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Зеленський про велику приватизацію: "Держава має позбутися максимально всього"

Зеленський про велику приватизацію:

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні питання блокування або розблокування перебуває в руках Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Тільки на законодавчому рівні. В принципі наша спільна воля, і політично моя воля про те, що держава має позбутися максимально всього. Я згоден з позицією європейців і США, що держава не є найкрутішим управлінцем і менеджером. Мені це зрозуміло. Так і стратегічних підприємств держава не має позбавитися. А державно-приватне партнерство у великих підприємствах, які є уже прибуткові, має бути. Тому що тоді може прийти та чи інша компанія і просто вкласти в модернізацію цього підприємства. Тобто навіть не треба боятися, якщо сьогодні таке підприємство приносить прибуток державі. Все одно у держави немає мільярдів, щоб вкладати їх у модернізацію великих підприємств. Є на що витрачати, скажімо так", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, що має отримати держава в результаті розблокування великої приватизації.

"Тим не менш, приватизація розблокована. Гроші важливі, вони дуже потрібні, для соціалки насамперед. Але. Мені здається, передусім важливо не скільки на вході отримує держава, скільки потім від податків щомісяця, щороку. Тому що це є бізнес. Бізнес – це не, вибачте, "купи-продай", це не посередництво. Бізнес – це постійне вкладання грошей у технології, в ідеї, креатив. А потім постійно отримувати якісь невеликі… не треба 100%. Вибачте, "хапати" - це не про бізнес, це про хабарі та посередництво. А бізнес – це 10%, 15%, 20% прибутку постійно. Нам потрібні саме такі структурні рішення і щодо підприємств. Тому не важливо, за яку суму ви продаєте підприємства, а скільки будуть вкладати гроші", - пояснив глава держави.

Також читайте: "Розпускати сьогодні Раду немає сенсу з точки зору стабільності", - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) приватизація (1670)


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Топ коментарі
+48
как бы нашему государству от тебя придурка избавиться....
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15.06.2021 11:47
+38
Ничего не строят, Ничего не производят....Только вред....Фсё продать, раздерибанить бабло и свалить по Израилям и Великобританиям. откуда своих да с баблом не выдают.
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15.06.2021 11:45
+33
В пользу бородатой бабушки
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15.06.2021 11:44
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В пользу бородатой бабушки
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15.06.2021 11:44 Відповісти
Продать Энергоатом для социалки. То есть давайте продадим прибыльные предприятия чтобы пенсии раздать. Один раз. К выборам как раз.


супер...
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15.06.2021 16:16 Відповісти
Спочатку позбутись зеленої плісняви !!!))))
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15.06.2021 11:58 Відповісти
- Хвате батьку торгувати, бо нічим здачу вже давати... (с)
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15.06.2021 12:38 Відповісти
Ничего не строят, Ничего не производят....Только вред....Фсё продать, раздерибанить бабло и свалить по Израилям и Великобританиям. откуда своих да с баблом не выдают.
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15.06.2021 11:45 Відповісти
По большому счету, государство не должно быть собственником предприятий, это не функции государства как такового, у государства другие функции и "обязанности" главные из которых: регулирование экономики, обеспечение безопасности (внутренней и внешней), обеспечение соц. пакета.
Хреново, когда государство уже чем то владеет и это пытаются подешевке, слить своим хозяевам
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15.06.2021 12:08 Відповісти
Посмотрите в процентном отношении количество предприятий в собственности государства в Евросоюзе......там что дураки? так зачем же мы туда стремимся? Просто воровать не надо.
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15.06.2021 12:24 Відповісти
в куче стран есть вполне успешные госпредприятия. Просто нужно уметь назначать эффективный менеджмент. Но это не про зелю.

Дойчебан в Германии - госпредприятие. В США - Дженерал электрик, АТандТ, Эксмобайл и т.д.
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15.06.2021 16:18 Відповісти
Ни General Electric, ни AT&T, ни ExxonMobil, не являются и не являлись государственными предприятиями. Так же государство, не владеет даже контрольным пакетом!
Однако, это монополии и их деятельность регулируется государством и иногда глава государства лоббирует эти компании на международном уровне и это вся их связь! Госсобственности там нет!
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15.06.2021 20:40 Відповісти
как бы нашему государству от тебя придурка избавиться....
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15.06.2021 11:47 Відповісти
каждая нормальная страна ЗАБОТИТСЯ об обеспечения жизнедеятельности своих граждан - в современном мире - через Государственные предприятия в обеспечении населения топливом, водой, продуктами питания, РАБОТОЙ!!! Этим нашим керовникам бизнес выставляют любые цены на газ, бензин и все остальное -а они только щелкают клювами и орут -- скорее все продаем!!! и ЗЕМЛЮ ТОЖЕ!!!. Все это похоже на то, что наше т.н руководство тупо не выполняет своих обязанностей перед государством Украина и его гражданами.
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15.06.2021 11:59 Відповісти
Проблема тому що в Україні нема української державної влади так саме як і держави !!!)))
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15.06.2021 12:01 Відповісти
это у граждан мозгов нет поскольку голосуют за популистов! А вот за слова "нема...держави" вали козломордое в спам!
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15.06.2021 12:10 Відповісти
Є така країна зветься Україна ,а от держави такої нема ,на жаль!!! Перший атрибут держави,це державна влада,яка виконує державні обов"язки перед громадянами !!! Зелена пліснява,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!)))
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15.06.2021 12:17 Відповісти
"нет государства Украина" это кацапский норатив: мол со времен развала Руси, когда русичи якобы массово свалили на болота, тут пришел всякий сброд, назвались украинцами и за все это время так и не смогли создать государства, пока Расея (типа русичи) не вернули себе эти земли...потом типа они же, настроили украинцам кучу предприятий, а неблагодарные хохлы взяли и отделились...вот прошло уже 20 лет, а они все так же не могут (без Расеи конечно) создать государство....! Хотя по факту государство было, хоть и были "перетрубации". В т.ч. было королевство Руське с полноценным, коронованным епископом королем. Но для сохранения норатива "нет государства" в совковых учебниках вместо королевства Русь, почему то значится Галицко-Волынское княжество с Данилой Галицким (без слова король).
Ты козлиная морда, понятия не имеешь что такое государство. Еще раз иди в бан!
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15.06.2021 20:34 Відповісти
Бажано, щоб Україна отримала, українську державну владу !!!!))))
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15.06.2021 11:59 Відповісти
Это будет исходной точкой, с которой надо начинать.
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15.06.2021 12:46 Відповісти
продать бы кому - та кто его купит?
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15.06.2021 13:22 Відповісти
Больше 5 лет сидят иностранные и сои карманные надсмотрщики в энергоатоме, Укрзализныце, нафтогазе....и за эти годы предприятия стали УБЫТОЧНЫМИ (по странному стечению обстоятельств)...Фсё на дерибан за копейки. Что не стыряли за фантики ваучеры в 90-ые...Еще падлы и землю сдают....
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15.06.2021 11:47 Відповісти
Це Лєщєнко соєвий? А менеджмент Коломойського в Еемгоатомі теж соєвий? 😮 А такий самий у Центренерго? 😮😮😰🤢 Блін, у зелених попагандонів нова методичка - що позитивне безвіз, відсуджені у Газпромі гроші) - то Зєлєнского робота. А весь негатив - то соєве. 🤔 Вони щиро думають, що в українців пам'ять інфузорії-туфельки? 🤔
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15.06.2021 12:00 Відповісти
свои....
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15.06.2021 12:04 Відповісти
Спасибі за уточнення. 🙏 Але пост залишу. Для зебілів. Ок?
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15.06.2021 12:28 Відповісти
Зеленский о большой приватизации: "Государство должно избавиться максимально от всего"
Чтоб у новых олигархов было все! Да не отрубят руку дающему!
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15.06.2021 11:48 Відповісти
А нахрена тогда нужны все министерства и ВР, да и ты тоже.
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15.06.2021 11:49 Відповісти
да, ВР, оказывается, нужна для того, чтоб думать, какие новые налоги забабахать или штрафы для населения.СОЗИДАНИЯ - 0.
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15.06.2021 12:01 Відповісти
Типичная еврейская позиция: ничего не делать и деньги получать.
P.S.
Не антисимит. Евреев уважаю. Израиль - особенно.
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15.06.2021 11:49 Відповісти
Євреї в Ізраїлі, а Україну окупували жиди.
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15.06.2021 11:52 Відповісти
про євреїв ізраіля читайте тут ''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''
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15.06.2021 13:17 Відповісти
Все розпродати і здриснути на історічєскую.
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15.06.2021 11:50 Відповісти
У Вовіка вілла в окупованому Криму. До речі, переоформлена згідно російських законів, тобто на російський паспорт.
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15.06.2021 12:25 Відповісти
Боже, забери Зендель,верни нам Мандель !

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15.06.2021 11:51 Відповісти
Мне кажется или в своей предвыборной программе кто-то ********???
https://program.ze2019.com/ Передвиборча програма кандидата на пост Президента України Володимира Зеленського
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15.06.2021 11:51 Відповісти
исправьте буквы в самом главном слове, ато забаня - жалко будет))
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15.06.2021 12:02 Відповісти
Не переживайте. Всё хорошо.
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15.06.2021 12:58 Відповісти
зашел на ссылку, а там Зеля-презик - слуга народный такой худенький, вовсе не в бриони.. ну как-то так...
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15.06.2021 16:19 Відповісти
Зеленський на посаді президента держави - копія "Атамана Грицька Таврічеського" (колишнього Міністра Оборони України)... Той сидів у кріслі і "щоки глибокодумно надимав" і цей теж! При "Грицьку" крали всі у нього за спиною і при цьому теж! Грицьку "заносили конверти" і цьому теж заносять - як "часточку від вкраденого"! Й усі "задоволені"!!!
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15.06.2021 11:53 Відповісти
Ну да ну да...и от государственности за одно,как хйло и говорило.
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15.06.2021 11:53 Відповісти
Государство должно избавиться максимально от всего - в том числе и от государства
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15.06.2021 11:54 Відповісти
Давайте говорить откровенно: еще многие украинцы до конца не поняли, насколько страшные процессы запущены в стране с 2019 года при этой власти. Не поняли, что у людей, их детей и потомков практически забирают последнее. Если, конечно, «утилизаторы» смогут до конца реализовать свои планы. Надеюсь что все уже поняли уровень циничности этой власти?!
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15.06.2021 11:54 Відповісти
Согласен...Все подготовил к турборежиму конечно же - пЭтьман, а это Зечмо форсирует событие по закрытию проекта Украина ... твари блин...
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15.06.2021 12:06 Відповісти
Винторогий закусывай, Петьман вас 5лет нагибал, что вы прожрали все запасные фонды абы не подохнуть с голоду еще бы 5лет и на месте твоей раши появилось бы 30отдельных государств.
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15.06.2021 12:16 Відповісти
Чупакбра рошеновская !!! Петя сделал ВСЕ чтобы протестный электорат проголосовал за Зеленого !!! Видать за 5 лет под-устали от его правления люди так, что они решили - лучше пусть клоун, чем мародер-кондитер...Опровергни сладкий мой!!!.. и я Украинец и живу в Киеве!!
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15.06.2021 12:46 Відповісти
Ці процеси були запущені в 2014 році.....
Що тут розуміти?
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16.06.2021 08:33 Відповісти
Ага! Від мови, від віри, від Гербу, від Гімну, від Прапора, від Криму, від Донбасу, від Незалежності, від Землі, від Армії, навіть від Українців. Що це буде за держава? І чи буде це державою, чи колонією? Риторичне питання. Зате Зєлєнскій непрямо обмовився по Фрейду про своє завдання.
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15.06.2021 11:55 Відповісти
Зеленский о большой приватизации: "Государство должно избавиться максимально от всего" - Цензор.НЕТ 8745
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15.06.2021 11:55 Відповісти
Государство( Украина) должно избавиться/ Избавители- Альперин, Альтман, Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Звягильский, Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов, Киперман, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Фридман, Ярославский, Табачник , Ставицкий , Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер и другие им подобные.
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15.06.2021 11:59 Відповісти
Уже! Уже избавились, Владимир Александрович. СБУ, МВД, Охвис генпрокурора - давно прихватизированы и работают в интересах совсем не Украины и ее граждан. Кома, как ни вам, знать, что и должность президента Украиеы нынче, как бы по мягче сказать, тоже достались вам олним из фокусов бородатой бабушки Каломойши.
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15.06.2021 12:00 Відповісти
Вы правы все записано на приватных особ. Так как публичной властности не утворено згидно ст142,143 конституции. Не верите провериьте на кого оформлены органы и удивитесь. Все на частных лиц.
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15.06.2021 12:21 Відповісти
Как думаете, за оставших 3 года зеленые успеют от всего избавится?? И где потом их искать?
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15.06.2021 12:04 Відповісти
У Іспаніях.
Їх легко знайдуть - вони ж не бандюки.
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15.06.2021 13:56 Відповісти
Что оно опять несет..Как можно было проголосовать за это карликовое позорище??
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15.06.2021 12:12 Відповісти
це якийсь лютий треш щойно голосами депутатів з фракції Голос протягли в порядок денний законопрооект 5554, 5554-1 про російську мову.

227 за! Кожний Голос був важливий

Депутати кажуть - не розібрались за що голосували. Обіцяють відкликати свої голоси і більше не голосувати
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15.06.2021 12:13 Відповісти
Продай Конче-Заспу и всякие резиденции. Нахрен они государству.
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15.06.2021 12:16 Відповісти
+5
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15.06.2021 13:55 Відповісти
И в первую очередь от убыточной угольно - добывающей отрасли.
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15.06.2021 12:16 Відповісти
Избавиться от всего ...
В идеале и от государства?
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15.06.2021 12:16 Відповісти
Громадянин - спивласник публичного пидпреемства ,Украина'. От имени народа и продовать будешь,но сначала спрашивать власника треба.По конституции живи харант-марионетка.
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15.06.2021 12:16 Відповісти
_Зелепоц говорит шо народ нужно избавить от народного добра. Облегчить ношу, ткскть... Буратины хлопают ушами пока олигархи, на самом деле являющиеся бандитами, прибирают себе это добро к рукам. А после - грабят буратин ещё раз! Уже тарифами.
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15.06.2021 12:21 Відповісти
Дорогой Зеля!
Рекомендую побороть Одесский припортовый!
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15.06.2021 12:22 Відповісти
лучше бы сказал "государство должно избавиться от самого себя"
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15.06.2021 12:25 Відповісти
"Анархия мать порядка" ?
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15.06.2021 13:00 Відповісти
"анархия" очень близка к текущей ситуации, особенно в отношении нашей судебной системы
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15.06.2021 14:14 Відповісти
Говнокомандуючему недорозумінню зебілу ! Ти не держава , держава це прості українці , а ти виконувач того, що ми хочемо---прочитай нарешті конституцію України Ми проти продажу землі , розпродажу , приватизації державних об'єктів України , стратегічних об'єктів ! Ти не маєшь права розпродавати , то, що тобі не належить, бо це є злочин проти нас українців , проти держави . Ти не маєш права за нас вирішувати , позбавляти нас того що належить нам українцям ,та нав'язувати свої хотєлки , як то робить ***** ! Ми не рашка підорашка ! Руки геть від державної власності !!!
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15.06.2021 12:33 Відповісти
Піздно, пане пити борджомі.
73% проголосували.
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15.06.2021 13:54 Відповісти
Ніколи не піздно , ми не рашка-підорашка . Злетить зелна пліснева раніше терміну .
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15.06.2021 14:01 Відповісти
Не факт.
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15.06.2021 19:27 Відповісти
Слова "Есть на что тратить" настораживают. Огласите весь список, пожалуйста!
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15.06.2021 12:58 Відповісти
Універ майбутнього ...
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15.06.2021 13:53 Відповісти
т.е. если государство плохой управленец, что вы пан президент признали, то о какой процветающей Украине можно дальше вести речь, когда управленцы херовые!?
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15.06.2021 13:01 Відповісти
То есть главный зебил признает, что Трускавецкая школа выпускает плохих управленцев, я так понимаю.
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15.06.2021 13:08 Відповісти
А именно от коррупции!
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15.06.2021 13:12 Відповісти
Поліграф Поліграфович Шаріков нервово закурив айкоКс десь збоку)))
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15.06.2021 13:42 Відповісти
Так и от стратегических предприятий государство не должно избавляться. А государственно-частное партнерство в крупных предприятиях, которые являются уже прибыльными, должно быть. Потому что тогда может прийти та или иная компания и просто вложить в модернизацию этого предприятия. То есть даже не надо бояться, если сегодня такое предприятие приносит прибыль государству. Все равно у государства нет миллиардов, чтобы вкладывать их в модернизацию крупных предприятий. Есть на что тратить, скажем так

Черговий брєд. Тоість прибуткові - приватникам. Стратегічні збиткові - державі.
Чому у держави нема мільярдів на модернізацію ??
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15.06.2021 13:52 Відповісти
Можно мне всего метр госграницы?
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15.06.2021 14:24 Відповісти
Лудше чедыре. А то фура не пролезет.
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15.06.2021 15:30 Відповісти
Почему то, что приносит доход должно обязательно быть только в частных руках? Если государство не может этим управлять,то это не отсутствие хороших управленцев, а бездарная кадровая политика. Продать и проесть - большого ума не надо.
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15.06.2021 14:56 Відповісти
як у нього не резонує в голові від озвучених ним самим тез: "має позбутися максимально всього" і "створимо преЗедентський університет", "створимо державну авіаційну компанію"?
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15.06.2021 15:15 Відповісти
_Потому что он пришёл воровать грабить народ и Украину. И пока он это делает, готов молоть языком вообще что угодно, плевать ему логично и последовательно выглядит этот чёс или нет. Это просто отвлекающий трюк карманника, вот и всё. Шум.
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15.06.2021 15:34 Відповісти
Всё очень плохо. Если не сказать больше.
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15.06.2021 15:57 Відповісти
Именно. Всё плохо - и будет ещё хуже. Потому как бандиты.
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15.06.2021 18:05 Відповісти
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16.06.2021 14:52 Відповісти
Единственную удачную приватизацию сделала Юля. Но и ту назло Пинчуку!
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15.06.2021 16:27 Відповісти
 
 