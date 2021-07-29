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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Борьба с коронавирусом
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На админгранице с оккупированным Крымом будут тестировать на COVID-19

На админгранице с оккупированным Крымом будут тестировать на COVID-19

При пересечении административной границы с оккупированным Крымом нужно будет предъявить справку о вакцинации или сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус.

Изменить порядок пересечения админграницы решил Кабмин. Об этом сообщает представительство президента в АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"При отсутствии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях или справки 063-О о первой прививке из курса вакцинации от COVID-19 (кроме лиц до 18 лет). Таким лицам нужно будет сдать бесплатный экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.

Решение Кабинета министров начнет действовать через 7 дней с момента публикации постановления.

"Попутно призываем граждан, проживающих на временно оккупированной территории активнее пользоваться услугами бесплатной вакцинации в пунктах вакцинации на Херсонщине", – добавили в Представительстве президента Украины в АРК.

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Автор: 

Крым (26434) тестирование (496) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+1
наши лохи уже и рабсеянский физраствор признают?
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29.07.2021 21:39 Ответить
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Katcapi go home iz Krima !
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29.07.2021 21:38 Ответить
наши лохи уже и рабсеянский физраствор признают?
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29.07.2021 21:39 Ответить
гелюзеть?
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29.07.2021 21:42 Ответить
Ана туберкулез?
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29.07.2021 21:41 Ответить
всех кто туда едет с подтвержденным диагнозом - пропускать без очереди.
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29.07.2021 21:49 Ответить
поздно всрались... уже навезли ковида в Херсонскую и Одесскую область...
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29.07.2021 22:14 Ответить
вот интересно с какого лысого тест будет бесплатным ? у нас такое удовольствие для граждан за 600 гривен парят а колаборантам на шару значит
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29.07.2021 23:34 Ответить
там не все поголовно колаборанты,людей паставили в такие условия,спроси у зрадникiв, тех кто крым отдал без боя,люди тут при чем,им что же надо было ломится толпой через границу чтобы жить потом в палатках по всей Украине ?
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30.07.2021 06:11 Ответить
тоже правда но это не снимает вопрос про платность услуги
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30.07.2021 10:03 Ответить
А на предмет держзради, яе і раніше, не тестуватимуть?
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30.07.2021 01:07 Ответить
 
 