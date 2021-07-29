Без оновлення мереж будуть відключення побутових споживачів, - "Черкасиобленерго"

Без оновлення аварійних електромереж неможливо уникнути відключень побутових споживачів.

Про це в інтерв'ю виданню "Дело" заявив глава "Черкасиобленерго" Олег Самчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Понад половину коштів ми скеровуємо на будівництво, модернізацію та реконструкцію електричних мереж і обладнання, яке фізично зношено", - заявив глава компанії, додавши, що без модернізації та оновлення мереж неможливо гарантувати безперебійне електропостачання споживачів.

Він повідомив, що в 2021 році компанія збільшила інвестиції в оновлення мереж у 2,4 раза - до 132,86 млн грн.

Нагадаємо, понад 80% електричних мереж в Україні застаріли і перебувають в аварійному стані. За кількістю і тривалістю відключень споживачів України є лідером серед країн Європи.