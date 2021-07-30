СНБО принял решение в сфере защиты государственной границы, - Данилов
Президент Украины Владимир Зеленский дал задание в ближайшее время привести в соответствие все границы Украины
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Краматорске в пятницу.
"Первый вопрос, который мы рассматривали, это вопрос об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы. По этому вопросу был доклад министра внутренних дел, который сегодня является непосредственно куратором нашей пограничной службы. Было принято соответствующее решение. Мы с вами находимся в помещении пограничников в городе Краматорске. Это символическое событие. Есть задание, которое поставил президент - в ближайшее время привести в соответствие все наши границы", - сказал Данилов.
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Феерично! Когда Порошенко едет на Донбасс, он это делает за свои деньги и везёт на передовую технику, оборудование, фрукты.
Зеленский за деньги налогоплательщиков везёт туда целую шоблу чиновников для того, чтобы ради пиара провести выездное заседание РНБО и утвердить "внешнюю стратегию вступления страны в НАТО".
Кто-нибудь из советников напомните ему, что 7 февраля 2019 г. ВР 334 голосами внесла поправки в Основной закон, которые закрепили курс на полноправное членство в ЕС и НАТО.
Ещё раз: толпой чиновников за госсредства ехать на Донбасс для того, чтобы утвердить то, что уже давно утверждено и записано в Конституцию. А "российская агрессия", которой они сегодня решили "противодействовать" - уже 8 лет, как агрессия.
В ФБ проще... Я, например, уже перестал говорить людям, что они ідіоты. Просто пишу, что у них загадочно-нестандартное мышление и баню. Но как забанить президента с загадочно-нестандартным мышлением - that is the question.
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ипанута зелена мразота....з Краматорська до кордону України 300 км.....вони пропонують их віддати козломордим
Все, закончилось.
живут на крыме, платят налоги на рашку, поддерживая агрессию расею против Украины. Время, для того, чтобы определиться - ВЫШЛО!
Дуже хочеться вірити, що "В соответствии" з міжнародно визнаним кордоном, хоча я і розумію, що це лише мої бажання. Тоді знов таки - З ЧИМ?