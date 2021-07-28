Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию для населения. По его мнению, для некоторых категорий цены должны быть ниже 1,68 гривен за кВт/ч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Я считаю, что мы должны сделать все, чтобы цены на электроэнергию для людей не поднимались. Во-вторых, это фейковая информация, что с 1 августа цены на электроэнергию для людей будут выше. Сильно подменяют понятия, потому что для каких-то предприятий что-то растет, но я бы тут не говорил бы об обществе", - сказал глава государства.

По его словам, украинцев скоро проинформируют о принятых решениях.

"Я попросил вынести этот вопрос на заседание СНБО на этой неделе, чтобы люди поняли, что с 1 августа сюрпризов не будет… Я считаю, что у нас есть население, которое не может себе позволить платить даже 1,68 гривен. Поэтому СНБО будет рассматривать этот вопрос и рассматривать возможное снижения цены на электроэнергию для этих категорий населения", - добавил президент.

