"Обговорюється питання про заміну одного міністра", - "слуга народу" Стефанчук

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що є плани замінити в уряді одного міністра.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стефанчук повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

"Я знаю, що принаймні на одну позачергову сесію виносять одного міністра – це буде кандидатура на міністра енергетики (Германа Галущенка. - Ред.). Але обговорюється питання щодо заміни одного міністра".

На запитання, про кого йдеться, Стефанчук відповів, що не може сказати.

Нагадаємо, на засіданні в середу комітет ВР розгляне призначення міністром енергетики віцепрезидента "Енергоатому" Германа Галущенка.

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