У Зеленського є підстави розпустити Раду, - Стефанчук
У президента України Володимира Зеленського є юридична підстава для розпуску Верховної Ради. Чи буде вона використана чи ні - це вже питання до президента.
Про це заявив в інтерв'ю "Українській правді" перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, в Конституції прописані чіткі підстави розпуску Ради.
"Станом на сьогодні одна така підстава, на мою думку, є. - повідомив він і додав - Чи буде вона використана, чи ні - це вже питання до президента України".
Стефанчук зазначив, що формальною підставою є те, що депутати не збиралися більше 30 днів.
"Так сталося, що в період з грудня по січень, я звичайно можу помилятися, тому що як раз тоді хворів, Верховна Рада не збиралася понад 30 днів", - зазначив він.
Заступник глави Ради зазначив, що з ним розмов про розпуск парламенту не було.
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В новой раде у него не будет большинства. С одной стороны это плюс - скинет с себя ответственность (мол депутаты плохие). А с другой стороны уже ничто не помещает создать Раде ВСК по вагнеровцам и импичмент станет реальностью, а следом за ним и срок за госизмену
считать Паниковского, который уже тогда заявил, что проживет и
без конвенции. Зато при разделе страны разыгрались безобразные
сцены. Высокие договаривающиеся стороны переругались в первую
же минуту и уже не обращались друг к другу иначе как с
добавлением бранных эпитетов. Весь спор произошел из-за дележа
участков. (с)
Паяльнік ужє нагрєлся і прибліжаєтся к заднєму свінтеру слуг урода!
Скоро шоу по всій країні - впіймай слугу!
Тепер у ВР, поряд з українськими захисниками, буде сидіти сепар з подвійним ( кацапським) громадянством. Чи саме це і було заплановано?
Завистникам: не дождетесь!
Только это он уже 2-3 раз их этим пужает - к страху они уже привычны.