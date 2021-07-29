Без обновления сетей будут отключения бытовых потребителей, – "Черкассыоблэнерго"

Без обновления аварийных электросетей невозможно избежать отключений бытовых потребителей.

Об этом в интервью изданию "Дело" заявил глава "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Более половины средств мы направляем на строительство, модернизацию и реконструкцию электрических сетей и оборудования, которое физически изношено", - заявил глава компании, добавив, что без модернизации и обновления сетей невозможно гарантировать бесперебойное электроснабжение потребителей.

Он сообщил, что в 2021 году компания увеличила инвестиции в обновление сетей в 2,4 раза — до 132,86 млн грн.

Напомним, свыше 80% электрических сетей в Украине устарели и находятся в аварийном состоянии. По количеству и длительности отключений потребителей Украина является лидером среди стран Европы.