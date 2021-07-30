На облэнерго могут ввести временные администрации, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что не исключен вариант введения временных администраций на предприятиях энергетического сектора экономики.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на брифинге по итогам выездного заседания СНБО.

"Мы видим признаки определенной монополизации на этом рынке. У нас на сегодняшний день 8 фамилий: Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин. Они владеют распределительными сетями. Мы на сегодня рассматриваем возможность введения временных администраций в случае необходимости, если будет возникать угроза национальной безопасности", - заявил Данилов.

"Более того, мы никому не позволим манипулировать тарифами. Президент ставит задачу – ни в коем случае не допустить повышения тарифов для уязвимых слоев населения. Ни в коем случае не должна повышаться стоимость для населения", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На выездном заседании СНБО в Донецкой области 30 июля будут рассматриваться вопросы энергетики и медицины, - Данилов