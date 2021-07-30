Кабмін оприлюднив остаточні тарифи на електроенергію для населення з 1 серпня

Кабінет Міністрів України опублікував постанову про тарифи на електричну енергію для населення, які діятимуть з 1 серпня.

Таким чином, Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСЗ) ще на один місяць - до 31 серпня 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Це означає, що фіксована ціна на електрику для населення в розмірі 1,68 грн за кВт-год діятиме до кінця літа.

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Документ було ухвалено з метою продовження захисту побутових споживачів від різкого стрибка вартості електроенергії. Таким чином, в уряду буде більше часу для детального опрацювання оптимальної моделі механізму ПСЗ.

Нагадаємо, 29 червня Кабмін вчергове продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення та низки інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня.