Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения. По его мнению, для некоторых категорий цены должны быть ниже 1,68 гривен за кВт/ч.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий что-то растет, но я бы тут не говорил бы об обществе", - сказал глава государства.
По его словам, украинцев скоро проинформируют о принятых решениях.
"Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет… Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривен. Поэтому СНБО будет рассматривать этот вопрос и рассматривать возможное снижения цены на электроэнергию для этих категорий населения", - добавил президент.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/21/infografika/obshhestvo/cena-gaz-ukraine-kak-stoimost-menyalas-1992-2020-godax изучай
А в часи Пороха діяв коаліційний уряд, в якому прихильникам Пороха доводилося враховувати інтереси і ворогів (Авакова, зокрема), так і політичних конкурентів (Яценюка, Гройсмана, Кличко).
І що саме цікаве: його і на Майдані не було...
Тому цю проблему потрібно виносити не на РНБО, а на дострокові вибори влади.
На дострокові парламентські вибори...
Хоча, окрім провалів в економіці, в Україні чинною владою провалені міжнародна політика та оборона держави. Тому нагальні і дострокові вибори Президента...
У Держлісагентстві готують пропозиції щодо створення умов для досягнення оптимального показника рівня лісистості в Україні
Держагентство лісових ресурсів не зможе висадити мільярд дерев за три роки, як передбачає план президента Володимира Зеленського.
Про це заявили в агентстві у відповідь на запит http://ukranews.com/ua/news/791129-derzhavne-agentstvo-lisovyh-resursiv-ne-zmozhe-vykonaty-ukaz-zelenskogo «Українських новин».
Зазначається, що у найближчі три роки агентство планує висадити понад 729 мільйонів сіянців.
«Орієнтовно, агентство планує висадити в 2021 році більш як 10 млн сіянців, у 2022 - понад 223 млн, у 2023 - понад 230 млн, а в 2024 році - понад 266 млн штук сіянців», - сказано в документі.
Сіянці - однорічна рослина (рідше двурічна) вирощені з насіння.
Саджанці- молоді рослини, що їх вирощують у розсадниках із сіянців...
тобто...насіяти можно багато...насадити - важче і довще...