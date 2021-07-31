Вариант закупки российского газа для Украины вообще не рассматриваем, - Витренко

Планируется, что Украина будет экспортировать газ. Для этого хотят уменьшить его неэффективное потребление.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил глава правления компании "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 миллиардов кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 миллиардов кубов. Соответственно 10 миллиардов мы импортируем. Но при этом если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую", - рассказал Витренко.

Он добавил, что Украине нужно добывать больше газа, чем используют все потребители.

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"Потому что у нас единая система газотранспортная, у нас не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно - для промышленности. Так оно не работает. И нам нужно перейти к тому, что мы можем экспортировать газ. Что для этого нужно сделать? Первое и самое главное - это даже не увеличить добычу, а это уменьшить неэффективное потребление газа. Например, один из крупнейших и наиболее проблемных секторов, который потребляет газ - это централизованное теплоснабжение. У Украины есть возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа как источника энергии, например, на биомассу или биогаз соответственно", - сказал Витренко.

Напомним, Украина отказалась от экспорта российского газа после оккупации Крыма и начала агрессии на Донбассе.