Зеленский о большой приватизации: "Государство должно избавиться максимально от всего"
Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня вопрос блокирования или разблокировки находится в руках Верховной Рады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Только на законодательном уровне. В принципе наша общая воля, и политически моя воля о том, что государство должно избавиться максимально от всего. Я согласен с позицией европейцев и США, государство не является крутым управленцем и менеджером. Мне это понятно. Так и от стратегических предприятий государство не должно избавляться. А государственно-частное партнерство в крупных предприятиях, которые являются уже прибыльными, должно быть. Потому что тогда может прийти та или иная компания и просто вложить в модернизацию этого предприятия. То есть даже не надо бояться, если сегодня такое предприятие приносит прибыль государству. Все равно у государства нет миллиардов, чтобы вкладывать их в модернизацию крупных предприятий. Есть на что тратить, скажем так", - отметил Зеленский.
Президент рассказал, что должно получить государство в результате разблокирования большой приватизации.
"Тем не менее, приватизация разблокирована. Деньги важны, они очень нужны, для социалки прежде всего. Но. Мне кажется, прежде всего важно не сколько на входе получает государство, сколько потом от налогов ежемесячно, ежегодно. Потому что это бизнес . Бизнес - это не, простите, "купи-продай", это не посредничество. Бизнес - это постоянное вложение денег в технологии, в идее, креатив. А потом постоянно получать какие-то небольшие... не надо 100%, простите, "хапать" - это не про бизнес, это про взятки и посредничество. А бизнес - это 10%, 15%, 20% прибыли постоянно. Нам нужны именно такие структурные решения и в отношении предприятий. Поэтому важно, не за какую сумму вы продаете предприятия, а сколько будут вкладывать деньги", - объяснил глава государства.
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Хреново, когда государство уже чем то владеет и это пытаются подешевке, слить своим хозяевам
Дойчебан в Германии - госпредприятие. В США - Дженерал электрик, АТандТ, Эксмобайл и т.д.
Однако, это монополии и их деятельность регулируется государством и иногда глава государства лоббирует эти компании на международном уровне и это вся их связь! Госсобственности там нет!
Ты козлиная морда, понятия не имеешь что такое государство. Еще раз иди в бан!
Чтоб у новых олигархов было все! Да не отрубят руку дающему!
P.S.
Не антисимит. Евреев уважаю. Израиль - особенно.
https://program.ze2019.com/ Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
Що тут розуміти?
Їх легко знайдуть - вони ж не бандюки.
227 за! Кожний Голос був важливий
Депутати кажуть - не розібрались за що голосували. Обіцяють відкликати свої голоси і більше не голосувати
В идеале и от государства?
Рекомендую побороть Одесский припортовый!
73% проголосували.
Черговий брєд. Тоість прибуткові - приватникам. Стратегічні збиткові - державі.
Чому у держави нема мільярдів на модернізацію ??
вороватьграбить народ и Украину. И пока он это делает, готов молоть языком вообще что угодно, плевать ему логично и последовательно выглядит этот чёс или нет. Это просто отвлекающий трюк карманника, вот и всё. Шум.