Жителей оккупированных территорий будут бесплатно перевозить до КПВВ, - Минреинтеграции
Граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий, будут бесплатно довозить до пунктов пропуска от линии соприкосновения на Донбассе и админлинии с Крымом.
Соответствующий проект постановления принял 28 июля во время заседания Кабинет министров Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Отмечается, что сегодня есть проблема организации перемещения людей, пересекающих линию соприкосновения и админлинию без транспортного средства.
"Документ, который был принят сегодня на заседании правительства, позволит обеспечить нашим гражданам, которые прибывают с временно оккупированных территорий Украины не машиной, нормальное передвижение к КПВВ. Эта услуга абсолютно бесплатна", - рассказал генеральный директор Директората реинтеграции и гуманитарного разминирования Денис Таций.
Он сообщил, что будет обеспечивать автобусные перевозки госпредприятие "Реинтеграция и восстановление", которое подконтрольно Минреинтеграции.
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Или вы думали что на Еленовке Мариупольское АТП план делало и в бюджет копейку клало?
Ха, ха. Это была кормушка погранцов, их личные автобусы не выезжая на гос дороги между линией разграничения и КПВВ рубили бабло, заправляясь танковой соляркой. Там вообще вольница, ни ГАИ ни налоговая доступа не имеют. 1,5 км - червонец с человека, автобус под завязку - красота. Уверяю вас, ща только военная солярка целее будет. Он сообщил, что будет обеспечивать автобусные перевозки госпредприятие "Реинтеграция и восстановление" Источник: https://censor.net/ru/n3279678
очевидно и повышение тарифов это для того что бы лугандоны могли и дальше не платить за коммуналку