"Распускать сегодня Раду нет смысла с точки зрения стабильности", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что оснований для роспуска Верховной Рады сегодня нет.

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции на форума "Украина 30. Экономика без олигархов", передает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что распускать сегодня Раду нет смысла с точки зрения стабильности", - отметил президент.

По его словам, если депутаты работают и голосуют, то это прекрасно.

"А если не будут работать, то тогда нет смысла в работе Верховной Рады Украины", - добавил глава государства.

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