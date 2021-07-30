Кабмин обнародовал окончательные тарифы на электроэнергию для населения с 1 августа

Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о тарифах на электрическую энергию для населения, которые будут действовать с 1 августа.

Таким образом, Кабмин продлил срок действия постановления о действующей модели возложения специальных обязательств на рынке электроэнергии (ПСО) еще на один месяц – до 31 августа 2021 года, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Это означает, что фиксированная цена на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч будет действовать до конца лета.

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Документ был принят с целью продолжения защиты бытовых потребителей от резкого скачка стоимости электроэнергии. Таким образом, у правительства будет больше времени для детальной проработки оптимальной модели механизма ПСО.

Напомним, 29 июня Кабмин в очередной раз продлил действие фиксированной цены на электричество для населения и ряда других потребителей в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа.