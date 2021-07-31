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Вариант закупки российского газа для Украины вообще не рассматриваем, - Витренко

Вариант закупки российского газа для Украины вообще не рассматриваем, - Витренко

Планируется, что Украина будет экспортировать газ. Для этого хотят уменьшить его неэффективное потребление.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил глава правления компании "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вообще такой вариант не рассматриваем, ни с кем не ведем разговор об этом. Здесь как раз у нас такая очень четкая позиция. Мы в принципе хотим, чтобы Украина начала экспортировать газ, а не импортировать. Мы сейчас добываем примерно 20 миллиардов кубов в год, а вся Украина потребляет примерно 30 миллиардов кубов. Соответственно 10 миллиардов мы импортируем. Но при этом если посмотреть только на бытовых потребителей, то мы увидим ситуацию немного другую", - рассказал Витренко.

Он добавил, что Украине нужно добывать больше газа, чем используют все потребители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Газпром" ответил на слова Витренко о продолжении транзита: Никто не предлагал Украине покупать российский газ

"Потому что у нас единая система газотранспортная, у нас не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно - для промышленности. Так оно не работает. И нам нужно перейти к тому, что мы можем экспортировать газ. Что для этого нужно сделать? Первое и самое главное - это даже не увеличить добычу, а это уменьшить неэффективное потребление газа. Например, один из крупнейших и наиболее проблемных секторов, который потребляет газ - это централизованное теплоснабжение. У Украины есть возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа как источника энергии, например, на биомассу или биогаз соответственно", - сказал Витренко.

Напомним, Украина отказалась от экспорта российского газа после оккупации Крыма и начала агрессии на Донбассе.

Автор: 

Газ (10223) импорт (558) россия (95308) экспорт (874) закупки (746) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+4
у нас не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно - для промышленности.

Сидите, разлагаете молекулы на атомы
Забыв, что разлагается картофель на полях... (с)
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31.07.2021 21:44
+4
-- вы и за 30 лет ничего похожего не нашли...*)
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31.07.2021 22:02
+3
в принципе правильно...центральное отопление-зло...
только вот до зимы его не аннулируешь .
а зима уже меньше чем через четыре месяца
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31.07.2021 21:42
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Правила форума Совет форумчан
в принципе правильно...центральное отопление-зло...
только вот до зимы его не аннулируешь .
а зима уже меньше чем через четыре месяца
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31.07.2021 21:42 Ответить
твоя фрау меркель успеет до выборов продать нам газу
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31.07.2021 21:47 Ответить
Судя по матюкам -- наша Доярочка давно не наша, а ваша...*)
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31.07.2021 21:52 Ответить
шо.тоже наш мудрый нарит вам выбирал ее сколько там,16 лет подряд?
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31.07.2021 21:56 Ответить
-- вы и за 30 лет ничего похожего не нашли...*)
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31.07.2021 22:02 Ответить
Його не анулюєш взагалі.
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31.07.2021 21:53 Ответить
без проблем...в марте отключить все дома от подачи тепла-и к октябрю народ приспособится-кто к газу,кто к электричеству .
к отмене субсидий же приспособились?ну вот...тем более не порох клятый сделает,а зеленый бубочка.еще и благодарить станут
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31.07.2021 21:59 Ответить
Да, от семидесятипроцентной доли Фирташа так быстро не отвертишься.
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31.07.2021 23:44 Ответить
у нас не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно - для промышленности.

Сидите, разлагаете молекулы на атомы
Забыв, что разлагается картофель на полях... (с)
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31.07.2021 21:44 Ответить
У Украины есть возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа как источника энергии, например, на биомассу или биогаз соответственно", - сказал Витренко. Источник: https://censor.net/ru/n3280207
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31.07.2021 21:46 Ответить
Придурок, как ты Харьков к примеру обеспечишь газом без импорта с востока?
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31.07.2021 21:45 Ответить
...хм -- демаркацией границы, например...
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31.07.2021 21:47 Ответить
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31.07.2021 21:48 Ответить
Там є свій газ.
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31.07.2021 21:48 Ответить
він такий самий, як експортний. І має ту саму ціну
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01.08.2021 02:09 Ответить
та проще простого...как и раньше.
на крайняк-реверсом.
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31.07.2021 21:49 Ответить
С востока не газ идёт а дерьмо.
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31.07.2021 21:53 Ответить
А без идиотизма можно? В харьковской области крупнейшие месторождения газа и добыча в Украине.
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31.07.2021 22:06 Ответить
Ну хорошо, пусть не Харьков, а Киев.
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31.07.2021 22:20 Ответить
Ну хотя бы посмотрите на карту что находится восточнее Киева.
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01.08.2021 08:12 Ответить
в итоге все сведется к реверсу газа из европы. и это нужно было делать еще в 1991м году
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31.07.2021 22:24 Ответить
А шо ВОНО мэлэ? Сколько будет продолжаться вирус больных людей во власти?
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31.07.2021 21:47 Ответить
Это понимают пятиклассники.Но со времён Бакая и Кучмы Нафтогаз убыточный и все работники Нафтогаза миллиардеры . А если начать расстреливать допустим с Коболева и со всего наблюдательного совета уродов ?
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31.07.2021 21:48 Ответить
може проще с совковой ватой шота делать?не?
а при коболеве нафтогаз был в плюсах,

Варіант закупівлі російського газу для України взагалі не розглядаємо, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4946
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31.07.2021 21:51 Ответить
Не Нафтогаз должен быть в плюсах ,а граждане Украины .
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31.07.2021 21:52 Ответить
в плюсах будут только, если нафтогаз будет в плюсах
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01.08.2021 02:14 Ответить
Не знаю, как у вас будет, а у нас, цены на горючку на 30% взлетели... -- задумайтесь об том.
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31.07.2021 21:49 Ответить
Так вам и надо.
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31.07.2021 21:51 Ответить
...дык -- надо! -- я б ничего и не заметил, если бы вы не сказали... -- зряплату на 11% повысили предварительно ж ...*)
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31.07.2021 21:54 Ответить
Нам насрать.
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31.07.2021 21:56 Ответить
Ты определись .Ты ноешь или хвастаешься остарбайтер ? 🤣
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31.07.2021 21:57 Ответить
-- я за Украину переживаю -- бо у вас везде вас-рать...*)
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31.07.2021 22:04 Ответить
2 коментаря поспіль, - ознака низької кваліфікації.
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31.07.2021 22:05 Ответить
испугали кота сосиской)) у нас такое происходит с завидной регулярностью
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31.07.2021 22:26 Ответить
В 2007, после 11 лет забвения -- в Бундесе поднимался -- приехал в Украину. ...был в приятном шоке -- особенно, шо в Киеве! -- почти все на Мове балакають.
-- иногда отстаёшь от ваших регулярностей...*)
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31.07.2021 22:35 Ответить
Как говорил Игорёшка Бакай сбежавший на расию - Все самые богатые люди в Украине заработали деньги на рассийском газе .
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31.07.2021 21:51 Ответить
Вариант закупки российского газа для Украины вообще не рассматриваем, Витренко. -Порноактриса, готовая принимать со всех сторон . Главной темой переговоров Ермака и Козака в Берлине было восстановление Украиной закупок газа напрямую у "Газпрома"./ И.о. министра энергетики Юрий Витренко призвал начать покупать газ у "независимых" российских компаний.-15.01.21
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31.07.2021 22:00 Ответить
А с чего Вы взяли что они договаривались о закупке газа для Украины а не обеспечить газом транзитную трубу которой владеют олигархи и они лично будут терпеть убытки.А в Украине предостаточно своего газа для внутришнего обеспечения страны в полном объеме.
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31.07.2021 22:08 Ответить
P.S.За все тажелые времена с газом для Украины наш газ постоянно продавался за бугор а для населения закупали импортный по баснословным ценам.
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31.07.2021 22:11 Ответить
Результат договорённости Ермака-Козыря и Козака может быть только один: вред, ущерб Украине.
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31.07.2021 23:33 Ответить
On verno govorit biomasoj mozno zamenit ,eti ne takije i dorogyje ix postrojit no nuzno otxodi lesa imet bolsimi partijami.Litve import gaza dlia teplosnabzenije takimi zamenili
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31.07.2021 22:02 Ответить
Ty golovoj mozhesh dumatj? Biomasa, kak i vsia zelionnaja energetika- ochenj dorogoe udovolstvie... My na zelionnuju energetiku milijony poluchiajem iz ES.. Po novomu planu s 2021-08-01 tolko v etom godu my poluchim iz ES 158 milijonov € dlia podniatija ekonomiki. Iz nix 50-60 miljonov pojdiot ba zelionuju energetiku... Do 2024 goda poluchim 2 milijarda iz nix okolo milijarda na vozobnovliajushyjy energetiku... Ot kuda Ukraine vziat takie investicii? Nasha strana malenkaja. zhitelej 2,8 milijona, projekty malenkie, dengi malye nuzhny i to kakie dengi poluchiajutsia... A Ukraina? "vidasik"- ty tochno nesovershennoletnij idiot....
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31.07.2021 23:18 Ответить
Что Витренко имеет ввиду под словами,,не эффективное использование,,?Похоже что еще союзные предприятия которые не модернизировались за 30 лет Независимости из-за не эффективного управления страной за все эти годы подпадут под ,,не эффективные,, и будут платить в 10 раз больше чам будет стоить газ на экспорт.
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31.07.2021 22:04 Ответить
да,
за 30 лет
Украину можно было -
полностью электрофицировать,
но наши гниды бздели
найти политическую волю,
потому что эта воля -
гнездилась в кремле и подкармливала их,
а наши газ родовища
были в руках промосковских рыгов
и есть сейчас
тчк
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31.07.2021 22:06 Ответить
Украина отказалась от импорта рос газа, а не экспорта, чудики
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31.07.2021 22:16 Ответить
брехуняра зеленая...
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31.07.2021 23:25 Ответить
Все информация крутится вокруг Чауса, противоречий между СБУ и другими, неизбежности роста тарифов усиленно насаждаемыми Витренко и министром энергетики etc. Дымовой шлейф заслонил подготовку к отоппительному сезону, Витренко вообще рассказывает какие-то байки. Но сколько газа в ПХГ , сколько заготовлено угля, каково состояние АЭС - нет ответа. Идет целенаправленная информационная политика подготовки форсмажора в энергетике и сдачи всего энергосектора раше, когда украинцы будут поставлены перед фактом - а до отопительного сезона осталось немного больше двух месяцев. Вот такую многоходовочку организовал нам ***** руками Витренко.
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31.07.2021 23:38 Ответить
Все правильно. Словаки купят газ у РФ. Мы купим газ у словаков. Для нас это будет словацкий газ, юридически.
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01.08.2021 00:27 Ответить
Словаки.....................ржу немагу............эти словаки сидят в Украине ......и ппппиииииздят евро с каждого жителя страны...........себе на карман...потом перечисляют в оффщоры.......или сразу в оффшоры.....а они кино показуют про мужика в трусах типа шорты....
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01.08.2021 02:15 Ответить
А может послушать альтернативное мнение , что делать , А не этот этот бред про малекулы. Папуасы,это не как люди выглядят , а как ведут себя. Так вот мы настоящие папуасы мы ведем себя как нам скажут наши вожди и шаманы, а то шо мы при этом думаем дело десятое. Главное результат.
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01.08.2021 04:27 Ответить
Говноеды РАБссіі,если в Германии на выборах в сентябре победит Анналена Бербок,вы окажетесь в глубокой ЖО....
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01.08.2021 04:45 Ответить
Украинский газ Крысы мавзолейные начали красть еще когда начальникамми Украины были краснопузые воры вначале 50-х годов...газогон Дашава-Киев-Москва и Дашава-Минск-чЛенинград...крысы позорные
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01.08.2021 04:56 Ответить
было бы хорошо, если бы потребители не платили за тепло месяца 3 никто!
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01.08.2021 06:44 Ответить
"Патамушо" узколобый дегенерат. Надо создать европейский консорциум( правда тогда Ахметка,Беня...) НЕ смогут через прокладки просто брать газ и не платить за него,а убытки на государство. Сделать мировой хаб по торговле газом( пусть 30% США ,30%-40% страны ЕС( в том числе и Германия) ну остальное Украина. И получать деньги от торговли будет государство, сейчас все орут что 2-3 млрд$ за транзит А ГДЕ ОНИ,вы их видели? Мрази тупо разворовывают( на эксплуатацию из нескольких сотен уже выставляют миллиард,при этом кроме бумаг НИЧЕГО не делают. Если только поменять газовые турбины компрессоров сжигающие ГАЗ по 550$( идиоты!) на электродвигатели то экономия и составит эти 500-700 млн.$) деньги. Деньги РАЗВОРОВЫВАЮТСЯ. Где иск к Раше за вышки Бойко? Собственностью НИКТО не управляет идет просто дерибан. Как вы мрази достали. Одни нажрутся ,на очереди следующие у₽бки. Мама научила экономии? Иди за подол подержись,социализма вкуси. Держите нас за дурней,РАШИНСКИЙ газ продаете нам из этой же трубы . Так ,скоты,сделайте эту процедуру реально выгодной для нас и безопасной. Сделайте консорциум и газовый хаб!!!
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01.08.2021 17:08 Ответить
 
 