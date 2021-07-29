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Пожары в Турции: МИД прорабатывает сценарии возвращения украинцев

Пожары в Турции: МИД прорабатывает сценарии возвращения украинцев

Министерство иностранных дел Украины прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Как только начались пожары в Турции, поручил дипломатам 24/7 мониторить потребности граждан и угрозы безопасности. Сейчас данных о пострадавших украинцах нет. Но мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинский за рубежом превыше всего", - написал Кулеба.

Читайте: Туроператоры в Турции не фиксируют массовых обращений от граждан Украины об угрозе здоровью в связи с пожарами, - МИД

Автор: 

МИД (7030) пожар (5983) Турция (3508) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+4
Краще допомогли б туркам авіацією, для гасіння тих пожеж.
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29.07.2021 22:40 Ответить
+2
Вот вот, помочь туркам в борьбе с пожарами не помешало бы как и литовцам на границе. Это будут действительно реальные дела, а не демагогия
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29.07.2021 22:54 Ответить
+1
та ідіть ви на.. , самі прийдуть... Шкіряк вже не той та й собачок немає...
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29.07.2021 22:40 Ответить
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Краще допомогли б туркам авіацією, для гасіння тих пожеж.
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29.07.2021 22:40 Ответить
Вот вот, помочь туркам в борьбе с пожарами не помешало бы как и литовцам на границе. Это будут действительно реальные дела, а не демагогия
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29.07.2021 22:54 Ответить
та ідіть ви на.. , самі прийдуть... Шкіряк вже не той та й собачок немає...
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29.07.2021 22:40 Ответить
Я думала над сценарием помощи турции?
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29.07.2021 22:52 Ответить
Моя знайома полетіла у Мармаріс цієї ночі. До моря не пускають, дороги перекриті, пожежна авіація працює.
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29.07.2021 22:57 Ответить
...Два десятки п'єзопідпалювачів у лісовій підстилці дочекалися есемески в спекотний вітряний день - і вуаля, вогненна помста ре фе (місцеві турки грішать на курдів, яких з часів есесеру міцно веде московська гебня) ... До речі, у нас весняні пожежі в Зоні припинилися лиш після того, як там було заглущено моб.зв'язок.
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29.07.2021 23:51 Ответить
Та не заглушено зв'язок мобільний у Зоні. А от "сталкерів" з расєї я б саджав по статті шпигунство та диверсія. Флешки, фотоапарати та запальнички з паливом у них точно є.
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30.07.2021 01:16 Ответить
Пусть сами возвращаются. Или они ждут президентского бесплатного самолёта? Хватит трынькать деньги на всякую хрень.... Фронтом надо заниматься. Госпиталями, обеспечением военнослужащих и семей погибших героев.... Ублюдки зелёные....
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29.07.2021 23:37 Ответить
Тем временем Сербия и Венгрия втихаря соединили турецкий поток
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30.07.2021 00:11 Ответить
"Министерство иностранных дел Украины прорабатывает сценарии возвраще..."
"Безопасность украинский за рубежом превыше всего", - написал Кулеба."
Ото представляю как они сидят и "прорабатывают"
время от времени бегая в туалет и свой дешёвый буфет-столовую дотируюмую государством Источник: https://censor.net/ru/n3279898
Источник: https://censor.net/ru/n3279898
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30.07.2021 02:53 Ответить
Крысы фюрера Путлера типа Боширов и Петров подожгли Турцию....
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30.07.2021 04:39 Ответить
На опережение работаете, быстрее пожара.
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30.07.2021 10:08 Ответить
 
 