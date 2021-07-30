На обленерго можуть ввести тимчасові адміністрації, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не виключений варіант введення тимчасових адміністрацій на підприємствах енергетичного сектора економіки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО.

"Ми бачимо ознаки певної монополізації на цьому ринку. У нас на сьогодні 8 прізвищ: Ахметов, Новинський, брати Суркіси, Григоришин, Боголюбов, Коломойський, Льовочкін, Бойко і громадянин РФ Воєводін. Вони володіють розподільними мережами. Ми на сьогодні розглядаємо можливість введення тимчасових адміністрацій в разі необхідності, якщо буде виникати загроза національній безпеці", - заявив Данілов.

"Більш того, ми нікому не дозволимо маніпулювати тарифами. Президент ставить завдання - ні в якому разі не допустити підвищення тарифів для уразливих верств населення. Ні в якому разі не повинна підвищуватися вартість для населення", - додав він.

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