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Загроза банкрутства: "Донбасенерго" оголошує процедуру санації через кризу на енергоринку

Загроза банкрутства:

Акціонери генеруючої компанії "Донбасенерго" на позачергових загальних зборах 16 серпня розглянуть питання початку процедури санації, щоб уникнути відкриття судом справи про банкрутство.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на порядок денний зборів акціонерів, передає Цензор.НЕТ.

Досудова санація передбачає мораторій на стягнення боргів і дозволить відновити платоспроможність компанії та уникнути визнання компанії банкрутом.

6 липня "Донбасенерго" заявило, що через маніпуляції на ринку електроенергії, які спричинили обвал цін, компанія генерує тільки збитки. "Бездіяльність регулятора може призвести до того, що генеруючі компанії незабаром не зможуть виконувати власні фінансові зобов'язання перед контрагентами і персоналом, що призведе до подальшого банкрутства підприємств енергетичної галузі та соціального вибуху - звільнення десятків тисяч людей", - було сказано в пресрелізі компанії.

"Донбасенерго" об'єднує Старобешевську (з 2014 року розташована на окупованій території) і Слов'янську ТЕС сумарною встановленою потужністю 2880 МВт, в т.ч. потужність Слов'янської ТЕС становить 880 МВт.

На початку липня загострилася криза на енергоринку через маніпуляції трейдерів. Запаси вугілля за місяць впали на 25% до рекордно низьких 950 тис. т, а третина енергоблоків державних ТЕС зупинилися через брак вугілля і газу.

Автор: 

енергетика (2632) Донбасенерго (83)


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Топ коментарі
+7
зеленые все довели до развала и убытков
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28.07.2021 16:34 Відповісти
+7
рыжая скотина ахметов хорошо прибарахлились. Теперь хоть трава не расти - лохи за все заплатят из собственных карманов, главное что на выборах им было смешно.
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28.07.2021 16:41 Відповісти
+3
Слава Ринату Леонидовичу, **** своей монополией угробит энергетику.
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28.07.2021 16:38 Відповісти
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28.07.2021 16:34 Відповісти
Ну вы поняли
Угроза банкротства: "Донбассэнерго" объявляет процедуру санации из-за кризиса на энергорынке - Цензор.НЕТ 6499
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28.07.2021 16:45 Відповісти
Это рабочие места и отчисления налогов.начхать только пофуист может.Это очередная победа Зе и его команды.
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28.07.2021 16:46 Відповісти
Це не Зєліна перемога, це перемога пуйла. Зараз всі обленерго складуться, як картковий будиночок, і не буде людям, як дізнатись, що пуйло вже Київ захопив. Бо без електрики ні мобільного, ні ТБ, ні бродкасту, навіть "сарафанне радіо" працювати не буде. Бо вся інфа буде тільки на рівні чуток. Справжню інфу принесуть кавказці вдаром прикладу від АК по вашим воротам: "Аткривай, хазаін! Асвабадітілі ат фашистов прішлі! На завтра нужно Тисячу(Десять, Сто тисяч, в залежності від риночної вартості будинку) доларов. А сєгодня ми бєрьом у вас заложніка"
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28.07.2021 18:25 Відповісти
При чому якось дивно замовкла баба Юля не дивно? Раніше вона завжди писика відкривала за тарифний геноцид та олігархи грабують нарід....А тут дива які і ні ні може з пластикою перегнала та шкіру так натягли що вона бідна і рота розкрити не може?
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28.07.2021 19:25 Відповісти
зеленые все довели до развала и убытков
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28.07.2021 16:34 Відповісти
Слава Ринату Леонидовичу, **** своей монополией угробит энергетику.
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28.07.2021 16:38 Відповісти
Тобто у Рінатки ще й АМК своє? Чи таки Зєліне?
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28.07.2021 18:00 Відповісти
Ну как бы "свои" активы он "приобрел" еще при пАпередниках.
А теперь играется в "монополию", постоянно шантажирует, требуя обильных вливаний бюджетных денег в свой "бизнес".
Оно просто не способно работать в конкурентной среде. Даже поставка 2% от общего объема рынка электроэнергии из Беларуси, его приводит в бешенство, выпускает своих карманных эХспердов и проплаченных политшлюх, требуя полностью убрать конкуренцию.
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28.07.2021 18:13 Відповісти
Тобто пан сам зараз засвідчив, що Пєця і Зєля - одна шобла? Це не я сказав
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28.07.2021 18:26 Відповісти
Он имел в виду Йулю, газовая принцесса - эт её титул
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28.07.2021 21:15 Відповісти
рыжая скотина ахметов хорошо прибарахлились. Теперь хоть трава не расти - лохи за все заплатят из собственных карманов, главное что на выборах им было смешно.
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28.07.2021 16:41 Відповісти
мораторий на взыскание долгов.....ги..ги... борги повертають тільки лохі та боягузи....
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28.07.2021 16:41 Відповісти
атомные электростанции почти с нулевой нагрузкой в минимальном режиме работают.. а знаете почему? потому, что топка углем высококлассных спекциалистов не требует и невысокотехнологична.. а на атомной электростанции попросту уже и работать некому в нашей папуасии, да и кто как не ринат от угля получать сверхприбыли будет? А атомная энергетика - она вот - вся на виду, все учтено, все расчитано!
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28.07.2021 16:42 Відповісти
Что то вы плавно пропустили грабительской "зелёную" энергетику.
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28.07.2021 16:57 Відповісти
И закупку эл. энергии у бизнес партнёра Зе - *****?
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28.07.2021 21:17 Відповісти
Державні АЕС,ГЕС,ТЕС,не мають змоги продавати електроенергію споживачам бо енергорозподільчі мережі і обленерго продані(подаровані) "ефективним"власникам:ахметке ,бенє,суркісам та іншим.Недавно беня закупив всю електроенергію наших ГЕС за заниженими цінами,а потім продасть нам за завищеними.Звичайний український(єврейський) бізнес.
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28.07.2021 17:37 Відповісти
Покласти енергосистему - покласти Україну. Скільки пуйло може за таку послугу башлянути ахмету? Якщо він тільки три зелені ярди дав Янеку за Крим?
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28.07.2021 17:55 Відповісти
Пох - "хоть посмеёмся"
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28.07.2021 21:17 Відповісти
Кажется, нас плавно сдают *****. Электроэнергию вырубят, газ вырубят и:" Сдравствуй, спаситель наш, батюшка *****". Надо перекреститься 3 раза, шоб не казалось
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28.07.2021 20:05 Відповісти
 
 