Зеленский о большой приватизации: "Государство должно избавиться максимально от всего"

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня вопрос блокирования или разблокировки находится в руках Верховной Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Только на законодательном уровне. В принципе наша общая воля, и политически моя воля о том, что государство должно избавиться максимально от всего. Я согласен с позицией европейцев и США, государство не является крутым управленцем и менеджером. Мне это понятно. Так и от стратегических предприятий государство не должно избавляться. А государственно-частное партнерство в крупных предприятиях, которые являются уже прибыльными, должно быть. Потому что тогда может прийти та или иная компания и просто вложить в модернизацию этого предприятия. То есть даже не надо бояться, если сегодня такое предприятие приносит прибыль государству. Все равно у государства нет миллиардов, чтобы вкладывать их в модернизацию крупных предприятий. Есть на что тратить, скажем так", - отметил Зеленский.

Президент рассказал, что должно получить государство в результате разблокирования большой приватизации.

"Тем не менее, приватизация разблокирована. Деньги важны, они очень нужны, для социалки прежде всего. Но. Мне кажется, прежде всего важно не сколько на входе получает государство, сколько потом от налогов ежемесячно, ежегодно. Потому что это бизнес . Бизнес - это не, простите, "купи-продай", это не посредничество. Бизнес - это постоянное вложение денег в технологии, в идее, креатив. А потом постоянно получать какие-то небольшие... не надо 100%, простите, "хапать" - это не про бизнес, это про взятки и посредничество. А бизнес - это 10%, 15%, 20% прибыли постоянно. Нам нужны именно такие структурные решения и в отношении предприятий. Поэтому важно, не за какую сумму вы продаете предприятия, а сколько будут вкладывать деньги", - объяснил глава государства.

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