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"Распускать сегодня Раду нет смысла с точки зрения стабильности", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что оснований для роспуска Верховной Рады сегодня нет.

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции на форума "Украина 30. Экономика без олигархов", передает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что распускать сегодня Раду нет смысла с точки зрения стабильности", - отметил президент.

По его словам, если депутаты работают и голосуют, то это прекрасно.

"А если не будут работать, то тогда нет смысла в работе Верховной Рады Украины", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Зеленского есть основание распустить Раду, - Стефанчук

Автор: 

ВР (29228) Зеленский Владимир (20234) роспуск (248)


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Топ комментарии
+23
То ли дело роспуск ВР вопреки Конституции в 2019-м году, да, членограй?
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15.06.2021 11:18
+15
Та ти шо? Зараз такий стабільний, моностадний звіздець, що його ні в якому разі не можна чіпати. А то країна вирветься з пліснявої шизофренічної прірви і фуйло образиться.
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15.06.2021 11:19
+15
Ну да, страна по веселое улюлюканье зебилов стабильно несется в задницу. Стабильность -- признак мастерства. Овощ всегда тоже заявлял о стабильности.

"Распускать сегодня Раду нет смысла с точки зрения стабильности", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4581
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15.06.2021 11:23
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Правила форума Совет форумчан
дивно, рейтинги ж показують що у "слуг" найбільший рейтинг
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15.06.2021 11:14 Ответить
Кто платит тот и заказывает......
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15.06.2021 11:17 Ответить
Зеленский как всегда пукнул в воду. Мастер это делать. Как это нет смысла распускать аморальную, коррумпированную, бандитскую Раду, слуг криминальной олигархии, которая принимает бандитские законы? Какая стабильность с бандитами, разрушающими страну, торгующими с агрессором, херящие правосудие, дискредитирующие армию ,деградирующие народ? Что сейчас показывают по ТВ? Это ужас. Я его давно не смотрю, потому что там полный сатанизм. Полнейший. И во власти полнейший сатанизм. Поэтому перевыборы Рады и позорного президента клоуна - это насущная необходимость. Иначе будет развал государства.
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15.06.2021 19:49 Ответить
Я против,наши Абынепорох,проголосуют за любого шарика
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15.06.2021 20:04 Ответить
Напомните, что-то я уже забыл. Сколько времени у нас Пальчевский уже президент или по крайней мере мер Киева, а его "Перемога" всех щемит в Раде?


Единственный крайний честный опрос это выборы. И по крайним местным выборы слуги в заднице.
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15.06.2021 11:21 Ответить
я ж про що!!
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15.06.2021 13:58 Ответить
https://glavcom.ua/news/ne-yak-zvichaynih-gromadyan-nardepiv-pochali-shcheplyuvati-amerikanskoyu-vakcinoyu-762881.html Не як звичайних громадян . Нардепів почали щеплювати американською вакциною:

Депутатів Верховної Ради вакцинують від коронавірусу препаратом від Pfizer
Депутатів Верховної Ради почали вакцинувати від коронавірусу. Щеплення нардепам роблять протягом чотирьох днів - з 15 по 18 червня. Для вакцинації народних обранців використовують американську вакцину Pfizer.
Офіційний документ управління апарату Верховної Ради. У ньому сказано, що вакцинація нардепів, які виявили бажання отримати щеплення від коронавірусу, буде проходити з 15 по 18 червня з використанням вакцини Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

"Розпускати сьогодні Раду немає сенсу з точки зору стабільності", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3743
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15.06.2021 18:49 Ответить
В чем стабильность? В хреновости и очередном пробивании Дна?!
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15.06.2021 11:16 Ответить
Стабільність в тому,що тупих нищебродів- "зелених"депатуток, олігархи купують оптом, кварталами.Раніше проводили індивідуальну роботу -це дорого і марудно.Стабільність у злодіїв своя - у народу своя .Отак і живемо...
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15.06.2021 19:29 Ответить
ну да . потому что согласно опросам после перевыборов про зеленое большинство в Раде можно будет забыть
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15.06.2021 11:16 Ответить
То ли дело роспуск ВР вопреки Конституции в 2019-м году, да, членограй?
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15.06.2021 11:18 Ответить
Та ти шо? Зараз такий стабільний, моностадний звіздець, що його ні в якому разі не можна чіпати. А то країна вирветься з пліснявої шизофренічної прірви і фуйло образиться.
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15.06.2021 11:19 Ответить
Ну да, страна по веселое улюлюканье зебилов стабильно несется в задницу. Стабильность -- признак мастерства. Овощ всегда тоже заявлял о стабильности.

"Распускать сегодня Раду нет смысла с точки зрения стабильности", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4581
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15.06.2021 11:23 Ответить
ніззя. дядя бєня, рінат дєнєх не дадут
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15.06.2021 11:23 Ответить
с точки зрения стёбильности...
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15.06.2021 11:24 Ответить
Рада по-вашому означає тишуся, а насправді українською це слово має інше значення і є антонимом слову "монобільшість". Інше - тупа маячня.
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15.06.2021 11:24 Ответить
А в 2019 стабільнісь ніфіга не пошатнулась. Чи яку стабільність він опікає? Стабільність реваншу ексриганальних політсил?
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15.06.2021 11:30 Ответить
Шмаркля а ты попробуй, хуже не будет
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15.06.2021 11:34 Ответить
"Розпускати сьогодні Раду немає сенсу з точки зору стабільності", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2340

...
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15.06.2021 11:34 Ответить
что характерно, суммарный IQ этих двух человек точно равен их суммарному весу. распределение обратно пропорционально.
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15.06.2021 11:40 Ответить
"Стабілізаційне" Зе-шапіто...

"Розпускати сьогодні Раду немає сенсу з точки зору стабільності", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5120
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15.06.2021 19:19 Ответить
що таке "губернатор"?
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16.06.2021 00:35 Ответить
Неофіційна коротка назва (лише одне слово) для посадовця "Голова обласної державної адміністрації" (чотири слова).
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16.06.2021 09:28 Ответить
Дебил и патриот
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15.06.2021 20:06 Ответить
Розігнати сцяними тряпками. І взагалі, внести б у виборче законодавство норму про максимальну каденцію т.з. "обранців" - до 2 років, не більше.
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15.06.2021 11:40 Ответить
Кловун не лох. Він знає що з перевиборами ВР зникне його монобільшість і його диктатурі настане гаплик.
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15.06.2021 11:45 Ответить
Сам бы он до этого не догадался. Наверное жена это ему подсказала.
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15.06.2021 15:51 Ответить
Хотя понятно что Зеленский по основной профессии юморист, но даже он понимает что сейчас для него роспуск Рады это выстрел себе .. нет не в ногу.. В обе ноги и обе руки. Поэтому не смотря на разногласия внутри набранной разношерстной команды будет вынужден терпеть и еще раз терпеть.
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15.06.2021 12:36 Ответить
Иначе "монобильшости" придет песец, причем большой и толстый.
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15.06.2021 12:55 Ответить
Присутність слуг народу у владі не має ніякого сенсу, на відміну від президентства зе - яке доводить, що дурень гірше ворога.
Але і банда СН, і квазіпрезидент - це простий перехід кількості в якость:
- 73 дурня і покидьків два роки тому і 30 (сподіваюсь покидьків) зараз, перейшли в якість влади.
Гнати треба всю цю наволоч і негайно.
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15.06.2021 13:27 Ответить
Лучше иметь умного врага чем друга дурака.... В случае с Украиной последний в этой поговорке- президент
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15.06.2021 16:34 Ответить
старые пестни о главном.........
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15.06.2021 14:00 Ответить
а главное шо непонятно как жеж ещё прибарахлиться........
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15.06.2021 14:02 Ответить
Береза: С высокой вероятностью можно утверждать, что у нас будут внеочередные президентские выборы

Ну, что ж, третий проинформированный источник подтвердил информацию и теперь с высокой вероятностью можно утверждать, что у нас будут внеочередные выборы. И похоже, что уже в этом году. А теперь подробности", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет Борислав Береза.

"В Офисе президента есть разные люди... Но все они люди трезвомыслящие и понимающие, что с концом власти Зеленского наступит конец и их роста благосостояния, а сладкая жизнь может быстро смениться на уголовное преследование за все в чем они замешены.

Да и сам Владимир Александрович совсем не хочет покидать госдачу и реализовывать свое будущее согласно истории сериала "Слуга народа". А в сериале прототип Зеленского сел за решётку. Только в отличие от персонажа сериала Зеленский уже начудил на реальный срок.

И доказательную базу он сам обеспечил, подав в ВР законопроект по КСУ, чем явно превысил полномочия, которые прописаны в Конституции Украины. Поэтому вопрос номер один для них всех - это то, как продлить власть Зеленского.

Моделирование ситуации и прогнозы показывают, что после очередного поднятия цен на газ для населения и роста коммунальных тарифов, а так же целой череды событий поздней осенью и зимой этого года рейтинг Зеленского будет интенсивно падать, а на Кабмин и ВР не удастся переложить весь негатив.

И это говорит о том, что все мечты Зеленского о втором сроке накрываются медным тазом. И на горизонте начинает появляться очень грустный финал для шестого президента. Поэтому оценив актуальные рейтинги Зеленского и высокую вероятность его переизбрания, на Банковой решили идти на внеочередные выборы президента.

Они посчитали, что 2+5 привлекательнее, чем 5 лет в лучшем случае или же грустное досрочное окончание каденции. Так что либо 24 августа, либо сразу после него ждём видосик со словами о том, что Зеленский "решил подтвердить свою легитимность и правильность избранному курсу", а значит идёт на перевыборы.

К этому расскажут красивую сказку, что за власть он не держится, что хочет идти дорогой мира и деолигархизации. В общем нас ждёт эпоха популизма и обещаний. И доверчивые люди опять с радостью прыгнуть на эти грабли. Хобби у нашего избирателя такое.

Самое интересное дальше. На мой вопрос, а где будут брать деньги, ведь это десятки миллионов долларов, мне ответили, что во-первых "За два роки нацарювали трохи", а во-вторых есть немало тех, кто богатеет при Зеленском.

И это не только олигархи и контрабандисты, но младолигархи, которые понимают, что их история в Украине может закончиться с окончанием правления Зеленского, как закончилась история обогащения Курченко в Украине после изгнания Януковича. Так что деньги у них есть и проблему они видят в другом.

Дело в том, что Зеленский хочет перегрузки не только президентства, но и ...ВР, а с ним и Кабмина. И это очень плохая новость для большинства слуг... Во-первых, чтоб скинуть всем мусор скандалов и негатива. Во-вторых, чтоб можно было посадить хоть некоторых из своей бывшей фракции и показать людям, что президент не только преследует оппозиции и бурно имитирует борьбу с коррупцией, но безжалостно карает своих.

Кого именно карать "из своих" выберут по принципу "кого не жалко", тем более, что практически по всем есть за что их наказывать. Из старого состава решили брать лишь порядка двадцать человек. Остальных... В политический утиль. И вот тут самое интересное.

Мои источники признают, что Зеленскому не нужны те, кто сейчас в слугах. Они гири на ногах. Надо удовлетворять их хотелки или хотелки их хозяев. Негатив скандалов и факапов цепляет президента.

А кроме того из этого состава лишь единицы смогли проявить себя, как политики... И это не моё определение. Но вот где брать других, более умных и достойных, и как их держать под контролем, кроме как выплачивая бабло в конвертах, на Банковой не знают.

Все источники подтверждают, что Зеленский не понимает, что у него нет людей, а донести это до него не удаётся. Ну, не может понять Зеленский, что после всего, что он начудил не хотят и не будут работать с ним дорожащие репутацией компетентные политики.

Мотивацией для похода на выборы под знаменем Зеленского может быть только корысть или банальный карьеризм. Никакого иного мотива нет. Поэтому где брать людей, чтоб не привести в ВР новых Юрченко, Богуцкую, Иванисова, Яременко и других подобных персонажей, на Банковой не знают, но не хотят создавать моносброд 2.0. И это для них проблема. А Зеленский считает, что как-то само собой эта проблема решится.

В любом случае ждать осталось недолго. И операция "Спасти нерядового Зеленского" выходит на финишную прямую. Значит нас ждут впереди бурные события, в которых я пока не вижу позитива для Украины в актуальных условиях. И попкорн у многих в горле встанет.

Поэтому я считаю, что надо не допустить перевыборы президента в этом году. А вот после отопительного сезона, новой волны кризиса в Украине и ещё череды провалов Зеленского, пусть проводят выборы. Весной следующего года. Но тогда сам Зеленский не захочет", - завершает Береза.
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15.06.2021 14:10 Ответить
когда ты распускал Раду в 2019 тебя стабильность не волновала
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15.06.2021 14:20 Ответить
Про президентские выборы его спросите!

https://bitter-onion.livejournal.com/4076886.html Є така думка

Що Найвеличніший влаштує такий номер:
https://www.youtube.com/watch?v=Q84z1AgfQYQ&feature=emb_imp_woyt
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15.06.2021 14:22 Ответить
"с точки зрения стабильности" в таких вопросах роспуска Парламента пользуются только на рассии и в азиатских автократиях
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15.06.2021 14:22 Ответить
С точки зрения стабильности, тебя вообще не должно быть слышно с начала войны!
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15.06.2021 14:38 Ответить
стабильности олигархического грабежа народа Украины...
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15.06.2021 14:49 Ответить
мене від цього пархатого зебіла, вже тошнить, як за ч...мо могли голосувати. Їх не просто потрібно розпустити- зепарламент, а притягнути до кримінальної відповідальності. Дорозвалють країну із середини. Тільки починаєш читати новини, як тебе вже трусить, що ці істоти роблять і які вчиняють злочини!
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15.06.2021 15:09 Ответить
Вот чего не отнять у ЗЕ, так это природного чувства грядущего шухера.

ЗЕ прекрано понимает, что роспуск ВР сейчас будет означать конец СН и монобольшинства. А без него ЗЕ сразу становится пустым местом так же, как и монобольшинство СН без ЗЕ.
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15.06.2021 15:09 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWaVhI6vymp4XoURXRn5g095cGKJ_L7baxkuKu1wANECYWwtkbnV3nUDogumjfJSJQkpponEnQMGyIQ4yMddk2WQ5SApbOODsuyHENvEW84xWcDaYpigLQPXUQUuoht4Y0&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWaVhI6vymp4XoURXRn5g095cGKJ_L7baxkuKu1wANECYWwtkbnV3nUDogumjfJSJQkpponEnQMGyIQ4yMddk2WQ5SApbOODsuyHENvEW84xWcDaYpigLQPXUQUuoht4Y0&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5535542469853119?__cft__[0]=AZWaVhI6vymp4XoURXRn5g095cGKJ_L7baxkuKu1wANECYWwtkbnV3nUDogumjfJSJQkpponEnQMGyIQ4yMddk2WQ5SApbOODsuyHENvEW84xWcDaYpigLQPXUQUuoht4Y0&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Зеленский заявил, что не видит смысла в роспуске Рады.

А кто-то верил, что Зеленский добровольно откажется от монопольной власти в стране, которую наш мудрый народец умудрился ему подарить в 2019 году?

Нас будут грабит до тех пор, пока не выжмут последние соки. Но мы этого достойны. Не Путин же избрал нам Зеленского и «Слугу народа»...
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15.06.2021 15:42 Ответить
"По его словам, если депутаты работают и голосуют, то это прекрасно" Источник: https://censor.net/ru/n3271477

Так і влітку 2019 депутати працювали і голосували, але ж ти розпустив, черговий раз порушивши закон. І навіть не думав про якусь там стабільність, бо то було тобі на руку. А зараз тобі вже втлумачили в пусту макітру, що пролетиш тому й "немає сенсу"?
Ой, дурень!
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15.06.2021 15:57 Ответить
Да, депутаты "работают и голосуют", но вот только лишь в чью пользу они "работают и голосуют"? Да ясно же - в свою пользу и в своё же благо, а народу как обычно - во вред.
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15.06.2021 18:07 Ответить
Не можешь сегодня её распустить, распускай завтра, послезавтра, через неделю месяц. Но только нехрен держать этот ненужный сброд, неизвестно откуда появившийся.
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15.06.2021 22:13 Ответить
Таку Раду распускати завжди є смисл - більщість це дупутатки на зарплатні у олігархів
Особливо Зе дупутатки
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15.06.2021 22:22 Ответить
"Розпускати сьогодні Раду немає сенсу з точки зору стабільності", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9000
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15.06.2021 22:26 Ответить
А я уж было понадеялся.
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16.06.2021 00:03 Ответить
Просто в тебе не буде більше монобільшості, навіть такої, як зараз і дурнуваті твої забаганки,нікому буде приймати...
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16.06.2021 00:39 Ответить
У СН стрімко падає рейтинг, відповідно у Зєлі теж.
Тому стоїть питання по проведенню осінню перевиборів президента чи розпуск ВРУ і переобрання нової, а весною перевибори президента.
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16.06.2021 07:00 Ответить
 
 