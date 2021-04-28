РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10361 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 632 5

"Обсуждается вопрос о замене одного министра", - "слуга народа" Стефанчук

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что есть планы заменить в правительстве одного министра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Стефанчук сообщил в интервью "Украинской правде".

"Я знаю, что по крайней мере на одну внеочередную сессию выносят одного министра - это будет кандидатура на министра энергетики (Германа Галущенко. - Ред.). Но обсуждается вопрос о замене одного министра".

На вопрос, о ком идет речь, Стефанчук ответил, что не может сказать.

Напомним, а заседании в среду комитет ВР рассмотрит назначение министром энергетики вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Кравчук об увольнении Степанова: Это достаточно опасно - на его место придет новый человек, который будет со всеми знакомиться, расспрашивать, где какие контракты

ВР (29228) Кабмин (14025) кадры (611) назначение (2165) Стефанчук Руслан (650)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Обсуждается вопрос о замене одного министра", - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 970
показать весь комментарий
28.04.2021 07:13 Ответить
Це вже стало візитівкою для слуг неукраїнського народу, - заміна одного лайна на інше.
показать весь комментарий
28.04.2021 07:27 Ответить
У євреїв, в старі часи, звичай був - у визначений день вони вибирали з стада цапа, символічно покладали на нього усі свої гріхи, і проганяли у пустелю... (Вибирали старого, кощавого, смердючого, з якого вже користі не було, і тому його було не жаль...). Називали його "цап-відбувайло" (кацапським нарєчієм, для "узкаязичних" батраків лахтинських, які зараз сюди прибіжать, щоб, в черговий раз "висраться" - "козёл отпущения")
Степанов - черговий такий "козёл". Від нього страшно "смердить", і "ЗЕко-*****" не хоче, щоб їх асоціювали з ним. А до нього була "вівця", яка була до того "нульова", що я навіть її прізвище не запам"ятав... Щось на "М" і "ська" закінчується
показать весь комментарий
28.04.2021 07:46 Ответить
мені так здається, що звільнять когось єдиного, в кого хоч трохи мізки варять і в якому є хоч крапля чогось патріотичного або хто менше всіх накоррупціонував
показать весь комментарий
28.04.2021 09:09 Ответить
Свинья народаэ
показать весь комментарий
28.04.2021 09:50 Ответить
 
 