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Жителей оккупированных территорий будут бесплатно перевозить до КПВВ, - Минреинтеграции

Жителей оккупированных территорий будут бесплатно перевозить до КПВВ, - Минреинтеграции

Граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий, будут бесплатно довозить до пунктов пропуска от линии соприкосновения на Донбассе и админлинии с Крымом.

Соответствующий проект постановления принял 28 июля во время заседания Кабинет министров Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Отмечается, что сегодня есть проблема организации перемещения людей, пересекающих линию соприкосновения и админлинию без транспортного средства.

"Документ, который был принят сегодня на заседании правительства, позволит обеспечить нашим гражданам, которые прибывают с временно оккупированных территорий Украины не машиной, нормальное передвижение к КПВВ. Эта услуга абсолютно бесплатна", - рассказал генеральный директор Директората реинтеграции и гуманитарного разминирования Денис Таций.

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Он сообщил, что будет обеспечивать автобусные перевозки госпредприятие "Реинтеграция и восстановление", которое подконтрольно Минреинтеграции.

Автор: 

КПВВ (330) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+17
За какие такие заслуги?
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28.07.2021 20:52 Ответить
+12
А задниці витирати будуть?
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28.07.2021 20:56 Ответить
+9
За державний ,Україна ж багата держава ,он як пенси на 1700+ жируют !!!)))
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28.07.2021 21:08 Ответить
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За какие такие заслуги?
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28.07.2021 20:52 Ответить
да, откуда перевозить, зачем и за чей щёт?...
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28.07.2021 20:55 Ответить
За державний ,Україна ж багата держава ,он як пенси на 1700+ жируют !!!)))
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28.07.2021 21:08 Ответить
Ну певна річ, що за рахунок українського платника податків, вони ж там бідні, по три пенсії отримують: одну російську, одну динирійську, ну і третю українську. А щоб цим старим перд!нам було не дуже важко їздити до України "доїти" її пенсіями і іншими соціалками, то наша влада побудувала їм на КПВВ пункти відпочинку, ну а тепер ще і безкоштовним транспортом забезпечить. То ж нашим пенсіонерам платять по 1800, а лугандонські пенсіонери такі ганебні пенсії не отримують, там набагато більше. "Доїння" України там добре налагоджене - навіть не всім треба перетинати кордон, адже є рішали, які налагодили свій бізнес таким чином, що за лугандонських пенсів отримують їхні пенсії і за 10% від суми доставляють її власнику. І уявіть, що в цій ганебній схемі за гроші беруть участь наші громадяни, які видають ці пенсії рішалам. Дійшло до того, що по п'ять років отримують українські пенсії на померлих. Уявіть собі, що цими пенсіями користуються сєпари. Таким чином Україна годує сєпарню, яка вбиває наших хлопців. Молоді мамашки оформлюють на народжених сєпарських дітей фінансову допомогу від України, які потоім виростуть і поїдуть не до України, а до агресора, бо будуть виховані в ненависті до тієї держави, яка допомогала їх годувати сподіваючись, що то будуть громадяни України. І ще багато якихось ніштяків для наших ворогів і все це за наш рахунок.
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29.07.2021 08:28 Ответить
Бо то інваліди ,з маячнею "Русского мира" в голові !!! Ще готель на п"ять зірок з ол ексклюзів і добовий сухпай на дорогу !!!)))
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28.07.2021 21:05 Ответить
Жителей оккупированных территорий будут бесплатно перевозить до КПВВ, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4475
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28.07.2021 21:19 Ответить
сепорам у нас везде дорога и почёт ! это же не патриоты какие то там .. для них место в тюрьме всегда найдётся ..
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28.07.2021 21:26 Ответить
Носяться з ними як дурень з милом- грошей-харчів-медикаментів накуплять в Україні-і бігом до портретів Путіна молитися! Продалися за кислі щі-а борщу то хочеться справжнього!
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28.07.2021 21:55 Ответить
Вони ж були "годівельниками" Євросоюзу! Але щось пішло не так, на "подаяння" приходиться жити і "кусати" руку, яка дає.
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29.07.2021 07:49 Ответить
за наш рахунок ! дякую ..може досить на двох стільцях сидіти 7 років прошло !
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28.07.2021 20:53 Ответить
Ну как дети малые, право слово. Раскричались рахунок не тот.
Или вы думали что на Еленовке Мариупольское АТП план делало и в бюджет копейку клало?
Ха, ха. Это была кормушка погранцов, их личные автобусы не выезжая на гос дороги между линией разграничения и КПВВ рубили бабло, заправляясь танковой соляркой. Там вообще вольница, ни ГАИ ни налоговая доступа не имеют. 1,5 км - червонец с человека, автобус под завязку - красота. Уверяю вас, ща только военная солярка целее будет. Он сообщил, что будет обеспечивать автобусные перевозки госпредприятие "Реинтеграция и восстановление" Источник: https://censor.net/ru/n3279678
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28.07.2021 21:57 Ответить
я про те що пора закрити всі ці КПВВ, як собачі дірки ! а той хто крав солярку той і крастиме не мені агроному про це розповідати . є громадяни які дійсно потребують підтримки держави , їм і треба допомагати , а не кати сепарню !
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28.07.2021 22:06 Ответить
Так они и так все закрыты, никто никого никуда не возит. Работает только мост в Станице Луганской. А там возить не надо, пешочком, через мост, а там КПВВ.
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28.07.2021 22:12 Ответить
тим більше , куди підуть закладені гроші ? може досить гратися з ворогами України ?
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28.07.2021 22:17 Ответить
А хто буде оплачувати цьому перевізнику безкоштовні перевезення? У мене нема сумніву, що за наш рахунок, не Зєля ж буде викладати свої грошенята.
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29.07.2021 08:45 Ответить
А задниці витирати будуть?
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28.07.2021 20:56 Ответить
Повний ол ексклюзів !!!))))
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28.07.2021 21:06 Ответить
Та йде до того, що ще і лизатимуть.
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29.07.2021 07:43 Ответить
Ерунда это всё. Кого и куда перевозить, если лднровцы толком не выпускают никого?
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28.07.2021 21:01 Ответить
ТА сделайте уже везде днр, что людей мучать то.
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28.07.2021 21:04 Ответить
Ну я десь згоден, але за умови, якщо половина голосно скаже: Слава Україні, ну а решта відповідно Героям Слава!
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28.07.2021 21:04 Ответить
Це неможливо, російськомовна щелепа не зможе вимовити таких слів.
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29.07.2021 07:51 Ответить
як медикам зарплати підняти грошей немає , сепарню кати є! учасникам АТО безкоштовно тільки одного в автобус ...
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28.07.2021 21:07 Ответить
На вьезде нужно проводить опрос - расия гандония или нет ?
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28.07.2021 21:12 Ответить
..и ключи от квартир , где деньги лежат. "мыжеадиннарид".
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28.07.2021 21:12 Ответить
Жителей оккупированных территорий будут бесплатно перевозить до КПВВ, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 286
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28.07.2021 21:18 Ответить
это просто какой-то сюр.... мама мия
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28.07.2021 21:30 Ответить
а у нас наоборот подняли цены на проезд . так вот куда пойдут эти дополнительные три гривни с пассажира

очевидно и повышение тарифов это для того что бы лугандоны могли и дальше не платить за коммуналку
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28.07.2021 21:36 Ответить
Це ж напевно і з Трускавця безкоштовно, і навіиють із Шегинь, чи Чопа. Нє? Головне, щоб паспортом кацапії, чи луганндона не світилии.
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28.07.2021 21:49 Ответить
умова безкоштовного перевезення - паспорт? чий? касапський, з куркрю-мутантом?
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28.07.2021 21:56 Ответить
Чем больше льгот и удобств будут получать предатели за наш счёт, тем больше будет желающих набить им морды при въезде на нашу территорию...."Гостям" такие льготы выйдут боком - выбитыми глазами и отбитыми почками....
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28.07.2021 21:58 Ответить
они с таким подходом, хрен захотят в Украину. пенсия и наша и рф. гуманитарка. то же. плюс всячесские льготы, пльс ВУЗ на бютжет. Усекаешь что твориться. а ты воюй, плати налоги, помогай защитникам. (не в коем случае не призиваю не делать последнего)
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28.07.2021 22:09 Ответить
Із за цього лугандонського біосміття стільки найкращих синів та дочок України загинуло а їх курва безкоштовно возитимуть (!!) лядь немає слів!
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28.07.2021 22:03 Ответить
еще каждому санитарку преставьте, чтоб жопу вытирать.
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28.07.2021 22:04 Ответить
Зато мы титульная нация!
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28.07.2021 22:06 Ответить
*****!?...
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28.07.2021 22:40 Ответить
Знову часткові заходи. Не скупіться, зустрічайте з паляницею на рушнику, квартою горілки і домашньою ковбасою на закуску. Повернувшись з України, вони розповідатимуть, які українці тупі і дурні.
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28.07.2021 23:00 Ответить
Тонко)
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28.07.2021 23:49 Ответить
І кожному палку ковбаси і буханець хліба на дорогу.
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28.07.2021 23:50 Ответить
Все таки дивна краіна -Украіна.Тільки тут держава піклується про зрадників та гнобить своіх.Тільки тут працює правило - ЗРАДИВ і тобі за це,нічого не буде.Тільки тут працює правило - хочешь жити в достатку і під піклуванням влади,то стань ЗРАДНИКОМ.
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29.07.2021 08:12 Ответить
Не бесплатно, а за счёт налогоплательщиков!
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29.07.2021 08:27 Ответить
 
 