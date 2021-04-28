У Зеленського є підстави розпустити Раду, - Стефанчук

У президента України Володимира Зеленського є юридична підстава для розпуску Верховної Ради. Чи буде вона використана чи ні - це вже питання до президента.

Про це заявив в інтерв'ю "Українській правді" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, в Конституції прописані чіткі підстави розпуску Ради.

"Станом на сьогодні одна така підстава, на мою думку, є. - повідомив він і додав - Чи буде вона використана, чи ні - це вже питання до президента України".

Стефанчук зазначив, що формальною підставою є те, що депутати не збиралися більше 30 днів.

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"Так сталося, що в період з грудня по січень, я звичайно можу помилятися, тому що як раз тоді хворів, Верховна Рада не збиралася понад 30 днів", - зазначив він.

Заступник глави Ради зазначив, що з ним розмов про розпуск парламенту не було.