Пожары в Турции: МИД прорабатывает сценарии возвращения украинцев

Министерство иностранных дел Украины прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Как только начались пожары в Турции, поручил дипломатам 24/7 мониторить потребности граждан и угрозы безопасности. Сейчас данных о пострадавших украинцах нет. Но мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинский за рубежом превыше всего", - написал Кулеба.

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