"Голос" не голосуватиме за призначення Галущенка міністром енергетики, - Железняк

Фракція "Голос" не голосуватиме за призначення віцепрезидента держпідприємства "НАЕК" Енергоатом" Германа Галущенка міністром енергетики.

Про це розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Нехай пропонують і нехай голосують. Чесно кажучи, це як у відомому анекдоті, коли весь час змінюються кандидати. Я навіть не знаю, який це за ліком кандидат, якого пропонує влада на посаду міністра енергетики", - підкреслив він.

Железняк зазначив, що уряд Шмигаль при владі вже рік і місяць, а в Україні досі немає міністра енергетики, в той час як спостерігаються проблеми з атомною енергетикою, з зеленою енергетикою, а також з приєднанням до європейських електромереж.

Читайте також: Фракція "Слуга народу" збирає підписи за призначення Галущенка міністром енергетики, - нардепка Кравчук