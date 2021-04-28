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"Обговорюється питання про заміну одного міністра", - "слуга народу" Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що є плани замінити в уряді одного міністра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стефанчук повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Я знаю, що принаймні на одну позачергову сесію виносять одного міністра – це буде кандидатура на міністра енергетики (Германа Галущенка. - Ред.). Але обговорюється питання щодо заміни одного міністра".

На запитання, про кого йдеться, Стефанчук відповів, що не може сказати.

Нагадаємо, на засіданні в середу комітет ВР розгляне призначення міністром енергетики віцепрезидента "Енергоатому" Германа Галущенка.

Також читайте: "Голос" не голосуватиме за призначення Галущенка міністром енергетики, - Железняк

Автор: 

ВР (14942) Кабмін (14065) кадри (309) призначення (2272) Стефанчук Руслан (752)


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"Обсуждается вопрос о замене одного министра", - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 970
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28.04.2021 07:13 Відповісти
Це вже стало візитівкою для слуг неукраїнського народу, - заміна одного лайна на інше.
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28.04.2021 07:27 Відповісти
У євреїв, в старі часи, звичай був - у визначений день вони вибирали з стада цапа, символічно покладали на нього усі свої гріхи, і проганяли у пустелю... (Вибирали старого, кощавого, смердючого, з якого вже користі не було, і тому його було не жаль...). Називали його "цап-відбувайло" (кацапським нарєчієм, для "узкаязичних" батраків лахтинських, які зараз сюди прибіжать, щоб, в черговий раз "висраться" - "козёл отпущения")
Степанов - черговий такий "козёл". Від нього страшно "смердить", і "ЗЕко-*****" не хоче, щоб їх асоціювали з ним. А до нього була "вівця", яка була до того "нульова", що я навіть її прізвище не запам"ятав... Щось на "М" і "ська" закінчується
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28.04.2021 07:46 Відповісти
мені так здається, що звільнять когось єдиного, в кого хоч трохи мізки варять і в якому є хоч крапля чогось патріотичного або хто менше всіх накоррупціонував
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28.04.2021 09:09 Відповісти
Свинья народаэ
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28.04.2021 09:50 Відповісти
 
 