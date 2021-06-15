"Розпускати сьогодні Раду немає сенсу з точки зору стабільності", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що підстав для розпуску Верховної Ради сьогодні немає.

Про це президент заявив під час пресконференції на форумі "Україна 30. Економіка без олігархів", передає Цензор.НЕТ.

"Вважаю, що розпускати сьогодні Раду немає сенсу з точки зору стабільності", - зазначив президент.

За його словами, якщо депутати працюють і голосують, то це чудово.

"А якщо не будуть працювати, то тоді немає сенсу в роботі Верховної Ради України", - додав глава держави.

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