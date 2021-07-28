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Угроза банкротства: "Донбассэнерго" объявляет процедуру санации из-за кризиса на энергорынке

Угроза банкротства:

Акционеры генерирующей компании "Донбассэнерго" на внеочередном общем собрании 16 августа рассмотрят вопрос начала процедуры санации, чтобы избежать открытия судом дела о банкротстве.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на повестку дня собрания акционеров, передает Цензор.НЕТ.

Досудебная санация предусматривает мораторий на взыскание долгов и позволит возобновить платежеспособность компании и избежать признания компании банкротом.

6 июля "Донбассэнерго" заявило, что из-за манипуляций на рынке электроэнергии, которые повлекли за собой обвал цен, компания генерирует только убытки. "Бездействие регулятора может привести к тому, что генерирующие компании вскоре не смогут выполнять собственные финансовые обязательства перед контрагентами и персоналом, что приведет к последующему банкротству предприятий энергетической отрасли и социальному взрыву – увольнению десятков тысяч людей", - было сказано в пресс-релизе компании.

"Донбассэнерго" объединяет Старобешевскую (с 2014 года расположена на оккупированной территории) и Славянскую ТЭС суммарной установленной мощностью 2880 МВт, в т.ч. мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт.

В начале июля обострился кризис на энрегорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля за месяц упали на 25% до рекордно низких 950 тыс. т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.

Автор: 

энергетика (2579) Донбассэнерго (10)


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Топ комментарии
+7
зеленые все довели до развала и убытков
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28.07.2021 16:34 Ответить
+7
рыжая скотина ахметов хорошо прибарахлились. Теперь хоть трава не расти - лохи за все заплатят из собственных карманов, главное что на выборах им было смешно.
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28.07.2021 16:41 Ответить
+3
Слава Ринату Леонидовичу, **** своей монополией угробит энергетику.
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28.07.2021 16:38 Ответить
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Начхати.
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28.07.2021 16:34 Ответить
Ну вы поняли
Угроза банкротства: "Донбассэнерго" объявляет процедуру санации из-за кризиса на энергорынке - Цензор.НЕТ 6499
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28.07.2021 16:45 Ответить
Это рабочие места и отчисления налогов.начхать только пофуист может.Это очередная победа Зе и его команды.
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28.07.2021 16:46 Ответить
Це не Зєліна перемога, це перемога пуйла. Зараз всі обленерго складуться, як картковий будиночок, і не буде людям, як дізнатись, що пуйло вже Київ захопив. Бо без електрики ні мобільного, ні ТБ, ні бродкасту, навіть "сарафанне радіо" працювати не буде. Бо вся інфа буде тільки на рівні чуток. Справжню інфу принесуть кавказці вдаром прикладу від АК по вашим воротам: "Аткривай, хазаін! Асвабадітілі ат фашистов прішлі! На завтра нужно Тисячу(Десять, Сто тисяч, в залежності від риночної вартості будинку) доларов. А сєгодня ми бєрьом у вас заложніка"
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28.07.2021 18:25 Ответить
При чому якось дивно замовкла баба Юля не дивно? Раніше вона завжди писика відкривала за тарифний геноцид та олігархи грабують нарід....А тут дива які і ні ні може з пластикою перегнала та шкіру так натягли що вона бідна і рота розкрити не може?
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28.07.2021 19:25 Ответить
зеленые все довели до развала и убытков
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28.07.2021 16:34 Ответить
Слава Ринату Леонидовичу, **** своей монополией угробит энергетику.
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28.07.2021 16:38 Ответить
Тобто у Рінатки ще й АМК своє? Чи таки Зєліне?
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28.07.2021 18:00 Ответить
Ну как бы "свои" активы он "приобрел" еще при пАпередниках.
А теперь играется в "монополию", постоянно шантажирует, требуя обильных вливаний бюджетных денег в свой "бизнес".
Оно просто не способно работать в конкурентной среде. Даже поставка 2% от общего объема рынка электроэнергии из Беларуси, его приводит в бешенство, выпускает своих карманных эХспердов и проплаченных политшлюх, требуя полностью убрать конкуренцию.
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28.07.2021 18:13 Ответить
Тобто пан сам зараз засвідчив, що Пєця і Зєля - одна шобла? Це не я сказав
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28.07.2021 18:26 Ответить
Он имел в виду Йулю, газовая принцесса - эт её титул
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28.07.2021 21:15 Ответить
рыжая скотина ахметов хорошо прибарахлились. Теперь хоть трава не расти - лохи за все заплатят из собственных карманов, главное что на выборах им было смешно.
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28.07.2021 16:41 Ответить
мораторий на взыскание долгов.....ги..ги... борги повертають тільки лохі та боягузи....
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28.07.2021 16:41 Ответить
атомные электростанции почти с нулевой нагрузкой в минимальном режиме работают.. а знаете почему? потому, что топка углем высококлассных спекциалистов не требует и невысокотехнологична.. а на атомной электростанции попросту уже и работать некому в нашей папуасии, да и кто как не ринат от угля получать сверхприбыли будет? А атомная энергетика - она вот - вся на виду, все учтено, все расчитано!
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28.07.2021 16:42 Ответить
Что то вы плавно пропустили грабительской "зелёную" энергетику.
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28.07.2021 16:57 Ответить
И закупку эл. энергии у бизнес партнёра Зе - *****?
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28.07.2021 21:17 Ответить
Державні АЕС,ГЕС,ТЕС,не мають змоги продавати електроенергію споживачам бо енергорозподільчі мережі і обленерго продані(подаровані) "ефективним"власникам:ахметке ,бенє,суркісам та іншим.Недавно беня закупив всю електроенергію наших ГЕС за заниженими цінами,а потім продасть нам за завищеними.Звичайний український(єврейський) бізнес.
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28.07.2021 17:37 Ответить
Покласти енергосистему - покласти Україну. Скільки пуйло може за таку послугу башлянути ахмету? Якщо він тільки три зелені ярди дав Янеку за Крим?
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28.07.2021 17:55 Ответить
Пох - "хоть посмеёмся"
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28.07.2021 21:17 Ответить
Кажется, нас плавно сдают *****. Электроэнергию вырубят, газ вырубят и:" Сдравствуй, спаситель наш, батюшка *****". Надо перекреститься 3 раза, шоб не казалось
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28.07.2021 20:05 Ответить
 
 