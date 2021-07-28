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Литва передаст Украине 131 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Литва передаст Украине 131 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Правительство Литвы подтвердило передачу Украине 131 тыс. доз вакцины производителя AstraZeneca.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Уточняется, что это на 31 тыс. доз больше, чем предполагалось ранее. Количество доз вакцин, которая будет подарена Молдове, увеличена до 26,5 тыс., Армении будет передано 27,5 тыс. доз препарата.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис на заседании правительства сообщил, что в Молдову вакцины будут отправлены уже на следующей неделе. В целом Литва планирует выделить 200 тыс. доз вакцины от коронавируса странам "Восточного партнерства".

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Автор: 

вакцина (3815) Литва (2520) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+3
спасибо Литва!!!!
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28.07.2021 21:39 Ответить
+1
Не, чемпионам вакцинации такие подачки не нужны! И так обкуренными глазками зыр-зыр. Так вот что победа зеледента, принимаем со всех сторон. Ну хоть в этом не солгал.
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28.07.2021 21:21 Ответить
+1
Вофка он, как актёр из немецких фильмов для голубых. Готов принять с любой стороны и в любом количестве.
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28.07.2021 21:22 Ответить
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Не, чемпионам вакцинации такие подачки не нужны! И так обкуренными глазками зыр-зыр. Так вот что победа зеледента, принимаем со всех сторон. Ну хоть в этом не солгал.
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28.07.2021 21:21 Ответить
Вофка он, как актёр из немецких фильмов для голубых. Готов принять с любой стороны и в любом количестве.
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28.07.2021 21:22 Ответить
Так и есть.Этот кремлёвский Вофка вакцинировался американской вакциной, а расиян вакцинирует вакциной от бешенства спутникоми ВИИИИ
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28.07.2021 21:28 Ответить
Вы натурально и специально ошиблись. В кремле Ху..ло, а в Киеве Вофка. Ну, вам то за такие "ошибки" денежку платят, так что мы вас понимаем. Тяжек ваш иудин труд.
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29.07.2021 05:31 Ответить
Старый агент КГБ СССР и немецкого ШТАЗИ Ангеля Меркель передаст Зеле формулу Штаймайера
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28.07.2021 21:27 Ответить
Кто передаст? Ангела передаст? Это Зеля передаст.
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29.07.2021 05:33 Ответить
РАБссия придумала вакцину от Штамма "Дельта"...,название какое то дурацкое...,СкреПОНОС Путлер с лишней хромосомой...
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28.07.2021 21:30 Ответить
спасибо Литва!!!!
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28.07.2021 21:39 Ответить
Сегодня был в Полтаве возле центра вакцинации в ТЦ Киев. На выбор Пфайзер и Модерна. Очереди нет от слова вообще. Три каліки топчутся перед входом, видно в душевных метаньях. Так что какая астразенека? Нафиг она нужна уже вообще?
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28.07.2021 23:41 Ответить
Ну, не совсем "три калеки".
Например, у "Модерны" на 1 ампулу 15 человек прививают. Поэтому заранее составляют списки желающих - чтобы препарат не пропал.
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29.07.2021 00:06 Ответить
 
 