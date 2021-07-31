Варіант закупівлі російського газу для України взагалі не розглядаємо, - Вітренко
Планується, що Україна буде експортувати газ. Для цього хочуть зменшити його неефективне споживання.
Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив глава правління компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це. Тут якраз в нас така дуже чітка позиція. Ми в принципі хочемо, щоб Україна почала експортувати газ, а не імпортувати. Ми зараз видобуваємо приблизно 20 мільярдів кубів на рік, а вся Україна споживає приблизно 30 мільярдів кубів. Відповідно 10 мільярдів ми імпортуємо. Але при цьому якщо подивитися тільки на побутових споживачів, то ми побачимо ситуацію трохи іншу", – розповів Вітренко.
Він додав, що Україні потрібно видобувати більше газу, ніж використовують всі споживачі.
"Бо в нас єдина система газотранспортна, у нас не розділяються молекули окремо для населення, окремо – для промисловості. Так воно не працює. І нам потрібно перейти до того, що ми можемо експортувати газ. Що для цього потрібно зробити? Перше і найголовніше – це навіть не збільшити видобуток, а це зменшити неефективне споживання газу. Наприклад, один з найбільших і найбільш проблемних секторів, який споживає газ – це централізоване теплопостачання. Україна має можливості переходити в централізованому теплопостачанні з газу як з джерела енергії, наприклад, на біомасу або біогаз відповідно", – сказав Вітренко.
Україна відмовилася від експорту російського газу після окупації Криму та початку агресії на Донбасі.
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только вот до зимы его не аннулируешь .
а зима уже меньше чем через четыре месяца
к отмене субсидий же приспособились?ну вот...тем более не порох клятый сделает,а зеленый бубочка.еще и благодарить станут
Сидите, разлагаете молекулы на атомы
Забыв, что разлагается картофель на полях... (с)
на крайняк-реверсом.
а при коболеве нафтогаз был в плюсах,
-- иногда отстаёшь от ваших регулярностей...*)
за 30 лет
Украину можно было -
полностью электрофицировать,
но наши гниды бздели
найти политическую волю,
потому что эта воля -
гнездилась в кремле и подкармливала их,
а наши газ родовища
были в руках промосковских рыгов
и есть сейчас
тчк