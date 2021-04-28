"Обсуждается вопрос о замене одного министра", - "слуга народа" Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что есть планы заменить в правительстве одного министра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук сообщил в интервью "Украинской правде".

"Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра - это будет кандидатура на министра энергетики (Германа Галущенко. - Ред.). Но обсуждается вопрос о замене одного министра".

На вопрос, о ком идет речь, Стефанчук ответил, что не может сказать.

Напомним, а заседании в среду комитет ВР рассмотрит назначение министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко.

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