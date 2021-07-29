На админгранице с оккупированным Крымом будут тестировать на COVID-19

При пересечении административной границы с оккупированным Крымом нужно будет предъявить справку о вакцинации или сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус.

Изменить порядок пересечения админграницы решил Кабмин. Об этом сообщает представительство президента в АРК, информирует Цензор.НЕТ.

"При отсутствии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях или справки 063-О о первой прививке из курса вакцинации от COVID-19 (кроме лиц до 18 лет). Таким лицам нужно будет сдать бесплатный экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.

Решение Кабинета министров начнет действовать через 7 дней с момента публикации постановления.

"Попутно призываем граждан, проживающих на временно оккупированной территории активнее пользоваться услугами бесплатной вакцинации в пунктах вакцинации на Херсонщине", – добавили в Представительстве президента Украины в АРК.

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