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СНБО принял решение в сфере защиты государственной границы, - Данилов

СНБО принял решение в сфере защиты государственной границы, - Данилов

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание в ближайшее время привести в соответствие все границы Украины

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Краматорске в пятницу.

"Первый вопрос, который мы рассматривали, это вопрос об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы. По этому вопросу был доклад министра внутренних дел, который сегодня является непосредственно куратором нашей пограничной службы. Было принято соответствующее решение. Мы с вами находимся в помещении пограничников в городе Краматорске. Это символическое событие. Есть задание, которое поставил президент - в ближайшее время привести в соответствие все наши границы", - сказал Данилов.

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Автор: 

граница (5312) Данилов Алексей (1066) СНБО (4447)


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Топ комментарии
+7
"в ближайшее время привести в соответствие все наши границы" - він під кайфом, чи пожартував?
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30.07.2021 19:25 Ответить
+6
Глава МИД Кулеба по итогам заседания СНБО заявил, что утверждена стратегия внешней политики, предусматривающая курс в НАТО и противодействие "российской агрессии".

Феерично! Когда Порошенко едет на Донбасс, он это делает за свои деньги и везёт на передовую технику, оборудование, фрукты.

Зеленский за деньги налогоплательщиков везёт туда целую шоблу чиновников для того, чтобы ради пиара провести выездное заседание РНБО и утвердить "внешнюю стратегию вступления страны в НАТО".

Кто-нибудь из советников напомните ему, что 7 февраля 2019 г. ВР 334 голосами внесла поправки в Основной закон, которые закрепили курс на полноправное членство в ЕС и НАТО.

Ещё раз: толпой чиновников за госсредства ехать на Донбасс для того, чтобы утвердить то, что уже давно утверждено и записано в Конституцию. А "российская агрессия", которой они сегодня решили "противодействовать" - уже 8 лет, как агрессия.

В ФБ проще... Я, например, уже перестал говорить людям, что они ідіоты. Просто пишу, что у них загадочно-нестандартное мышление и баню. Но как забанить президента с загадочно-нестандартным мышлением - that is the question.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZUzV2IAHgDH1JuXeUQBIrSLewK3-gSTQ1e-tleEQZPqR4MVyZTBfPin7Cv3rmNNBKY5tQ6yLJlg4auk4gPdoHpjvY9KoMltdpq_DQtLFRMRJouGyo6AQ62MQngcGAJ7_1Y8I5xS-*************************************&__tn__=-]C%2CP-R Helgi Sharp
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30.07.2021 19:21 Ответить
+3
ДАЕШЬ ДАНІЛОВА СЬОГОДНІ НА УСІ ЕФІРИ ТБ , шоб чаусом там і не смерділо!!!
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30.07.2021 19:23 Ответить
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Глава МИД Кулеба по итогам заседания СНБО заявил, что утверждена стратегия внешней политики, предусматривающая курс в НАТО и противодействие "российской агрессии".

Феерично! Когда Порошенко едет на Донбасс, он это делает за свои деньги и везёт на передовую технику, оборудование, фрукты.

Зеленский за деньги налогоплательщиков везёт туда целую шоблу чиновников для того, чтобы ради пиара провести выездное заседание РНБО и утвердить "внешнюю стратегию вступления страны в НАТО".

Кто-нибудь из советников напомните ему, что 7 февраля 2019 г. ВР 334 голосами внесла поправки в Основной закон, которые закрепили курс на полноправное членство в ЕС и НАТО.

Ещё раз: толпой чиновников за госсредства ехать на Донбасс для того, чтобы утвердить то, что уже давно утверждено и записано в Конституцию. А "российская агрессия", которой они сегодня решили "противодействовать" - уже 8 лет, как агрессия.

В ФБ проще... Я, например, уже перестал говорить людям, что они ідіоты. Просто пишу, что у них загадочно-нестандартное мышление и баню. Но как забанить президента с загадочно-нестандартным мышлением - that is the question.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZUzV2IAHgDH1JuXeUQBIrSLewK3-gSTQ1e-tleEQZPqR4MVyZTBfPin7Cv3rmNNBKY5tQ6yLJlg4auk4gPdoHpjvY9KoMltdpq_DQtLFRMRJouGyo6AQ62MQngcGAJ7_1Y8I5xS-*************************************&__tn__=-]C%2CP-R Helgi Sharp
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30.07.2021 19:21 Ответить
ДАЕШЬ ДАНІЛОВА СЬОГОДНІ НА УСІ ЕФІРИ ТБ , шоб чаусом там і не смерділо!!!
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30.07.2021 19:23 Ответить
ДАЙШШЬ ТРУХАЛІ ЧАУСА В МУЗЕЙ ЗЕДЕБІЛІЗІЗАЦІЙНОЇ ЕПОХИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ!
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30.07.2021 19:25 Ответить
Мы с вами находимся в помещении пограничников в городе Краматорске

ипанута зелена мразота....з Краматорська до кордону України 300 км.....вони пропонують их віддати козломордим
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30.07.2021 19:24 Ответить
Подсказываю зебилам: если ваш миллиард деревьев посадить по периметру гос. границы- ни один враг не пройдёт. Не благодарите.
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30.07.2021 19:25 Ответить
Закусывай....
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30.07.2021 19:31 Ответить
А тебе просто бухать не надо, и так чудной.
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30.07.2021 19:38 Ответить
Вот и зебанутый откликнулся. С тебя миллион деревьев к утру. Лопату в зубы- и пошёл...
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30.07.2021 22:02 Ответить
"в ближайшее время привести в соответствие все наши границы" - він під кайфом, чи пожартував?
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30.07.2021 19:25 Ответить
тут питання в іншому - чи виконавці цього завдання зрозуміють, у відповідність чому треба привести кордони?
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30.07.2021 19:36 Ответить
Закривайте кордони з агресором расейскай федерацієй. Крим, Донбас повинні бути закриті наглухо. Задовбали вже іграшками "подивись в очко путена" з агресором.
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30.07.2021 19:27 Ответить
Закрывать надо только в международно признанных границах Украины.
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30.07.2021 19:40 Ответить
Так хай закривають!
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30.07.2021 19:41 Ответить
А Крым и ОРДЛО уже не Украина?
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30.07.2021 19:42 Ответить
Це тимчасові окуповані території, котрі повинні бути закриті до деокупації.
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30.07.2021 19:43 Ответить
Как бы это попроще объяснить... Именно этого и надо тупину, чтобы мы сами отказались от своих территорий. И с чем потом апеллировать в международных трибуналах?
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30.07.2021 19:47 Ответить
В этом ваша ошибка. Закрить, но не признавать. Нормальные люди уже давно выехали из крыма и донбаса, остались вата, прокацапленные, кацапы. А от территории своей зачем же отказываться. Закрыть, но не признавать.
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30.07.2021 19:53 Ответить
А еще у меня дочь в Севастополе осталась. А ее мама, моя бывшая, настроила против меня, потому что "семью бросил" не приняв рашистской присяги. Там есть много порядочных людей, вынужденных жить в оккупации рашоорков.
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30.07.2021 19:57 Ответить
Так что "закрыть" метод рашистов, не стоит ему следовать.
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30.07.2021 19:59 Ответить
сколько определяться будут, еще 7 лет? Или 10, 20 лет?
Все, закончилось.
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30.07.2021 20:03 Ответить
на крыме уже нет порядочных. все, время исчерпано, обозначились.
живут на крыме, платят налоги на рашку, поддерживая агрессию расею против Украины. Время, для того, чтобы определиться - ВЫШЛО!
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30.07.2021 20:01 Ответить
Нет, не закончилось. А Ваши слова не являются словами украинца. Это я так, мягко Вам об этом говорю.
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30.07.2021 20:06 Ответить
От ти тільки мені цього не кажи. Я в 2014 з криму виїхав, кинувши все і з служив Україні. Так що це собі і своїм севастопольцям адресуй.
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30.07.2021 20:09 Ответить
А вы родом откуда, если не секрет?
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30.07.2021 20:11 Ответить
З Криму.
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30.07.2021 20:11 Ответить
Когда? Военнослужащий, или надоела рашистская власть?
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30.07.2021 20:32 Ответить
Це один з героїв, які замість того, щоб захищати свою частину і рідну землю від агресора, марширували перед тим агресором з піснями.
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31.07.2021 00:50 Ответить
Ахаха)) ****, циркачи опять ржут с лошар, которых они одурачивают сериалом снбо.
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30.07.2021 19:29 Ответить
Превратили СНБО в "Слуга Народа Боится Окурка".
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30.07.2021 19:43 Ответить
Это только Порошенко с Яценюком стены строили годами, а четкий пацанчик дал указивку и границу приведут в порядок за неделю! Учитесь!😁
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30.07.2021 19:41 Ответить
Перепрошую - це тільки я не зрозумів, "В соответствии" з чим треба привести кордон?
Дуже хочеться вірити, що "В соответствии" з міжнародно визнаним кордоном, хоча я і розумію, що це лише мої бажання. Тоді знов таки - З ЧИМ?
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30.07.2021 20:13 Ответить
СНБО принял решение в сфере защиты государственной границы от проникновения Чаусов и вагнеровцев, - Данилов
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31.07.2021 05:49 Ответить
 
 