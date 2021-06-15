Зеленський про велику приватизацію: "Держава має позбутися максимально всього"

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні питання блокування або розблокування перебуває в руках Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Тільки на законодавчому рівні. В принципі наша спільна воля, і політично моя воля про те, що держава має позбутися максимально всього. Я згоден з позицією європейців і США, що держава не є найкрутішим управлінцем і менеджером. Мені це зрозуміло. Так і стратегічних підприємств держава не має позбавитися. А державно-приватне партнерство у великих підприємствах, які є уже прибуткові, має бути. Тому що тоді може прийти та чи інша компанія і просто вкласти в модернізацію цього підприємства. Тобто навіть не треба боятися, якщо сьогодні таке підприємство приносить прибуток державі. Все одно у держави немає мільярдів, щоб вкладати їх у модернізацію великих підприємств. Є на що витрачати, скажімо так", - зазначив Зеленський.

Президент розповів, що має отримати держава в результаті розблокування великої приватизації.

"Тим не менш, приватизація розблокована. Гроші важливі, вони дуже потрібні, для соціалки насамперед. Але. Мені здається, передусім важливо не скільки на вході отримує держава, скільки потім від податків щомісяця, щороку. Тому що це є бізнес. Бізнес – це не, вибачте, "купи-продай", це не посередництво. Бізнес – це постійне вкладання грошей у технології, в ідеї, креатив. А потім постійно отримувати якісь невеликі… не треба 100%. Вибачте, "хапати" - це не про бізнес, це про хабарі та посередництво. А бізнес – це 10%, 15%, 20% прибутку постійно. Нам потрібні саме такі структурні рішення і щодо підприємств. Тому не важливо, за яку суму ви продаєте підприємства, а скільки будуть вкладати гроші", - пояснив глава держави.

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