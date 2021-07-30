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Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа

Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа

Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о тарифах на электрическую энергию для населения, которые будут действовать с 1 августа.

Таким образом, Кабмин продлил срок действия постановления о действующей модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО) еще на один месяц – до 31 августа 2021 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Это означает, что фиксированная цена на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч будет действовать до конца лета.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Вопрос тарифов на электроэнергию вынесут на заседание СНБО, - Зеленский. ВИДЕО

Документ был принят с целью продолжения защиты бытовых потребителей от резкого скачка стоимости электроэнергии. Таким образом, у правительства будет больше времени для детальной проработки оптимальной модели механизма ПСО.

Напомним, 29 июня Кабмин в очередной раз продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.

Автор: 

Кабмин (14041) энергетика (2579) Тарифы на электроэнергию (2181)


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+59
на целый месяц отложили . слава великому Зе

Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа - Цензор.НЕТ 4006
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30.07.2021 11:39 Ответить
+58
Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа - Цензор.НЕТ 2146
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30.07.2021 11:42 Ответить
+55
За 2 роки президентства Зеленського понад 30 кварталівців та їхніх знайомих отримали держпосади.
Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш Зеленського) - керівник Офісу президента
Сергій Трофімов (виконавчий продюсер «Студії Квартал 95») - перший заступник голови Офісу президента
Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга Народу») - заступник керівника Офісу президента
Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95») - перший помічник президента
Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку «Студії Квартал 95») - керівниця департаменту інформаційної політики Офісу президента.
Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») - голова Служби безпеки України
Сергій Сівохо (креативний продюсер «Студії Квартал 95») - ексрадник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Владислав Бухарєв (ЗМІ називають Бухарєва чоловіком сценаристки «Студії Квартал 95» та знайомим Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтерки «Студії Квартал 95») - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Марина Кудерчук (мала досвід співпраці зі «Студією Квартал 95» у Запоріжжі) - голова Державного агентства України з питань кіно
Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки Борзової, ексдиректор команди КВН «Збірна України») - керівник Державного управління справами
Тетяна Руденко (керівниця прес-служби «Студії Квартал 95») - членкиня Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою «Студії Квартал 95» Оленою Кравець) - членкиня Наглядової ради ПриватБанку
Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
Олександр Гогілашвілі (знайомий Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із «Студією Квартал 95») - заступник міністра внутрішніх справ
Руслан Стефанчук (давній знайомий Зеленського, гравець команди КВН «Три товстуни») - перший заступник голови Верховної Ради України
Микола Стефанчук (брат Романа Стефанчука)
Микола Тищенко (шоумен, кум керівника Офісу президента Єрмака)
Юрій Корявченков (актор «Студії Квартал 95»)
Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ «Квартал 95»)
Максим Ткаченко (керівник, ТОВ «Квартал-Концерт»)
Олена Хоменко, (директорка з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ «Квартал 95»)
Ольга Руденко (менеджерка з маркетингу, ТОВ «Квартал 95»)
Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із Зеленським)
Валерій Стернійчук (очолював студентську «Лігу сміху» на Волині)
Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН)
Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія Качури надавала послуги «Студії Квартал 95»)
Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом»)
Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала»)
Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху»)
Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства зі «Студією Квартал 95»)
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30.07.2021 11:42 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пфф.... ИБД . Почём там олигархат для свих заводов берёт ? Ниже себестоимости? Отож..
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30.07.2021 11:38 Ответить
Всё для олигархов! Всё для победы сепаратистов!
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30.07.2021 11:46 Ответить
Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа - Цензор.НЕТ 9650
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30.07.2021 11:47 Ответить
>>>> РЕБЯТА, еще раз напоминаю: Чтобы победить коммуналку надо просто ПЕРЕСТАТЬ ПЛАТИТЬ <<<<<
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30.07.2021 11:52 Ответить
У ліс ... Або у поле ... Там живи ...
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30.07.2021 12:07 Ответить
Маск 13 а он ***https://censor.net/ru/user/447490 и не так и не прав... пока народ каждый не поймет и не доведет примером власти--НЕПЛОАТЕЖАМИ ВООБЩЕ... что повышение тарифов на 10% это автомат неплатежей 20-30% ничего не поменяется.. у нас пенсионеры- инвалиды платят тарифы в размере 55-89% от получаемого копеечного нищебродского типа дохода... На западе при зарплатах 1500 евро платят за всю коммуналку 400 евро.. с их типа самыми высокими тарифами у нас продукты питания выращенные в Украине стоят дороже чем экспорт их же в магазины Европы на 20-30% вот в чем проблема в СПЕКУЛЯЦИИ НИКАКОГО РЫНКА НЕТ И НЕ БЫЛО а идет гоп стоп бандитизм от Вовочки КМУ и олигархов...
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30.07.2021 13:29 Ответить
Не питання ... ТЕЦ взимку вирубають опалення. Ваші дії ??
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30.07.2021 15:29 Ответить
народный исход в Конча Заспу за дровами, на дрова прекрасно пойдут и тамошние усадьбы небожителей
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30.07.2021 16:00 Ответить
я поставлю свечку в Храме и еще постараюсь чтобы отопления не было пару недель в именно мороз сильный система отопления накрывается от слова вообще ДЕШЕВЛЕ ПОСТАВИТЬ В ДОМАХ ЛОКАЛЬНЫЕ И ИНДИВИЛДУАЛЬНЫЕ КОТЛЫ.... чем ремонтировать сети центрального отопления....
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30.07.2021 20:27 Ответить
и да читаю сегодня в Украина коммунальная прогнозы лекспертов рост отопления на 70% а вообще даже в 1,3-1.7 раза ВОТ ЭТО и будет.... КОНЕЦ ЗЕЛЕНСКОГО И ЕГО БАНДЫ... они поцы что отдали установление тарифа на места представляю как исходя из своих политических взглядов Львов и Луганская области поднимут тарифы на отопление указывая перстом на Вову.... а ведь они при стоимости газа 2600 грн 1000 кубиков через прокладу НАК Трейдинг продают газ тепловикам по 12-15 тысяч за 1000 кубиков...это НЕ ГЕШЕФТ --ЭТО ФАШИЗМ ОТ ЕВРЕЕВ....
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30.07.2021 20:31 Ответить
Херово с математикой - на 70% это и есть в 1,7 раза. Все остальное можно не читать, галиматья полуграмотного графомана.
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30.07.2021 23:57 Ответить
шо опять Шария пересмотрел?
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30.07.2021 11:52 Ответить
Тебе ************ прихвостня хто сюди звав? ПТН-ПНХ рпзом з дояром вишебратья.
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30.07.2021 15:56 Ответить
Месяц дали еще мудрому нарИду пожировать на халявных тарифах...😀...круто...
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30.07.2021 11:38 Ответить
А должно стать 3.40 или 3.50.
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30.07.2021 11:39 Ответить
инфляция она такая. нефик деньги было печатать
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30.07.2021 11:41 Ответить
Да и кредиты дают шмаркле всё дороже и дороже. За последний миллиард долларов уже нужно 11% годовых платить.
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30.07.2021 11:48 Ответить
12
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30.07.2021 11:54 Ответить
В Польше уже 5 лет не повышают тарифы, которые дешевле наших намного. А у нас каждый месяц стремительные олимпийские скачки, скачут скачут как черти. Когда уже этих рогатых пошлют нах из власти в ад, чтобы они там поскакали. Сколько можно наблюдать за всем этим дебилизмом?
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30.07.2021 19:27 Ответить
Это кто такие сказки рассказывает?
https://polsha.in/kommunal-ny-e-tarify-v-pol-she/

Средний стоимость электроэнергии по Польше 0,55 злотых (приблизительно 3,85 гривен), если нет двухтарифного счетчика, то 0,65 (приблизительно 4,55 гривен). Плюс 13,4злотых в месяц за счетчик (93,8 грн) вне зависимости от потребления. А вода, о ужас, холодная!!! дороже 50 грн за куб. Прикинь?! Это из статьи. И да, это инфа еще с 2011 года. Сейчас еще немного дороже. Так что, боюсь, что в Польше бы Вам не понравилось. Кстати, от дешевых тарифов отказался еще Бальцерович - автор польского экономического чуда. Тогда, говорят многие "зубожилые" из окон выбрасывались. Вот их не стало и жизнь наладилась.
https://censor.net/ru/comments/locate/3279970/01921437-aca3-7384-9799-0a62e54262e7
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30.07.2021 22:47 Ответить
А какая зарплата в Польше, бот? У тебя в методичке не записано соотношение зарплаты и тарифов?
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31.07.2021 09:55 Ответить
Так что, в Польше уже не намного выше тарифы? Ни в одной развитой стране мира тарифы не привязаны к заработной плате. Все должно стоить столько, сколько оно стоит на рынке, если твой рынок не является закрытым (типа Северной Кореи).
Читай по буквам, чудо: на то тарифообразование, на которое мы сейчас еще не можем перейти, Польша перешла в начале 90-х (при Бальцеровиче). Зарплата в Польше и уровень жизни в то время была гораздо ниже, чем в Украине сейчас. Называлось это "шоковой терапией". И произошло польское экономическое чудо: после того, как дуры, зубожилые и коммуняки повыбрасывались из окон или уехали, страна зажила.
https://censor.net/ru/comments/locate/3279970/01921437-aca7-7311-a76f-8ee2a55d0310
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31.07.2021 11:24 Ответить
И я хочу, чтобы тарифы еще в несколько раз подняли - меньше шлака останется в стране, а значит и в выборах принимать участия не будут.
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31.07.2021 11:26 Ответить
Ты бот и сатанист и для тебя все люди шлак. Вот такие как ты и есть поганые гниды и они должны жить в аду, а не в Украине.
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01.08.2021 12:11 Ответить
Баранов я за людей не считаю. Вы ближе к овощам, чем к людям.
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01.08.2021 12:37 Ответить
Психопаты всегда так и говорят, потому что нелюди.
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01.08.2021 20:59 Ответить
на целый месяц отложили . слава великому Зе

Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа - Цензор.НЕТ 4006
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30.07.2021 11:39 Ответить
Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа - Цензор.НЕТ 9236
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30.07.2021 11:49 Ответить
Ахметка видать присмотрел новую виллу ценою в миллиард не меньше,а стадо в кабмине не знает,как взять взятку и не попасть на вилы.
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30.07.2021 11:40 Ответить
Олигархи богатеют, народ нищает - это правило олигархической деспотии в колониальном государстве. Народ обдирают, денежки себе в карман и делятся с метрополией, которая их сюда поставила безнаказанно бесчинствовать.
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30.07.2021 19:34 Ответить
Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа - Цензор.НЕТ 2146
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30.07.2021 11:42 Ответить
За 2 роки президентства Зеленського понад 30 кварталівців та їхніх знайомих отримали держпосади.
Андрій Єрмак (кінопродюсер, товариш Зеленського) - керівник Офісу президента
Сергій Трофімов (виконавчий продюсер «Студії Квартал 95») - перший заступник голови Офісу президента
Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу «Слуга Народу») - заступник керівника Офісу президента
Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор «Студії Квартал 95») - перший помічник президента
Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ працювала директоркою з розвитку «Студії Квартал 95») - керівниця департаменту інформаційної політики Офісу президента.
Іван Баканов (юрист і керівник «Студії Квартал 95») - голова Служби безпеки України
Сергій Сівохо (креативний продюсер «Студії Квартал 95») - ексрадник секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Владислав Бухарєв (ЗМІ називають Бухарєва чоловіком сценаристки «Студії Квартал 95» та знайомим Зеленського) - радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та екс-перший заступник голови СБУ
Олександр Пашков (за даними ЗМІ є чоловіком бухгалтерки «Студії Квартал 95») - директор Департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони
Марина Кудерчук (мала досвід співпраці зі «Студією Квартал 95» у Запоріжжі) - голова Державного агентства України з питань кіно
Сергій Борзов (за даними ЗМІ є чоловіком народної депутатки Борзової, ексдиректор команди КВН «Збірна України») - керівник Державного управління справами
Тетяна Руденко (керівниця прес-служби «Студії Квартал 95») - членкиня Національної ради з питань телебачення і радіомовлення
Юлія Мецгер (за даними ЗМІ підтримує дружні зв'язки з актрисою «Студії Квартал 95» Оленою Кравець) - членкиня Наглядової ради ПриватБанку
Ірина Копайгора (за даними ЗМІ є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався Зеленський) - державна уповноважена Антимонопольного комітету України
Олександр Гогілашвілі (знайомий Зеленського, за інформацією ЗМІ мав зв'язки із «Студією Квартал 95») - заступник міністра внутрішніх справ
Руслан Стефанчук (давній знайомий Зеленського, гравець команди КВН «Три товстуни») - перший заступник голови Верховної Ради України
Микола Стефанчук (брат Романа Стефанчука)
Микола Тищенко (шоумен, кум керівника Офісу президента Єрмака)
Юрій Корявченков (актор «Студії Квартал 95»)
Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ «Квартал 95»)
Максим Ткаченко (керівник, ТОВ «Квартал-Концерт»)
Олена Хоменко, (директорка з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ «Квартал 95»)
Ольга Руденко (менеджерка з маркетингу, ТОВ «Квартал 95»)
Олександр Завітневич (за даними ЗМІ його дружина навчалася в одному класі із Зеленським)
Валерій Стернійчук (очолював студентську «Лігу сміху» на Волині)
Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець «Ліги сміху» та КВН)
Олександр Качура (за інформацією ЗМІ юридична компанія Качури надавала послуги «Студії Квартал 95»)
Володимир Воронов (за даними ЗМІ мав професійний досвід співпраці із «Квартал-Концертом»)
Роман Грищук (керівник студії «Мамахохотала»)
Ірина Борзова (за даними ЗМІ є донькою продюсера «Ліги Сміху»)
Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства зі «Студією Квартал 95»)
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30.07.2021 11:42 Ответить
Кумівство і сватівство ЗЄлупа ще в своєму серіалі анонсував, але в серіалі персонажі хоч відповідний досвід мали.
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30.07.2021 11:47 Ответить
То не кумівство, а от при баризі...
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30.07.2021 11:49 Ответить
та майте совість, де у цьому списку куми чи співслуживці з армії? Зе!чмо ж не бреше коли на Мендельці сопить?
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30.07.2021 12:18 Ответить
Но сына своего, депутатом не пристроил, как Янукович и Порошенко.
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30.07.2021 14:54 Ответить
+100500! Ни сына, ни дочку, ни внука, ни внучку, ни жучку, ни кошку, ни мышку....
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31.07.2021 00:01 Ответить
ШАПИТО В СБОРЕ)) возрадуйтесь дырявые зелебобики вас поимели во все входящие и исходящие интерфейсы
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30.07.2021 12:48 Ответить
надо хоть в банки позакатывать, пока дешевше! жаль только, что уже под газом много, надо прикупить.
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30.07.2021 11:42 Ответить
А після 31 серпня побутових споживачів від різких скачків цін захищати вже не треба? 😮 Дайте, вгадаю. 🤔 Всі вони різко розбагатіють....Хоча ні... Невже їх просто знищать і захищати не буде кого? 😮😮😮🤢
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30.07.2021 11:42 Ответить
Короче, каждое первое число ждем-с с тревогой, посматривая в кошелёк: хватит денег или нет на следующий месяц!?
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30.07.2021 11:42 Ответить
...
СРОЧНО! Команда Зеленского СНИЖАЕТ Грабительские тарифы Порошенко.

...
Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа - Цензор.НЕТ 1801
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30.07.2021 11:45 Ответить
Того косоокого варто десь на десятку закрити у відповідних місцях...
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30.07.2021 13:32 Ответить
Лох, сходивший на выборы по-приколу должен страдать! Я тут полностью согласен с зе-командой. Думаю цены на эл.энергию нужно поднять еще в три-пять раз, ведь 29% населения до сих пор не доходит, что клоуны пришли к власти грабить, а не снижать тарифы
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30.07.2021 11:51 Ответить
Проблема в том, что платить вместе с ними будут и те, кто за клоуна не голосовал...
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30.07.2021 11:56 Ответить
Что поделаешь, но ведь они то уже более двух лет в курсе, что надвигается жёппа
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30.07.2021 11:59 Ответить
как правило те кто не голосовал смогут себе позволить платить.... страдать будут зебилы!
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31.07.2021 09:06 Ответить
Поддерживаю Вас!
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30.07.2021 11:59 Ответить
Я думаю, проголосовавшие за Зе должны взять на себя обязательство оплачивать двойные тарифы Поддержите препизьдента, заткните порохоботов!
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30.07.2021 12:01 Ответить
тарифы в разы поднялись пр свынячей власти
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30.07.2021 13:04 Ответить
Кабмін оприлюднив остаточні тарифи на електроенергію для населення з 1 серпня - Цензор.НЕТ 6531
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30.07.2021 13:22 Ответить
Чудненько. Значит и эти СОЖРЁ-ТЕ
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30.07.2021 17:17 Ответить
никто твоего беню не тронет, успокойся
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30.07.2021 17:27 Ответить
взять бы пулемет с холостыми и всех- расстрелять
чтобы обосрались
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30.07.2021 12:18 Ответить
зеПадло с подонком охметовым доит лохобанов
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30.07.2021 12:24 Ответить
люди не голосуйте не за одну из этих партий, что сейчас в Раде и были до. Всех надо в прошлое отправить!
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30.07.2021 13:28 Ответить
Було вже в 2019, наголосували...
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30.07.2021 13:36 Ответить
Так ты хочешь оставить этих??? надо полностью запретить быть депутатом дольше 1 срока. Или лучше даже будет убрать полностью Раду. Оставить министров и они будут за все направления отвечать. Рада нафиг не надо и еще денег сжирают море.
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30.07.2021 13:49 Ответить
Щоб Ви знали. Кабінет Міністрів, як юр. особа ніде не зареєстрована.
Але КМ э розпорядником усих акцій Нафтогазу.
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30.07.2021 15:34 Ответить
мудрый нарид забыл о льготном тарифе 90 коп. и радуются, что еще оставили на целый месяц будет 1.68 грн. но главное для зебилов это не Порошенко при котором росла экономика страны, отвоевывали территории, поднимали тарифы, но пенсии и зарплаты росли и был льготный тариф на эл.энергию. "спасибо" 73% зебилоидам, которые привели к власти предателя Украины.
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30.07.2021 13:34 Ответить
А Порошенко разве к этому был причастен? При Яценюке всё валилось, а вот при Гройсмане, которого в кабинет Порошенко и не пускали, худо бедно, но 3% прироста было, да и то, вопреки действиям Порошенко, я думаю.
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30.07.2021 14:56 Ответить
От жеж курва метрова.
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30.07.2021 15:19 Ответить
Я такой, я кривые ходы измеряю с большой точностью, и выдаю результат
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30.07.2021 15:42 Ответить
жадность их не остановишь, пока не оторвешь всех от корыта!
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30.07.2021 13:50 Ответить
На счёт этой перемоги ослику надо запилить видосик 😎
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30.07.2021 13:51 Ответить
..вот уже несколько месяцев существует подозрение, что коллективный кукловод-олигарх Зели готовит своего зелёного индюка "на убой", к какому-то определённому сроку, под свои определённые цели..
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30.07.2021 13:59 Ответить
Я так хочу, что бы летоине кончалось, что б оно за мною мчалось!, я так хочу!!!)
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30.07.2021 14:00 Ответить
А ведь Зельонкину страшно,взял месяц перерыва,воды добро в Оман переправить,или на новую виллу в Италии.
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30.07.2021 14:16 Ответить
Конечно страшно. К осени готовится. Потому генералитет перетряс и Авакова заставил уволится. Там даже еврейчик Розумков от него потихоньку отмежовывается.
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30.07.2021 14:58 Ответить
Ха !! Хто там не єврей ??
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30.07.2021 15:35 Ответить
Це важке питання. Майже усі вони маланці, напевно.
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30.07.2021 15:40 Ответить
Теперь состояние Ахметова за месяц увеличится еще на 1 млрд
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30.07.2021 15:03 Ответить
"это просто праздник какой-то!" (с) К.Барабас
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30.07.2021 16:12 Ответить
вот это манна небесная, лучше бы зп по 4к сделал как обещал, но понятно что языком трепаться не мешки ворочать
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30.07.2021 16:05 Ответить
Откровенные воры-ЗЕлупы и барыги (продавцы краденного) никак не могут договориться кому сколько. Ну что ж! Рынок-базар в воровской стране иного не предполагает.
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30.07.2021 16:13 Ответить
Никто не разбирался, не разбирается и не собирается разбираться с РЕАЛЬНОЙ себестоимостью кВт/ч электроэнергии. Шо барыга, шо клоун ...
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30.07.2021 16:21 Ответить
А причем тут себестоимость? Цена электроэнергии никак от себестоимости не зависит, и она максимальная та, которую ещё в состоянии выплачивать население. Зато Беня с Пинчуком платят по 50 копеек за киловатт. Потому что они умные, они себе купили президента, это были расходы будущих периодов, а теперь у них пошла чистая прибыль.
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30.07.2021 19:07 Ответить
"Цена электроэнергии никак от себестоимости не зависит...". Ты взорвал все экономические науки. Поздравляю! Подавай на "Нобелевку".
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31.07.2021 09:59 Ответить
Цена товара зависит от себестоимости товара только в одной "науке" (лживой, псевдонауке).
Это учение товарища Ленина, развитое товарищем Сталиным. Ты сталинист? Ну так мне тогда не о чем с тобой говорить, я с душевнобольными не общаюсь. Даже Карл Маркс в своей книге "Капитал" прямо говорит об обратном, цена товара может быть выше, может быть ниже себестоимости, может как-то зависеть от себестоимости, может не зависеть никак. Ну а классическая, правильная, экономическая наука на цене и ценообразовании не один пуд соли съела, и на этом получили свои Нобелевские премии не один ученый. Так что твой совет запоздал, лет на 50 как минимум. В каких пещерах отсиживаются типы с таким дремучим мышлением?
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01.08.2021 03:17 Ответить
То что ты несешь полную ересь - это не страшно. Страшно то, что подобных тебе, мастеров ***********-развлекательного жанра, не мало в нашем, прости господи, правительстве. Поэтому у нас и полная жо...па в экономике.
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01.08.2021 11:30 Ответить
Обоснуй. Расскажи нам сирым и убогим, как зависит цена от себестоимости. Или, как говорит старикашка *****, "кто обзывается, тот сам так и называется".
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01.08.2021 12:27 Ответить
БЛАГОДЕТЕЛИ!!!!!
Шах и мат вам порохоботы!!!!
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30.07.2021 19:26 Ответить
зєля впевнено крокує шляхом попередника
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30.07.2021 20:08 Ответить
Солнечные станции обязаны продавать свою электроэнергию на равне со всеми и никакого зелёного тарифа. Это и так достаточно выгодный бизнес.
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05.08.2021 00:15 Ответить
 
 