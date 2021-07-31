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Варіант закупівлі російського газу для України взагалі не розглядаємо, - Вітренко

Варіант закупівлі російського газу для України взагалі не розглядаємо, - Вітренко

Планується, що Україна буде експортувати газ. Для цього хочуть зменшити його неефективне споживання.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив глава правління компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми взагалі такий варіант не розглядаємо, ні з ким не ведемо розмову про це. Тут якраз в нас така дуже чітка позиція. Ми в принципі хочемо, щоб Україна почала експортувати газ, а не імпортувати. Ми зараз видобуваємо приблизно 20 мільярдів кубів на рік, а вся Україна споживає приблизно 30 мільярдів кубів. Відповідно 10 мільярдів ми імпортуємо. Але при цьому якщо подивитися тільки на побутових споживачів, то ми побачимо ситуацію трохи іншу", – розповів Вітренко.

Він додав, що Україні потрібно видобувати більше газу, ніж використовують всі споживачі.

Також читайте: Переговори про продовження контракту на транзит газу поки не ведуться, хоча вже мають, причому з європейськими компаніями, - Вітренко

"Бо в нас єдина система газотранспортна, у нас не розділяються молекули окремо для населення, окремо – для промисловості. Так воно не працює. І нам потрібно перейти до того, що ми можемо експортувати газ. Що для цього потрібно зробити? Перше і найголовніше – це навіть не збільшити видобуток, а це зменшити неефективне споживання газу. Наприклад, один з найбільших і найбільш проблемних секторів, який споживає газ – це централізоване теплопостачання. Україна має можливості переходити в централізованому теплопостачанні з газу як з джерела енергії, наприклад, на біомасу або біогаз відповідно", – сказав Вітренко.

Україна відмовилася від експорту російського газу після окупації Криму та початку агресії на Донбасі.

газ (10403) імпорт (2582) росія (64846) експорт (4453) закупівлі (3344) Вітренко Юрій (632)


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Топ коментарі
+4
у нас не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно - для промышленности.

Сидите, разлагаете молекулы на атомы
Забыв, что разлагается картофель на полях... (с)
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31.07.2021 21:44
+4
-- вы и за 30 лет ничего похожего не нашли...*)
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31.07.2021 22:02
+3
в принципе правильно...центральное отопление-зло...
только вот до зимы его не аннулируешь .
а зима уже меньше чем через четыре месяца
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31.07.2021 21:42
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в принципе правильно...центральное отопление-зло...
только вот до зимы его не аннулируешь .
а зима уже меньше чем через четыре месяца
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31.07.2021 21:42 Відповісти
твоя фрау меркель успеет до выборов продать нам газу
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31.07.2021 21:47 Відповісти
Судя по матюкам -- наша Доярочка давно не наша, а ваша...*)
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31.07.2021 21:52 Відповісти
шо.тоже наш мудрый нарит вам выбирал ее сколько там,16 лет подряд?
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31.07.2021 21:56 Відповісти
-- вы и за 30 лет ничего похожего не нашли...*)
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31.07.2021 22:02 Відповісти
Його не анулюєш взагалі.
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31.07.2021 21:53 Відповісти
без проблем...в марте отключить все дома от подачи тепла-и к октябрю народ приспособится-кто к газу,кто к электричеству .
к отмене субсидий же приспособились?ну вот...тем более не порох клятый сделает,а зеленый бубочка.еще и благодарить станут
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31.07.2021 21:59 Відповісти
Да, от семидесятипроцентной доли Фирташа так быстро не отвертишься.
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31.07.2021 23:44 Відповісти
у нас не разделяются молекулы отдельно для населения, отдельно - для промышленности.

Сидите, разлагаете молекулы на атомы
Забыв, что разлагается картофель на полях... (с)
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31.07.2021 21:44 Відповісти
У Украины есть возможности переходить в централизованном теплоснабжении с газа как источника энергии, например, на биомассу или биогаз соответственно", - сказал Витренко. Источник: https://censor.net/ru/n3280207
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31.07.2021 21:46 Відповісти
Придурок, как ты Харьков к примеру обеспечишь газом без импорта с востока?
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31.07.2021 21:45 Відповісти
...хм -- демаркацией границы, например...
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31.07.2021 21:47 Відповісти
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31.07.2021 21:48 Відповісти
Там є свій газ.
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31.07.2021 21:48 Відповісти
він такий самий, як експортний. І має ту саму ціну
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01.08.2021 02:09 Відповісти
та проще простого...как и раньше.
на крайняк-реверсом.
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31.07.2021 21:49 Відповісти
С востока не газ идёт а дерьмо.
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31.07.2021 21:53 Відповісти
А без идиотизма можно? В харьковской области крупнейшие месторождения газа и добыча в Украине.
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31.07.2021 22:06 Відповісти
Ну хорошо, пусть не Харьков, а Киев.
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31.07.2021 22:20 Відповісти
Ну хотя бы посмотрите на карту что находится восточнее Киева.
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01.08.2021 08:12 Відповісти
в итоге все сведется к реверсу газа из европы. и это нужно было делать еще в 1991м году
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31.07.2021 22:24 Відповісти
А шо ВОНО мэлэ? Сколько будет продолжаться вирус больных людей во власти?
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31.07.2021 21:47 Відповісти
Это понимают пятиклассники.Но со времён Бакая и Кучмы Нафтогаз убыточный и все работники Нафтогаза миллиардеры . А если начать расстреливать допустим с Коболева и со всего наблюдательного совета уродов ?
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31.07.2021 21:48 Відповісти
може проще с совковой ватой шота делать?не?
а при коболеве нафтогаз был в плюсах,

Варіант закупівлі російського газу для України взагалі не розглядаємо, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4946
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31.07.2021 21:51 Відповісти
Не Нафтогаз должен быть в плюсах ,а граждане Украины .
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31.07.2021 21:52 Відповісти
в плюсах будут только, если нафтогаз будет в плюсах
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01.08.2021 02:14 Відповісти
Не знаю, как у вас будет, а у нас, цены на горючку на 30% взлетели... -- задумайтесь об том.
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31.07.2021 21:49 Відповісти
Так вам и надо.
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31.07.2021 21:51 Відповісти
...дык -- надо! -- я б ничего и не заметил, если бы вы не сказали... -- зряплату на 11% повысили предварительно ж ...*)
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31.07.2021 21:54 Відповісти
Нам насрать.
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31.07.2021 21:56 Відповісти
Ты определись .Ты ноешь или хвастаешься остарбайтер ? 🤣
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31.07.2021 21:57 Відповісти
-- я за Украину переживаю -- бо у вас везде вас-рать...*)
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31.07.2021 22:04 Відповісти
2 коментаря поспіль, - ознака низької кваліфікації.
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31.07.2021 22:05 Відповісти
испугали кота сосиской)) у нас такое происходит с завидной регулярностью
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31.07.2021 22:26 Відповісти
В 2007, после 11 лет забвения -- в Бундесе поднимался -- приехал в Украину. ...был в приятном шоке -- особенно, шо в Киеве! -- почти все на Мове балакають.
-- иногда отстаёшь от ваших регулярностей...*)
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31.07.2021 22:35 Відповісти
Как говорил Игорёшка Бакай сбежавший на расию - Все самые богатые люди в Украине заработали деньги на рассийском газе .
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31.07.2021 21:51 Відповісти
Вариант закупки российского газа для Украины вообще не рассматриваем, Витренко. -Порноактриса, готовая принимать со всех сторон . Главной темой переговоров Ермака и Козака в Берлине было восстановление Украиной закупок газа напрямую у "Газпрома"./ И.о. министра энергетики Юрий Витренко призвал начать покупать газ у "независимых" российских компаний.-15.01.21
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31.07.2021 22:00 Відповісти
А с чего Вы взяли что они договаривались о закупке газа для Украины а не обеспечить газом транзитную трубу которой владеют олигархи и они лично будут терпеть убытки.А в Украине предостаточно своего газа для внутришнего обеспечения страны в полном объеме.
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31.07.2021 22:08 Відповісти
P.S.За все тажелые времена с газом для Украины наш газ постоянно продавался за бугор а для населения закупали импортный по баснословным ценам.
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31.07.2021 22:11 Відповісти
Результат договорённости Ермака-Козыря и Козака может быть только один: вред, ущерб Украине.
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31.07.2021 23:33 Відповісти
On verno govorit biomasoj mozno zamenit ,eti ne takije i dorogyje ix postrojit no nuzno otxodi lesa imet bolsimi partijami.Litve import gaza dlia teplosnabzenije takimi zamenili
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31.07.2021 22:02 Відповісти
Ty golovoj mozhesh dumatj? Biomasa, kak i vsia zelionnaja energetika- ochenj dorogoe udovolstvie... My na zelionnuju energetiku milijony poluchiajem iz ES.. Po novomu planu s 2021-08-01 tolko v etom godu my poluchim iz ES 158 milijonov € dlia podniatija ekonomiki. Iz nix 50-60 miljonov pojdiot ba zelionuju energetiku... Do 2024 goda poluchim 2 milijarda iz nix okolo milijarda na vozobnovliajushyjy energetiku... Ot kuda Ukraine vziat takie investicii? Nasha strana malenkaja. zhitelej 2,8 milijona, projekty malenkie, dengi malye nuzhny i to kakie dengi poluchiajutsia... A Ukraina? "vidasik"- ty tochno nesovershennoletnij idiot....
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31.07.2021 23:18 Відповісти
Что Витренко имеет ввиду под словами,,не эффективное использование,,?Похоже что еще союзные предприятия которые не модернизировались за 30 лет Независимости из-за не эффективного управления страной за все эти годы подпадут под ,,не эффективные,, и будут платить в 10 раз больше чам будет стоить газ на экспорт.
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31.07.2021 22:04 Відповісти
да,
за 30 лет
Украину можно было -
полностью электрофицировать,
но наши гниды бздели
найти политическую волю,
потому что эта воля -
гнездилась в кремле и подкармливала их,
а наши газ родовища
были в руках промосковских рыгов
и есть сейчас
тчк
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31.07.2021 22:06 Відповісти
Украина отказалась от импорта рос газа, а не экспорта, чудики
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31.07.2021 22:16 Відповісти
брехуняра зеленая...
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31.07.2021 23:25 Відповісти
Все информация крутится вокруг Чауса, противоречий между СБУ и другими, неизбежности роста тарифов усиленно насаждаемыми Витренко и министром энергетики etc. Дымовой шлейф заслонил подготовку к отоппительному сезону, Витренко вообще рассказывает какие-то байки. Но сколько газа в ПХГ , сколько заготовлено угля, каково состояние АЭС - нет ответа. Идет целенаправленная информационная политика подготовки форсмажора в энергетике и сдачи всего энергосектора раше, когда украинцы будут поставлены перед фактом - а до отопительного сезона осталось немного больше двух месяцев. Вот такую многоходовочку организовал нам ***** руками Витренко.
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31.07.2021 23:38 Відповісти
Все правильно. Словаки купят газ у РФ. Мы купим газ у словаков. Для нас это будет словацкий газ, юридически.
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01.08.2021 00:27 Відповісти
Словаки.....................ржу немагу............эти словаки сидят в Украине ......и ппппиииииздят евро с каждого жителя страны...........себе на карман...потом перечисляют в оффщоры.......или сразу в оффшоры.....а они кино показуют про мужика в трусах типа шорты....
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01.08.2021 02:15 Відповісти
А может послушать альтернативное мнение , что делать , А не этот этот бред про малекулы. Папуасы,это не как люди выглядят , а как ведут себя. Так вот мы настоящие папуасы мы ведем себя как нам скажут наши вожди и шаманы, а то шо мы при этом думаем дело десятое. Главное результат.
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01.08.2021 04:27 Відповісти
Говноеды РАБссіі,если в Германии на выборах в сентябре победит Анналена Бербок,вы окажетесь в глубокой ЖО....
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01.08.2021 04:45 Відповісти
Украинский газ Крысы мавзолейные начали красть еще когда начальникамми Украины были краснопузые воры вначале 50-х годов...газогон Дашава-Киев-Москва и Дашава-Минск-чЛенинград...крысы позорные
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01.08.2021 04:56 Відповісти
было бы хорошо, если бы потребители не платили за тепло месяца 3 никто!
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01.08.2021 06:44 Відповісти
"Патамушо" узколобый дегенерат. Надо создать европейский консорциум( правда тогда Ахметка,Беня...) НЕ смогут через прокладки просто брать газ и не платить за него,а убытки на государство. Сделать мировой хаб по торговле газом( пусть 30% США ,30%-40% страны ЕС( в том числе и Германия) ну остальное Украина. И получать деньги от торговли будет государство, сейчас все орут что 2-3 млрд$ за транзит А ГДЕ ОНИ,вы их видели? Мрази тупо разворовывают( на эксплуатацию из нескольких сотен уже выставляют миллиард,при этом кроме бумаг НИЧЕГО не делают. Если только поменять газовые турбины компрессоров сжигающие ГАЗ по 550$( идиоты!) на электродвигатели то экономия и составит эти 500-700 млн.$) деньги. Деньги РАЗВОРОВЫВАЮТСЯ. Где иск к Раше за вышки Бойко? Собственностью НИКТО не управляет идет просто дерибан. Как вы мрази достали. Одни нажрутся ,на очереди следующие у₽бки. Мама научила экономии? Иди за подол подержись,социализма вкуси. Держите нас за дурней,РАШИНСКИЙ газ продаете нам из этой же трубы . Так ,скоты,сделайте эту процедуру реально выгодной для нас и безопасной. Сделайте консорциум и газовый хаб!!!
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01.08.2021 17:08 Відповісти
 
 