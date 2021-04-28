У Зеленского есть основание распустить Раду, - Стефанчук

У президента Украины Владимира Зеленского есть юридическое основание для роспуска Верховной Рады. Будет ли оно использовано или нет - это уже вопрос к президенту.

Об этом заявил в интервью "Украинской правде" первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в Конституции прописаны четкие основания роспуска Рады.

"По состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть. - сообщил он и добавил - Будет ли оно использовано или нет - это уже вопрос к президенту Украины".

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Стефанчук отметил, что формальным основанием является то, что депутаты не собирались более 30 дней.

"Так случилось, что в период с декабря по январь, я конечно могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная рада не собиралась более 30 дней",- отметил он.

Заместитель главы Рады отметил, что с ним разговоров о роспуске парламента не было.