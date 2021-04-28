"Обсуждается вопрос о замене одного министра", - "слуга народа" Стефанчук
Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что есть планы заменить в правительстве одного министра.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук сообщил в интервью "Украинской правде".
"Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра - это будет кандидатура на министра энергетики (Германа Галущенко. - Ред.). Но обсуждается вопрос о замене одного министра".
На вопрос, о ком идет речь, Стефанчук ответил, что не может сказать.
Напомним, а заседании в среду комитет ВР рассмотрит назначение министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко.
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Степанов - черговий такий "козёл". Від нього страшно "смердить", і "ЗЕко-*****" не хоче, щоб їх асоціювали з ним. А до нього була "вівця", яка була до того "нульова", що я навіть її прізвище не запам"ятав... Щось на "М" і "ська" закінчується