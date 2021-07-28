РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5571 посетитель онлайн
Новости Видео
5 045 50

Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения. По его мнению, для некоторых категорий цены должны быть ниже 1,68 гривен за кВт/ч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий что-то растет, но я бы тут не говорил бы об обществе", - сказал глава государства.

По его словам, украинцев скоро проинформируют о принятых решениях.

"Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет… Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривен. Поэтому СНБО будет рассматривать этот вопрос и рассматривать возможное снижения цены на электроэнергию для этих категорий населения", - добавил президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча в Нормандском формате будет, но все зависит от России, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (22060) СНБО (4465) Тарифы на электроэнергию (2203)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6292
показать весь комментарий
28.07.2021 11:55 Ответить
+8
Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6037Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4374Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9544
показать весь комментарий
28.07.2021 11:50 Ответить
+6
убрал бонусный тариф на первые 100 квт, порезал субсидии вдвое... но очень озадачен что бы не повышался тариф для некоторых... сам создает проблему и сам ее якобы героически собрался преодолевать
показать весь комментарий
28.07.2021 11:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
закон один для всех, но есть, опять таки "некоторые"...
показать весь комментарий
28.07.2021 11:47 Ответить
Це питання не закону, а здорового глузду. У нормальних країнах питання тарифів розглядають регулятори нпкшалт НКРЕКП, а не структури схожі на РНБО.
показать весь комментарий
28.07.2021 14:15 Ответить
Вже було.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:49 Ответить
СОВМЕСТИТЬ УСЛЫШАННОЕ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО С ТЕМ ЧТО ЗАДУМАЛИ "ШЕСТЕРКИ" ОЛИГАРХОВ СЕГОДНЯ???!!! В КМУ....Засідання Кабінету Міністрів УкраїниЗасідання Уряду, опубліковано 27 липня 202128 ЛИПНЯсереда13:00додати в календарвул. М. Грушевського, 12/2 (зал засідань Кабінету Міністрів, 7 поверх)https://www.kmu.gov.ua/meetings/zasidannya-kabinetu-ministriv-********-27-07-2021
показать весь комментарий
28.07.2021 12:20 Ответить
ВОПРОСОМ 4.17 ДОКЛАДАЕТ МИНЭНЕРГО ГАЛУЩЕНКО МИНИСТР ВОПРОС ИЗМЕНЕНИЯ ТАРИФА ПСО НА СВЕТ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.07.2021 12:22 Ответить
Ну хоч до болячки прикладуй Буратінку.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:48 Ответить
Гарно прокапали.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:07 Ответить
Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6037Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4374Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9544
показать весь комментарий
28.07.2021 11:50 Ответить
Коломойскому нужна прибыль.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:51 Ответить
убрал бонусный тариф на первые 100 квт, порезал субсидии вдвое... но очень озадачен что бы не повышался тариф для некоторых... сам создает проблему и сам ее якобы героически собрался преодолевать
показать весь комментарий
28.07.2021 11:53 Ответить
Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6292
показать весь комментарий
28.07.2021 11:55 Ответить
Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5457
показать весь комментарий
28.07.2021 12:08 Ответить
шимаркля, обьясни почему за год цены на газ выросли на 100%?
показать весь комментарий
28.07.2021 11:57 Ответить
Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5041
показать весь комментарий
28.07.2021 12:07 Ответить
Вопрос тарифов/ Какой такой вопрос, если : Зеленский обязал снизить тарифы для украинцев уже до декабря этого года.30 ****. 2019.
показать весь комментарий
28.07.2021 11:58 Ответить
очёчко то не стальное, кидали байки и смотрели реакцию людей на 3 грн за квт и поняли лучше не рисковать))) а то цирковое представление клоунов может резко закончится и твари это знают....
показать весь комментарий
28.07.2021 12:04 Ответить
а чем закончилось біло 4 гр куб, а теперь 8?
показать весь комментарий
28.07.2021 12:54 Ответить
было 13 грн куб, перекрыли трассы повыбивали в горгазах двери, очёчко то не стальное на Кипре.
показать весь комментарий
28.07.2021 14:07 Ответить
Ну вот, можно сделать 5 гр. за квт, а потом опустить до 3,5 и рассказывать байки про нестальные очёчки.
показать весь комментарий
28.07.2021 14:51 Ответить
так пусть делают 3 грн квт, киздят второй месяц, но сцыкотно как то после газочка по 13 за куб))))))))))))))
показать весь комментарий
28.07.2021 15:06 Ответить
если бі им біло сцікотно, газ біл бі по 4.Но очо нарида развальцовано на 100%. с 4 до 8.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:20 Ответить
Порох поднимал на 100%, хотя надо было на 75%, а эти боятся, тьфу, слабаки.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:13 Ответить
На 100% ?!!!! серьёзно ? А не 700-800%?

https://ru.slovoidilo.ua/2020/07/21/infografika/obshhestvo/cena-gaz-ukraine-kak-stoimost-menyalas-1992-2020-godax изучай
показать весь комментарий
28.07.2021 18:09 Ответить
зебилы, а шо ж такое: ваш бубасик уже два года во власти, а цены на комуналку совсем не уменьшились, а стали на 100% больше.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:14 Ответить
Порошенко поднял тарифы на ЭЭ в 3 раза, Зеленский всего в 1,5
показать весь комментарий
28.07.2021 12:16 Ответить
не Порошенко підняв ті тарифи, а в порядку проведення реформ з виконання вимог Майдану вступу в Асоціацію з Європейським Союзом тоді ще чинним Урядом України (Кабміном та контролюючими структурами) тарифи ПОСТУПОВО були приведені до ринкових значень. Інакше - ніяк.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:27 Ответить
То есть президент к тарифам никаким боком?
показать весь комментарий
28.07.2021 12:32 Ответить
зеля - прямим боком, бо уряд формував він самочинно, в НКРЄкп та в АМКУ він понапризначав своїх родичів (ну, маєє таку змогу... так ви, всі, 73/43%зебіли, вирішили...)
А в часи Пороха діяв коаліційний уряд, в якому прихильникам Пороха доводилося враховувати інтереси і ворогів (Авакова, зокрема), так і політичних конкурентів (Яценюка, Гройсмана, Кличко).
показать весь комментарий
28.07.2021 12:42 Ответить
Этот ЗЕбил просто ищет оправдание, что он дегенерат, и голосовал за ишака. Если Порох не причем к повышению тарифов, не наживался на войне, не украл в армии бронежилеты, а липецкую фабрику закрыли еще в 2015, то это равеносильно признанию, что он ЛОХ.
показать весь комментарий
28.07.2021 13:11 Ответить
само собою.
І що саме цікаве: його і на Майдані не було...
показать весь комментарий
28.07.2021 13:25 Ответить
Получается Зеленский самый настоящий диктатор.
показать весь комментарий
29.07.2021 13:17 Ответить
Кого из родственников Зеленский назначил в АМКУ и НКРЭКУ?
показать весь комментарий
29.07.2021 13:22 Ответить
Ага. И доллар тогда до 42 подпрыгивал. А причины такого роста тарифов при Порохе ты, конечно, забыл?
показать весь комментарий
28.07.2021 12:35 Ответить
Подпрыгивал, потом отпрыгнул. Тарифы так не смогли.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:37 Ответить
Нагадайте, коли долар був по 41-42 грн.? Не можу знайти, а статистика НБУ про це свідомо замовчує.
показать весь комментарий
28.07.2021 12:52 Ответить
високі тарифи (а, точніше, нездатність населення сплачувати ринкові тарифи) - це, в першу чергу, наслідок недолугої, (а чи не злочинної?) економічної політики чинної влади.
Тому цю проблему потрібно виносити не на РНБО, а на дострокові вибори влади.
На дострокові парламентські вибори...

Хоча, окрім провалів в економіці, в Україні чинною владою провалені міжнародна політика та оборона держави. Тому нагальні і дострокові вибори Президента...
показать весь комментарий
28.07.2021 12:24 Ответить
найнижчі тарифи в европі
показать весь комментарий
28.07.2021 15:22 Ответить
Здається вся внутрішня (комунальна) політика клоЗЕта побудована на тіпа власній участі у всіх процесах, як добродія. Спершу максимально затягують гайки, а потім трохи попускають. І так вже на постійній основі 2 роки. Чи він думає, що це ніхто не бачить?
показать весь комментарий
28.07.2021 12:24 Ответить
///
У Держлісагентстві готують пропозиції щодо створення умов для досягнення оптимального показника рівня лісистості в Україні
Держагентство лісових ресурсів не зможе висадити мільярд дерев за три роки, як передбачає план президента Володимира Зеленського.
Про це заявили в агентстві у відповідь на запит http://ukranews.com/ua/news/791129-derzhavne-agentstvo-lisovyh-resursiv-ne-zmozhe-vykonaty-ukaz-zelenskogo «Українських новин».
Зазначається, що у найближчі три роки агентство планує висадити понад 729 мільйонів сіянців.
«Орієнтовно, агентство планує висадити в 2021 році більш як 10 млн сіянців, у 2022 - понад 223 млн, у 2023 - понад 230 млн, а в 2024 році - понад 266 млн штук сіянців», - сказано в документі.
Сіянці - однорічна рослина (рідше двурічна) вирощені з насіння.
Саджанці- молоді рослини, що їх вирощують у розсадниках із сіянців...
тобто...насіяти можно багато...насадити - важче і довще...
показать весь комментарий
28.07.2021 12:37 Ответить
повадился он в это снбо бешать как в туалет. скоро цены на маршрутки будут там устанавливать
показать весь комментарий
28.07.2021 13:05 Ответить
кто-то за этот популизм заплатит, и это будет точно не карман зели
показать весь комментарий
28.07.2021 13:08 Ответить
Чтоб вы повыздыхали с вашими маланскими базарорынками!
показать весь комментарий
28.07.2021 13:22 Ответить
уверенніми шажками крокуємо до венесуели
показать весь комментарий
28.07.2021 13:52 Ответить
Ребята, жарко! Лучше отдохните, смотайтесь куда-нибудь в Оман.Там кондиционеры...
показать весь комментарий
28.07.2021 14:33 Ответить
Тарифы уже вдвое выросли. Теще установил двухзонный счетчик, чтобы отапливала зимой негазифицированный дом. При Порошенко она платила за отопление (кондиционером) около 1200грн/мес. В феврале 2021 года заплатила (вернее я это делаю) 2400грн, т.к. отменили тариф в 90 коп. днем и 45 ночью. Вот вам и "слуга народа". Он прямым текстом обещал снижение тарифов. Постоянно брешет, падла.
показать весь комментарий
28.07.2021 15:15 Ответить
брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
показать весь комментарий
28.07.2021 16:33 Ответить
Кой кого скоро вынесут вместе с тарифами.
показать весь комментарий
28.07.2021 20:38 Ответить
 
 