УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3429 відвідувачів онлайн
Новини
8 669 74

На обленерго можуть ввести тимчасові адміністрації, - Данілов

На обленерго можуть ввести тимчасові адміністрації, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не виключений варіант введення тимчасових адміністрацій на підприємствах енергетичного сектора економіки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на брифінгу за підсумками виїзного засідання РНБО.

"Ми бачимо ознаки певної монополізації на цьому ринку. У нас на сьогодні 8 прізвищ: Ахметов, Новинський, брати Суркіси, Григоришин, Боголюбов, Коломойський, Льовочкін, Бойко і громадянин РФ Воєводін. Вони володіють розподільними мережами. Ми на сьогодні розглядаємо можливість введення тимчасових адміністрацій в разі необхідності, якщо буде виникати загроза національній безпеці", - заявив Данілов.

"Більш того, ми нікому не дозволимо маніпулювати тарифами. Президент ставить завдання - ні в якому разі не допустити підвищення тарифів для уразливих верств населення. Ні в якому разі не повинна підвищуватися вартість для населення", - додав він.

Читайте також: Кабмін оприлюднив остаточні тарифи на електроенергію для населення з 1 серпня

Автор: 

тимчасова адміністрація (15) Данілов Олексій (1259) РНБО (2303) енергетика (2633)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
Вот и все простое решение проблемы

Рассматриваем введение временных администраций на предприятиях энергетики, - Данилов - Цензор.НЕТ 3800
показати весь коментар
30.07.2021 18:48 Відповісти
+24
Що ти мелеш?? За Порошенка енергетика не була збитковою, навіть з урахуванням зеленої енергетики.
показати весь коментар
30.07.2021 18:48 Відповісти
+18
Рядом с Ахметкой, чуть позади, нужно еще Новинского дорисовать, владеет блокирующим пакетом акций Метинвест, они вместе бомбят Украину
показати весь коментар
30.07.2021 18:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно викупити зелену генерацію у інвесторів за гроші бюджету, і скасувати зелений тариф. Це буде системне вирішення питання накопичення боргів на енергоринку.
показати весь коментар
30.07.2021 18:41 Відповісти
Що ти мелеш?? За Порошенка енергетика не була збитковою, навіть з урахуванням зеленої енергетики.
показати весь коментар
30.07.2021 18:48 Відповісти
За Порошенка "зелена" була втричі менше. Зараз набудували стільки, що ніякий бюджет не витягне. Її потрібно закрити до кращих часів. Або нехай продають ЕЕ по звичайному тарифу. А "інвестори забугорні" всім відомі. Це наші рідненькі олігархи мафіозі.
показати весь коментар
30.07.2021 18:57 Відповісти
Зеленка к трешу в энергетике имеет самое малое отношение. чуть ниже есть статья про основные причины треша. "Центрэнерго", например, стало убыточным еще осенью 2019 года, когда им вплотную занялся папа Беня.
показати весь коментар
30.07.2021 19:01 Відповісти
Чтобы компенсировать "реструктуризированные " долги тепло- и газо- снабжающим олигархам, у Зеленского решили почти на половину урезать получение субсидий населением.
Пошли массовые пересмотры получаемых субсидий и ужесточение нормативов их получения.

вот это - реальность.. а всякие "временные администрации" - лишь очередное шоу для зебилов от бесноватого вовки-шмаркли..
показати весь коментар
30.07.2021 19:10 Відповісти
І при часи Януковича вона не була збиткова. Ось тільки тариф на зелену енергетику прив'язан до курсу євро, а при Порошенко він виріс майже у четверо!!!
показати весь коментар
30.07.2021 20:05 Відповісти
А курс рупля тоже Порошенко обвалил? Или что-то еще случилось?
показати весь коментар
30.07.2021 23:53 Відповісти
Да, с 12 при Турчинове, до 30 - это про доллар, не сразу понял, что у вас кацапские рубли в приоритете
показати весь коментар
31.07.2021 23:29 Відповісти
Мне рупли и нах не нужны. Просто удивляет, что люди не понимают простых причинно-следственных связей, но при этом пытаются о чем-то рассуждать. Причиной падения курса гривны была война, потеря экспортных территорий, переориентация рынков и дырявая банковская система (что, кстати, весьма успешно устранила так нелюбимая народом Гонтарева). Это во-первых. Во-вторых, все ресурсы при росте мировой экономики будут дорожать постоянно, а значит и электроэнергия тоже будет дорожать, независимо от степени ее зелености и президента, которого выберет лохторат. Более того, те кто сейчас топят за традиционные источники электроэнергии, офигеют уже буквально лет через 5, если не раньше. В-третьих, зеленая энергетика уже сейчас всего в 1.5 раза дороже электроэнергии ТЭС, а ее доля составляет в структуре себестоимости менее 5%, так что на общий тариф она не влияет практически никак!
показати весь коментар
01.08.2021 00:34 Відповісти
А меня удивляет то, как легко украинцы (если вы украинец) ведется на эту еврейскую пропаганду.

Война? Ну война всегда стимулирует развитие ВПК и внутреннего рынка потребления, вот только в Украине получилось иначе.
Потеря экспортных территорий? Вы напевно забыли, что и Крымский полуостров и Донбасс были ДОТАЦИОННЫМИ регионами, только на безопасную работу шахт, только в 2012-м, если я не ошибаюсь отправлено 16 миллиардов гривен (при курсе 1:8).

А при чём ВНУТРЕННИЙ ресурс, к тому, что происходит в мире? Вот в Саудовской Аравии мало пресной воды, так нам что, стоимость Днепровской воды приравнять к стоимости в СА и сделать её "Эр-Рияд +"?

Себестоимость электроэнергии от украинских ГЭС = 0,12 грн, от АЭС = 0,55 грн, тарифы на "зеленую привязаны к курсу евро = 0,18 €/кВт*ч - в 2015 году; 0,172 €/кВт*ч - в 2016 году; 0,163 €/кВт*ч - в 2017-2019 годах.
А может в Украине резко завышена стоимость электроэнергии от ТЭС? И про 5% в структуре СЕБЕСТОИМОСТИ электроэнергии - это вы просто написали глупость, экономически - техническую глупость, больше так не пишите.

Ветровая генерация для Украины не нужна и даже вредна для плодородности наших черноземов, кроме того, ветряк хоть что-то начинает производить при силе ветра более 4,6 м/с, а обслуживать его (в отличии от солнечной электростанции) надо ежегодно.
А интересно, почему это та же Германия, срочно заказала и строит более десятка новых ТЭС? Не знали, не хотели знать (нужное подчеркнуть). Как в США катаклизм произошел по вине зеленой...

А для Украины, не имеющей запасов газа, как в Туркмении и не имеющей своего завода по производству топливных сборок для АЭС, УГОЛЬ ЕСТЬ И БУДЕТ ещё много лет СТРАТЕГИЧЕСКИМ ТОПЛИВОМ!!!
показати весь коментар
01.08.2021 14:26 Відповісти
Какую еврейскую пропаганду, чудо? Я из-за этой "пропаганды" потерял дом (точнее квартиру) и все, что там было, потерял право на пенсию, мои дети потеряли детство, а у тебя поворачивается язык вякать, что почему-то подорожал доллар? Это единственное, что ты заметил? Ошибка Порошенко была в том, что он не загнал подобных тебе руду добывать бесплатно за миску похлебки или окопы на передке рыть.
Я как раз ничего не забыл и разделяю понятие дотаций и торгового баланса. Кроме того, тот регион был, а точнее стал "дотационным" только потому, что какие-то дятлы решили, что уголь и электроэнергия должны стоить дешево.
Какой еще внутренний ресурс? Ресурс чего? У тебя себестоимость добычи угля уже в несколько раз выше стоимости покупки угля на бирже. Раньше уголь быль "дешевым", потому что государство из наших карманов платило дотации шахтам на снижение себестоимости. За эту "дешевизну" мы заплатили все. Кроме того, основные запасы энергетических углей остались в Лугандоне! Нет у тебя угля!
В современном интегрированном мире понятие внутреннего ресурса стерто. Если что-то добывается/производится у нас и стоит у нас 10грн, а в Польше 15грн, то в первую очередь нужно пытаться продавать Польше, а потом уже на внутреннем рынке.
Никакой технической, а тем более экономической глупости я не писал. Изучите энергетический баланс Украины. Наибольшую долю в структуре себестоимости электроэнергии занимает именно ТЭС - процентов так на 70. И не потому, что завышена ее стоимость, а потому что искусственно завышена ее доля. Для ГЭС у тебя уже тупо нет воды - забудь про них.
Как раз ветровая генерация Украине нужна, потому как солнечные электростанции не решают проблемы пикового потребления в вечерние часы, а скорее усугубляют их.
Ты хочешь приравнять нас к Германии? Там цена за электроэнергию 0.33 евро, а будет еще дороже. Согласен платить? Кроме того в Германии доля "зеленки" уже составляет около 50% от всей произведенной электроэнергии. Может нам сначала хотя бы до 10% этот показатель добить, чтобы заикаться о Германии.
показати весь коментар
01.08.2021 15:10 Відповісти
Коротко.
В Румынии правительство установило, что на 10 следующих лет, газ для населения, которого хватает собственной добычи, стоит 180 долларов и плевать им на сегодняшние 500 в ЕС. Это ответ на ваш тезис.

Да, ИСКУССТВЕННО завышена доля ТЭС. Их надо национализировать. А уголь и на Волыни и на Прикарпатье, только надо делать на более прогрессивной, водно-угольной смеси, которую, к слову, в ЮАР заправляли в автомобили, когда они были под международными санкциями, за постройку завода ядерного оружия.

А ветер есть всегда?
Мы не дания. которая ветряки в море ставит, и не Техас, с его пустынями. У нас мировые запасы плодородных земель из которых, от вибраций ветряков, сбежит вся живность. Найдите иностранные фото ветровых станций и найдите рядом с ними жилые поселки...

А Германия столкнулась с технической проблемой - нестабильная энергия от СЭС и ветряков. Ну а кто заставлял их закрыть их АЭС? бабло кацапское, Шрёдеру и Меркель? Но у нас-то АЭС есть, еще бы наших Зе от власти убрать и не поставить при этом мальдивских мародеров, то может и будет нам счастье.

Ну и вам лично, сочувствую за потери, но Порошенко мог бы вам, как грузинским беженцам из Абхазии, в Грузии построили жильё. За пять лет ни одного домика, только помощь выпрашивал и бюджет растыривал.
показати весь коментар
01.08.2021 16:03 Відповісти
Это выбор Румынии. Я считаю, что это плохо. Кроме того пока что на данный момент у нас все же газ для населения дешевле, чем в Румынии.
Национализация здесь ничего не решит. Проблемы с регулятором и марионетками олигархов в правительстве, а не с самими поставщиками. На Волыни и Прикарпатье шахты реально дешевле закрыть, чем развивать. На Донбассе с копанок больше угля добывали, чем с этих шахт. Но при этом на копанке нет сотен километров поддерживаемых выработок, сложной вентиляции, механизации, дорогого административно-бытового комплекса и тысяч рабочих.
Есть места, где ветер действительно есть всегда. Там и нужно ставить ветряки.
Свои АЭС Германия скорей всего закрыла, потому что электроэнергия - это все же продукт с низкой добавленной стоимостью. Лучше добычи угля и газа, но не так, чтобы очень уж сильно. Развитые страны, если есть такая возможность, отдают предпочтение более технологичным продуктам. Зачем работник будет работать на АЭС, если он может собирать газовые турбины или автомобили, принося больше денег стране? Да и плюс к тому нормальные страны учитывают стоимость утилизации ядерных отходов. И делать это должна энергогенерирующая компания, а не бюджет, тогда и стоимость электроэнергии АЭС не будет казаться такой уж привлекательной. Ну и Франция производит столько электроэнергии на своих АЭС, что Германии уж точно хватит - их устраивает.
Я не нуждаюсь в помощи и не требую сочувствия. Убытки мне должна возместить паРаша, а не Порошенко. Где он должен был деньги взять? Напечатать? Это путь в никуда.
показати весь коментар
01.08.2021 17:15 Відповісти
Не нравится, но все же теперь не противоречите против наличия ВНУТРЕННЕГО РЕСУРСА в странах ЕС.

Нет, реституция (не национализация, но конечный результат тот же) решает, потому как облгазы, облэнерго и водоканалы - есть естественные монополии. Опыт Закарпатьеоблгаза показывает, что областная рада руководит лучше частного Фирташа.

Нет, уголь нам необходим, так как с другими энергоносителями пока туго. Только западным шахтам денег никогда не хватало - всё уходило олигархам на Донбасс.

А Франция свои АЭС закрыла? А Япония? А сколько сегодня в мире строят новых блоков АЭС? Много строят. В Германии это была коррупционная схема, с подкупом Кремлём через ОСОБЫЕ условия в газовых контрактах и явно больших деньгах на лапу, например, в виде должности для Шрёдера...
После Второй мировой Германии не разрешили строить высокотехнологическую продукцию типа ракет, самолетов, атомных реакторов, потому и вынуждены делать хорошие автомобили.

А где взяло деньги, на строительство домов для беженцев из Абхазии, правительство Грузии? А ведь построили, хотя путин им ни копейки не дал.

Верьте в него дальше. Но лучше прочитайте книгу Аккерман Роуз "Государство и коррупция".
показати весь коментар
01.08.2021 20:32 Відповісти
По шахтам нет даже смысла спорить. Доля условно-постоянных затрат на шахтах составляла от 60% еще в 90-х. Эта та часть затрат, которая не зависит от добычи. А вот теперь представь, что одна шахта грузит 1 млн тонн в год, а другая шахта 30 тыс. тонн в год. При этом эти 60 процентов у них плюс-минус одинаковые. Понятно, что там уже не та абсолютная цифра затрат будет - масштабы разные, но суть та же. И куда выделить одинаковую сумму денег на зарядку лавы? На шахту которая нагрузит 1 млн тонн, или на шахту, которая нагрузит 30 тысяч? Или может вообще закрыть шахту, которая при тех же вложениях дает в 30!!! раз меньше. У нас отдельные лавы добывали более миллиона тонн в год, а на Волыни целые объединения столько не добывают! А в Австралии и паРаше уголь берут экскаваторами легче, чем у нас добыть песок из Днепра. И именно этот уголь и определяет цену на биржах. Хочешь с ними конкурировать? Я понимаю, что шахты закрывать нельзя - это наша независимость. Но тогда за это нужно платить! И, кстати, обеспеченность газом у нас сейчас не меньше, чем обеспеченность углем. Забудьте про уголь - нет его у нас уже!
Франция обеспечивает электроэнергией пол-Европы Это всех устраивает, ну а у Японии просто нет выбора. И я нигде не призывал к закрытию АЭС, наоборот, считаю, что нам нужно максимально увеличивать их долю в энергобалансе. Но для этого нужно развивать промышленность и выровнять суточное потребление.
Сколько домов нужно было построить в Грузии? 10? Деньги Грузии выделили. А у нас полтора миллиона беженцев, а если раздавать квартиры на халяву, то приедет еще 5.5 миллионов. Готов платить?
Верить в кого? Я, например, верю в себя, чего и Вам желаю.
показати весь коментар
01.08.2021 21:29 Відповісти
Порошенко, как до него Ющенко и Янукович, за каждый год воровал только на газе не менее 10 млрд. ы в долларах США. Хватило бы ТАКИХ денег?
В Украине добывается в год, не 17 млрд. кубов, а минимум 40 млрд, если не 90 млрд кубов. Вот за эти миллиарды кубов, деньги из Кремля, шли прямо на офшорные счета перечисленных.
показати весь коментар
01.08.2021 21:51 Відповісти
Ссылки или расчёты будут? Или так, абы ляпнуть? До тебя доходит, что наши полные потери в случае полной отмены транзита газа составят всего 2-3 млрд у.е, а не десятки миллиардов. Всего труба всей Украине дает 3 млрд долларов в год, а ты пытаешься утверждать, что только Порох из нее 10 млрд в год сосет!. Попробуй инфу Венедиктовой сообщить - она должна хорошо заплатить... А если серьезно, то только дурак может верить в то, что человек, производящий товар с высокой добавленной стоимостью, позарится на коррупционную схему. Чудо, бизнес Порошенко стоит миллиарды долларов вне зависимости от места его нахождения. Накуя ему снижать стоимость своей империи всякой фигней?
показати весь коментар
02.08.2021 00:38 Відповісти
1. ОФИЦИАЛЬНО, по словам Витренко, сегодня доход от прокачки полтора миллиарда, а не три. Но и он и Коболев вруны и коррупционеры.

2. Кажется я вам не тыкал, а обращаюсь на вы. Извольте быть культурным украинцем, а не кацапом.

3. "Венедиктова. "...только дурак может верить в то, что человек, производящий товар с высокой добавленной стоимостью, позарится на коррупционную схему. Чудо, бизнес Порошенко стоит миллиарды долларов..."
А вы уверены, что бизнес Порошенко стоит миллиарды долларов? Денег ему хватает? А почему же тогда Зинченко, будучи Главой секретариата у Президента Ющенко, назвал его "главный коррупционер страны"?

4. Ссылки или расчёты? Есть и ссылки и расчёты в них. Пожалуйста, читайте, смотрите.
А прокачивает ли РФ вообще газ через Украину?
Вот информация про добычу только с одной украинской скважины? 1 млн кубов В СУТКИ!!! А таких скважин, в Украине, минимум 60 штук.
https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html#_blank https://www.unian.net/economics/industry/1810472-v-ukraine-proburena-samaya-produktivnaya-za-vremya-nezavisimosti-skvajina-dlya-dobyichi-gaza.html

А теперь, больше часа видео с Андреем Гурой, был геологоразведчиком, позже зам ген директора Киевского авиационного завода.
Тут подробное видео, в нём не только про газ, но и про титан, про литий, про...
https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI#_blank https://www.youtube.com/watch?v=qcWpHlurtYI
Расшифрую видео тезисно, если у вас мало времени его послушать, хотя там не только про украинский газ.
В Украине от 2500 до 3500 своих скважин. Точная информация засекречена.
Если взять среднее, в 3000 скважин и по самому минимуму в 100 000 кубов газа в день и на 365 дней, то получим скромную цифру добычи собственного газа в Украине 110 млрд. кубов газа в год, а максимум, что выходит из нашей ГТС на Запад, это 170 млрд. кубов. Значит почти весь газ, продаваемый в ЕС - украинской добычи, а Кремль и Киев друг с другом в доле.
Себестоимость добычи - 9 копеек за куб.
Да и геологоразведчик утверждает, что нефти и газа только в Волынской области, в ТРИ раза больше, чем у Кувейта!!! Вы про вышки там слышали? Их там пока нет!
Геологоразведчик считает, что барыги, за 29 лет независимости, вывели из Украины скромные СЕМЬ триллионов долларов США (7 000 миллиардов).

В Украине, только на газе, каждый Президент, с 1996-го года, зарабатывает себе в карман минимум 10 млрд долларов в год!!!
далее смотрите само видео, если заинтересовало.

5. Шуфрич является совладельцем самой крупной, частной, нефтедобывающей компании в Украине, значит знает цены. Так вот, он утверждает, что знает стоимость добычи газа и с учетом стоимости прокачки по нашим трубам, плюс 30% на развитие системы и с полностью удовлетворяющей его, как владельца, прибыльностью по добыче газа, цена в 100 долларов за 1000 кубов газа, вполне адекватная.
показати весь коментар
02.08.2021 06:43 Відповісти
Я просил ссылки на серьезные источники и такие же расчёты, а не маразматический бред. Может еще бомжа с помойки расспросить о газодобыче? В общем, оставайтесь со своими тараканами в голове. Чтобы Вас переубедить формата форума точно не хватит. Но мне, как инженеру разработчику по основной специальности, этот бред даже слушать лень.
https://censor.net/ru/comments/locate/3280099/01921437-6e04-7346-b034-c3f8d2514299
показати весь коментар
02.08.2021 23:33 Відповісти
За серьезными источниками, это вам надо в подвал засунуть Коболева, Витренко, Ющенко и Порошено. Пройдитесь по ним калёным железом и они вам всё чётенько расскажут.

Бомж с помойки? Заместитель генерального директора Киевского авиационного завода, п о молодости в нефте-газоразведке работал!!! Ну никак не сравнить с таким простеньким инженером-разработчиком, которыми у нас плотину хватит выложить. Вы в своём уме? Сравнивать уровень Андрея Гуры и Игоря Смешко, с вашим, приплинтусовым уровнем, даже как-то оскорбительно.

Из вашего поста я понял, что вы просто на окладе у Порошенко. Бот, если на молодежном сленге.
показати весь коментар
03.08.2021 14:37 Відповісти
Работал в газоразведке? А Вы часть интервью, где он рассказывает, что у него никакого образования не было и начинал он простым бурильщиком пропустили? Он просто бурил скважины в советское время - весь уровень его знаний из области геологии и экономики. Как делали карьеру в советское время Вы, по всей видимости, тоже не в курсе. В передовом объединении Украины, где работал я, даже у половины директоров не было высшего профильного образования. Его им сделали потом без посещения ВУЗов.
А самое интересное, что Гугл совсем не знает Вашего чудо-специалиста.
показати весь коментар
04.08.2021 08:56 Відповісти
А такой момент, как профессиональное чутьё человека, кто НЕПОСРЕДСТВЕННО работает по теме, вы в своём упорстве совсем отрицаете? А я не отрицаю, я вот токарем не работал, но хороший нож пальцами рук, поглаживая и сжимая лезвие, определяю и за свою жизнь в этом вопросе ни разу не ошибся.

Так как своё первое офицерское звание, я получил когда Брежнев был еще в силе, то отлично знаю, КАК делали карьеру в советское время - постепенно, по ступеньке и с курсами повышения квалификации, а не как сегодня - из студентов сразу в зам министра или даже в министры.

И Смешко Гугла не знает? Вы не шутите?
И сведения их совпадают, вот какая штука.
Но уже без ссылки, тут на лично меня. Есть у меня один знакомый, не мелкая сошка в Нафтогазе. Так он мне уже несколько лет назад, на прямой вопрос ответил, что в Украине добывается вполне достаточно газа, для внутреннего потребления, ну а про остальное мол, догадайся сам.
показати весь коментар
04.08.2021 12:40 Відповісти
Да, а солнечные, для баланса и поддержания частоты, надо ставить в единый комплекс с АЭС, ГЭС и ТЭС. СЭС начинает работать, как только Солнышко становится видно (я в этом разбираюсь, сам в расчетах и монтажах участвовал).
показати весь коментар
01.08.2021 16:04 Відповісти
забув про томос додати
показати весь коментар
30.07.2021 23:38 Відповісти
помню как ты писал, "нуно вложить все деньги в достройку и вооружение крейсера "Украина", а потом плавать вокруг Крыма и пугать маскалей".. при том, что все остальные сферы обороны остануться на несколько лет без финансирования, тебя не волновало..
какие сегодня таблетки на ужин были, Игорек?
показати весь коментар
30.07.2021 18:49 Відповісти
Синих перебрал.
показати весь коментар
30.07.2021 18:56 Відповісти
нужно просто открыть рынок для европейских поставщиков
показати весь коментар
30.07.2021 22:07 Відповісти
Тут о основной причине треша в энергетике.

Как "доение" Энергоатома помирило Коломойского с Ахметовым
https://biz.censor.net/resonance/3221279/*********************************************************
показати весь коментар
30.07.2021 18:47 Відповісти
Вот и все простое решение проблемы

Рассматриваем введение временных администраций на предприятиях энергетики, - Данилов - Цензор.НЕТ 3800
показати весь коментар
30.07.2021 18:48 Відповісти
Рядом с Ахметкой, чуть позади, нужно еще Новинского дорисовать, владеет блокирующим пакетом акций Метинвест, они вместе бомбят Украину
показати весь коментар
30.07.2021 18:52 Відповісти
Ну энергетику два года не переставая доят эти два клиента. По тройной схеме.Только вот зеленая пошесть кокетливо делает вид, что не замечает этого.
показати весь коментар
30.07.2021 18:55 Відповісти
Обрати внимание, у коломойши есть сооснователь привата (фигурант дела ФБР в США, фамилии не помню, шукать не могу, бо инет еле тянет), который тоже может блокировать и у ахметки есть, но они молча стригут купоны с нас не мешая ихним решениям. Они пособники. А Зе? Так его для этого и поставили те, кто в картинке выше.
показати весь коментар
30.07.2021 19:12 Відповісти
Есть такое. У Бени это Боголюбов и Дубилет. Последний арестован в Израиле по запросу США. Дело о отмывании ими с Беней денег в США.
показати весь коментар
30.07.2021 19:25 Відповісти
Для початку достатньо й так. Решта самі всруться і порозбігаються.
показати весь коментар
30.07.2021 18:58 Відповісти
У них уголовные расследования об отмывании денег в США, Англии, Швеццарии, и уже даже Израиль принял дело к рассмотрению, не думаю, что их, при их окупации во власти Украины, шото здесь напугает. Напугало бы, если, к примеру, коломойша, чисто случайно вдруг, он просыпается пристегнут наручниками возле здания ФБР, вот тогда, все бы заменживались очень серьезно.
показати весь коментар
30.07.2021 19:20 Відповісти
А ПРошенко де??
показати весь коментар
30.07.2021 19:59 Відповісти
Порошенко со своей сладостной империей ну ни как не влияет на эконом жизнь страны, по сравнению с выше перечисленными. Или он угрожал Украине не продавать Рошен, если ему бабла не подкинут?
показати весь коментар
30.07.2021 20:31 Відповісти
А ще краще повісити на Хрещатику.
показати весь коментар
30.07.2021 19:10 Відповісти
Тюрьма -как раз нереальное решение проблемы. Вот-простое:
На обленерго можуть ввести тимчасові адміністрації, - Данілов - Цензор.НЕТ 612
показати весь коментар
30.07.2021 19:30 Відповісти
Тоже вариант. Но на крайний случай.
показати весь коментар
30.07.2021 19:31 Відповісти
Ну с Хусейном решили именно таким способом.
показати весь коментар
30.07.2021 20:07 Відповісти
Рассматриваем введение временных администраций на предприятиях энергетики, - Данилов - Цензор.НЕТ 3414
показати весь коментар
30.07.2021 18:48 Відповісти
Кодлан Коломойского вышел сам на себя. Импорт электроэнергии из РФ выгоден Коломойскому / Организованная "слугой народа " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/ "Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского./ Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского / Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского.
показати весь коментар
30.07.2021 18:53 Відповісти
Т-с-с-с. Папу власти трогать нельзя. Не положено. Он же сказал "во всем виновата зелёная энергетика и Порошенко"
показати весь коментар
30.07.2021 18:58 Відповісти
нутак продавать своим заводам ээ по 50 копеек за квт ))) мог только беня, откуда будет прибыль
показати весь коментар
31.07.2021 08:43 Відповісти
На обленерго можуть ввести тимчасові адміністрації, - Данілов - Цензор.НЕТ 5746

На обленерго можуть ввести тимчасові адміністрації, - Данілов - Цензор.НЕТ 2175
показати весь коментар
30.07.2021 19:07 Відповісти
О какой коррупции говорит Байден? Странно однако.
показати весь коментар
30.07.2021 19:08 Відповісти
"...Мы видим признаки определенной монополизации на этом рынке. У нас на сегодняшний день 8 фамилий: Ахметов, Новинский, братья Суркисы, Григоришин, Боголюбов, Коломойский, Левочкин, Бойко и гражданин РФ Воеводин. Они владеют распределительными сетями..."

Одні українці🤪!
http://www.radikal.ru На обленерго можуть ввести тимчасові адміністрації, - Данілов - Цензор.НЕТ 4046
показати весь коментар
30.07.2021 19:08 Відповісти
На обленерго можуть ввести тимчасові адміністрації, - Данілов - Цензор.НЕТ 267
показати весь коментар
30.07.2021 19:13 Відповісти
Опять самодеятельность и популизм. Монополистов дробят и расчленяют в судебном порядке. Например как неоднократно все это делали в США. А тут совком пахнет и продразверсткой. Тем более , где гарантия , что назначенные смотрящие будут эффективными менеджарами? И кто будет отбирать и назначать этих людей?
Если Карабас Барабас с бородой , то все , пиши пропало.
показати весь коментар
30.07.2021 19:16 Відповісти
Можеш навести приклад дроблення монополій в судовому порядку, в США.Я б хотів почитати...
показати весь коментар
30.07.2021 19:43 Відповісти
Биография Рокфеллера вам в помощь.
показати весь коментар
30.07.2021 20:09 Відповісти
Ну так не знать этого как то (по лучше бы выразиться) , стыдно.
Майкрософт и Билла Гейтса знаешь?
Ну а как ловили и делили в судебном порядке компании Рокфеллера , Д.П. Моргана и остальных нефтяных , финансовых и транспортных монополистов США конца 19 начала 20 го века , так это целый водевиль. Почитай в нете, получишь много удовольствия.
показати весь коментар
30.07.2021 20:12 Відповісти
Единственная причина продления ПСО - нежелание принимать непопулярные решения накануне грандиозных торжеств ко Дню независимости..
показати весь коментар
30.07.2021 19:20 Відповісти
Роздали баригам задарма електромережі і газові мережі.
А бариги тепер знущаються з населення і держави.
І управи на них ніде знайти
показати весь коментар
30.07.2021 19:29 Відповісти
В себестоимость люой работы или товара - должна включается ТОЛЬКО МИНИМАЛЬНАЯ зарплата!
Все что ВЫШЕ минимальной зарплаты и прочие выплаты работникам - должны производится из ПРИБЫЛИ !
Поэтому, когда нам говорят, что что цена не покрывает ИХ себестоимость - нам ВРУТ !
Так как в ИХ "себестоимость" они включили: и содержание вил, машин, максимальные зарплаты руководства и т.д.!
А прибыль - конкретные дельцы кладут СЕБЕ в карман - отдельно ! Минуя собственное "производство"...
Во и с ЭТИМ нужно навести порядок !
Тогда и себестоимость будет экономически обоснованной и прозрачной !
показати весь коментар
30.07.2021 19:51 Відповісти
Потребители НЕ ДОЛЖНЫ "по умолчанию" (через липовую и дутую себесоимость) принудительно обеспечивать содержание ИХ вил, машин и т.д. !
Это должно быть только за счет того, что не включается в себестоимость !
таким образом РЫНОК сможет получить шанс регулировать цены... Так как себестоимость будет более мене аргументированной !
А любая стоимость превышающая себестоимость - будет предметом рыночных отношений !
показати весь коментар
30.07.2021 19:57 Відповісти
Украина с Ахметиком еще наплачется...
показати весь коментар
30.07.2021 20:07 Відповісти
Почему только с Ахметовым? Секретарь зачитал несколько фамилий (при этом не все фигуранты перечислены).
показати весь коментар
30.07.2021 20:11 Відповісти
да потому что самый большой объём и самый наглый, и прикрывается благотворительностью, кроме того перемещенных с военных районов, если позволяет образование, ставит начальниками на купленных предприятиях... тем самым убирая местных...
показати весь коментар
31.07.2021 21:19 Відповісти
Но не надо зацикливаться на одном, как бы уводя в сторону остальных ворюг.
показати весь коментар
31.07.2021 23:40 Відповісти
данилов или дурак или прикидывается? все производства в украине страдают от этих (энергетиков) нихрена не развивается именно из за эл.энергии
показати весь коментар
30.07.2021 21:20 Відповісти
убери электричество - ничего не будет, ни воды, ни газа, ни связи, ни света....
показати весь коментар
31.07.2021 21:20 Відповісти
малыш, что бы купить у них эл.энергию по космическим ценам я еще должен за подключение отдать сотни тысяч им же
показати весь коментар
01.08.2021 17:40 Відповісти
Карлсон, можешь отдавать хоть миллионы - твое личное дело, вот только коммент не соответствует ни одному выше сказанному!
показати весь коментар
02.08.2021 08:22 Відповісти
вот подрастешь , построишь дом или производство, захочешь подключится и вспомнишь о моих словах))))
показати весь коментар
02.08.2021 11:49 Відповісти
старичек, я первый дом построил в 80-м году, второй в 2015, проблем с подключением не возникло, я электрик - не тот что умеет только лампочки менять...
показати весь коментар
02.08.2021 16:47 Відповісти
... а за всю жизнь не одну новостройку подключил...
показати весь коментар
02.08.2021 16:48 Відповісти
так что дедушка если надо что то подключить или создать АВР с различными требованиями... обращайся, за твои деньги - любой каприз...
показати весь коментар
02.08.2021 16:51 Відповісти
Е ... забули
Майже 17 тисяч газорозподільчих мереж опинилися у приватній власності у непрозорий спосіб. ... що наразі у цій сфері панує тотальна монополія: компанія, яка належить Дмитру Фірташу, контролює 70% облгазів.

На обленерго можуть ввести тимчасові адміністрації, - Данілов - Цензор.НЕТ 4336
показати весь коментар
31.07.2021 00:10 Відповісти
Не 70%. Он контрлоирует все облгазы, кроме Закарпатской области, где Балога его послал в сэксуальное, пешеходное путешествие.
показати весь коментар
31.07.2021 23:42 Відповісти
Зараз заметка не хоче готуватися до оплюванного сезону.Він,під діктовку із Кремля,не хоче закупати вугілля для своїх ТЕС .Це приведе к зупинкам ТЕС взимку.Прошлий рік він зірвав опалюваний сезон .На нього наклали смішні санкції і штрафи 5 мільйонів гривень.А треба накласти штрафи десятки мільярдів за зрив генерації електроенергії в опалюваний сезон.І ще Ахметка не виконує своїх забов'язень по модернізації леп.Леп зношені на 100 відсотків і ми дуже скоро залишимось без світла.
показати весь коментар
01.08.2021 20:48 Відповісти
 
 