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"Голос" не голосуватиме за призначення Галущенка міністром енергетики, - Железняк

Фракція "Голос" не голосуватиме за призначення віцепрезидента держпідприємства "НАЕК" Енергоатом" Германа Галущенка міністром енергетики.

Про це розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Нехай пропонують і нехай голосують. Чесно кажучи, це як у відомому анекдоті, коли весь час змінюються кандидати. Я навіть не знаю, який це за ліком кандидат, якого пропонує влада на посаду міністра енергетики", - підкреслив він.

Железняк зазначив, що уряд Шмигаль при владі вже рік і місяць, а в Україні досі немає міністра енергетики, в той час як спостерігаються проблеми з атомною енергетикою, з зеленою енергетикою, а також з приєднанням до європейських електромереж.

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Автор: 

ВР (14941) Кабмін (14065) призначення (2272) Галущенко Герман (528) Железняк Ярослав (549) Міненерго (1399)


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Больше дотаций на зилёную энергетику!
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27.04.2021 11:34 Відповісти
Уот! И продать эл. энергию с ЭнергоАтома КалоМойше задарма
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27.04.2021 11:36 Відповісти
 
 