921 10
Литва передаст Украине 131 тыс. доз вакцины AstraZeneca
Правительство Литвы подтвердило передачу Украине 131 тыс. доз вакцины производителя AstraZeneca.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Уточняется, что это на 31 тыс. доз больше, чем предполагалось ранее. Количество доз вакцин, которая будет подарена Молдове, увеличена до 26,5 тыс., Армении будет передано 27,5 тыс. доз препарата.
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис на заседании правительства сообщил, что в Молдову вакцины будут отправлены уже на следующей неделе. В целом Литва планирует выделить 200 тыс. доз вакцины от коронавируса странам "Восточного партнерства".
Топ комментарии
+3 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий28.07.2021 21:39 Ответить Ссылка
+1 Сергей Гусаченко #482448
показать весь комментарий28.07.2021 21:21 Ответить Ссылка
+1 Старый зольдат
показать весь комментарий28.07.2021 21:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Например, у "Модерны" на 1 ампулу 15 человек прививают. Поэтому заранее составляют списки желающих - чтобы препарат не пропал.