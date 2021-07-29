Без обновления сетей будут отключения бытовых потребителей, – "Черкассыоблэнерго"
Без обновления аварийных электросетей невозможно избежать отключений бытовых потребителей.
Об этом в интервью изданию "Дело" заявил глава "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Более половины средств мы направляем на строительство, модернизацию и реконструкцию электрических сетей и оборудования, которое физически изношено", - заявил глава компании, добавив, что без модернизации и обновления сетей невозможно гарантировать бесперебойное электроснабжение потребителей.
Он сообщил, что в 2021 году компания увеличила инвестиции в обновление сетей в 2,4 раза — до 132,86 млн грн.
Напомним, свыше 80% электрических сетей в Украине устарели и находятся в аварийном состоянии. По количеству и длительности отключений потребителей Украина является лидером среди стран Европы.
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Все что ВЫШЕ минимальной зарплаты и прочие выплаты работникам - должны производится из ПРИБЫЛИ !
Поэтому, когда нам говорят, что что цена не покрывает себестоимость - нам ВРУТ !
Так как в ИХ "себестоимость" они включили и содержание вилы, машин, максимальные зарплаты руководства и т.д.!
А прибыль - конкретные дельцы кладут СЕБЕ в карман - отдельно ! Минуя собственное "производство"...
По вчерашнему свидетельству Смешко еще Ющенко не дал поставить в Броварах станцию учета газа, а его действия продолжили и Янукович, и Порошенко и Зеленский. Так вот, Смешко заявил, что по его сведениям сегодня в Украине добывают не 17 млрд. кубов газа в год, а СОРОК МИЛЛИАРДОВ кубов природного газа в год!!!
Так что там про совков и реальность?
Деньги тупо воруются..
Потому надо тарифы сравнять. Воров убрать.
К чему выравнивать будем?
Ну вот вам другой текс, написанный мною, после того как я послушал видео (ссылка далее) и перепроверил услышанные сведения.
А прокачивает ли РФ вообще газ через Украину?
Вот информация про добычу только с одной украинской скважины? 1 млн кубов В СУТКИ!!! А таких скважин, в Украине, минимум 60 штук.
https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html#_blank https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html
А теперь, больше часа видео с Андреем Гурой.
Тут подробное видео
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI#_blank https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
Расшифрую видео тезисно.
В Украине от 2500 до 3500 своих скважин. Точная информация засекречена.
Если взять среднее, в 3000 скважин и по самому минимуму в 100 000 кубов газа в день и на 365 дней, то получим скромную цифру добычи собственного газа в Украине 110 млрд. кубов газа в год, а максимум, что выходит из нашей ГТС на Запад, это 170 млрд. кубов. Значит почти весь газ, продаваемый в ЕС - украинской добычи, а Кремль и Киев друг с другом в доле.
Себестоимость добычи - 9 копеек за куб.
Да и геологоразведчик утверждает, что нефти и газа только в Волынской области, в ТРИ раза больше, чем у Кувейта!!! Вы про вышки там слышали? Их там пока нет!
Геологоразведчик считает, что барыги, за 29 лет независимости, вывели из Украины скромные СЕМЬ триллионов долларов США (7 000 миллиардов).
В Украине, только на газе, каждый Президент, с 1996-го года, зарабатывает себе в карман минимум 10 млрд долларов в год!!!
А еще у Украины 25% мировых запасов титана. Весь мир обеспечивать можно 400 лет. А почти весь ильменит в Житомирской области. В РФ титана практически нет. Одна из причин захвата Крыма - Артемовский титановый комбинат.
А еще в Сумской области, единственный кварцитовый карьер на территории бывшего СССР, почти на границе с РФ. Без кварцита невозможно изготовить ни одного капсюля для патрона!!! Из нашего кварцита в РФ производят полупроводники для управляемых снарядов, ракет, вертолетов, самолетов, БПЛА, станций РЭБ и ПВО, солнечных панелей. Карьер принадлежит РФ (Дерипаска) На самом деле не принадлежит, а Дерипаска лишь получил разрешение украинского правительства, на добычу кварцита! но в 2014-м Петю предупредили - тронешь карьер и отберем весь твой бизнес в РФ. Вот потому и нет патронного завода. Потому в 2017-м году Порошенко продлил дерипаске лицензию. «Друг Путіна Дерипаска вивозить кварцити з України в РФ, де вони потрапляють в оборонку || СХЕМИ №233» https://www.youtube.com/watch?v=fUdX61GR-EQ
Ну и снова к Смешко. Он утверждает, что почти 100% титанового сырья РФ закупает у Украины. И цирконий покупает только у нас, а цирконий, кроме прочего употребления, это оболочка для ядерных боеприпасов.
И тарифы из за зп...а не из за материалов..
И все вопросы по модернизации к их владельцам.
Не зря же они в первых строчках Рейтинга Форбс?
там поняли,что суд мне они проиграют,благо у меня все их акты на руках,а за мной потянутся соседи,то они быстро поменяли и линию,с сечения 16 на 70,и заменили трансформатор со 140 кВольт/ампер,на 250. сейчас тьфу-тьфу.
надо не ждать манны,а ломиться в их двери!
Но кроме этого есть и другие поборы от РЭС. Заехал к фермеру, а у него на территории столбы освещения с его лампами, так кроме как за киловатты, он еще и платит по 500 грн в месяц, за аренду каждого столба освещения, а два года ему не хотели поставить компенсатор реактивной мощности...
Если мы не накачаем кол1са, то вы не доберетесь до места назначения - автоперевозчики