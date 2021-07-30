На обленерго можуть ввести тимчасові адміністрації, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не виключений варіант введення тимчасових адміністрацій на підприємствах енергетичного сектора економіки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО.
"Ми бачимо ознаки певної монополізації на цьому ринку. У нас на сьогодні 8 прізвищ: Ахметов, Новинський, брати Суркіси, Григоришин, Боголюбов, Коломойський, Льовочкін, Бойко і громадянин РФ Воєводін. Вони володіють розподільними мережами. Ми на сьогодні розглядаємо можливість введення тимчасових адміністрацій в разі необхідності, якщо буде виникати загроза національній безпеці", - заявив Данілов.
"Більш того, ми нікому не дозволимо маніпулювати тарифами. Президент ставить завдання - ні в якому разі не допустити підвищення тарифів для уразливих верств населення. Ні в якому разі не повинна підвищуватися вартість для населення", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
олігархимафіозі.
Пошли массовые пересмотры получаемых субсидий и ужесточение нормативов их получения.
вот это - реальность.. а всякие "временные администрации" - лишь очередное шоу для зебилов от бесноватого вовки-шмаркли..
Война? Ну война всегда стимулирует развитие ВПК и внутреннего рынка потребления, вот только в Украине получилось иначе.
Потеря экспортных территорий? Вы напевно забыли, что и Крымский полуостров и Донбасс были ДОТАЦИОННЫМИ регионами, только на безопасную работу шахт, только в 2012-м, если я не ошибаюсь отправлено 16 миллиардов гривен (при курсе 1:8).
А при чём ВНУТРЕННИЙ ресурс, к тому, что происходит в мире? Вот в Саудовской Аравии мало пресной воды, так нам что, стоимость Днепровской воды приравнять к стоимости в СА и сделать её "Эр-Рияд +"?
Себестоимость электроэнергии от украинских ГЭС = 0,12 грн, от АЭС = 0,55 грн, тарифы на "зеленую привязаны к курсу евро = 0,18 €/кВт*ч - в 2015 году; 0,172 €/кВт*ч - в 2016 году; 0,163 €/кВт*ч - в 2017-2019 годах.
А может в Украине резко завышена стоимость электроэнергии от ТЭС? И про 5% в структуре СЕБЕСТОИМОСТИ электроэнергии - это вы просто написали глупость, экономически - техническую глупость, больше так не пишите.
Ветровая генерация для Украины не нужна и даже вредна для плодородности наших черноземов, кроме того, ветряк хоть что-то начинает производить при силе ветра более 4,6 м/с, а обслуживать его (в отличии от солнечной электростанции) надо ежегодно.
А интересно, почему это та же Германия, срочно заказала и строит более десятка новых ТЭС? Не знали, не хотели знать (нужное подчеркнуть). Как в США катаклизм произошел по вине зеленой...
А для Украины, не имеющей запасов газа, как в Туркмении и не имеющей своего завода по производству топливных сборок для АЭС, УГОЛЬ ЕСТЬ И БУДЕТ ещё много лет СТРАТЕГИЧЕСКИМ ТОПЛИВОМ!!!
Я как раз ничего не забыл и разделяю понятие дотаций и торгового баланса. Кроме того, тот регион был, а точнее стал "дотационным" только потому, что какие-то дятлы решили, что уголь и электроэнергия должны стоить дешево.
Какой еще внутренний ресурс? Ресурс чего? У тебя себестоимость добычи угля уже в несколько раз выше стоимости покупки угля на бирже. Раньше уголь быль "дешевым", потому что государство из наших карманов платило дотации шахтам на снижение себестоимости. За эту "дешевизну" мы заплатили все. Кроме того, основные запасы энергетических углей остались в Лугандоне! Нет у тебя угля!
В современном интегрированном мире понятие внутреннего ресурса стерто. Если что-то добывается/производится у нас и стоит у нас 10грн, а в Польше 15грн, то в первую очередь нужно пытаться продавать Польше, а потом уже на внутреннем рынке.
Никакой технической, а тем более экономической глупости я не писал. Изучите энергетический баланс Украины. Наибольшую долю в структуре себестоимости электроэнергии занимает именно ТЭС - процентов так на 70. И не потому, что завышена ее стоимость, а потому что искусственно завышена ее доля. Для ГЭС у тебя уже тупо нет воды - забудь про них.
Как раз ветровая генерация Украине нужна, потому как солнечные электростанции не решают проблемы пикового потребления в вечерние часы, а скорее усугубляют их.
Ты хочешь приравнять нас к Германии? Там цена за электроэнергию 0.33 евро, а будет еще дороже. Согласен платить? Кроме того в Германии доля "зеленки" уже составляет около 50% от всей произведенной электроэнергии. Может нам сначала хотя бы до 10% этот показатель добить, чтобы заикаться о Германии.
В Румынии правительство установило, что на 10 следующих лет, газ для населения, которого хватает собственной добычи, стоит 180 долларов и плевать им на сегодняшние 500 в ЕС. Это ответ на ваш тезис.
Да, ИСКУССТВЕННО завышена доля ТЭС. Их надо национализировать. А уголь и на Волыни и на Прикарпатье, только надо делать на более прогрессивной, водно-угольной смеси, которую, к слову, в ЮАР заправляли в автомобили, когда они были под международными санкциями, за постройку завода ядерного оружия.
А ветер есть всегда?
Мы не дания. которая ветряки в море ставит, и не Техас, с его пустынями. У нас мировые запасы плодородных земель из которых, от вибраций ветряков, сбежит вся живность. Найдите иностранные фото ветровых станций и найдите рядом с ними жилые поселки...
А Германия столкнулась с технической проблемой - нестабильная энергия от СЭС и ветряков. Ну а кто заставлял их закрыть их АЭС? бабло кацапское, Шрёдеру и Меркель? Но у нас-то АЭС есть, еще бы наших Зе от власти убрать и не поставить при этом мальдивских мародеров, то может и будет нам счастье.
Ну и вам лично, сочувствую за потери, но Порошенко мог бы вам, как грузинским беженцам из Абхазии, в Грузии построили жильё. За пять лет ни одного домика, только помощь выпрашивал и бюджет растыривал.
Национализация здесь ничего не решит. Проблемы с регулятором и марионетками олигархов в правительстве, а не с самими поставщиками. На Волыни и Прикарпатье шахты реально дешевле закрыть, чем развивать. На Донбассе с копанок больше угля добывали, чем с этих шахт. Но при этом на копанке нет сотен километров поддерживаемых выработок, сложной вентиляции, механизации, дорогого административно-бытового комплекса и тысяч рабочих.
Есть места, где ветер действительно есть всегда. Там и нужно ставить ветряки.
Свои АЭС Германия скорей всего закрыла, потому что электроэнергия - это все же продукт с низкой добавленной стоимостью. Лучше добычи угля и газа, но не так, чтобы очень уж сильно. Развитые страны, если есть такая возможность, отдают предпочтение более технологичным продуктам. Зачем работник будет работать на АЭС, если он может собирать газовые турбины или автомобили, принося больше денег стране? Да и плюс к тому нормальные страны учитывают стоимость утилизации ядерных отходов. И делать это должна энергогенерирующая компания, а не бюджет, тогда и стоимость электроэнергии АЭС не будет казаться такой уж привлекательной. Ну и Франция производит столько электроэнергии на своих АЭС, что Германии уж точно хватит - их устраивает.
Я не нуждаюсь в помощи и не требую сочувствия. Убытки мне должна возместить паРаша, а не Порошенко. Где он должен был деньги взять? Напечатать? Это путь в никуда.
Нет, реституция (не национализация, но конечный результат тот же) решает, потому как облгазы, облэнерго и водоканалы - есть естественные монополии. Опыт Закарпатьеоблгаза показывает, что областная рада руководит лучше частного Фирташа.
Нет, уголь нам необходим, так как с другими энергоносителями пока туго. Только западным шахтам денег никогда не хватало - всё уходило олигархам на Донбасс.
А Франция свои АЭС закрыла? А Япония? А сколько сегодня в мире строят новых блоков АЭС? Много строят. В Германии это была коррупционная схема, с подкупом Кремлём через ОСОБЫЕ условия в газовых контрактах и явно больших деньгах на лапу, например, в виде должности для Шрёдера...
После Второй мировой Германии не разрешили строить высокотехнологическую продукцию типа ракет, самолетов, атомных реакторов, потому и вынуждены делать хорошие автомобили.
А где взяло деньги, на строительство домов для беженцев из Абхазии, правительство Грузии? А ведь построили, хотя путин им ни копейки не дал.
Верьте в него дальше. Но лучше прочитайте книгу Аккерман Роуз "Государство и коррупция".
Франция обеспечивает электроэнергией пол-Европы Это всех устраивает, ну а у Японии просто нет выбора. И я нигде не призывал к закрытию АЭС, наоборот, считаю, что нам нужно максимально увеличивать их долю в энергобалансе. Но для этого нужно развивать промышленность и выровнять суточное потребление.
Сколько домов нужно было построить в Грузии? 10? Деньги Грузии выделили. А у нас полтора миллиона беженцев, а если раздавать квартиры на халяву, то приедет еще 5.5 миллионов. Готов платить?
Верить в кого? Я, например, верю в себя, чего и Вам желаю.
В Украине добывается в год, не 17 млрд. кубов, а минимум 40 млрд, если не 90 млрд кубов. Вот за эти миллиарды кубов, деньги из Кремля, шли прямо на офшорные счета перечисленных.
2. Кажется я вам не тыкал, а обращаюсь на вы. Извольте быть культурным украинцем, а не кацапом.
3. "Венедиктова. "...только дурак может верить в то, что человек, производящий товар с высокой добавленной стоимостью, позарится на коррупционную схему. Чудо, бизнес Порошенко стоит миллиарды долларов..."
А вы уверены, что бизнес Порошенко стоит миллиарды долларов? Денег ему хватает? А почему же тогда Зинченко, будучи Главой секретариата у Президента Ющенко, назвал его "главный коррупционер страны"?
4. Ссылки или расчёты? Есть и ссылки и расчёты в них. Пожалуйста, читайте, смотрите.
А прокачивает ли РФ вообще газ через Украину?
Вот информация про добычу только с одной украинской скважины? 1 млн кубов В СУТКИ!!! А таких скважин, в Украине, минимум 60 штук.
https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html#_blank https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html
А теперь, больше часа видео с Андреем Гурой, был геологоразведчиком, позже зам ген директора Киевского авиационного завода.
Тут подробное видео, в нём не только про газ, но и про титан, про литий, про...
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI#_blank https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
Расшифрую видео тезисно, если у вас мало времени его послушать, хотя там не только про украинский газ.
В Украине от 2500 до 3500 своих скважин. Точная информация засекречена.
Если взять среднее, в 3000 скважин и по самому минимуму в 100 000 кубов газа в день и на 365 дней, то получим скромную цифру добычи собственного газа в Украине 110 млрд. кубов газа в год, а максимум, что выходит из нашей ГТС на Запад, это 170 млрд. кубов. Значит почти весь газ, продаваемый в ЕС - украинской добычи, а Кремль и Киев друг с другом в доле.
Себестоимость добычи - 9 копеек за куб.
Да и геологоразведчик утверждает, что нефти и газа только в Волынской области, в ТРИ раза больше, чем у Кувейта!!! Вы про вышки там слышали? Их там пока нет!
Геологоразведчик считает, что барыги, за 29 лет независимости, вывели из Украины скромные СЕМЬ триллионов долларов США (7 000 миллиардов).
В Украине, только на газе, каждый Президент, с 1996-го года, зарабатывает себе в карман минимум 10 млрд долларов в год!!!
далее смотрите само видео, если заинтересовало.
5. Шуфрич является совладельцем самой крупной, частной, нефтедобывающей компании в Украине, значит знает цены. Так вот, он утверждает, что знает стоимость добычи газа и с учетом стоимости прокачки по нашим трубам, плюс 30% на развитие системы и с полностью удовлетворяющей его, как владельца, прибыльностью по добыче газа, цена в 100 долларов за 1000 кубов газа, вполне адекватная.
https://censor.net/ru/comments/locate/3280099/01921437-6e04-7346-b034-c3f8d2514299
Бомж с помойки? Заместитель генерального директора Киевского авиационного завода, п о молодости в нефте-газоразведке работал!!! Ну никак не сравнить с таким простеньким инженером-разработчиком, которыми у нас плотину хватит выложить. Вы в своём уме? Сравнивать уровень Андрея Гуры и Игоря Смешко, с вашим, приплинтусовым уровнем, даже как-то оскорбительно.
Из вашего поста я понял, что вы просто на окладе у Порошенко. Бот, если на молодежном сленге.
А самое интересное, что Гугл совсем не знает Вашего чудо-специалиста.
Так как своё первое офицерское звание, я получил когда Брежнев был еще в силе, то отлично знаю, КАК делали карьеру в советское время - постепенно, по ступеньке и с курсами повышения квалификации, а не как сегодня - из студентов сразу в зам министра или даже в министры.
И Смешко Гугла не знает? Вы не шутите?
И сведения их совпадают, вот какая штука.
Но уже без ссылки, тут на лично меня. Есть у меня один знакомый, не мелкая сошка в Нафтогазе. Так он мне уже несколько лет назад, на прямой вопрос ответил, что в Украине добывается вполне достаточно газа, для внутреннего потребления, ну а про остальное мол, догадайся сам.
какие сегодня таблетки на ужин были, Игорек?
Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым
https://biz.censor.net/resonance/3221279/*********************************************************
Одні українці🤪!
http://www.radikal.ru
Если Карабас Барабас с бородой , то все , пиши пропало.
Майкрософт и Билла Гейтса знаешь?
Ну а как ловили и делили в судебном порядке компании Рокфеллера , Д.П. Моргана и остальных нефтяных , финансовых и транспортных монополистов США конца 19 начала 20 го века , так это целый водевиль. Почитай в нете, получишь много удовольствия.
А бариги тепер знущаються з населення і держави.
І управи на них ніде знайти
Все что ВЫШЕ минимальной зарплаты и прочие выплаты работникам - должны производится из ПРИБЫЛИ !
Поэтому, когда нам говорят, что что цена не покрывает ИХ себестоимость - нам ВРУТ !
Так как в ИХ "себестоимость" они включили: и содержание вил, машин, максимальные зарплаты руководства и т.д.!
А прибыль - конкретные дельцы кладут СЕБЕ в карман - отдельно ! Минуя собственное "производство"...
Во и с ЭТИМ нужно навести порядок !
Тогда и себестоимость будет экономически обоснованной и прозрачной !
Это должно быть только за счет того, что не включается в себестоимость !
таким образом РЫНОК сможет получить шанс регулировать цены... Так как себестоимость будет более мене аргументированной !
А любая стоимость превышающая себестоимость - будет предметом рыночных отношений !
Майже 17 тисяч газорозподільчих мереж опинилися у приватній власності у непрозорий спосіб. ... що наразі у цій сфері панує тотальна монополія: компанія, яка належить Дмитру Фірташу, контролює 70% облгазів.