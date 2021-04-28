"Обговорюється питання про заміну одного міністра", - "слуга народу" Стефанчук
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що є плани замінити в уряді одного міністра.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стефанчук повідомив в інтерв'ю "Українській правді".
"Я знаю, що принаймні на одну позачергову сесію виносять одного міністра – це буде кандидатура на міністра енергетики (Германа Галущенка. - Ред.). Але обговорюється питання щодо заміни одного міністра".
На запитання, про кого йдеться, Стефанчук відповів, що не може сказати.
Нагадаємо, на засіданні в середу комітет ВР розгляне призначення міністром енергетики віцепрезидента "Енергоатому" Германа Галущенка.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Степанов - черговий такий "козёл". Від нього страшно "смердить", і "ЗЕко-*****" не хоче, щоб їх асоціювали з ним. А до нього була "вівця", яка була до того "нульова", що я навіть її прізвище не запам"ятав... Щось на "М" і "ська" закінчується