Питання тарифів на електроенергію винесуть на засідання РНБО, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що РНБО розгляне питання тарифів на електроенергію для населення. На його думку, для деяких категорій ціни мають бути нижчими за 1,68 гривень за кВт/год.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб ціни на електроенергію для людей не піднімалися. По-друге, це фейкова інформація, що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вищими. Сильно підміняють поняття, тому що для якихось підприємств щось зростає, але я б тут не говорив би про суспільство", - зазначив глава держави.
За його словами, українців скоро поінформують про ухвалені рішення.
"Я попросив винести це питання на засідання РНБО на цьому тижні, щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів не буде ... Я вважаю, що у нас є населення, яке не може собі дозволити платити навіть 1,68 гривень. Тому РНБО розглядатиме це питання і розглядатиме можливе зниження ціни на електроенергію для цих категорій населення", - додав президент.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/21/infografika/obshhestvo/cena-gaz-ukraine-kak-stoimost-menyalas-1992-2020-godax изучай
А в часи Пороха діяв коаліційний уряд, в якому прихильникам Пороха доводилося враховувати інтереси і ворогів (Авакова, зокрема), так і політичних конкурентів (Яценюка, Гройсмана, Кличко).
І що саме цікаве: його і на Майдані не було...
Тому цю проблему потрібно виносити не на РНБО, а на дострокові вибори влади.
На дострокові парламентські вибори...
Хоча, окрім провалів в економіці, в Україні чинною владою провалені міжнародна політика та оборона держави. Тому нагальні і дострокові вибори Президента...
