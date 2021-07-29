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Без обновления сетей будут отключения бытовых потребителей, – "Черкассыоблэнерго"

Без обновления сетей будут отключения бытовых потребителей, –

Без обновления аварийных электросетей невозможно избежать отключений бытовых потребителей.

Об этом в интервью изданию "Дело" заявил глава "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Более половины средств мы направляем на строительство, модернизацию и реконструкцию электрических сетей и оборудования, которое физически изношено", - заявил глава компании, добавив, что без модернизации и обновления сетей невозможно гарантировать бесперебойное электроснабжение потребителей.

Он сообщил, что в 2021 году компания увеличила инвестиции в обновление сетей в 2,4 раза — до 132,86 млн грн.

Напомним, свыше 80% электрических сетей в Украине устарели и находятся в аварийном состоянии. По количеству и длительности отключений потребителей Украина является лидером среди стран Европы.

Автор: 

энергетика (2579) Черниговская область (1187)


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Топ комментарии
+18
А кто мешал обновлять те сети?? С такими тарифами и такие копейки в модернизацию?? А остальное где?? Украли??
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29.07.2021 17:52 Ответить
+13
Хто Вам заважає залучати кредити **** під оновлення електромереж? Не можете працювати, валіть нах з ринку, ваше місце займуть інші.
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29.07.2021 17:50 Ответить
+8
Читай: нужно повышать тарифы и ещё преференций. Халява закончилась совки, настаэт разнузданная и грабительская псевдорыночная экономика...
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29.07.2021 17:52 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Хто Вам заважає залучати кредити **** під оновлення електромереж? Не можете працювати, валіть нах з ринку, ваше місце займуть інші.
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29.07.2021 17:50 Ответить
****... Ты как маладой прям. Проще повысить тарифы и опять их разокрасть
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29.07.2021 17:53 Ответить
одне іншому не заважає - вже ціле золоте покоління виросло на крадених грошах та всмоктало з молоком матері - вкрасти легше, ніж заробити лікарем, науковцем, робітником....
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29.07.2021 17:57 Ответить
крадии - пацанчики, ликари - терпилы и лохи...☝️ Крадём тут, а жить можно в Европе
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29.07.2021 18:08 Ответить
кошти ті підуть під будівництво льодових арен. Це зараз потрібніше, має великий передвиборчий ефект та підвищить перегляд сватів на каналі г+г "ти не один довбойоб"
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29.07.2021 17:53 Ответить
Під льодові арени то інші гроші, обленерго це приватна компанія, якій держава віддала енергомережі під обіцянку їх реконструкції та оновлення, а ці обленерго тільки киздять гроші і ниють. Нах таких неефективних операторів електромереж!
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29.07.2021 18:17 Ответить
А кто мешал обновлять те сети?? С такими тарифами и такие копейки в модернизацию?? А остальное где?? Украли??
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29.07.2021 17:52 Ответить
не украли а потужно среформировали.
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29.07.2021 17:53 Ответить
Да, зебилы, могут
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29.07.2021 17:54 Ответить
вот именно, свинили этого не делали
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29.07.2021 17:57 Ответить
с какими тарифами? совки ведь считают что энергия вообще задаром должна быть. Вот она и была задаром... Олигархам и совкам. Олигархи получили прибыли а Украина им не нужна. А совки радовались халяве. Но вот халява прошла - пришла реальность и теперь нужно будет платить за 30 лет халявы. Но эти деньги тоже украдут.
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29.07.2021 17:58 Ответить
Для умника объясняю, что в себестоимость должна включается ТОЛЬКО МИНИМАЛЬНАЯ зарплата!
Все что ВЫШЕ минимальной зарплаты и прочие выплаты работникам - должны производится из ПРИБЫЛИ !
Поэтому, когда нам говорят, что что цена не покрывает себестоимость - нам ВРУТ !
Так как в ИХ "себестоимость" они включили и содержание вилы, машин, максимальные зарплаты руководства и т.д.!
А прибыль - конкретные дельцы кладут СЕБЕ в карман - отдельно ! Минуя собственное "производство"...
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29.07.2021 18:44 Ответить
По свидетельству экс-руководителя СБУ, генерал-полковника Смешко, себестоимость 1 киловатта электроэнергии, произведенной на украинской АЭС не превышает 55 копеек. Вы сколько сегодня платите?

По вчерашнему свидетельству Смешко еще Ющенко не дал поставить в Броварах станцию учета газа, а его действия продолжили и Янукович, и Порошенко и Зеленский. Так вот, Смешко заявил, что по его сведениям сегодня в Украине добывают не 17 млрд. кубов газа в год, а СОРОК МИЛЛИАРДОВ кубов природного газа в год!!!

Так что там про совков и реальность?
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29.07.2021 22:25 Ответить
кто это - Смешко?
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30.07.2021 16:26 Ответить
Читать не умеете? Я в первой строке написал, кто он. А вот кто вы, нулевый, народу не известно.
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30.07.2021 17:24 Ответить
А вы кто такой, чтобы писать кто есть кто?
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30.07.2021 22:33 Ответить
С какими тарифами. 1,68 грн один из самых низких тарифов в Европе. ДАже в Беларуси дороже.
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29.07.2021 18:19 Ответить
Ты на тарифы для предприятий и предпринимателей посмотри...а население то такэ...
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29.07.2021 18:33 Ответить
Так предприятия дотируют население, чтобы не плакало.
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29.07.2021 18:35 Ответить
Нихрена они не датируют...
Деньги тупо воруются..
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29.07.2021 18:38 Ответить
Дотируют. Ну и воруются тоже.
Потому надо тарифы сравнять. Воров убрать.
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29.07.2021 18:40 Ответить
Согласен...сравнять...1.68 вполне устроит всех...
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29.07.2021 18:48 Ответить
На АЭС 55 копеек, на 12 копеек/киловатт.
К чему выравнивать будем?
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29.07.2021 22:26 Ответить
Вы смешной. Для начала нужно перестать ориентироваться на то, что говорит Смешко и привести к власти людей которые проведут аудит и мы узнаем реальное состояние вещей, а не то, что на заборе написано. Какой смысл на форуме какие-то цифры приводить...
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30.07.2021 16:29 Ответить
Не хотите слушать генерала Смешко?
Ну вот вам другой текс, написанный мною, после того как я послушал видео (ссылка далее) и перепроверил услышанные сведения.

А прокачивает ли РФ вообще газ через Украину?
Вот информация про добычу только с одной украинской скважины? 1 млн кубов В СУТКИ!!! А таких скважин, в Украине, минимум 60 штук.
https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html#_blank https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html

А теперь, больше часа видео с Андреем Гурой.
Тут подробное видео
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI#_blank https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
Расшифрую видео тезисно.
В Украине от 2500 до 3500 своих скважин. Точная информация засекречена.
Если взять среднее, в 3000 скважин и по самому минимуму в 100 000 кубов газа в день и на 365 дней, то получим скромную цифру добычи собственного газа в Украине 110 млрд. кубов газа в год, а максимум, что выходит из нашей ГТС на Запад, это 170 млрд. кубов. Значит почти весь газ, продаваемый в ЕС - украинской добычи, а Кремль и Киев друг с другом в доле.

Себестоимость добычи - 9 копеек за куб.
Да и геологоразведчик утверждает, что нефти и газа только в Волынской области, в ТРИ раза больше, чем у Кувейта!!! Вы про вышки там слышали? Их там пока нет!

Геологоразведчик считает, что барыги, за 29 лет независимости, вывели из Украины скромные СЕМЬ триллионов долларов США (7 000 миллиардов).

В Украине, только на газе, каждый Президент, с 1996-го года, зарабатывает себе в карман минимум 10 млрд долларов в год!!!

А еще у Украины 25% мировых запасов титана. Весь мир обеспечивать можно 400 лет. А почти весь ильменит в Житомирской области. В РФ титана практически нет. Одна из причин захвата Крыма - Артемовский титановый комбинат.
А еще в Сумской области, единственный кварцитовый карьер на территории бывшего СССР, почти на границе с РФ. Без кварцита невозможно изготовить ни одного капсюля для патрона!!! Из нашего кварцита в РФ производят полупроводники для управляемых снарядов, ракет, вертолетов, самолетов, БПЛА, станций РЭБ и ПВО, солнечных панелей. Карьер принадлежит РФ (Дерипаска) На самом деле не принадлежит, а Дерипаска лишь получил разрешение украинского правительства, на добычу кварцита! но в 2014-м Петю предупредили - тронешь карьер и отберем весь твой бизнес в РФ. Вот потому и нет патронного завода. Потому в 2017-м году Порошенко продлил дерипаске лицензию. «Друг Путіна Дерипаска вивозить кварцити з України в РФ, де вони потрапляють в оборонку || СХЕМИ №233» https://www.youtube.com/watch?v=fUdX61GR-EQ

Ну и снова к Смешко. Он утверждает, что почти 100% титанового сырья РФ закупает у Украины. И цирконий покупает только у нас, а цирконий, кроме прочего употребления, это оболочка для ядерных боеприпасов.
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30.07.2021 17:32 Ответить
Хотя и 1.68...учитывая уровень зарплат тех работяг что работают в электросетях....это не мало..
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29.07.2021 18:34 Ответить
А техника, материалы? Да и работягам надо бы достойно хотя бы получать.
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29.07.2021 18:36 Ответить
Так ведь не получают работяги достойно...а зп это основная статья расходов в Европе..
И тарифы из за зп...а не из за материалов..
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29.07.2021 18:40 Ответить
Ну будут деньги, может и работягам дадут нормально.
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29.07.2021 18:41 Ответить
😀 Денег не будет ни при каких раскладах....их как воровали так и будут воровать..
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29.07.2021 18:46 Ответить
Читай: нужно повышать тарифы и ещё преференций. Халява закончилась совки, настаэт разнузданная и грабительская псевдорыночная экономика...
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29.07.2021 17:52 Ответить
Настає ЗЕкономіка.
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29.07.2021 17:54 Ответить
Кто такой Зе? Так себе. Марионэтка, прикрытие
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29.07.2021 18:03 Ответить
кому нужно? такие мыролюбные попытки уже не прокатывают.
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29.07.2021 17:54 Ответить
как кому? тому кто держит страну за фаберже, доит её и тд. Их депутаты и примут про повышение. Не суетитесь, всё на потоке, всё сделают за нас.
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29.07.2021 18:00 Ответить
С культом льгот и дотаций надо заканчивать. А то будет как в совке: закончились деньги, а потом и совок.
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29.07.2021 18:22 Ответить
Вот-вот. С льготами и дотациями - заканчивать, а с качеством работ и эффективностью - начинать. Но только так не бывает, потому повышенные тарифы будут красть.
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29.07.2021 18:29 Ответить
Почему не бывает? Надо, чтобы было.
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29.07.2021 18:37 Ответить
Я ж не спорю - надо...
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29.07.2021 18:38 Ответить
Будут грабить (с)
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29.07.2021 17:53 Ответить
ШО?! Знову владу міняють.
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29.07.2021 18:34 Ответить
А як же електромобіль в кожну хату.
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29.07.2021 17:54 Ответить
Это для там где есть цивилизация. А нам ещё разваленую страну с нуля строить. Ну в смысле если совсем не рухнет.
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29.07.2021 18:05 Ответить
В нашій країні зараз цивілізації нема. У влади плани відмовитись від бензину-дизелю на користь електромобіля, а по факту мереж на зарядку телефону скоро буде недостатньо.
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29.07.2021 18:37 Ответить
По факту скоро централизованное гвс и отопление отвалится и электросети тоже. Электромобили для Европ - нам рано.
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29.07.2021 18:41 Ответить
экий вы оптимист. Страны уже нету. Просрали. Остались круги на воде и те скоро разойдутся
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29.07.2021 18:37 Ответить
Экий вы оптимист. Не выдавайте желаемое за действительное.
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29.07.2021 18:42 Ответить
Заработали 10 ярдов, потратили аж 100млн на модернизацию! Молодцы!
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29.07.2021 17:54 Ответить
так это же и есть реформа.
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29.07.2021 17:56 Ответить
...вижимання грошей із матрасів.
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29.07.2021 18:30 Ответить
нужно подымать цены- 100гр-1кв
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29.07.2021 17:56 Ответить
100 грн літр олії, 100 грн літр бензину, 100 грн година паркування, 100 грн денна зарплатня...
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29.07.2021 17:59 Ответить
...нема чого жерти, каналізація не справляється
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29.07.2021 18:32 Ответить
100гр штрафа за утопление депутата, олигарха, керивника укрзализницы и т,д в яме с говном
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29.07.2021 18:48 Ответить
Фейк
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29.07.2021 18:00 Ответить
...брейк на кістках
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29.07.2021 18:32 Ответить
ну так мать вашу упыри хитровы..анные, халявщики гребанные и модернизируйте за счет прибылей по карманам годами расстакаснных ..не вы же эти сети строили..а драли у народа 7 шкур лишь за одно подключение, вы! , и многими другими "ништяками-тарифами" народ этот, годами обкладывали. тоже вы!, а грошики себе затаив дыхание на карман складывали, недвижухой и движухой элитной,. обзаводясь.. .
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29.07.2021 18:18 Ответить
...авшори
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29.07.2021 18:29 Ответить
мразота брехливая, что вы там обновили ?
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29.07.2021 18:24 Ответить
...ручку в унітазі
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29.07.2021 18:28 Ответить
А їм все мало
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29.07.2021 18:28 Ответить
ВСЕ Облэнерго Украины приватизированы!
И все вопросы по модернизации к их владельцам.
Не зря же они в первых строчках Рейтинга Форбс?
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29.07.2021 18:44 Ответить
Вы суки на этом зарабатываете.так и модернизирует за свои!бабки.или вы в убыток работаете?
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29.07.2021 18:44 Ответить
есть прибыль и доходы - то керивныкам есть расходы и убытки от воровства - а вот это народу!
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29.07.2021 19:12 Ответить
Працюю на молокозаводі, після підняття тарифів на електроенергію, газ, завод знаходиться в підвішеному стані (не працює), так за транспортування газу кожен місяць 63 тис грн, причому газ не використовується взагалі.
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29.07.2021 18:56 Ответить
а вы еще выше цена на молоко сделайте. чтобы его вообще никто не покупал. и прибыль попрет. хватит и на транспортировку газа и на все остальное.
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29.07.2021 19:38 Ответить
я семмь лет боролся с Киевоблэнерго. с 2010 по 2017. две областные комиссии,наряд из держнагляду...и местное РЭС,никак не могли поверить своим глазам,что у меня напряжение от 155 до 180. ставили приборы,делали суточные замеры,и никак не получалось вытянуть 220. в итоге когда к куче бумаг добавилось ещё одно письмо в министерство,что если не будет ничего принято к лучшему,то подаю в суд.
там поняли,что суд мне они проиграют,благо у меня все их акты на руках,а за мной потянутся соседи,то они быстро поменяли и линию,с сечения 16 на 70,и заменили трансформатор со 140 кВольт/ампер,на 250. сейчас тьфу-тьфу.
надо не ждать манны,а ломиться в их двери!
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29.07.2021 18:57 Ответить
Вы молодец, так и надо.
Но кроме этого есть и другие поборы от РЭС. Заехал к фермеру, а у него на территории столбы освещения с его лампами, так кроме как за киловатты, он еще и платит по 500 грн в месяц, за аренду каждого столба освещения, а два года ему не хотели поставить компенсатор реактивной мощности...
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29.07.2021 22:32 Ответить
заголовок статьи звучит примерно так:
Если мы не накачаем кол1са, то вы не доберетесь до места назначения - автоперевозчики
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29.07.2021 19:50 Ответить
 
 