беня організатор облави.
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15.06.2021 14:12 Ответить
И ющ пытался продать и янык,но получится только у бубочки.Фуле.Монобольшинство.
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15.06.2021 13:58 Ответить
беня. так точнее.
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15.06.2021 14:15 Ответить
Нормально Беня в сериальчик инвестировал. Теперь скупит полстраны за две копейки..
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15.06.2021 14:02 Ответить
Клоуна сегодня много. Чувствуется желание быть услышанным дядюшкой Джо накануне...Не волнуйся, скоморохчик, скоро тебе ехать на "посмотреть видосик" из зала делавэрского суда. Там как раз в период до 27 июля проходят финальные закрытые слушания по делу в том числе и твоему, шалунишка. Встать, суд идет. Забавно же звучит фраза, особенно на английском
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15.06.2021 14:15 Ответить
До вазелинового клоуна и приезда кАломойши Центрэнерго с миллиардной прибылью, во время вазелинового клоуна с миллиардными убытками. Напомню, как это пейсатое инородной чмо хотело взять от рашки 100 млрд. долларов, наплевав на убийства рашистами более десяти тысяч украинцев.
"Центренерго" і Одеський припортовий завод готові до приватизації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5279
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15.06.2021 14:32 Ответить
Беня хоть что-то отстегнет?
Или как всегда?
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15.06.2021 14:52 Ответить
Украине нужна наоборот национализация того, что олигархи у государства отжали! государство - это народ Украины и он говорит государство должно лишиться всего и стать нищее, а олигархи забрать должны все гос имущество (забрать все имущество народа). Продолжается дело Днепровской мафии, как при Кучме, что бандитский передел происходит и бандиты отжимают все имущество государства.
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15.06.2021 15:00 Ответить
Центрэнерго приватизировать - совсем обурели? Давайте реприватизацию обл. энерго для начала! Нам не нужна такая приватизация и полноценная зависимость от одного человека. Давайте акции на биржу в свободную торговлю (как в США), зачем нам собственник типа Ахметова? Ну и биржу нормальную, и уберите 20% налога на прибыль с акций гос. компаний. Кому они нужны эти акции с 20% налогами?
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15.06.2021 15:01 Ответить
Центрэнерго Вова колывану подарил а тепереь пародия на продажу за три ру *** ***
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15.06.2021 15:14 Ответить
 
 