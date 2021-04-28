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У Зеленського є підстави розпустити Раду, - Стефанчук

У Зеленського є підстави розпустити Раду, - Стефанчук

У президента України Володимира Зеленського є юридична підстава для розпуску Верховної Ради. Чи буде вона використана чи ні - це вже питання до президента.

Про це заявив в інтерв'ю "Українській правді" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Конституції прописані чіткі підстави розпуску Ради.

"Станом на сьогодні одна така підстава, на мою думку, є. - повідомив він і додав - Чи буде вона використана, чи ні - це вже питання до президента України".

Стефанчук зазначив, що формальною підставою є те, що депутати не збиралися більше 30 днів.

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"Так сталося, що в період з грудня по січень, я звичайно можу помилятися, тому що як раз тоді хворів, Верховна Рада не збиралася понад 30 днів", - зазначив він.

Заступник глави Ради зазначив, що з ним розмов про розпуск парламенту не було.

Автор: 

ВР (14942) Зеленський Володимир (23691) розпуск (109) Стефанчук Руслан (752)


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Топ коментарі
+25
Не распустит!
В новой раде у него не будет большинства. С одной стороны это плюс - скинет с себя ответственность (мол депутаты плохие). А с другой стороны уже ничто не помещает создать Раде ВСК по вагнеровцам и импичмент станет реальностью, а следом за ним и срок за госизмену
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28.04.2021 11:03
+13
Пошло запугивание фотографов и аниматоров...
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28.04.2021 11:01
+13
Да не распустит Раду зеля. Это он свою зелешоблу вразумить пытается, а то совсем вразнос пошли. На самого игруна тот самый клавишный инструмент кладут.
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28.04.2021 11:06
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Та-ак! Значит этот вопрос начал муссироваться...
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28.04.2021 10:48 Відповісти
Не распустит!
В новой раде у него не будет большинства. С одной стороны это плюс - скинет с себя ответственность (мол депутаты плохие). А с другой стороны уже ничто не помещает создать Раде ВСК по вагнеровцам и импичмент станет реальностью, а следом за ним и срок за госизмену
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28.04.2021 11:03 Відповісти
В Раде просто будет новый, уже открытый союз холуев Бени и *****. Все тайное просто станет явным.
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28.04.2021 11:16 Відповісти
- Против новых принципов работы никто не возражал, если не
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
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28.04.2021 11:40 Відповісти
Не будет! Согласно рейтингов в Раду проходят всего 4 политсилы (в пересчете на места): СН - 34%, ЕС - 23%, ОПЗЖ - 22%, БЮТ - 20%. Для образования большинсва расейским холуям нужно объединиться только в одном варианте СН+ОПЗЖ это 57%, но есть еще мажоритарщики и СН уже не затянут к себе проходных, а согласно рейтингов их существующие мажоритарщики в следующих выборах пролетают! Так что далеко не факт что они смогут набрать 50%. А БЮТ, вопреки всеобщему мнению, все же проевропейская партия.
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28.04.2021 12:53 Відповісти
ПС. Но это текущие рейтинги! Когда начнется реальные выборы, то со всех каналов, в т.ч. проросийских польется дерьмо на действующую власть, им все припомнят и не факт, что они вообще смогут набрать процентов 10, на момент самих выборов
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28.04.2021 12:57 Відповісти
Ага. Нужно делать новых козлов отпущения. А старый трюк с кабмином уже не пройдёт. То-то у слуг начались разброд и шатания, слуги стали что-то подозревать.
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28.04.2021 10:53 Відповісти
Штірліц чювствавал, чьтото єво відавало , толі зьвйоздачька на будьонавкє, толі парашют валачящійся с зада!
Паяльнік ужє нагрєлся і прибліжаєтся к заднєму свінтеру слуг урода!
Скоро шоу по всій країні - впіймай слугу!
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28.04.2021 11:12 Відповісти
А как насчёт оснований расстрелять???
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28.04.2021 10:54 Відповісти
С ЛИХВОЙ!
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28.04.2021 11:00 Відповісти
я вас умоляю) и кого сейчас соберет под свои знамена "слуга народа"? тут скорее наоборот причатсность к этой силе в минус будет.
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28.04.2021 10:54 Відповісти
"Труффальдинам" угрожают. Хотят, чтобы сосредоточились на нужных законах. Нужных бене, к примеру. Видимо, там разброд и шатание куда больших масштабов, чем хотелось бы.
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28.04.2021 10:57 Відповісти
А цель? Поменять и усилить рыгоаналов(жоппоблок)?!
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28.04.2021 10:58 Відповісти
Ха. ОПЗЖ возьмёт 30%.
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28.04.2021 11:00 Відповісти
сАЛУПУ в рот возьмет твое опазажее!
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28.04.2021 11:01 Відповісти
Оно не моё; я в Мельбурне живу.
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28.04.2021 11:02 Відповісти
Т.е., с мельбурнского дивана отчетливо просматривается кивосрань на тэрэнах Украины?
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28.04.2021 11:15 Відповісти
Издалека всегда виднее. "Кандидат наук Кива" - это апофеоз восторга.
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28.04.2021 11:17 Відповісти
Выше бери, самый проФФесАрный праФФесАр! Это жоппобок, там и не такое говно случается!
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28.04.2021 11:27 Відповісти
Нумерной ольгинский троль. Ты ещё напиши, что Пригожин тебе зарплату платит с австралийских доларах!))))
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28.04.2021 11:16 Відповісти
Ти хто такий, хлопче ?
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28.04.2021 11:17 Відповісти
Пошло запугивание фотографов и аниматоров...
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28.04.2021 11:01 Відповісти
бла бла бла! там прекрасно все розуміють що більшості не буде, і на всі дільниці сбу не вистачить
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28.04.2021 11:03 Відповісти
И шо, этот Фанчук добровольно хочет оказатся от кормушки? Стехванчук всех там в ОПе тушей придавит, если у кого даже мысль о роспуске возникнет.
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28.04.2021 11:04 Відповісти
Да не распустит Раду зеля. Это он свою зелешоблу вразумить пытается, а то совсем вразнос пошли. На самого игруна тот самый клавишный инструмент кладут.
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28.04.2021 11:06 Відповісти
Чего не сделаешь спасая собственную задницу... Но для такого решения нужны яйца, которых нет.
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28.04.2021 11:07 Відповісти
Зеленский незаконно распустил Раду прошлого созыва, так что все решения принятые Слугами Урода незаконные и не должны выполнятся.
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28.04.2021 11:08 Відповісти
у наріда є основанія обнуліть нілоха.
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28.04.2021 11:08 Відповісти
У зеленського був обов'язок позбавить аксьонова українського громадянства і не допустити до виборів у ВР. Зробив?
Тепер у ВР, поряд з українськими захисниками, буде сидіти сепар з подвійним ( кацапським) громадянством. Чи саме це і було заплановано?
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28.04.2021 11:09 Відповісти
Зачем хорьков пугать? Они, твари, с рождения ущербные.
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28.04.2021 11:12 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
Завистникам: не дождетесь!
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28.04.2021 11:13 Відповісти
Уесос пехтерев, и сюда, штопаный, дорогу нашел?! В чебурнет киздуй, плесень кацапская!
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28.04.2021 11:23 Відповісти
Вже всі дурачки розчарувались у Зеленському. Не розчарувались тільки дебіли.(с)
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28.04.2021 11:23 Відповісти
ДУМАЮТЬ ЩО КОЛИ В ІВАНО -ФРАНКІВСЬКУ ВДАЛОСЬ ВІРАСТЮКА ПРОТЯГНУТИ ТО І В УСІЙ УКРАЇНІ ТАКИЙ НОМЕР ПОЛУЧИТЬСЯ , АЛЕ ХЛОПАКИ ГЛИБОКО ПОМИЛЯЮТЬСЯ . БІЛЬШОСТІ СЛУГ У РАДІ БІСЛЯ ВИБОРІВ НЕ БУДЕ .
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28.04.2021 11:13 Відповісти
Новые выборы в Раду ничего хорошего не принесут. Половина ЗЕбилов побежит теперь голосовать за ОПЗЖ
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28.04.2021 11:14 Відповісти
Игра будет по новым правилам.Будет размыт ОПЗЖ электорат СН восточнее Киева,но у вечно фантомного тоже не добавится.СН может пролюстрировать своих кандидатов избавиться от олигархичной мафии.Такая мафия останется только в ОПЗЖ и ЕС.
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28.04.2021 11:14 Відповісти
ЗЕ-нарик пужает своих "Слуг", что бы моно-большинство не расползалось по олигархам.
Только это он уже 2-3 раз их этим пужает - к страху они уже привычны.
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28.04.2021 11:26 Відповісти
Это жирный своих отбившихся и зажравшихся зедебилов пугает,что то надо проголосовать ,а те больше денег хотят,вот пугает отлучением от корыта.Никто не распустит,потому что знают ,что этих недоразвитых включая жирного ,больше никто никуда не изберет.Причем это касается 99% зедебилов.
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28.04.2021 11:26 Відповісти
Лякає слуг, бо щось нечемні стали - занадто самостійні.
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28.04.2021 11:31 Відповісти
не собиралась из-за карантина вашего?
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28.04.2021 11:38 Відповісти
Ага, вот теперь понятно какого уровня подставы служат основой взаимоотношений во власти. Мелкие и подленькие провокации. Сначала с КСУ, когда презедент сам участвовал в отмене деклараций, а потом сделал вид что он против, чтобы сделать подконтрольным Суд. Теперь тоже самое с Радой, еще более мелкое и подлое.
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28.04.2021 11:56 Відповісти
а в случае роспуска Рады депутаты продолжают получать зарплату или уже нет?
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28.04.2021 12:15 Відповісти
Отримують "мізерну" зарплатню до моменту Присяги нової Ради!
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28.04.2021 13:06 Відповісти
хорошо устроились
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28.04.2021 14:06 Відповісти
шо, и даже юзика выгонят??? подождииите!! он еще правнукам джипы не купил на зарплату в 30000 грн/мес)))
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28.04.2021 13:18 Відповісти
 
 