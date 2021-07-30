УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7366 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи ЖКГ
42 007 88

Кабмін оприлюднив остаточні тарифи на електроенергію для населення з 1 серпня

Кабмін оприлюднив остаточні тарифи на електроенергію для населення з 1 серпня

Кабінет Міністрів України опублікував постанову про тарифи на електричну енергію для населення, які діятимуть з 1 серпня.

Таким чином, Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСЗ) ще на один місяць - до 31 серпня 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Це означає, що фіксована ціна на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год діятиме до кінця літа.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Питання тарифів на електроенергію винесуть на засідання РНБО, - Зеленський. ВIДЕО

Документ було ухвалено з метою продовження захисту побутових споживачів від різкого стрибка вартості електроенергії. Таким чином, в уряду буде більше часу для детального опрацювання оптимальної моделі механізму ПСЗ.

Нагадаємо, 29 червня Кабмін вчергове продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення та низки інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.

Автор: 

Кабмін (14181) енергетика (2632) електроенергія (6286)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+59
на целый месяц отложили . слава великому Зе

Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа - Цензор.НЕТ 4006
показати весь коментар
30.07.2021 11:39 Відповісти
+58
Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа - Цензор.НЕТ 2146
показати весь коментар
30.07.2021 11:42 Відповісти
+55
За 2 роки президентства Зеленського понад 30 кварталівців та їхніх знайомих отримали держпосади.
Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш Зеленського) - керівник Офісу президента
Сергій Трофімов (виконавчий продюсер «Студії Квартал 95») - перший заступник голови Офісу президента
Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга Народу») - заступник керівника Офісу президента
Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95») - перший помічник президента
Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку «Студії Квартал 95») - керівниця департаменту інформаційної політики Офісу президента.
Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») - голова Служби безпеки України
Сергій Сівохо (креативний продюсер «Студії Квартал 95») - ексрадник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Владислав Бухарєв (ЗМІ називають Бухарєва чоловіком сценаристки «Студії Квартал 95» та знайомим Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтерки «Студії Квартал 95») - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Марина Кудерчук (мала досвід співпраці зі «Студією Квартал 95» у Запоріжжі) - голова Державного агентства України з питань кіно
Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки Борзової, ексдиректор команди КВН «Збірна України») - керівник Державного управління справами
Тетяна Руденко (керівниця прес-служби «Студії Квартал 95») - членкиня Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою «Студії Квартал 95» Оленою Кравець) - членкиня Наглядової ради ПриватБанку
Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
Олександр Гогілашвілі (знайомий Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із «Студією Квартал 95») - заступник міністра внутрішніх справ
Руслан Стефанчук (давній знайомий Зеленського, гравець команди КВН «Три товстуни») - перший заступник голови Верховної Ради України
Микола Стефанчук (брат Романа Стефанчука)
Микола Тищенко (шоумен, кум керівника Офісу президента Єрмака)
Юрій Корявченков (актор «Студії Квартал 95»)
Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ «Квартал 95»)
Максим Ткаченко (керівник, ТОВ «Квартал-Концерт»)
Олена Хоменко, (директорка з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ «Квартал 95»)
Ольга Руденко (менеджерка з маркетингу, ТОВ «Квартал 95»)
Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із Зеленським)
Валерій Стернійчук (очолював студентську «Лігу сміху» на Волині)
Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН)
Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія Качури надавала послуги «Студії Квартал 95»)
Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом»)
Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала»)
Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху»)
Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства зі «Студією Квартал 95»)
показати весь коментар
30.07.2021 11:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пфф.... ИБД . Почём там олигархат для свих заводов берёт ? Ниже себестоимости? Отож..
показати весь коментар
30.07.2021 11:38 Відповісти
Всё для олигархов! Всё для победы сепаратистов!
показати весь коментар
30.07.2021 11:46 Відповісти
Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа - Цензор.НЕТ 9650
показати весь коментар
30.07.2021 11:47 Відповісти
>>>> РЕБЯТА, еще раз напоминаю: Чтобы победить коммуналку надо просто ПЕРЕСТАТЬ ПЛАТИТЬ <<<<<
показати весь коментар
30.07.2021 11:52 Відповісти
У ліс ... Або у поле ... Там живи ...
показати весь коментар
30.07.2021 12:07 Відповісти
Маск 13 а он ***https://censor.net/ru/user/447490 и не так и не прав... пока народ каждый не поймет и не доведет примером власти--НЕПЛОАТЕЖАМИ ВООБЩЕ... что повышение тарифов на 10% это автомат неплатежей 20-30% ничего не поменяется.. у нас пенсионеры- инвалиды платят тарифы в размере 55-89% от получаемого копеечного нищебродского типа дохода... На западе при зарплатах 1500 евро платят за всю коммуналку 400 евро.. с их типа самыми высокими тарифами у нас продукты питания выращенные в Украине стоят дороже чем экспорт их же в магазины Европы на 20-30% вот в чем проблема в СПЕКУЛЯЦИИ НИКАКОГО РЫНКА НЕТ И НЕ БЫЛО а идет гоп стоп бандитизм от Вовочки КМУ и олигархов...
показати весь коментар
30.07.2021 13:29 Відповісти
Не питання ... ТЕЦ взимку вирубають опалення. Ваші дії ??
показати весь коментар
30.07.2021 15:29 Відповісти
народный исход в Конча Заспу за дровами, на дрова прекрасно пойдут и тамошние усадьбы небожителей
показати весь коментар
30.07.2021 16:00 Відповісти
я поставлю свечку в Храме и еще постараюсь чтобы отопления не было пару недель в именно мороз сильный система отопления накрывается от слова вообще ДЕШЕВЛЕ ПОСТАВИТЬ В ДОМАХ ЛОКАЛЬНЫЕ И ИНДИВИЛДУАЛЬНЫЕ КОТЛЫ.... чем ремонтировать сети центрального отопления....
показати весь коментар
30.07.2021 20:27 Відповісти
и да читаю сегодня в Украина коммунальная прогнозы лекспертов рост отопления на 70% а вообще даже в 1,3-1.7 раза ВОТ ЭТО и будет.... КОНЕЦ ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО БАНДЫ... они поцы что отдали установление тарифа на места представляю как исходя из своих политических взглядов Львов и Луганская области поднимут тарифы на отопление указывая перстом на Вову.... а ведь они при стоимости газа 2600 грн 1000 кубиков через прокладу НАК Трейдинг продают газ тепловикам по 12-15 тысяч за 1000 кубиков...это НЕ ГЕШЕФТ --ЭТО ФАШИЗМ ОТ ЕВРЕЕВ....
показати весь коментар
30.07.2021 20:31 Відповісти
Херово с математикой - на 70% это и есть в 1,7 раза. Все остальное можно не читать, галиматья полуграмотного графомана.
показати весь коментар
30.07.2021 23:57 Відповісти
шо опять Шария пересмотрел?
показати весь коментар
30.07.2021 11:52 Відповісти
Тебе ************ прихвостня хто сюди звав? ПТН-ПНХ рпзом з дояром вишебратья.
показати весь коментар
30.07.2021 15:56 Відповісти
Месяц дали еще мудрому нарИду пожировать на халявных тарифах...😀...круто...
показати весь коментар
30.07.2021 11:38 Відповісти
А должно стать 3.40 или 3.50.
показати весь коментар
30.07.2021 11:39 Відповісти
инфляция она такая. нефик деньги было печатать
показати весь коментар
30.07.2021 11:41 Відповісти
Да и кредиты дают шмаркле всё дороже и дороже. За последний миллиард долларов уже нужно 11% годовых платить.
показати весь коментар
30.07.2021 11:48 Відповісти
12
показати весь коментар
30.07.2021 11:54 Відповісти
В Польше уже 5 лет не повышают тарифы, которые дешевле наших намного. А у нас каждый месяц стремительные олимпийские скачки, скачут скачут как черти. Когда уже этих рогатых пошлют нах из власти в ад, чтобы они там поскакали. Сколько можно наблюдать за всем этим дебилизмом?
показати весь коментар
30.07.2021 19:27 Відповісти
Это кто такие сказки рассказывает?
https://polsha.in/kommunal-ny-e-tarify-v-pol-she/

Средний стоимость электроэнергии по Польше 0,55 злотых (приблизительно 3,85 гривен), если нет двухтарифного счетчика, то 0,65 (приблизительно 4,55 гривен). Плюс 13,4злотых в месяц за счетчик (93,8 грн) вне зависимости от потребления. А вода, о ужас, холодная!!! дороже 50 грн за куб. Прикинь?! Это из статьи. И да, это инфа еще с 2011 года. Сейчас еще немного дороже. Так что, боюсь, что в Польше бы Вам не понравилось. Кстати, от дешевых тарифов отказался еще Бальцерович - автор польского экономического чуда. Тогда, говорят многие "зубожилые" из окон выбрасывались. Вот их не стало и жизнь наладилась.
https://censor.net/ru/comments/locate/3279970/01921437-aca3-7384-9799-0a62e54262e7
показати весь коментар
30.07.2021 22:47 Відповісти
А какая зарплата в Польше, бот? У тебя в методичке не записано соотношение зарплаты и тарифов?
показати весь коментар
31.07.2021 09:55 Відповісти
Так что, в Польше уже не намного выше тарифы? Ни в одной развитой стране мира тарифы не привязаны к заработной плате. Все должно стоить столько, сколько оно стоит на рынке, если твой рынок не является закрытым (типа Северной Кореи).
Читай по буквам, чудо: на то тарифообразование, на которое мы сейчас еще не можем перейти, Польша перешла в начале 90-х (при Бальцеровиче). Зарплата в Польше и уровень жизни в то время была гораздо ниже, чем в Украине сейчас. Называлось это "шоковой терапией". И произошло польское экономическое чудо: после того, как дуры, зубожилые и коммуняки повыбрасывались из окон или уехали, страна зажила.
https://censor.net/ru/comments/locate/3279970/01921437-aca7-7311-a76f-8ee2a55d0310
показати весь коментар
31.07.2021 11:24 Відповісти
И я хочу, чтобы тарифы еще в несколько раз подняли - меньше шлака останется в стране, а значит и в выборах принимать участия не будут.
показати весь коментар
31.07.2021 11:26 Відповісти
Ты бот и сатанист и для тебя все люди шлак. Вот такие как ты и есть поганые гниды и они должны жить в аду, а не в Украине.
показати весь коментар
01.08.2021 12:11 Відповісти
Баранов я за людей не считаю. Вы ближе к овощам, чем к людям.
показати весь коментар
01.08.2021 12:37 Відповісти
Психопаты всегда так и говорят, потому что нелюди.
показати весь коментар
01.08.2021 20:59 Відповісти
на целый месяц отложили . слава великому Зе

Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа - Цензор.НЕТ 4006
показати весь коментар
30.07.2021 11:39 Відповісти
Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа - Цензор.НЕТ 9236
показати весь коментар
30.07.2021 11:49 Відповісти
Ахметка видать присмотрел новую виллу ценою в миллиард не меньше,а стадо в кабмине не знает,как взять взятку и не попасть на вилы.
показати весь коментар
30.07.2021 11:40 Відповісти
Олигархи богатеют, народ нищает - это правило олигархической деспотии в колониальном государстве. Народ обдирают, денежки себе в карман и делятся с метрополией, которая их сюда поставила безнаказанно бесчинствовать.
показати весь коментар
30.07.2021 19:34 Відповісти
Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа - Цензор.НЕТ 2146
показати весь коментар
30.07.2021 11:42 Відповісти
За 2 роки президентства Зеленського понад 30 кварталівців та їхніх знайомих отримали держпосади.
Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш Зеленського) - керівник Офісу президента
Сергій Трофімов (виконавчий продюсер «Студії Квартал 95») - перший заступник голови Офісу президента
Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга Народу») - заступник керівника Офісу президента
Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95») - перший помічник президента
Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку «Студії Квартал 95») - керівниця департаменту інформаційної політики Офісу президента.
Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») - голова Служби безпеки України
Сергій Сівохо (креативний продюсер «Студії Квартал 95») - ексрадник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Владислав Бухарєв (ЗМІ називають Бухарєва чоловіком сценаристки «Студії Квартал 95» та знайомим Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтерки «Студії Квартал 95») - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Марина Кудерчук (мала досвід співпраці зі «Студією Квартал 95» у Запоріжжі) - голова Державного агентства України з питань кіно
Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки Борзової, ексдиректор команди КВН «Збірна України») - керівник Державного управління справами
Тетяна Руденко (керівниця прес-служби «Студії Квартал 95») - членкиня Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою «Студії Квартал 95» Оленою Кравець) - членкиня Наглядової ради ПриватБанку
Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
Олександр Гогілашвілі (знайомий Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із «Студією Квартал 95») - заступник міністра внутрішніх справ
Руслан Стефанчук (давній знайомий Зеленського, гравець команди КВН «Три товстуни») - перший заступник голови Верховної Ради України
Микола Стефанчук (брат Романа Стефанчука)
Микола Тищенко (шоумен, кум керівника Офісу президента Єрмака)
Юрій Корявченков (актор «Студії Квартал 95»)
Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ «Квартал 95»)
Максим Ткаченко (керівник, ТОВ «Квартал-Концерт»)
Олена Хоменко, (директорка з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ «Квартал 95»)
Ольга Руденко (менеджерка з маркетингу, ТОВ «Квартал 95»)
Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із Зеленським)
Валерій Стернійчук (очолював студентську «Лігу сміху» на Волині)
Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН)
Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія Качури надавала послуги «Студії Квартал 95»)
Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом»)
Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала»)
Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху»)
Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства зі «Студією Квартал 95»)
показати весь коментар
30.07.2021 11:42 Відповісти
Кумівство і сватівство ЗЄлупа ще в своєму серіалі анонсував, але в серіалі персонажі хоч відповідний досвід мали.
показати весь коментар
30.07.2021 11:47 Відповісти
То не кумівство, а от при баризі...
показати весь коментар
30.07.2021 11:49 Відповісти
та майте совість, де у цьому списку куми чи співслуживці з армії? Зе!чмо ж не бреше коли на Мендельці сопить?
показати весь коментар
30.07.2021 12:18 Відповісти
Но сына своего, депутатом не пристроил, как Янукович и Порошенко.
показати весь коментар
30.07.2021 14:54 Відповісти
+100500! Ни сына, ни дочку, ни внука, ни внучку, ни жучку, ни кошку, ни мышку....
показати весь коментар
31.07.2021 00:01 Відповісти
ШАПИТО В СБОРЕ)) возрадуйтесь дырявые зелебобики вас поимели во все входящие и исходящие интерфейсы
показати весь коментар
30.07.2021 12:48 Відповісти
надо хоть в банки позакатывать, пока дешевше! жаль только, что уже под газом много, надо прикупить.
показати весь коментар
30.07.2021 11:42 Відповісти
А після 31 серпня побутових споживачів від різких скачків цін захищати вже не треба? 😮 Дайте, вгадаю. 🤔 Всі вони різко розбагатіють....Хоча ні... Невже їх просто знищать і захищати не буде кого? 😮😮😮🤢
показати весь коментар
30.07.2021 11:42 Відповісти
Короче, каждое первое число ждем-с с тревогой, посматривая в кошелёк: хватит денег или нет на следующий месяц!?
показати весь коментар
30.07.2021 11:42 Відповісти
...
СРОЧНО! Команда Зеленского СНИЖАЕТ Грабительские тарифы Порошенко.

...
Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа - Цензор.НЕТ 1801
показати весь коментар
30.07.2021 11:45 Відповісти
Того косоокого варто десь на десятку закрити у відповідних місцях...
показати весь коментар
30.07.2021 13:32 Відповісти
Лох, сходивший на выборы по-приколу должен страдать! Я тут полностью согласен с зе-командой. Думаю цены на эл.энергию нужно поднять еще в три-пять раз, ведь 29% населения до сих пор не доходит, что клоуны пришли к власти грабить, а не снижать тарифы
показати весь коментар
30.07.2021 11:51 Відповісти
Проблема в том, что платить вместе с ними будут и те, кто за клоуна не голосовал...
показати весь коментар
30.07.2021 11:56 Відповісти
Что поделаешь, но ведь они то уже более двух лет в курсе, что надвигается жёппа
показати весь коментар
30.07.2021 11:59 Відповісти
как правило те кто не голосовал смогут себе позволить платить.... страдать будут зебилы!
показати весь коментар
31.07.2021 09:06 Відповісти
Поддерживаю Вас!
показати весь коментар
30.07.2021 11:59 Відповісти
Я думаю, проголосовавшие за Зе должны взять на себя обязательство оплачивать двойные тарифы Поддержите препизьдента, заткните порохоботов!
показати весь коментар
30.07.2021 12:01 Відповісти
тарифы в разы поднялись пр свынячей власти
показати весь коментар
30.07.2021 13:04 Відповісти
Кабмін оприлюднив остаточні тарифи на електроенергію для населення з 1 серпня - Цензор.НЕТ 6531
показати весь коментар
30.07.2021 13:22 Відповісти
Чудненько. Значит и эти СОЖРЁ-ТЕ
показати весь коментар
30.07.2021 17:17 Відповісти
никто твоего беню не тронет, успокойся
показати весь коментар
30.07.2021 17:27 Відповісти
взять бы пулемет с холостыми и всех- расстрелять
чтобы обосрались
показати весь коментар
30.07.2021 12:18 Відповісти
зеПадло с подонком охметовым доит лохобанов
показати весь коментар
30.07.2021 12:24 Відповісти
люди не голосуйте не за одну из этих партий, что сейчас в Раде и были до. Всех надо в прошлое отправить!
показати весь коментар
30.07.2021 13:28 Відповісти
Було вже в 2019, наголосували...
показати весь коментар
30.07.2021 13:36 Відповісти
Так ты хочешь оставить этих??? надо полностью запретить быть депутатом дольше 1 срока. Или лучше даже будет убрать полностью Раду. Оставить министров и они будут за все направления отвечать. Рада нафиг не надо и еще денег сжирают море.
показати весь коментар
30.07.2021 13:49 Відповісти
Щоб Ви знали. Кабінет Міністрів, як юр. особа ніде не зареєстрована.
Але КМ э розпорядником усих акцій Нафтогазу.
показати весь коментар
30.07.2021 15:34 Відповісти
мудрый нарид забыл о льготном тарифе 90 коп. и радуются, что еще оставили на целый месяц будет 1.68 грн. но главное для зебилов это не Порошенко при котором росла экономика страны, отвоевывали территории, поднимали тарифы, но пенсии и зарплаты росли и был льготный тариф на эл.энергию. "спасибо" 73% зебилоидам, которые привели к власти предателя Украины.
показати весь коментар
30.07.2021 13:34 Відповісти
А Порошенко разве к этому был причастен? При Яценюке всё валилось, а вот при Гройсмане, которого в кабинет Порошенко и не пускали, худо бедно, но 3% прироста было, да и то, вопреки действиям Порошенко, я думаю.
показати весь коментар
30.07.2021 14:56 Відповісти
От жеж курва метрова.
показати весь коментар
30.07.2021 15:19 Відповісти
Я такой, я кривые ходы измеряю с большой точностью, и выдаю результат
показати весь коментар
30.07.2021 15:42 Відповісти
жадность их не остановишь, пока не оторвешь всех от корыта!
показати весь коментар
30.07.2021 13:50 Відповісти
На счёт этой перемоги ослику надо запилить видосик 😎
показати весь коментар
30.07.2021 13:51 Відповісти
..вот уже несколько месяцев существует подозрение, что коллективный кукловод-олигарх Зели готовит своего зелёного индюка "на убой", к какому-то определённому сроку, под свои определённые цели..
показати весь коментар
30.07.2021 13:59 Відповісти
Я так хочу, что бы летоине кончалось, что б оно за мною мчалось!, я так хочу!!!)
показати весь коментар
30.07.2021 14:00 Відповісти
А ведь Зельонкину страшно,взял месяц перерыва,воды добро в Оман переправить,или на новую виллу в Италии.
показати весь коментар
30.07.2021 14:16 Відповісти
Конечно страшно. К осени готовится. Потому генералитет перетряс и Авакова заставил уволится. Там даже еврейчик Розумков от него потихоньку отмежовывается.
показати весь коментар
30.07.2021 14:58 Відповісти
Ха !! Хто там не єврей ??
показати весь коментар
30.07.2021 15:35 Відповісти
Це важке питання. Майже усі вони маланці, напевно.
показати весь коментар
30.07.2021 15:40 Відповісти
Теперь состояние Ахметова за месяц увеличится еще на 1 млрд
показати весь коментар
30.07.2021 15:03 Відповісти
"это просто праздник какой-то!" (с) К.Барабас
показати весь коментар
30.07.2021 16:12 Відповісти
вот это манна небесная, лучше бы зп по 4к сделал как обещал, но понятно что языком трепаться не мешки ворочать
показати весь коментар
30.07.2021 16:05 Відповісти
Откровенные воры-ЗЕлупы и барыги (продавцы краденного) никак не могут договориться кому сколько. Ну что ж! Рынок-базар в воровской стране иного не предполагает.
показати весь коментар
30.07.2021 16:13 Відповісти
Никто не разбирался, не разбирается и не собирается разбираться с РЕАЛЬНОЙ себестоимостью кВт/ч электроэнергии. Шо барыга, шо клоун ...
показати весь коментар
30.07.2021 16:21 Відповісти
А причем тут себестоимость? Цена электроэнергии никак от себестоимости не зависит, и она максимальная та, которую ещё в состоянии выплачивать население. Зато Беня с Пинчуком платят по 50 копеек за киловатт. Потому что они умные, они себе купили президента, это были расходы будущих периодов, а теперь у них пошла чистая прибыль.
показати весь коментар
30.07.2021 19:07 Відповісти
"Цена электроэнергии никак от себестоимости не зависит...". Ты взорвал все экономические науки. Поздравляю! Подавай на "Нобелевку".
показати весь коментар
31.07.2021 09:59 Відповісти
Цена товара зависит от себестоимости товара только в одной "науке" (лживой, псевдонауке).
Это учение товарища Ленина, развитое товарищем Сталиным. Ты сталинист? Ну так мне тогда не о чем с тобой говорить, я с душевнобольными не общаюсь. Даже Карл Маркс в своей книге "Капитал" прямо говорит об обратном, цена товара может быть выше, может быть ниже себестоимости, может как-то зависеть от себестоимости, может не зависеть никак. Ну а классическая, правильная, экономическая наука на цене и ценообразовании не один пуд соли съела, и на этом получили свои Нобелевские премии не один ученый. Так что твой совет запоздал, лет на 50 как минимум. В каких пещерах отсиживаются типы с таким дремучим мышлением?
показати весь коментар
01.08.2021 03:17 Відповісти
То что ты несешь полную ересь - это не страшно. Страшно то, что подобных тебе, мастеров ***********-развлекательного жанра, не мало в нашем, прости господи, правительстве. Поэтому у нас и полная жо...па в экономике.
показати весь коментар
01.08.2021 11:30 Відповісти
Обоснуй. Расскажи нам сирым и убогим, как зависит цена от себестоимости. Или, как говорит старикашка *****, "кто обзывается, тот сам так и называется".
показати весь коментар
01.08.2021 12:27 Відповісти
БЛАГОДЕТЕЛИ!!!!!
Шах и мат вам порохоботы!!!!
показати весь коментар
30.07.2021 19:26 Відповісти
зєля впевнено крокує шляхом попередника
показати весь коментар
30.07.2021 20:08 Відповісти
Солнечные станции обязаны продавать свою электроэнергию на равне со всеми и никакого зелёного тарифа. Это и так достаточно выгодный бизнес.
показати весь коментар
05.08.2021 00:15 Відповісти
 
 