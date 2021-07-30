Кабмін оприлюднив остаточні тарифи на електроенергію для населення з 1 серпня
Кабінет Міністрів України опублікував постанову про тарифи на електричну енергію для населення, які діятимуть з 1 серпня.
Таким чином, Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСЗ) ще на один місяць - до 31 серпня 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Це означає, що фіксована ціна на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год діятиме до кінця літа.
Документ було ухвалено з метою продовження захисту побутових споживачів від різкого стрибка вартості електроенергії. Таким чином, в уряду буде більше часу для детального опрацювання оптимальної моделі механізму ПСЗ.
Нагадаємо, 29 червня Кабмін вчергове продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення та низки інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.
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https://polsha.in/kommunal-ny-e-tarify-v-pol-she/
Средний стоимость электроэнергии по Польше 0,55 злотых (приблизительно 3,85 гривен), если нет двухтарифного счетчика, то 0,65 (приблизительно 4,55 гривен). Плюс 13,4злотых в месяц за счетчик (93,8 грн) вне зависимости от потребления. А вода, о ужас, холодная!!! дороже 50 грн за куб. Прикинь?! Это из статьи. И да, это инфа еще с 2011 года. Сейчас еще немного дороже. Так что, боюсь, что в Польше бы Вам не понравилось. Кстати, от дешевых тарифов отказался еще Бальцерович - автор польского экономического чуда. Тогда, говорят многие "зубожилые" из окон выбрасывались. Вот их не стало и жизнь наладилась.
https://censor.net/ru/comments/locate/3279970/01921437-aca3-7384-9799-0a62e54262e7
Читай по буквам, чудо: на то тарифообразование, на которое мы сейчас еще не можем перейти, Польша перешла в начале 90-х (при Бальцеровиче). Зарплата в Польше и уровень жизни в то время была гораздо ниже, чем в Украине сейчас. Называлось это "шоковой терапией". И произошло польское экономическое чудо: после того, как дуры, зубожилые и коммуняки повыбрасывались из окон или уехали, страна зажила.
https://censor.net/ru/comments/locate/3279970/01921437-aca7-7311-a76f-8ee2a55d0310
Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш Зеленського) - керівник Офісу президента
Сергій Трофімов (виконавчий продюсер «Студії Квартал 95») - перший заступник голови Офісу президента
Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга Народу») - заступник керівника Офісу президента
Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95») - перший помічник президента
Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку «Студії Квартал 95») - керівниця департаменту інформаційної політики Офісу президента.
Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») - голова Служби безпеки України
Сергій Сівохо (креативний продюсер «Студії Квартал 95») - ексрадник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Владислав Бухарєв (ЗМІ називають Бухарєва чоловіком сценаристки «Студії Квартал 95» та знайомим Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтерки «Студії Квартал 95») - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Марина Кудерчук (мала досвід співпраці зі «Студією Квартал 95» у Запоріжжі) - голова Державного агентства України з питань кіно
Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки Борзової, ексдиректор команди КВН «Збірна України») - керівник Державного управління справами
Тетяна Руденко (керівниця прес-служби «Студії Квартал 95») - членкиня Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою «Студії Квартал 95» Оленою Кравець) - членкиня Наглядової ради ПриватБанку
Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
Олександр Гогілашвілі (знайомий Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із «Студією Квартал 95») - заступник міністра внутрішніх справ
Руслан Стефанчук (давній знайомий Зеленського, гравець команди КВН «Три товстуни») - перший заступник голови Верховної Ради України
Микола Стефанчук (брат Романа Стефанчука)
Микола Тищенко (шоумен, кум керівника Офісу президента Єрмака)
Юрій Корявченков (актор «Студії Квартал 95»)
Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ «Квартал 95»)
Максим Ткаченко (керівник, ТОВ «Квартал-Концерт»)
Олена Хоменко, (директорка з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ «Квартал 95»)
Ольга Руденко (менеджерка з маркетингу, ТОВ «Квартал 95»)
Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із Зеленським)
Валерій Стернійчук (очолював студентську «Лігу сміху» на Волині)
Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН)
Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія Качури надавала послуги «Студії Квартал 95»)
Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом»)
Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала»)
Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху»)
Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства зі «Студією Квартал 95»)
СРОЧНО! Команда Зеленского СНИЖАЕТ Грабительские тарифы Порошенко.
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чтобы обосрались
Але КМ э розпорядником усих акцій Нафтогазу.
Это учение товарища Ленина, развитое товарищем Сталиным. Ты сталинист? Ну так мне тогда не о чем с тобой говорить, я с душевнобольными не общаюсь. Даже Карл Маркс в своей книге "Капитал" прямо говорит об обратном, цена товара может быть выше, может быть ниже себестоимости, может как-то зависеть от себестоимости, может не зависеть никак. Ну а классическая, правильная, экономическая наука на цене и ценообразовании не один пуд соли съела, и на этом получили свои Нобелевские премии не один ученый. Так что твой совет запоздал, лет на 50 как минимум. В каких пещерах отсиживаются типы с таким дремучим мышлением?
Шах и мат вам порохоботы!!!!