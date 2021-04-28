У Зеленского есть основание распустить Раду, - Стефанчук
У президента Украины Владимира Зеленского есть юридическое основание для роспуска Верховной Рады. Будет ли оно использовано или нет - это уже вопрос к президенту.
Об этом заявил в интервью "Украинской правде" первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в Конституции прописаны четкие основания роспуска Рады.
"По состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть. - сообщил он и добавил - Будет ли оно использовано или нет - это уже вопрос к президенту Украины".
Стефанчук отметил, что формальным основанием является то, что депутаты не собирались более 30 дней.
"Так случилось, что в период с декабря по январь, я конечно могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная рада не собиралась более 30 дней",- отметил он.
Заместитель главы Рады отметил, что с ним разговоров о роспуске парламента не было.
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В новой раде у него не будет большинства. С одной стороны это плюс - скинет с себя ответственность (мол депутаты плохие). А с другой стороны уже ничто не помещает создать Раде ВСК по вагнеровцам и импичмент станет реальностью, а следом за ним и срок за госизмену
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
Паяльнік ужє нагрєлся і прибліжаєтся к заднєму свінтеру слуг урода!
Скоро шоу по всій країні - впіймай слугу!
Тепер у ВР, поряд з українськими захисниками, буде сидіти сепар з подвійним ( кацапським) громадянством. Чи саме це і було заплановано?
Завистникам: не дождетесь!
Только это он уже 2-3 раз их этим пужает - к страху они уже привычны.