Загроза банкрутства: "Донбасенерго" оголошує процедуру санації через кризу на енергоринку

Акціонери генеруючої компанії "Донбасенерго" на позачергових загальних зборах 16 серпня розглянуть питання початку процедури санації, щоб уникнути відкриття судом справи про банкрутство.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на порядок денний зборів акціонерів, передає Цензор.НЕТ.

Досудова санація передбачає мораторій на стягнення боргів і дозволить відновити платоспроможність компанії та уникнути визнання компанії банкрутом.

6 липня "Донбасенерго" заявило, що через маніпуляції на ринку електроенергії, які спричинили обвал цін, компанія генерує тільки збитки. "Бездіяльність регулятора може призвести до того, що генеруючі компанії незабаром не зможуть виконувати власні фінансові зобов'язання перед контрагентами і персоналом, що призведе до подальшого банкрутства підприємств енергетичної галузі та соціального вибуху - звільнення десятків тисяч людей", - було сказано в пресрелізі компанії.

"Донбасенерго" об'єднує Старобешевську (з 2014 року розташована на окупованій території) і Слов'янську ТЕС сумарною встановленою потужністю 2880 МВт, в т.ч. потужність Слов'янської ТЕС становить 880 МВт.

На початку липня загострилася криза на енергоринку через маніпуляції трейдерів. Запаси вугілля за місяць впали на 25% до рекордно низьких 950 тис. т, а третина енергоблоків державних ТЕС зупинилися через брак вугілля і газу.