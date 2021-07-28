Литва передаст Украине 131 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Правительство Литвы подтвердило передачу Украине 131 тыс. доз вакцины производителя AstraZeneca.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Уточняется, что это на 31 тыс. доз больше, чем предполагалось ранее. Количество доз вакцин, которая будет подарена Молдове, увеличена до 26,5 тыс., Армении будет передано 27,5 тыс. доз препарата.

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис на заседании правительства сообщил, что в Молдову вакцины будут отправлены уже на следующей неделе. В целом Литва планирует выделить 200 тыс. доз вакцины от коронавируса странам "Восточного партнерства".

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