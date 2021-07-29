Пожары в Турции: МИД прорабатывает сценарии возвращения украинцев
Министерство иностранных дел Украины прорабатывает сценарии возвращения украинцев на случай ухудшения ситуации с лесными пожарами в Турции.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Как только начались пожары в Турции, поручил дипломатам 24/7 мониторить потребности граждан и угрозы безопасности. Сейчас данных о пострадавших украинцах нет. Но мы уже прорабатываем сценарии возвращения граждан на случай ухудшения ситуации. Безопасность украинский за рубежом превыше всего", - написал Кулеба.
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+4 Николай Николаевич #334532
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+2 дмитрий иванов #379098
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+1 Лаур
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"Безопасность украинский за рубежом превыше всего", - написал Кулеба."
Ото представляю как они сидят и "прорабатывают"
время от времени бегая в туалет и свой дешёвый буфет-столовую дотируюмую государством Источник: https://censor.net/ru/n3279898
Источник: https://censor.net/ru/n3279898